Hyundai представила «умную» тележку-робота — она может перевозить хрупкий груз и подстраиваться под рельеф Статьи редакции
Устройство ездит со скоростью до 30 км/ч и работает до четырёх часов на одном заряде.
Hyundai анонсировала роботизированную тележку MobED накануне выставки потребительской электроники CES 2022.
Тележка на четырёх 12-дюймовых пневматических колёсах оснащена комплексной подвеской, которая регулирует положение центральной платформы в зависимости от рельефа, сохраняя её ровное положение.
Платформа реагирует на небольшие препятствия и на сильную тряску. Например, может подняться по склону с пирамидой из стеклянных фужеров. В ролике также показали, как тележка перевозит коляску с ребёнком.
Как происходит управление роботом, неизвестно. В Hyundai не раскрыли подробности о датчиках или лидарах, которые используются в «умной» тележке. Полноценный показ MobED состоится на выставке CES 2022 5 января 2022 года. Цена робота неизвестна.
В Hyundai уточнили, что будущие версии тележки могут получить более широкую платформу. Это позволит пожилым или людям с ограниченными возможностями передвигаться на MobED.
*Надеюсь хуеносцы теперь точно не нужны*
Сказал робот, подкатывая стакан воды сильной, красивой и независимой белой женщине.
♡ hyundai promo ♡
Видно же, что у неё колеса болтаются на длинных консолях — какая ещё перевозка пожилых? Только бокалы и пустые коробки может перемещать. Лучше бы мужика этого везли, держащего коробки.
Не по нашим дорогам(((((
Они вообще видели что у нас перевозят на роботах пылесосах
Одни уже решили все проблемы)
Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.
Google обязана будет платить штраф, если не восстановит канал.
Сезон праздников и распродаж в самом разгаре, поэтому мы подготовили для интернет-магазинов специальное предложение. До 31 марта 2022 года стоимость доставки заказов из интернет-магазинов в наши и партнёрские почтоматы по всей России составит 99 рублей. Это на 35–40% ниже средней рыночной цены.
За три года стоимость акций упала примерно на 57%.
Компания GloraX планирует перезапуск акселератора для стартапов в сфере недвижимости. Про итоги первого запуска, деньги и планы рассказывает Дмитрий Лившин, директор по цифровому развитию GloraX.
Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, что закупают российские компании для празднования Нового года. Аналитики сравнили B2B-продажи праздничных товаров: искусственных елей, календарей, новогодних колпаков и продуктов: красной икры, мандаринов, конфет, шампанского и других. Период сравнения: 20-30 ноября и 1-10…
Наша команда иллюстраторов в Embacy решила нагнать новогоднего настроения. Если у вас его еще нет, настройте хотя бы новогодний фон. Основная идея — показать странные и забавные места, в которых мы можем оказаться во время рабочих созвонов — кто-то сидит на кухне у родителей, кто-то вышел на связь из джунглей, кто-то совсем уже улетел (в космос).
В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.
В прошлом году мы решили, что нашим клиентам нужна удобная мобильная связь, и создали собственного мобильного оператора — ГПБ Мобайл. Спустя год кратко подводим итоги, делимся достижениями и дарим бесплатную связь новым абонентам!