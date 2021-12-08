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Техника
Таня Боброва

Вкратце: что показал «Яндекс» на презентации YaC 2021 Статьи редакции

Коротко о главных анонсах и итогах года в направлениях нейросетей, беспилотников, «умных» устройств и электронной коммерции.

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8 декабря «Яндекс» проводит свою ежегодную конференцию Yet Another Conference 2021 — фильм о компании, в котором рассказывает об итогах года и новых продуктах. Ведущей стала блогер и журналистка Ирина Шихман.

В начале встречи Шихман отметила, что «Яндекс» есть уже практически во всех сферах жизни. Но по словам управляющего директора Тиграна Худавердяна, компания годами задаётся вопросом, чего не стоит делать: «Нам посчастливилось оказаться в среде, где в каждый момент возникали десятки и сотни возможностей, за которые хочется ухватиться». Например, так «Яндекс» решил отказаться от создания игр.

Беспилотное такси

  • Сейчас «Яндекс» готов предоставлять доступ к беспилотным технологиям как к сервису. Первой пилотной зоной стал район Ясенево в Москве.
  • Заказать беспилотное такси можно в приложении «Яндекс.Такси», выбрав «беспилотник». После того, как пассажир готов начать поездку, он должен нажать «Начать поездку» на планшете, и машина поедет. Пока услуга доступна только сотрудникам компании, а за рулём находится страхующий инженер.
Заказ такси в беспилотнике
  • Но в ближайшие два-три года роботизация вряд ли сможет компенсировать нарастающий спрос и сделать так, чтобы таксисты начали терять работу, сказал Худавердян. Беспилотные роботы и такси будут покрывать часть спроса: «Скорее всего, без беспилотников и роверов, роботизации и автоматизации индустрции доставки и такси просто захлебнутся».
  • Лидар — главный сенсор в беспилотных технологиях, и несколько лет назад один лидар стоил под сотню тысяч долларов. «Яндекс» их делает теперь сам: чтобы сделать их дешевле и точнее.
Лидарная лаборатория

#яндекс

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2 комментария
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Fred Han

НИ

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Семен Переделкин

А про поиск что-нибудь свистели?

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