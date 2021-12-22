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Техника
TJ

LG представила вытянутый в высоту монитор с соотношением сторон 16:18 Статьи редакции

Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.

Фото LG

Рабочая площадь 27-дюймовый монитора DualUp эквивалентна двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям, поставленным друг над другом, сообщает компания LG.

Монитор с разрешением 2560 x 2880 оснастили матрицей Nano IPS, USB-C, DisplayPort, встроенными динамиками и интерфейсами HDMI. Подставка позволяет поворачивает дисплей, регулировать его наклон и высоту для оптимального расположения на уровне глаз.

Фото LG

В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны, которые вызывают боли в шее и спине. Компания позиционирует монитор как удобный инструмент для кодинга и создания контента. Сколько стоит новинка LG, не сообщается.

#новость #lg

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Nesterov Igor

"В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны"
В смысле влево вправо и увеличить кол-во движений вверх вниз?)

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1
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Enjark Valman

на два - три монитора в начале работы шея реально болит

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useless uS

В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны
И теперь можно будет не шевелить вообще ничем, кроме пальцев рук?

Это вообще не про здоровье, а совсем наоборот. Друзья, шевелите шеей, делайте зарядку на работе, почаще вставайте. Всем добра.

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Евгений Матвеев

Выглядит интересно, но будет ли инноваций или люди не будет заморачиваться и ставить два монитора как раньше.

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Новогодние Каникулы

Могли бы и до 16:20 дотянуть

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Enjark Valman

я фанат мулти мониторов - пробовал до 4 мониторов - 3 норма, смотря какие задачи, конечно, Пробовал так ставить мониторы друг на друга вретикально - не удобно - наобарот шея болит, когда рядом стоит меньше отвлекает, а когда сверху что то начинает мигать и вылазить это просто не возможно не отвлечся. пусть зановеску придумают чтобы сама открывалась и закрывалась. :)

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0
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Cheeroque Sweestoonoque

Рабочая площадь 27-дюймовый монитора DualUp эквивалентна двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям
 двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям
 21,5
Давай, до свидания. 2К на 21.5 дюймах — это что-то из камасутры.

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Чувствительный коктейль

Прикольна попробовать! Тыщ за 15 купил б :3

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Олег Павлов

За 15к только стойка для моника, и это первоначальный взнос)

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