Хакеры запустили более 1,2 млн атак c помощью уязвимости Log4j для удалённого управления компьютерами — FT Статьи редакции
От уязвимости в библиотеке для Java пострадали «сотни тысяч пользователей», рассказали специалисты.
Хакеры с помощью ранее незамеченной уязвимости в библиотеке логирования Apache Log4j воспроизводят около 100 атак в минуту на сервисы и приложения различных компаний. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой исследователей кибербезопасности.
Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — «одна из самых серьёзных». По её словам, её широко используют опытные взломщики, а количество пострадавших доходит до сотни тысяч.
Специалисты также отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты или превращения систем в ботнеты — сеть, которую используют для рассылки спама или DDoS-атак. CISA выпустила предупреждение, призывающее организации внести обновления в библиотеку Log4j. Патчи уже внесли Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Cisco.
Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai. Также они добавляют на все взломанные компьютеры программу для майнинга криптовалюты Monero.
- 9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.
- Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.
Так, господа, объясните, если у меня гей-мак со старой ос и я не хочу обновляться - мине пижнец или я не такой лакомый кусочек, как крупные компании и можно расслабить анус?
Насчёт пиждеца не подскажу, но анусай никогда не расслабляй!
Когда будет страшно - сама выйдет.
Знакомый в 80-е воевал в Анголе, привёз оттуда местный эвфемизм «освободить Манделу»
Думаю эта уязвимость актуальна только для серверов, где Java используется в качестве веб-сервера.
Погоди погоди, на макосе же нет вирусов?
....казалось бы
Не думаю что ты запускаешь java сервера, так что не парься.
Вам с маком ничего не угрожает, эта библиотека используется как правило в крупных корпоративных приложениях, которые работают на серверах .
Если не секрет, в чём смысл не обновляться? Ради 32 бит? А вообще, после диагонального взгляда на статью, речь я так понял о серверах.
Просто выключи сервер майнкрафта
Кусочек кода, который привел к этой уязвимости.
Распечатаю, пожалуй, себе такую футболку.
А можно ссылку?
Хотелось бы комментарий специалиста, который мог бы объяснить как не быть взломанным.
Обновиться везде, как ещё. Эта уязвимость больше про серверные приложения, на десктопных его надо постараться словить. Нужно дестопное приложение java, которое использует log4j, в котором любой желающий может вам отправить текст. Довольно редкая комбинация. Хотя есть один популярный вариант — старый майнкрафт.
Массовая рассылка сообщений от майкрософт с призывом УДОЛИТЬ МАЙНКРАФТ
Хакеры запустили более 1,2 млн атак c помощью уязвимости
Миллион "аттак" можно запустить с одного компьютера. Там всего лишь во все вебсерверы посылают запросы в надежде что-то найти.
"Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками"
Эм. А можно это расшифровать?
их залоггировали xD
Там опечатка. Они хотели сказать - продезинфецированными, то есть бесковидными! 😂😁
Опять что-то грандиозное начинается как в конце 2019 г?🗣️🖥️
В новости попадают только известные прессе баги. Вершина огромного подводного айсберга.
Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.
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