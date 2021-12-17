Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и высокая цена оборудования.

Ряд крупных российских компаний, среди которых «Сбер» и «Алроса», на совещании Минцфиры заявили о дороговизне и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах. Они отметили, что будут готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом в Минцфиры заверили издание, что участники позитивно оценили динамику развития российских решений и готовы участвовать в совершенствовании продуктов. Также в ведомстве отметили, что на данный момент «есть сложности с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью и доступностью для тестирования».

В «Ростехе» рассказали изданию, что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна. В компании отметили, что это связано с безопасностью и устойчивостью критической IT-инфраструктуры. В ВТБ и ДИТ Москвы рассказали, что готовы тестировать российское оборудование, в других компаниях не ответили на запросы издания или отказались от комментариев.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.