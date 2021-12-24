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Техника
Богдан Музыченко

Intel и Google вслед за Amazon и Twitter отказались от личного присутствия на выставке CES в 2022 году Статьи редакции

CES 2022 проведут в Лас-Вегасе в начале января.

  • 23 декабря Intel сообщила, что будет участвовать в выставке удалённо, пишет The Verge, а 24 декабря от очного присутствия отказалась Google.
  • Оффлайн-выставку CES 2022 пропустят Amazon, Meta, Twitter, Pinterest и другие компании из-за вновь растущей угрозы Covid-19. Некоторые компании будут участвовать онлайн, а какие-то организации вообще решили отказаться от участия.
  • По словам организаторов выставки, от участия отказалось 42 компании, но вместо них присоединилось 60 новых.
  • В 2021 году мероприятие полностью проходило онлайн из-за ограничений в период пандемии. В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых от Covid-19. Онлайн-программа будет проходить параллельно очной.
  • CES — это международная выставка технологий и электроники, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства.

#ces2022 #intel #google #новость

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Роман Ваничкин

Отказались почему?

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Богдан Музыченко

Из-за ковида :)

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Роман Ваничкин

Глупость какая-то.
Значит мероприятие хрень и не видят гиганты там ничего интересного.

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умный человек

Знаете, что такое онлайн-участие?

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Роман Ваничкин

А Вы?
А в статье о нём говорится?
В этом году.

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умный человек

В посте речь не про полный отказ, а про отказ от офлайн-участия.
Значит просто будут онлайн
Минусуй, минусуй, может полегчает))

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Роман Ваничкин

А ещё там сказано : какие-то организации вообще решили отказаться от участия.
В целом отвечу Вам следующее : Ладно, пусть так :)

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умный человек

какие-то ноунеймы. были бы "айти гиганты" точно бы попали в заголовок

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Блаженный огонь
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умный человек

это значит, что совместят онлайников и офлайников.
зачем выделять, что-то меняет?

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Блаженный огонь

Я отвечал Роману, где об этом говорится в статье.

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умный человек
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