Цена пока неизвестна, компания покажет его на CES 2022.

{"id":338505} 694 просмотров

LG разработала концепт для выставки CES, которая пройдёт в январе 2022 года, пишет The Verge. Она создала его вместе с корейской компанией по производству массажных кресел, но её название не уточнила.

Фото LG

55-дюймовый OLED-экран прикреплён к креслу так, чтобы он всегда оставался в поле зрения, даже если человек откидывает кресло. При этом дисплей может менять расположение — с помощью кнопки можно выбрать горизонтальное или вертикальное.

При этом, отмечает The Verge, в кресле нет массажных функций, но установлены динамики, которые создают вибрации при воспроизведении звука.

Фото LG

Так же для выставки LG представили концепт «Virtual Ride» — это велотренажёр с тремя изогнутыми 55-дюймовыми 4K OLED-дисплеями. Компания считает, что эта модель может стать альтернативой VR-гарнитур.