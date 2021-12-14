LG показала телевизор на подставке и с питанием от аккумулятора Статьи редакции
Без подзарядки может проработать до трёх часов.
LG показала телевизор StanbyME, который представит на выставке CES в январе 2022 года, пишет The Verge.
Диагональ сенсорного экрана — 27 дюймов. Он расположен на подставке на колёсиках, высоту которой можно регулировать. Дисплей можно повернуть, наклонить или отсоединить от стойки.
Встроенный аккумулятор способен работать до трёх часов без подзарядки. Устройство поддерживает NFC, есть USB-вход и HDMI. Задняя часть экрана отделана тканью. Цена пока неизвестна.
планшет, который мы заслужили
3 часа???
Да там в одной подставке можно разместить аккумулятор на неделю работы. Хотя да, их же все на электросамокаты разобрали...
Тогла да, 3 часа норм..😂
Думается мне, если бы инженером был ты, там бы вообще вечный двигатель стоял😊
Даже эти разработки не воскресят моё желание смотреть телек
LG сначала мобильный бизнес похоронила странными решениями, теперь телевизоры туда же
Как-то "3 часа без подзарядки" звучит смешно в современных реалиях, 1-2 фильма посмотреть и всё
да уж, и правда. звучит как шутка... Щедрые какие, целых 3 часа!
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