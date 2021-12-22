В Apple рассказали, что устранили все ошибки в iCloud.

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Критическая уязвимость Log4Shell, обнаруженная в библиотеке Apache Log4j для Java, продолжает угрожать миллионам устройств по всему миру. Хакеры создают ботнеты, модифицируют банковские трояны и внедряют «червей». Технологические компании экстренно обновляют ПО, но не всегда успевают предотвратить утечку данных.

Intel представила список из 32 программных продуктов, подверженных взлому. В основном это комплекты для разработчиков, системы обслуживания серверов и инструменты для Linux. Компания заявила, что уже работает над исправлениями и порекомендовала пользователям регулярно проверять обновления.

AMD, наоборот, по результатам проведённого расследования не обнаружила ни одной платформы, затронутой Log4Shell, но заявила, что продолжит анализ, учитывая появление всё новых и новых эксплойтов.



NVIDIA в своём отчёте подчеркнула, что клиентское программное обеспечение GeForce и GeForce NOW не пострадало, но проблемы могут возникнуть у системных администраторов — с серверами DGX, инструментами NetQ, архитектурой CUDA и виртуальными GPU.



Apple закрыла критическую уязвимость в облачном хранилище iCloud 14 декабря, однако CVE-2021-45046 всё ещё позволяет эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS.



Microsoft выпустила целый ряд обновлений для систем управления базами данных SQL Server, платформы Azure и серверов Minecraft, но отметила, что устаревшие версии Apache Log4j 2 остаются уязвимыми для удалённого выполнения кода.

9 декабря 2021 года в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.