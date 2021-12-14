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Техника
TJ

Хакеры запустили более 1,2 млн атак c помощью уязвимости Log4j для удалённого управления компьютерами — FT Статьи редакции

От уязвимости в библиотеке для Java пострадали «сотни тысяч пользователей», рассказали специалисты.

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Хакеры с помощью ранее незамеченной уязвимости в библиотеке логирования Apache Log4j воспроизводят около 100 атак в минуту на сервисы и приложения различных компаний. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой исследователей кибербезопасности.

Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — «одна из самых серьёзных». По её словам, её широко используют опытные взломщики, а количество пострадавших доходит до сотни тысяч.

Специалисты также отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты или превращения систем в ботнеты — сеть, которую используют для рассылки спама или DDoS-атак. CISA выпустила предупреждение, призывающее организации внести обновления в библиотеку Log4j. Патчи уже внесли Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Cisco.

Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai. Также они добавляют на все взломанные компьютеры программу для майнинга криптовалюты Monero.

Благодаря этой уязвимости злоумышленники получают почти безграничную свободу для взлома — они извлекают нужную им информацию, добавляют данные записей на сервер, удаляют их, переключаются на разные серверы или устанавливают программы-вымогатели. Нападение развернули очень быстро и просто. Возможно, что подобные хакерские атаки могут повториться не раз.

Николас Шиберрас
руководитель инженерного отдела поиска уязвимостей Acunetix
  • 9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.
  • Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.
Техника
TJ
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

#новость #log4j

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27 комментариев
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Stas Kokin

Так, господа, объясните, если у меня гей-мак со старой ос и я не хочу обновляться - мине пижнец или я не такой лакомый кусочек, как крупные компании и можно расслабить анус?

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5
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Mika Rasulov

Насчёт пиждеца не подскажу, но анусай никогда не расслабляй!

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9
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Dmitry Pushin
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3
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Тепловой будильник

А как откладывать личинку тогда?

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0
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Семен Переделкин

Когда будет страшно - сама выйдет.

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3
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Giant Schlong

Знакомый в 80-е воевал в Анголе, привёз оттуда местный эвфемизм «освободить Манделу»

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2
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Denis Gukov

Думаю эта уязвимость актуальна только для серверов, где Java используется в качестве веб-сервера.

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2
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Сергей Милосердов

Погоди погоди, на макосе же нет вирусов?

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–1
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Тепловой будильник

Причем тут вирусы?

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1
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Сергей Милосердов

....казалось бы

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–1
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ur spam

Не думаю что ты запускаешь java сервера, так что не парься.

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0
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Илья Рогаткин

Вам с маком ничего не угрожает, эта библиотека используется как правило в крупных корпоративных приложениях, которые работают на серверах .

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neolol

Если не секрет, в чём смысл не обновляться? Ради 32 бит? А вообще, после диагонального взгляда на статью, речь я так понял о серверах.

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Levon

Просто выключи сервер майнкрафта

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Peter Bondarenko

Кусочек кода, который привел к этой уязвимости.
Распечатаю, пожалуй, себе такую футболку.

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2
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Владислав Шиханов

А можно ссылку?

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Peter Bondarenko

https://github.com/apache/logging-log4j2/commit/bac0d8a35c7e354a0d3f706569116dff6c6bd658

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1
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Eugene Kovalenko

Хотелось бы комментарий специалиста, который мог бы объяснить как не быть взломанным.

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Иванов Олег

Обновиться везде, как ещё. Эта уязвимость больше про серверные приложения, на десктопных его надо постараться словить. Нужно дестопное приложение java, которое использует log4j, в котором любой желающий может вам отправить текст. Довольно редкая комбинация. Хотя есть один популярный вариант — старый майнкрафт.

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2
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Никита Алфимов

Массовая рассылка сообщений от майкрософт с призывом УДОЛИТЬ МАЙНКРАФТ

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1
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Иванов Олег

Хакеры запустили более 1,2 млн атак c помощью уязвимости
Миллион "аттак" можно запустить с одного компьютера. Там всего лишь во все вебсерверы посылают запросы в надежде что-то найти.

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1
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Тепловой будильник

Ага. И бан по IP. Зачем по твоему хакеры создают сети ботнетов?

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Семен Переделкин

"Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками"

Эм. А можно это расшифровать?

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Akim Glushkov

их залоггировали xD

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Там опечатка. Они хотели сказать - продезинфецированными, то есть бесковидными! 😂😁

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Евгений Копичон

Опять что-то грандиозное начинается как в конце 2019 г?🗣️🖥️

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Сергей Герасимов

В новости попадают только известные прессе баги. Вершина огромного подводного айсберга.

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–1
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Техника
TJ
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

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