Intel, Microsoft и NVIDIA опубликовали список программ, затронутых уязвимостью Log4Shell — у AMD таких не оказалось Статьи редакции
В Apple рассказали, что устранили все ошибки в iCloud.
Критическая уязвимость Log4Shell, обнаруженная в библиотеке Apache Log4j для Java, продолжает угрожать миллионам устройств по всему миру. Хакеры создают ботнеты, модифицируют банковские трояны и внедряют «червей». Технологические компании экстренно обновляют ПО, но не всегда успевают предотвратить утечку данных.
- Intel представила список из 32 программных продуктов, подверженных взлому. В основном это комплекты для разработчиков, системы обслуживания серверов и инструменты для Linux. Компания заявила, что уже работает над исправлениями и порекомендовала пользователям регулярно проверять обновления.
- AMD, наоборот, по результатам проведённого расследования не обнаружила ни одной платформы, затронутой Log4Shell, но заявила, что продолжит анализ, учитывая появление всё новых и новых эксплойтов.
- NVIDIA в своём отчёте подчеркнула, что клиентское программное обеспечение GeForce и GeForce NOW не пострадало, но проблемы могут возникнуть у системных администраторов — с серверами DGX, инструментами NetQ, архитектурой CUDA и виртуальными GPU.
- Apple закрыла критическую уязвимость в облачном хранилище iCloud 14 декабря, однако CVE-2021-45046 всё ещё позволяет эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS.
- Microsoft выпустила целый ряд обновлений для систем управления базами данных SQL Server, платформы Azure и серверов Minecraft, но отметила, что устаревшие версии Apache Log4j 2 остаются уязвимыми для удалённого выполнения кода.
9 декабря 2021 года в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.
Apache Foundation рекомендовала всем разработчикам обновить библиотеку до самой последней версии, однако это может затянуться надолго. После этого многие компании выпустили патчи и инструменты для борьбы с уязвимостью.
Очень интересно было бы посмотреть, сколько, чего и откуда УЖЕ слили благодаря этой уязвимости.
Хорошая реклама AMD
или того что они не делают аудит безопасности
или они просто не пишут на java
Или они просто не пишут.
.....у Эльбрус таких не оказалось
AMD вперёд
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