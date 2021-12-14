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Техника
Мария Шибанова

Перемещает курсор и так помогает обхитрить программы мониторинга: как изобрели «двигатель мышки» Статьи редакции

Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе Slate.

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В 2017 году Лоренцо нашёл временную работу из дома — проверял документы. До этого он трудился в сфере здравоохранения, но на удалёнке ему понравилось больше — у него было больше свободного времени.

Однако вскоре стало понятно, что работодатель следит за ним через программу Microsoft Lync — в компании её использовали для обмена сообщениями. Система показывала, как давно пользователь был в сети: если сотрудник находился на рабочем месте, значок в его профиле горел зелёным, а когда компьютер переходил в спящий режим – жёлтым.

Всякий раз, когда Лоренцо отходил на несколько минут, профиль в Lync сигнализировал об этом. Однажды он вышел в магазин за молоком и получил сообщения от босса — тот упрекнул его за отсутствие на рабочем месте.

Какой бы не была моя продуктивность, босс отчитывал меня. Это было очень неудобно: я был привязан к рабочему столу и даже боялся пойти в туалет.

Лоренцо

Попытки изменить настройки корпоративного компьютера не приводили к успеху, а стороннее ПО могли заметить. Будучи инженером по образованию, сотрудник на удалёнке решил спроектировать устройство-обманку самостоятельно.

«Двигатель мышки» из подручных средств

Лоренцо построил подвижную платформу из обычных предметов: пищевого контейнера, деревянной рамы и двигателя, который перемещал мышь из сторону в сторону. И это сработало — босс перестал постоянно звонить ему.

Позднее жена убедила изобретателя наладить производство устройства — так появился бизнес Liberty Mouse Mover. Создатель приспособления взял себе псевдоним Лоренцо Медичи, чтобы, как отмечает издание, сохранить авторитет в сфере здравоохранения.

Логотип Liberty Mouse Mover Liberty Mouse Mover

Как пишет Slate, решение о производстве было дальновидным: в марте 2020 года после начала пандемии миллионы людей стали работать из дома, и продажи техники, способной обхитрить программы мониторинга, выросли втрое.

Долгое время у изобретения Лоренцо было мало аналогов. Но массовый переход на удалёнку привёл к возникновению конкурентов, в основном из Китая. По данным издания, продажи Liberty Mouse Mover снижаются с мая 2021 года. В начале декабря они снизились на 50% по сравнению с пиком пандемии.

Предприниматель улучшает свой продукт: например, планирует выпустить версию с чипом, который сделает движения курсора случайными. Однако он не намерен вступать в гонку с другими разработчиками подобных устройств, замечает Slate: по его мнению, в будущем сотрудники будут противостоять корпоративным системам наблюдения.

Жаль, что в них есть необходимость. Я хотел создать простое устройство для людей, которым нужно немного спокойствия.

Лоренцо

От устройства для геймеров к продукту для домашнего офиса

Производитель «двигателей мышки» Tech8 USA начал продавать их в конце 2018 года, в основном ориентируясь на не хотевших вылетать из видеоигр пользователей. Однако весной 2020 года, в первые месяцы карантина, компания увидела всплеск продаж своего устройства.

«Мы начали думать, как помочь людям на удалёнке. Для них мы усовершенствовали дизайн», — вспоминает Диана Родригес, специалист по маркетингу Tech8 USA.

У первых моделей «двигателей мышки» Tech8 USA было характерное «игровое» оформление с большими стилизованными логотипами. Поэтому компания стала выпускать устройства с более нейтральным и минималистичным дизайном, чтобы они хорошо вписывались в домашние условия.

«Двигатели мышки» от компании Tech8 USA

Slate сообщает, что за время пандемии бизнес увеличился в пять раз, а к декабрю 2021 года Tech8 USA не заметила падения спроса — даже несмотря на возвращение людей в офисы.

Родригес считает, что подобные приспособления не только обеспечивают конфиденциальность удалённых сотрудников, но и предотвращают выгорание: «Пандемия ускорила отказ от графика работы с девяти до пяти. А "двигатель мышки" — новый инструмент в этом переходе».

Компании всё чаще следят за сотрудниками, а системы становятся изощрённее

За время пандемии количество фирм, отслеживающих производительность с помощью специального ПО, выросло на 60%, а до 2024 года это значение может подняться до 70% по сравнению с уровнем до пандемии, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Сами системы наблюдения становятся всё изощрённее, отмечает издание. В 2020 году Washington Post писала о росте спроса на InterGuard — ПО, ведущее поминутный учёт используемых сотрудниками приложений и веб-сайтов.

Программа отмечает каждое действие как продуктивное или непродуктивное, отслеживает электронную почту и сообщения в мессенджерах, делает внезапные снимки экрана и записывает нажатие клавиш. Если уровень активности недостаточный, зарплату работника в некоторых компаниях могут урезать, пишет Slate.

По данным издания, системы распознавания лиц стали использовать даже в юридических фирмах: если сотрудник слишком долго смотрит в сторону, программа, в которой он работает, выключится.

Liberty Mouse Mover и Tech8 USA не справятся с такими программами, но они, как полагает Slate, всё равно будут популярными среди удалённых работников.

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3 комментария
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Ivan Kulmyaev

А какой смысл следить за сотрудниками?
Даже в офисе, смысла нет.
Задача(функционал) у человека есть он её делает.
Или как предлог чтобы не платить?

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Leonov Evgeny

кому платят оклад, кто продаёт время, тех и хотят контролить. Кто работает и получает за проект вся эта ерунда пока побоку.

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Бабка в засаде

Можно просто мышку к роботу-пылесосу прицепить (скотчем сзади прилепить за ним). Не благодарите

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Во время пандемии компании стали следить за сотрудниками на удалёнке — поэтому вырос рынок приспособлений, которые помогают обмануть корпоративные трекеры продуктивности. Как клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство ещё в 2017 году — в пересказе Slate.

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