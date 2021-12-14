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Техника
Евгения Евсеева

LG показала телевизор на подставке и с питанием от аккумулятора Статьи редакции

Без подзарядки может проработать до трёх часов.

10
1007 просмотров

LG показала телевизор StanbyME, который представит на выставке CES в январе 2022 года, пишет The Verge.

LG

Диагональ сенсорного экрана — 27 дюймов. Он расположен на подставке на колёсиках, высоту которой можно регулировать. Дисплей можно повернуть, наклонить или отсоединить от стойки.

LG

Встроенный аккумулятор способен работать до трёх часов без подзарядки. Устройство поддерживает NFC, есть USB-вход и HDMI. Задняя часть экрана отделана тканью. Цена пока неизвестна.

LG

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10 комментариев
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Анна Гаврась

планшет, который мы заслужили

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7
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NotFop

3 часа???
Да там в одной подставке можно разместить аккумулятор на неделю работы. Хотя да, их же все на электросамокаты разобрали...
Тогла да, 3 часа норм..😂

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5
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NIKITA KOROLEV

Думается мне, если бы инженером был ты, там бы вообще вечный двигатель стоял😊

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4
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Вера Дмитриева

Даже эти разработки не воскресят моё желание смотреть телек

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0
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Александр Мирошников

LG сначала мобильный бизнес похоронила странными решениями, теперь телевизоры туда же

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0
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Евгения Шишкина

Как-то "3 часа без подзарядки" звучит смешно в современных реалиях, 1-2 фильма посмотреть и всё

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Александр Ермошин

да уж, и правда. звучит как шутка... Щедрые какие, целых 3 часа!

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bora_bora

Целевой аудитории нет у этого продукта?

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Make Luv

Смесь подставки для капельницы и хуйни.

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Old Nick

В их идее есть одно здравое звено.
Такие переносные кронштейны под ноут, для просмотра сериальчиков вполне могут выстрелить.

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