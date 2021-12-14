От уязвимости в библиотеке для Java пострадали «сотни тысяч пользователей», рассказали специалисты.

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Хакеры с помощью ранее незамеченной уязвимости в библиотеке логирования Apache Log4j воспроизводят около 100 атак в минуту на сервисы и приложения различных компаний. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой исследователей кибербезопасности.

Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — «одна из самых серьёзных». По её словам, её широко используют опытные взломщики, а количество пострадавших доходит до сотни тысяч.

Специалисты также отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты или превращения систем в ботнеты — сеть, которую используют для рассылки спама или DDoS-атак. CISA выпустила предупреждение, призывающее организации внести обновления в библиотеку Log4j. Патчи уже внесли Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Cisco.

Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai. Также они добавляют на все взломанные компьютеры программу для майнинга криптовалюты Monero.

Благодаря этой уязвимости злоумышленники получают почти безграничную свободу для взлома — они извлекают нужную им информацию, добавляют данные записей на сервер, удаляют их, переключаются на разные серверы или устанавливают программы-вымогатели. Нападение развернули очень быстро и просто. Возможно, что подобные хакерские атаки могут повториться не раз. Николас Шиберрас руководитель инженерного отдела поиска уязвимостей Acunetix

9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.

Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.

