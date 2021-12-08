«Яндекс» снимет с производства первую версию «Станции» из-за отсутствия комплектующих Статьи редакции
Бизнес по продаже «умных» колонок убыточен для компании.
- Компания не зарабатывает на продаже «Станции», а теряет деньги, рассказал на звонке с журналистами управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян.
- Он отметил, что компания старается не завышать стоимость «Станций» за счёт подписок и других способов, но главным «драйвером» роста становятся цены на компоненты.
- По словам руководителя подразделения «умных» устройств Сергея Мельника, на ситуацию давит нехватка проводников, а ограничения из-за Covid-19 влияют на логистику компании. Сложно не только найти комплектующие, но и вовремя доставить устройства, отметил он.
- Компания снимет с производства первую версию «Яндекс.Станции». По словам Мельника, производители комплектующих убирают с рынка старые комплектующие и переходят на производство новых устройств. В «Яндексе» не назвали точных сроков, когда прекратят поддержку первой «Станции».
- «Яндекс» представил первую «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 11 970 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене от 4369 рублей.
- 8 декабря «Яндекс» показал «Станцию» нового поколения с новым дизайном и улучшенным звуком. Она поступит в продажу в 2022 году.
Да-да, именно из-за отсутствия комплектующих, совсем не из-за выхода нового поколения станции
Давит нехватка проводников? Что за напасть!
Видимо, имелся ввиду кризис с поставками чипов. Но назвать чипы проводниками - это немного странновато
Команда сообщила о начале блокировки всей сети с 1 декабря.
Пока их допрашивают в качестве подозреваемых.
Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз печальная история с успешным завершением о том как страховая компания безосновательно отказалась выплачивать страховое возмещение в размере почти миллиона рублей и как мы через суд заставили ее это сделать.
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Редко удается получить сразу несколько наград, а ещё реже получается это сделать на двух премиях сразу. Тем не менее, у нас получилось: стали лауреатами Digital Leaders и «Время инноваций»!
Его представили 7 декабря на форуме «Открытые инновации» в Сколково
Предприниматель из Волгограда производит и продаёт по всему миру симуляторы дополненной реальности.
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