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Техника
TJ

Российские компании раскритиковали технику с отечественными процессорами, установленную на серверном оборудовании Статьи редакции

Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и высокая цена оборудования.

Ряд крупных российских компаний, среди которых «Сбер» и «Алроса», на совещании Минцфиры заявили о дороговизне и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах. Они отметили, что будут готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом в Минцфиры заверили издание, что участники позитивно оценили динамику развития российских решений и готовы участвовать в совершенствовании продуктов. Также в ведомстве отметили, что на данный момент «есть сложности с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью и доступностью для тестирования».

В «Ростехе» рассказали изданию, что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна. В компании отметили, что это связано с безопасностью и устойчивостью критической IT-инфраструктуры. В ВТБ и ДИТ Москвы рассказали, что готовы тестировать российское оборудование, в других компаниях не ответили на запросы издания или отказались от комментариев.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.

#новости #серверы

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2 комментария
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Дмитрий Филиппов

В «Ростехе» рассказали изданию, что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна. - регресс в России неизбежен?

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Fred Han

Наоборот, эксинос и снэпдрагоны научатся делать быстрее

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