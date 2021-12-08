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Техника
Nazigul Jusupova

«Яндекс» снимет с производства первую версию «Станции» из-за отсутствия комплектующих Статьи редакции

Бизнес по продаже «умных» колонок убыточен для компании.

  • Компания не зарабатывает на продаже «Станции», а теряет деньги, рассказал на звонке с журналистами управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян.
  • Он отметил, что компания старается не завышать стоимость «Станций» за счёт подписок и других способов, но главным «драйвером» роста становятся цены на компоненты.
  • По словам руководителя подразделения «умных» устройств Сергея Мельника, на ситуацию давит нехватка проводников, а ограничения из-за Covid-19 влияют на логистику компании. Сложно не только найти комплектующие, но и вовремя доставить устройства, отметил он.
  • Компания снимет с производства первую версию «Яндекс.Станции». По словам Мельника, производители комплектующих убирают с рынка старые комплектующие и переходят на производство новых устройств. В «Яндексе» не назвали точных сроков, когда прекратят поддержку первой «Станции».
  • «Яндекс» представил первую «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 11 970 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене от 4369 рублей.
  • 8 декабря «Яндекс» показал «Станцию» нового поколения с новым дизайном и улучшенным звуком. Она поступит в продажу в 2022 году.

#новости #яндекс

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3 комментария
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Павел Дан

Да-да, именно из-за отсутствия комплектующих, совсем не из-за выхода нового поколения станции

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Мутный корабль

Первые версии в целом не такие удачные вышли: фигня с колесиком, греет, звук уж очень басовый.

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Denis Kiselev

Давит нехватка проводников? Что за напасть!

Видимо, имелся ввиду кризис с поставками чипов. Но назвать чипы проводниками - это немного странновато

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