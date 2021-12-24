Amazon добавляла новые функции в «умные» колонки и улучшала их, а вовлечённость пользователей не росла — Bloomberg Статьи редакции
Клиенты компании беспокоятся за свою конфиденциальность или просто считают устройства бесполезными.
C 2015 года Amazon рассчитывала, что спрос на «умные» колонки компании будет расти во время праздников, но поддержать его хотя бы до конца января не получалось, пишет Bloomberg.
По внутренним данным, в некоторые годы от 15% до 25% новых клиентов переставали использовать колонку через две недели после покупки.
Издание изучило внутренние документы компании с 2018-го по 2021 год о продвижении «умных» колонок, в том числе планы Amazon добавить в устройства больше камер и датчиков, чтобы распознавать разные голоса или определять, где находятся пользователи.
В 2021 году внутренний анализ показал, что рынок «умных» динамиков «прошёл фазу роста», а в следующие несколько лет он будет расти только на 1,2% ежегодно.
Согласно документам, в Amazon называют несколько причин замедления роста:
- Обеспокоенность пользователей вопросами конфиденциальности после того, как бывшая сотрудница рассказала, что компания прослушивает пользователей, чтобы улучшить работу устройств.
- Громкие случаи сбоев у колонок — например, когда устройство приняло некоторые фразы как команды, записало разговор супружеской пары и отправило запись одному из их знакомых.
- Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.
В компании заявили, что полученные изданием данные «либо устарели, либо неточны», и опровергли информацию о замедлении роста.
Amazon была первой, кто выпустил собственную «умную» колонку — Echo, компания хотела через устройства привлечь пользователей к другим своим услугам и получать прибыль, отмечает Bloomberg.
Amazon подсчитала, что в 2020 году у 25% американских семей есть хотя бы одно устройство с Alexa, но многие из них пользуются голосовым помощником только для воспроизведения музыки, установки таймера во время готовки или включения света, пишет издание. Компания планирует внедрить новые способы взаимодействия с пользователями. Например, она хочет выпустить наушники с поддержкой Alexa, приложение для машин и другое.
В исследовании за 2019 год говорится, что новые пользователи колонок Alexa в течение трёх часов после включения устройства узнавали о половине функций, которыми они действительно будут пользоваться. Также сотрудники выяснили, что, несмотря на усилия Amazon для улучшения устройств, не растёт общая вовлечённость пользователей.
Также в последние годы колонки начали сами предлагать владельцам воспользоваться функциями, которые могут быть им интересны. Но это только раздражало пользователей и они хотели отключить функцию.
Пользователь Reddit пожаловался, что каждый раз после того, как просит Alexa выполнить что-то, он получает: «Кстати, я могу предложить идеи подарков на день рождения, чтобы вы покупали больше вещей на Amazon».
«Нет, Alexa! Просто скажи мне температуру», — написал пользователь. Такое разочарование объясняет, почему некоторые отключают устройство компании и отказываются им пользоваться, отмечает Bloomberg.
С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.
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