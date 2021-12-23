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Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений Статьи редакции

Как рассказали создатели робота, «четвероногий помощник оснащён улыбкой и выглядит максимально дружелюбно».

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2090 просмотров
Робособака Мэрия Москвы

Робопёс поможет Госинспекции обходить улицы Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе.

Владислав Овчинский
начальник Госинспекции по недвижимости

Создатели робота отмечают, что он имитирует походку и движения собак. У робопса есть GPS-модуль, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве. Также на нём установлен лидар — световой радар, измеряющий расстояние и формирующий вокруг себя точную карту трёхмерного пространства. Технология поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.

Робособака Мэрия Москвы

Конструкция робота позволит развивать скорость до 11 км/ч и маневрировать. Создатели отмечают, что в его производстве использовались только экологически безопасные материалы.

#новости #робопёс

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61 комментарий
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Роман

Улыбка — нативочка от Амазона?

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19
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Old Nick

Сообщение удалено

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Denis Bystruev

Скорее, Робособаки. И не так уж дорого, кстати, по нынешним временам.

Если сравнивать цены с живой собакой и кинологом, там з/п кинолога 50 тыс. ₽ x 12 + налоги + содержание собаки 90 тыс. ₽ в год — почти миллион рублей в год.

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0
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Alexey QuQu

Теперь есть кому действительно на лапу давать

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18
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Stas Kokin

Мосдинамикс

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14
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А А

Росдвижения

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8
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Nick Chernykh

Ижевск же, ну

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1
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Влюбленный шмель

Россия - страна номер один! (В разработке технологий для выявления нарушений)

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15
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Marat Biktashev

Кажется Китай первый)

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1
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Влюбленный шмель

Слава тому, чье имя нельзя называть, у нас не коммунизм (официально)

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0
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Евгений Плужников

То есть неофициально у нас коммунизм?

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0
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Arthur Niazyan

Вперемешку с самодержавием.

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0
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Семен Переделкин

А гавкать и ссать на колёса машин он умеет?

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7
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Денис Денисов

К сожалению, робототехника и искусственный интеллект еще не в состоянии полностью заменить человека.

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20
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user user

Опять на алике затарились?

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8
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Arthur Niazyan

Они даже логотип unitree не стали затирать.

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5
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Andrey Godin

Простите, а что собственно эти "создатели" создали, кроме улыбки и раскраски?) www.unitree.com хрень какая-то кроме попила бюджета)

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5
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Aydar Sultanov

Купили дорогую игрушку за счет бюджета и хотят оправдать таким образом траты.
А если пиар-акция прокатит (вау! роботы! технологии! наука!), то найдут новые "применения" для выделения бюджета.

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0
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Andrey Godin

Да это все понятно, но это же очковтирательство для лохов, ну или для начальства, которые вообще до этого далеки, но попиарится неплохо) Так бы и сказали, мы купили роботов у китайцев на службу города, вопрос нет тогда..ну почти нет:)

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1
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ITSOFT

Оригинальная статья, тут нет слов о том, что Госинспекция по недвижимости создала робот, но говорится о том, что она будет его использовать. https://www.mos.ru/news/item/100648073/

На страже правопорядка: как робособака поможет…
У нее есть GPS-модуль, лидар и камера для онлайн-трансляции. Благодаря своей конструкции робот…
www.mos.ru
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4
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Andrey Smalkov

Т.е. получается, что это автор на vc такой мудак и закинул кликбейт статью?)

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1
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Max Kud

Брэдбери это предсказал в "451 градус по Фаренгейту" 70 лет назад

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4
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Victor Filippov

А что за нарушения он будет фиксировать? В квартиры будет вламываться?

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3
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StepanCapusta

Будет отлавливать робокошек ))

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1
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Rudolf Boiars

Оснащён улыбкой…она же нарисована.

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3
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Mike Espoo

"создала робособаку"
Вы хотели написать купила из Китая?

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3
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Dmitry Pushin

в неблагополучных районах пёселя могут на металлы сдать

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2
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Denis Bystruev

Даже ручка есть, чтобы удобнее было красть.

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1
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Лев Толстой

В оригинальной новости нет ничего про "создание", не позорьтесь.

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2
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Andrey Godin

твоя правда, это уже новостники придумали дальше инфоповод.

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0
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Константин Д

В оригинальной новости ни слова о том, что служба СОЗДАЛА этого робота.
Написано что получила в свое распоряжение.

В названии статьи явное передергивание фактов ради просмотров.

Фу быть такими.

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2
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Цкуро Бесцветный

Хммм, а это вообще законно?

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1
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Marat Biktashev

Эт скорее для съёмки на парковках нужно использовать)

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1
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Бабка в засаде

Агрессивные красно-чёрные тона - максимально дружелюбно? Ну ок

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1
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Arthur Niazyan

Забыли шильдик наклеить "Росгвардия"

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0
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Alex Miller

Зачем покупать собаку, если можно взять с улицы и приютить на программаторе.

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1
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Ivan Petrov

Так теперь всех гаишников уволят раз им замену нашли?

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0
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Семен Переделкин

Это какие-то другие гаишники, недвижимые.

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1
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Александр Вербицкий

За такое гаишники сами кого угодно переведут в категорию нежилой недвижимости.

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0
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Mike Leontyev

Главное, чтоб не было встроенного ПМ.

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0
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Сильвестр Иванов

Почему без электрошокера?

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0
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Aleksei Shtein

такие нужны на думскую в питер, выявлять нариков по ночам у баров

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0
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Lexx Sky

Для этого нужна модификация с ножовкой, работаем над этим

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0
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Игорь Крафт

Вот это херня!!!

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0
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Alexey QuQu

Нет, это прорывные технологии

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0
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Стас Соболь

Милота

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0
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Интернет Магазинов

А сколько скорость электросамокат может развивать по закону?

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0
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ITSOFT

Ограничивают 20 км/ч.

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0
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Аркадий Чумаков

Он вырубается с вертушки?

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0
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Pavel Loginov

Вот это прорыв! Мелкое ведомство создало (а не просто купило!) устройство уровня Boston Dynamics. Думаю, покажут по телевидению. Потом Путин орден вручит

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0
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Nick Chernykh

А может быть -врУчит)

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Artem Kondratev

Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку для фиксации нарушений

В лучшем случае запрограммировала. На ней же даже ярлык оригинального разработчика...

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Yanina Yustinovich

Unitree- это китайская компания 宇树科技. Не очень корректно, в данном случае, писать о создании роботов.

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Andrey Smalkov

Кого они там создали? Это же готовый робот, которого они просто обучили на своих данных и прописали маршрут 🤦‍♂️

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Роман Кондратович

Следующая новость будет: робособака возглавила госинспекцию

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Михаил Стерлин

"Робопёс".... сюк, даже название робота-убийцы как у Азимова в "451 по Фаренгейту".

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Дмитрий Тенетович

Бредбери

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Sergei Timofeyev

Кого-то он мне дико напоминает. Картинку только сходу найти не могу

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Дмитрий Тенетович
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Sergei Timofeyev

Неплохо, но нет. Рисованая картинка, похожая на поллитровую мышь, но с чашкой!

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Alex

Метис «бостон динамикс» и электробуса?

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