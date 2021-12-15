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Техника
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Microsoft с помощью iFixit начнёт продавать специалистам наборы для ремонта ноутбуков и планшетов Статьи редакции

Инструменты можно будет купить на сайте iFixit.

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Microsoft и iFixit объявили о партнёрстве, по которому авторизованные поставщики, коммерческие клиенты и независимые специалисты смогут покупать сервисные инструменты Microsoft напрямую с iFixit.com.

iFixit — это международный портал с руководствами по ремонту бытовой техники и устройств, а также площадка для купли и продажи запасных частей. Сайт известен и по регулярной рубрике с разборкой устройств.

В стартовую поставку Microsoft вошли три инструмента для ноутбуков и планшетов Surface: рамка для отделения экрана от корпуса, защитная крышка аккумуляторного отсека и тиски для повторной установки дисплеев.

Surface Display Bonding Tool iFixit

Со следующего года доступ к инструментам планируют расширить. По данным The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на то, что специалисты часто критиковали ремонтопригодность линейки Surface.

Предложение прежде всего направлено на небольшие сервисные центры, поэтому у пользователей появится больше возможностей для ремонта, подчеркнули компании.

  • В ноябре Apple анонсировала похожую программу Self Service Repair, которая позволит клиентам чинить устройства с использованием оригинальных комплектующих. В стартовый список вошли детали для iPhone 12 / 13 и компьютеров Mac на базе М1.
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9 комментариев
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Игорь Крафт

Отвёртку крестовую с болоном пива?

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Алексей Горячев

просто коктейль отвертка

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Павел Морозов

Крафтового

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Dark Falcon

Microsoft и iFixit объявили о партнёрстве
 Ну молодцы. Нормально так приподнялись. Самое смешное, что долгие годы, iFixit признавал продукты Microsoft непригодными к ремонту, и ставил им единицы -)

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2
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Артём Федотов

Всё верно. Ситуация изменилась. Ремонтопригодность Surface резко возросла.

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Юрий Белоножкин

Так это Кайл Винкс перед сделкой с Apple подогревал интерес?

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Михаил Гельм

Давно пора

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Sergei Olenev

Пытался я на iFixit заказать аккумулятор для ноута. После заказа пришло письмо, что всвязи с каким-то там постановлением, доставка аккумулятора производится только сухопутным транспортом и не только в Россию они его не могут отправить, а даже на Аляску и Гавайи, только в 48 штатов, которые "основные".

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Dmitry Perepelkin

Смысл от этой поставки, если в любом музторге можно взять гитарный медиатор и ковырять? При особой сноровке разбирается обычным пластиковым ножом, правда надо прогреть, чтобы клей отпустил.

Далее вопрос, а смысл его разбирать?
По результатам iFixit поставила Microsoft Surface Book самую низкую оценку ремонтопригодности: 1 балл из 10.
 Большинство компонент на клею, чтобы до материнки или батареи добраться, надо отклеивать абсолютно всё, а там нежданчик в виде впаянной в материнку ОЗУ. Единственное, что просто заменить - это SSD.

Иначе говоря разбирать есть смысл только для того, чтобы почистить от пыли, и если уж заморачиваться с этим, то можно приклеить гайки на эпоксидку и поставить крышку на винты, чтобы в последствии не ебаться с этим клеем. Ремонтировать в этом ноуте что-то, менять дисплей и т.п. врагу не пожелаешь и никакой коллаб с iFixit, который сам же в пух и прах разносит ремонтопригодность Surface, не поможет.

P.S. сам владелец Surface Book 1

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