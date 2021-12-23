Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений Статьи редакции
Как рассказали создатели робота, «четвероногий помощник оснащён улыбкой и выглядит максимально дружелюбно».
Робопёс поможет Госинспекции обходить улицы Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.
Создатели робота отмечают, что он имитирует походку и движения собак. У робопса есть GPS-модуль, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве. Также на нём установлен лидар — световой радар, измеряющий расстояние и формирующий вокруг себя точную карту трёхмерного пространства. Технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.
Конструкция робота позволит развивать скорость до 11 км/ч и маневрировать. Создатели отмечают, что в его производстве использовались только экологически безопасные материалы.
Улыбка — нативочка от Амазона?
Сообщение удалено
Скорее, Робособаки. И не так уж дорого, кстати, по нынешним временам.
Если сравнивать цены с живой собакой и кинологом, там з/п кинолога 50 тыс. ₽ x 12 + налоги + содержание собаки 90 тыс. ₽ в год — почти миллион рублей в год.
Теперь есть кому действительно на лапу давать
Мосдинамикс
Росдвижения
Ижевск же, ну
Кажется Китай первый)
То есть неофициально у нас коммунизм?
Вперемешку с самодержавием.
А гавкать и ссать на колёса машин он умеет?
К сожалению, робототехника и искусственный интеллект еще не в состоянии полностью заменить человека.
Опять на алике затарились?
Они даже логотип unitree не стали затирать.
Простите, а что собственно эти "создатели" создали, кроме улыбки и раскраски?) www.unitree.com хрень какая-то кроме попила бюджета)
Купили дорогую игрушку за счет бюджета и хотят оправдать таким образом траты.
А если пиар-акция прокатит (вау! роботы! технологии! наука!), то найдут новые "применения" для выделения бюджета.
Да это все понятно, но это же очковтирательство для лохов, ну или для начальства, которые вообще до этого далеки, но попиарится неплохо) Так бы и сказали, мы купили роботов у китайцев на службу города, вопрос нет тогда..ну почти нет:)
Оригинальная статья, тут нет слов о том, что Госинспекция по недвижимости создала робот, но говорится о том, что она будет его использовать. https://www.mos.ru/news/item/100648073/
Т.е. получается, что это автор на vc такой мудак и закинул кликбейт статью?)
Брэдбери это предсказал в "451 градус по Фаренгейту" 70 лет назад
А что за нарушения он будет фиксировать? В квартиры будет вламываться?
Будет отлавливать робокошек ))
Оснащён улыбкой…она же нарисована.
"создала робособаку"
Вы хотели написать купила из Китая?
в неблагополучных районах пёселя могут на металлы сдать
Даже ручка есть, чтобы удобнее было красть.
В оригинальной новости нет ничего про "создание", не позорьтесь.
твоя правда, это уже новостники придумали дальше инфоповод.
В оригинальной новости ни слова о том, что служба СОЗДАЛА этого робота.
Написано что получила в свое распоряжение.
В названии статьи явное передергивание фактов ради просмотров.
Фу быть такими.
Хммм, а это вообще законно?
Эт скорее для съёмки на парковках нужно использовать)
Агрессивные красно-чёрные тона - максимально дружелюбно? Ну ок
Забыли шильдик наклеить "Росгвардия"
Зачем покупать собаку, если можно взять с улицы и приютить на программаторе.
Так теперь всех гаишников уволят раз им замену нашли?
Это какие-то другие гаишники, недвижимые.
За такое гаишники сами кого угодно переведут в категорию нежилой недвижимости.
Главное, чтоб не было встроенного ПМ.
Почему без электрошокера?
такие нужны на думскую в питер, выявлять нариков по ночам у баров
Для этого нужна модификация с ножовкой, работаем над этим
Вот это херня!!!
Нет, это прорывные технологии
Милота
А сколько скорость электросамокат может развивать по закону?
Ограничивают 20 км/ч.
Он вырубается с вертушки?
Вот это прорыв! Мелкое ведомство создало (а не просто купило!) устройство уровня Boston Dynamics. Думаю, покажут по телевидению. Потом Путин орден вручит
А может быть -врУчит)
Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений
В лучшем случае запрограммировала. На ней же даже ярлык оригинального разработчика...
Unitree- это китайская компания 宇树科技. Не очень корректно, в данном случае, писать о создании роботов.
Кого они там создали? Это же готовый робот, которого они просто обучили на своих данных и прописали маршрут 🤦♂️
Следующая новость будет: робособака возглавила госинспекцию
"Робопёс".... сюк, даже название робота-убийцы как у Азимова в "451 по Фаренгейту".
Бредбери
Кого-то он мне дико напоминает. Картинку только сходу найти не могу
Неплохо, но нет. Рисованая картинка, похожая на поллитровую мышь, но с чашкой!
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