Вставили сенсор от смартфона и добавили нейросети: зачем стартап Opal попытался заново изобрести веб-камеру Статьи редакции
Основатели компании разочаровались в качестве звука и изображения и пообещали создать «лучшее решение для удалённой работы». О том, насколько обещание близко к правде — в пересказе Input.
Разочаровались в качестве веб-камер и решили создать свою
В 2020 году из-за пандемии многие компании перевелисотрудников на удалёнку, а звонки в Zoom заменили личные встречи. Плохое качество веб-камер, которое никого не волновало до этого, стало явной проблемой, и пользователям пришлось искать замену встроенным и низкокачественным решениям, пишет Input.
Чтобы получить хорошее качество изображения, можно использовать беззеркальные или зеркальные камеры. Но из-за веса их нельзя просто закрепить на экране ноутбука или установить рядом с компьютером без специального оборудования: например штатива, для которого нужно свободное место.
Решением этой проблемы в декабре 2020 года занялся стартап Opal. Его основали бывшие руководители продуктовых отделов Uber Нирадж Чуг и Стефан Сульстрем.
Чугу приходилось по несколько часов в день участвовать в звонках по видеосвязи, и он сильно разочаровался качеством изображения и звука со своей веб-камеры. Поэтому партнёры решили создать «лучшую камеру для удалённой работы».
Чуг стал генеральным директором и занялся работой с технической частью проекта, Сульстрем занял роль президента компании и специалиста по ПО. Ведущим дизайнером стал Кенни Свит — ранее он отвечал за разработку компактной камеры Clips в Google, где также работал Чуг.
Opal около девяти месяцев года раскрывал свои планы публично. В список инвесторов за это время вошли соучредители YouTube Чад Херли, Instagram Майк Кригер, Twitch Кевин Лин, Reddit Алексис Оганян и бывший вице-президент по виртуальной реальности Facebook Хьюго Барра.
9 сентября 2021 года о проекте впервые рассказал Оганян: он опубликовал в Twitter фото первого продукта Opal — камеры C1 — без названия и ссылки на стартап, так как команда хотела проверить, покажется ли их разработка интересной пользователям.
После твита Оганяна более 16 тысяч человек оставили заявку на покупку камеры на сайте компании. Сейчас Opal C1 находится на стадии бета-тестирования — компоненты в её основе не будет меняться, но программное обеспечение ещё будут дорабатывать.
Цена на камеру составит $300, чтобы её купить, нужно записаться в лист ожидания на сайте Opal.
Камера от смартфона и нейросети
Opal C1 ещё находится в разработке, поэтому она пока не поддерживает часть обещанных функций: например, «студийный звук».
Чтобы понять, почему веб-камеры чаще всего показывают изображение плохого качества, Нирадж купил больше 100 разных моделей на Alibaba. По оценке стартапа, главным источником проблем оказались небольшие сенсоры и некачественная программная обработка — они не дорабатывали исходное изображение с помощью нейросетей или других технологий.
Большие модули камер пропускают больше света и генерируют меньше цифрового шума, но стоят дороже. По оценке Input, производители не развивают ПО для повышения качества изображения и не вкладывают в это деньги, так как часто считают свои продукты одноразовыми.
В качестве сенсора для C1 компания выбрала Sony IMX378, этот модуль Google использовала в первом поколении смартфонов Pixel в 2016 году. По словам Чуга, это самый большой сенсор из тех, что когда-либо использовались в веб-камерах. Opal C1 получила объектив со значением светосилы f/1.8 и шестью стеклянными элементами — в смартфонах их часто заменяют на пластиковые.
Веб-камера может снимать видео с разрешением 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Opal сравнивает качество C1 с цифровыми зеркальными фотоаппаратами, но Input считает, что разработчики преувеличивают. Тем не менее, издание пишет, что изображение веб-камеры оказалось лучше, чем у Logitech C930e и встроенного решения в 14-дюймовом MacBook Pro.
По оценке Input, Opal C1 без дополнительных настроек снимает даже лучше, чем фотоаппарат Sony A6300 с объективом, установленным на 24 мм при f/2.8.
ПО для настройки веб-камеры, Opalsoft, доступно только для Mac. Cаму камеру можно подключить и на Windows 10, хоть и без доступа к ручному управлению изображением, пишет журналист Input. Разработчики обещают адаптировать Opalsoft для Windows не раньше конца 2022 года.
С помощью Opalsoft пользователи смогут настроить изображение: выставить значение диафрагмы, удерживать фокус на лице говорящего, наложить на видео эффект изменения цвета кожи или уровня пикселизации. Ручные настройки позволяют менять яркость, экспозицию, контрастность, насыщенность и другое. Изображение с веб-камеры улучшается в фоновом режиме.
Opal C1 может предсказывать, куда сдвинется пользователь, чтобы переместить фокус. По умолчанию веб-камера снимает в разрешении 1080p, так как разработчики считают его стандартом для Zoom.
Если выставить разрешение QHD или 4K, Opal C1 начнёт сильнее нагреваться. В основном это происходит из-за чипа, который отвечает за работу с нейронными сетями. Стартап заявляет, что хочет улучшать качество изображений программными методами, а не дорогими компонентами, и будет развивать ПО и нейросети в этом направлении.
Новый дизайн
Как отмечает Input, большинство веб-камер выглядят «уродливо»: либо как продукты Logitech продолговатой формы, либо как круг или прямоугольник. Одним из редких исключений стала представленная в ноябре Dell UltraSharp 4K, но её дизайн взяли у Apple iSight 2003 года. Продукт от Dell стоил $200, но в нём не было микрофона, что автор издания посчитал «смехотворным».
По словам генерального директора Opal Нираджи Чуга, производители веб-камер обычно идут по одному из двух путей: пытаются соответствовать представлениям об эстетике геймеров из 2001 года или копируют стиль Apple. В своей разработке стартап обратился к дизайну Braun 70-х годов и стилю Ричарда Саппера.
Корпус у Opal C1 алюминиевый, к нему подключён спиральный кабель, который отсылает к «ранним дням персональных компьютеров». Большинство деталей веб-камеры и её упаковка пригодны для вторичной переработки, в ней содержится менее 1% пластика.
На веб-камере Opal есть световой индикатор, который сообщает об активности устройства. На передней панели в решётке радиатора установлены стереомикрофоны, а на задней панели – дополнительный микрофон с функцией шумоподавления.
The Verge отмечает, что такой набор даёт голосу больший резонанс и глубину при записи, чем у встроенного решения в MacBook Pro. Задняя часть Opal C1 напоминает радиатор и используется для отвода тепла. Там же находится порт USB-C.
Стартап затрудняется сообщить, когда C1 выйдет из бета-версии: по словам Чуга, ещё много функций находится в разработке. Первые клиенты, которые заявили о своём желании купить веб-камеру скоро получат приглашение на покупку.
Opal заявляет, что начал закупать компоненты для C1 задолго до дефицита в цепочке поставок, и, несмотря на все трудности в отрасли, намерен удовлетворить спрос своих клиентов.
Вообще странно что производители ноутбуков по прежнему пихают камеру как в калькуляторе из 90х и это при такой популярности сервисов видеосвязи.
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