Вкратце: что показал «Яндекс» на презентации YaC 2021 Статьи редакции
Коротко о главных анонсах и итогах года в направлениях нейросетей, беспилотников, «умных» устройств и электронной коммерции.
8 декабря «Яндекс» проводит свою ежегодную конференцию Yet Another Conference 2021 — фильм о компании, в котором рассказывает об итогах года и новых продуктах. Ведущей стала блогер и журналистка Ирина Шихман.
В начале встречи Шихман отметила, что «Яндекс» есть уже практически во всех сферах жизни. Но по словам управляющего директора Тиграна Худавердяна, компания годами задаётся вопросом, чего не стоит делать: «Нам посчастливилось оказаться в среде, где в каждый момент возникали десятки и сотни возможностей, за которые хочется ухватиться». Например, так «Яндекс» решил отказаться от создания игр.
Беспилотное такси
- Сейчас «Яндекс» готов предоставлять доступ к беспилотным технологиям как к сервису. Первой пилотной зоной стал район Ясенево в Москве.
- Заказать беспилотное такси можно в приложении «Яндекс.Такси», выбрав «беспилотник». После того, как пассажир готов начать поездку, он должен нажать «Начать поездку» на планшете, и машина поедет. Пока услуга доступна только сотрудникам компании, а за рулём находится страхующий инженер.
- Но в ближайшие два-три года роботизация вряд ли сможет компенсировать нарастающий спрос и сделать так, чтобы таксисты начали терять работу, сказал Худавердян. Беспилотные роботы и такси будут покрывать часть спроса: «Скорее всего, без беспилотников и роверов, роботизации и автоматизации индустрции доставки и такси просто захлебнутся».
- Лидар — главный сенсор в беспилотных технологиях, и несколько лет назад один лидар стоил под сотню тысяч долларов. «Яндекс» их делает теперь сам: чтобы сделать их дешевле и точнее.
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А про поиск что-нибудь свистели?
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