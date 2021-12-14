Евросоюз хочет обязать производителей ставить во всех смартфонах, планшетах и кейсов для наушников одинаковые разъёмы, чтобы пользователям было проще. Но даже у одинаковых внешне проводов могут быть разные характеристики, и как их различать — непонятно.

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23 сентября 2021 года Еврокомиссия представила законопроект, в котором предложила обязать производителей устанавливать одинаковый разъём для зарядки на смартфоны, планшеты и наушники. В качестве единого стандарта высший орган исполнительной власти ЕС выбрал USB-C.

Пока национальные правительства и депутата Европарламента не обсуждали законопроект. Но если в 2022 году предложение примут, страны-члены Евросоюза в течение двух лет должны будут внести его в свои законодательства, а производители — адаптировать свои устройства под новый стандарт.

От Micro-USB до USB-C

Выбрать универсальный стандарт зарядки международные организации и Евросоюз пытались ещё до появления USB-C. В 2009 году Еврокомиссия вместе с Apple, Nokia, Huawei, Samsung и другими решили сделать Micro-USB единым стандартом. Тогда мобильные устройства использовали около 30 вариантов разъёмов.

Высший орган власти ЕС заявил, что единое зарядное устройство будет удобнее для пользователей уменьшит количество отходов. Договорённость Еврокомиссии и производителей не была обязательной — они подписали только меморандум о взаимопонимании.

В 2012 году некоммерческая организация USB Implementers Forum впервые представила стандарт USB-C. В 2018 году Micro-USB использовали в 50% продаваемых зарядных устройств в Европе, 21% занимал Lightning, а доля нового разъёма составляла 29%.

По оценке The Verge, в 2021 году USB-C заменил более старый разъём Micro-USB во всех смартфонах Android, кроме самых дешёвых, его конкурентом на рынке остался только порт для устройств Apple.

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В сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила сделать стандарт единым для смартфонов, планшетов, наушников, гарнитур и компактных игровых консолей.

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11 ноября глава USB Implementers Forum Джефф Рейвенкрафт опубликовал заявление, в котором раскритиковал планы Еврокомиссии принять единый стандарт в 2022 году.

Проблемы совместимости

Рейвенкрафт отметил, что стандарты USB-C, указанные в документе, уже устарели. Например, в новых появилась функция подачи питания мощностью до 240 Вт, в то время как в старых это значение ограничено 15 Вт.

Рейвенкрафт напомнил, что спецификации USB должны поддерживать работу с предыдущими версиями портов и устаревшими протоколами. По его мнению, Еврокомиссия также не учитывает, что фиксированные нормы могут замедлить технический прогресс, так как инновации навряд ли будут приниматься за короткий срок.

USB-IF поддерживает устаревшие спецификации кабелей и разъёмов, пока они остаются актуальными для рынка. Это обеспечивает естественный технологический переход. Предложение отказаться от других стандартов ради USB-C уменьшает эффективность такого подхода.

Джефф Рейвенкрафт Глава USB Implementers Forum

По оценке издания Android Authority, проблемы USB-C не ограничиваются препятствиями для инноваций и использованием устаревших стандартов в законопроекте. Несмотря на наличие единого разъёма, характеристики и возможности порта отличаются в разных моделях техники.

Например, в 2020 году смартфоны Google Pixel 4 отказались работать с частью старых кабелей с подключением к зарядному устройству по USB-A из-за того, что они не соответствовали официальной спецификации USB-C.

В кабели должны были встраивать подтягивающий резистор с сопротивлением 56 кОм, но его не оказалось в некоторых устаревших вариантах. ПО смартфона не находило нужный элемент в проводе, поэтому не запускало зарядку.

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Чтобы решить проблему сочетания кабелей и зарядных устройств с разными характеристиками, USB Promoters Group в 2012 году предложила использовать технологию Power Delivery для быстрой зарядки смартфонов, ноутбуков, наушников и многих других устройств.

Power Delivery определяла свойства источника и приёмника питания, прежде чем подать зарядку с подходящей мощностью. Технология поддерживала быструю зарядку с мощностью до 100 Вт и возможностью выбора источника питания — зарядить смартфон от ноутбука, или наоборот.

Пользователи не могут определить, как сторонние провода и блоки питания будут заряжать их устройства, а новые технологии добавляют «ещё один уровень путаницы», пишет Android Authority. Даже сами производители не всегда могут знать, насколько хорошо их гаджеты будут работать с разными сочетаниями кабелей и источников питания.

Иногда производители применяют не Power Delivery, а свои стандарты, например, Adaptive Fast Charging использует Samsung, а Huawei предлагает SuperCharge. Они оказываются частично совместимы с PD –из-за программных и технических ограничений работают не на полную мощность, для последней требуются официально совместимые зарядные устройства.

Без визуальной разницы

Издание Electronic Design пишет, что разъём и кабели USB-C выглядят одинаково, но возможности у них разные, и визуально пользователь не может как-либо узнать об этом.

В носимых гаджетах порты USB-C обычно используются только для зарядки, в то время как на ноутбуках подача питания может работать в обе стороны — через один разъём они могут и заряжаться, и заряжать.

По умолчанию стандарт поддерживает передачу энергии мощностью до 15 Вт, но при использовании технологии PD это значение увеличивается до 100 Вт. Иногда USB-C работает с DisplayPort, технологией для трансляции видео и аудиоконтента на внешние мониторы или домашние кинотеатры.

В некоторых случаях стандарт также поддерживает аппаратный интерфейс Thunderbolt, совместную разработку Intel и Apple. С ней разъём обладает большей пропускной способностью и позволяет, например, подключить внешнюю видеокарту.

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Стандартные кабели USB-C с длиной до четырёх метров поддерживают ток до трёх ампер, но варианты короче двух метров работают с зарядкой от трёх до пяти ампер.

Такой подход вводит покупателей в заблуждение: например, люди могут купить ноутбук с разъёмом USB-C и не обнаружить там поддержку HDMI или Ethernet через адаптер. Как отметило издание Android Authority, в 2021 году этот USB-C остаётся «в полном беспорядке» из-за конфликтующих стандартов.

В марте 2019 года Intel пообещала решить проблему совместимости разных технологий быстрой зарядки с новым интерфейсом USB 4 — его стандартным разъёмом станет USB-C с поддержкой Power Delivery. Но в то же время компания объявила, что некоторые версии разъёма будут иметь другие функции — например, поддерживать работу с Thunderbolt 3.