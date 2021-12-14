Даже если во всей технике будут одинаковые зарядки, бардак останется: почему «единый стандарт» USB-С не совсем единый Статьи редакции
Евросоюз хочет обязать производителей ставить во всех смартфонах, планшетах и кейсов для наушников одинаковые разъёмы, чтобы пользователям было проще. Но даже у одинаковых внешне проводов могут быть разные характеристики, и как их различать — непонятно.
23 сентября 2021 года Еврокомиссия представила законопроект, в котором предложила обязать производителей устанавливать одинаковый разъём для зарядки на смартфоны, планшеты и наушники. В качестве единого стандарта высший орган исполнительной власти ЕС выбрал USB-C.
Пока национальные правительства и депутата Европарламента не обсуждали законопроект. Но если в 2022 году предложение примут, страны-члены Евросоюза в течение двух лет должны будут внести его в свои законодательства, а производители — адаптировать свои устройства под новый стандарт.
От Micro-USB до USB-C
Выбрать универсальный стандарт зарядки международные организации и Евросоюз пытались ещё до появления USB-C. В 2009 году Еврокомиссия вместе с Apple, Nokia, Huawei, Samsung и другими решили сделать Micro-USB единым стандартом. Тогда мобильные устройства использовали около 30 вариантов разъёмов.
Высший орган власти ЕС заявил, что единое зарядное устройство будет удобнее для пользователей уменьшит количество отходов. Договорённость Еврокомиссии и производителей не была обязательной — они подписали только меморандум о взаимопонимании.
В 2012 году некоммерческая организация USB Implementers Forum впервые представила стандарт USB-C. В 2018 году Micro-USB использовали в 50% продаваемых зарядных устройств в Европе, 21% занимал Lightning, а доля нового разъёма составляла 29%.
По оценке The Verge, в 2021 году USB-C заменил более старый разъём Micro-USB во всех смартфонах Android, кроме самых дешёвых, его конкурентом на рынке остался только порт для устройств Apple.
В сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила сделать стандарт единым для смартфонов, планшетов, наушников, гарнитур и компактных игровых консолей.
11 ноября глава USB Implementers Forum Джефф Рейвенкрафт опубликовал заявление, в котором раскритиковал планы Еврокомиссии принять единый стандарт в 2022 году.
Проблемы совместимости
Рейвенкрафт отметил, что стандарты USB-C, указанные в документе, уже устарели. Например, в новых появилась функция подачи питания мощностью до 240 Вт, в то время как в старых это значение ограничено 15 Вт.
Рейвенкрафт напомнил, что спецификации USB должны поддерживать работу с предыдущими версиями портов и устаревшими протоколами. По его мнению, Еврокомиссия также не учитывает, что фиксированные нормы могут замедлить технический прогресс, так как инновации навряд ли будут приниматься за короткий срок.
По оценке издания Android Authority, проблемы USB-C не ограничиваются препятствиями для инноваций и использованием устаревших стандартов в законопроекте. Несмотря на наличие единого разъёма, характеристики и возможности порта отличаются в разных моделях техники.
Например, в 2020 году смартфоны Google Pixel 4 отказались работать с частью старых кабелей с подключением к зарядному устройству по USB-A из-за того, что они не соответствовали официальной спецификации USB-C.
В кабели должны были встраивать подтягивающий резистор с сопротивлением 56 кОм, но его не оказалось в некоторых устаревших вариантах. ПО смартфона не находило нужный элемент в проводе, поэтому не запускало зарядку.
Чтобы решить проблему сочетания кабелей и зарядных устройств с разными характеристиками, USB Promoters Group в 2012 году предложила использовать технологию Power Delivery для быстрой зарядки смартфонов, ноутбуков, наушников и многих других устройств.
Power Delivery определяла свойства источника и приёмника питания, прежде чем подать зарядку с подходящей мощностью. Технология поддерживала быструю зарядку с мощностью до 100 Вт и возможностью выбора источника питания — зарядить смартфон от ноутбука, или наоборот.
Иногда производители применяют не Power Delivery, а свои стандарты, например, Adaptive Fast Charging использует Samsung, а Huawei предлагает SuperCharge. Они оказываются частично совместимы с PD –из-за программных и технических ограничений работают не на полную мощность, для последней требуются официально совместимые зарядные устройства.
Без визуальной разницы
Издание Electronic Design пишет, что разъём и кабели USB-C выглядят одинаково, но возможности у них разные, и визуально пользователь не может как-либо узнать об этом.
В носимых гаджетах порты USB-C обычно используются только для зарядки, в то время как на ноутбуках подача питания может работать в обе стороны — через один разъём они могут и заряжаться, и заряжать.
По умолчанию стандарт поддерживает передачу энергии мощностью до 15 Вт, но при использовании технологии PD это значение увеличивается до 100 Вт. Иногда USB-C работает с DisplayPort, технологией для трансляции видео и аудиоконтента на внешние мониторы или домашние кинотеатры.
В некоторых случаях стандарт также поддерживает аппаратный интерфейс Thunderbolt, совместную разработку Intel и Apple. С ней разъём обладает большей пропускной способностью и позволяет, например, подключить внешнюю видеокарту.
Стандартные кабели USB-C с длиной до четырёх метров поддерживают ток до трёх ампер, но варианты короче двух метров работают с зарядкой от трёх до пяти ампер.
Такой подход вводит покупателей в заблуждение: например, люди могут купить ноутбук с разъёмом USB-C и не обнаружить там поддержку HDMI или Ethernet через адаптер. Как отметило издание Android Authority, в 2021 году этот USB-C остаётся «в полном беспорядке» из-за конфликтующих стандартов.
В марте 2019 года Intel пообещала решить проблему совместимости разных технологий быстрой зарядки с новым интерфейсом USB 4 — его стандартным разъёмом станет USB-C с поддержкой Power Delivery. Но в то же время компания объявила, что некоторые версии разъёма будут иметь другие функции — например, поддерживать работу с Thunderbolt 3.
По оценке Android Authority, путаница в стандартах не исчезнет, пока в мире остаётся много устаревающих устройств и портов. И даже если производители найдут способ обозначить разные характеристики с помощью единых иконок или других внешних отличий, пользователям всё ещё будет сложно найти что-то, что «просто работает».
Блин, вот эти вечные проблемы с зарядками, особенно когда у всех знакомых разные устройства...
Вот раньше было лучше:
- У тебя есть зарядка от Нокии ?
- Эта?
- Круглая!
- Вот круглая.
- Нет. Тоньше.
- Посмотри. Эта, вроде, подойдет.
- Да. Похожа. Хм. Воткнулась, но не заряжает. Бл*ть, она разъем сломала!
Есть такая штука - метрология. Пока она не применима - будет бардак
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