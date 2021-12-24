Intel и Google вслед за Amazon и Twitter отказались от личного присутствия на выставке CES в 2022 году Статьи редакции
CES 2022 проведут в Лас-Вегасе в начале января.
- 23 декабря Intel сообщила, что будет участвовать в выставке удалённо, пишет The Verge, а 24 декабря от очного присутствия отказалась Google.
- Оффлайн-выставку CES 2022 пропустят Amazon, Meta, Twitter, Pinterest и другие компании из-за вновь растущей угрозы Covid-19. Некоторые компании будут участвовать онлайн, а какие-то организации вообще решили отказаться от участия.
- По словам организаторов выставки, от участия отказалось 42 компании, но вместо них присоединилось 60 новых.
- В 2021 году мероприятие полностью проходило онлайн из-за ограничений в период пандемии. В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых от Covid-19. Онлайн-программа будет проходить параллельно очной.
- CES — это международная выставка технологий и электроники, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства.
Отказались почему?
Из-за ковида :)
Глупость какая-то.
Значит мероприятие хрень и не видят гиганты там ничего интересного.
Знаете, что такое онлайн-участие?
А Вы?
А в статье о нём говорится?
В этом году.
В посте речь не про полный отказ, а про отказ от офлайн-участия.
Значит просто будут онлайн
Минусуй, минусуй, может полегчает))
А ещё там сказано : какие-то организации вообще решили отказаться от участия.
В целом отвечу Вам следующее : Ладно, пусть так :)
какие-то ноунеймы. были бы "айти гиганты" точно бы попали в заголовок
это значит, что совместят онлайников и офлайников.
зачем выделять, что-то меняет?
Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.
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