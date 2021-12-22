Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
DTF

Intel, Microsoft и NVIDIA опубликовали список программ, затронутых уязвимостью Log4Shell — у AMD таких не оказалось Статьи редакции

В Apple рассказали, что устранили все ошибки в iCloud.

7
579 просмотров

Критическая уязвимость Log4Shell, обнаруженная в библиотеке Apache Log4j для Java, продолжает угрожать миллионам устройств по всему миру. Хакеры создают ботнеты, модифицируют банковские трояны и внедряют «червей». Технологические компании экстренно обновляют ПО, но не всегда успевают предотвратить утечку данных.

  • Intel представила список из 32 программных продуктов, подверженных взлому. В основном это комплекты для разработчиков, системы обслуживания серверов и инструменты для Linux. Компания заявила, что уже работает над исправлениями и порекомендовала пользователям регулярно проверять обновления.
  • AMD, наоборот, по результатам проведённого расследования не обнаружила ни одной платформы, затронутой Log4Shell, но заявила, что продолжит анализ, учитывая появление всё новых и новых эксплойтов.
  • NVIDIA в своём отчёте подчеркнула, что клиентское программное обеспечение GeForce и GeForce NOW не пострадало, но проблемы могут возникнуть у системных администраторов — с серверами DGX, инструментами NetQ, архитектурой CUDA и виртуальными GPU.
  • Apple закрыла критическую уязвимость в облачном хранилище iCloud 14 декабря, однако CVE-2021-45046 всё ещё позволяет эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS.
  • Microsoft выпустила целый ряд обновлений для систем управления базами данных SQL Server, платформы Azure и серверов Minecraft, но отметила, что устаревшие версии Apache Log4j 2 остаются уязвимыми для удалённого выполнения кода.

9 декабря 2021 года в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.

Apache Foundation рекомендовала всем разработчикам обновить библиотеку до самой последней версии, однако это может затянуться надолго. После этого многие компании выпустили патчи и инструменты для борьбы с уязвимостью.

#новость #intel #microsoft #apple #nvidia #amd

7
4
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
33_rublya

Очень интересно было бы посмотреть, сколько, чего и откуда УЖЕ слили благодаря этой уязвимости.

Ответить
1
Развернуть ветку
Анатолий Ерёмин

Хорошая реклама AMD

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

или того что они не делают аудит безопасности

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Букин

или они просто не пишут на java

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrei Apanasik

Или они просто не пишут.

Ответить
0
Развернуть ветку
No Name

.....у Эльбрус таких не оказалось

Ответить
0
Развернуть ветку
Reverent Evzheniy

AMD вперёд

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Утконос Онлайн
И работать, и отдыхать с chill out треками, в основе которых — звук склада, машины и заказа

Мы превратили индустриальные звуки нашего склада в треки для работы и отдыха. Микстейп из четырех chill out треков, в основу которых легли звуки, записанные на складе, в машине курьера и квартире клиента.

0
1
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» разрешит российским инвесторам торговать иностранными бумагами каждый день без выходных Статьи редакции

Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.

106
42
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
TJ
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей Статьи редакции

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

26
16
Техника
TJ
LG представила вытянутый в высоту монитор с соотношением сторон 16:18 Статьи редакции

Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.

Фото LG
21
9
Финансы
Nazigul Jusupova
Илон Маск заявил, что «продал достаточно» акций, и назвал Калифорнию «регионом чрезмерного налогообложения» Статьи редакции

В ноябре Маск начал продавать свои акции для уплаты налогов.

9
12
Право
Василий Черепанов
Суд с известным производителем водонагревателей по поводу пожара в котором погибла женщина

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этой статье речь пойдет о наших электрических помощниках, которые могут причинить существенный вред нашему имуществу, а иногда отнять и жизнь. Одна из таких трагедий недавно произошла в Перми. Погиб мальчик, который заряжал телефон.

0
22
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
«Я стажируюсь в “Сбере”, чтобы схантить к себе отличных разработчиков»

Как студентка ВШЭ, 19-летняя Анастасия Королева придумала стартап, который сэкономит лесопромышленной отрасли России до 50 млрд рублей ежегодно

0
1
Офлайн
Валерия Козлова
В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и магазинов с 27 декабря на 2 января Статьи редакции

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений

39
9
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Российские компании могут сэкономить на каждом сотруднике 20 тыс. рублей: какие идеи уже реализовали победители HSE Star

В субботу, 18 декабря, прошел финал конкурса студентов и сотрудников Высшей школы экономики — HSE Startup Cup. В треке «MVP» победил проект «Офис на районе» — сервис аренды коворкингов для компаний, который призван помочь им адаптироваться к постковидным условиям удаленной работы, снизить расходы на аренду офиса и повысить лояльность сотрудников.…

0
1
Почта России
Первый в истории положительный NPS, доставка за час, беспилотники, почтоматы и рост цифровой выручки

Почта России подвела итоги 2021 года.

39
11
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Лесопромышленные компании России смогут экономить 50 млрд рублей ежегодно

В настоящий момент из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране, и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.

0
1
Больше статей
null