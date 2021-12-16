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Техника
DTF

Hyundai представила «умную» тележку-робота — она может перевозить хрупкий груз и подстраиваться под рельеф Статьи редакции

Устройство ездит со скоростью до 30 км/ч и работает до четырёх часов на одном заряде.

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Hyundai анонсировала роботизированную тележку MobED накануне выставки потребительской электроники CES 2022.

Тележка на четырёх 12-дюймовых пневматических колёсах оснащена комплексной подвеской, которая регулирует положение центральной платформы в зависимости от рельефа, сохраняя её ровное положение.

Платформа реагирует на небольшие препятствия и на сильную тряску. Например, может подняться по склону с пирамидой из стеклянных фужеров. В ролике также показали, как тележка перевозит коляску с ребёнком.

Как происходит управление роботом, неизвестно. В Hyundai не раскрыли подробности о датчиках или лидарах, которые используются в «умной» тележке. Полноценный показ MobED состоится на выставке CES 2022 5 января 2022 года. Цена робота неизвестна.

В Hyundai уточнили, что будущие версии тележки могут получить более широкую платформу. Это позволит пожилым или людям с ограниченными возможностями передвигаться на MobED.

#новость #hyundai

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5 комментариев
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Fred Han

*Надеюсь хуеносцы теперь точно не нужны*
Сказал робот, подкатывая стакан воды сильной, красивой и независимой белой женщине.

♡ hyundai promo ♡

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Алексей Винокуров

Видно же, что у неё колеса болтаются на длинных консолях — какая ещё перевозка пожилых? Только бокалы и пустые коробки может перемещать. Лучше бы мужика этого везли, держащего коробки.

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Oleg Sukhoveev

Не по нашим дорогам(((((

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NK

Они вообще видели что у нас перевозят на роботах пылесосах

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Маркетологов к стенке

Одни уже решили все проблемы)

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