Безопасная разработка: как сократить затраты на киберзащиту до релиза продукта

Всем привет, меня зовут Александр Герасимов, я директор по ИБ в Awillix — разработчика решений в области кибербезопасности. Часто мое общение с продуктовыми компаниями начинается со слов — «Нас взломали». А это означает — слив коммерческой тайны или клиентских данных, миллионные потери, удар по репутации и иногда даже шантаж. Тогда я рассказываю…