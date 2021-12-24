Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Nazigul Jusupova

Amazon улучшала свои «умные» колонки и добавляла в них новые функции, но пользователям они не нужны — Bloomberg Статьи редакции

Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.

16
1598 просмотров

C 2015 года Amazon рассчитывала, что спрос на «умные» колонки компании будет расти во время праздников, но поддержать его хотя бы до конца января не получалось, пишет Bloomberg.

По внутренним данным, в некоторые годы от 15% до 25% новых клиентов переставали использовать колонку через две недели после покупки.

Издание изучило внутренние документы компании с 2018-го по 2021 год о продвижении «умных» колонок, в том числе планы Amazon добавить в устройства больше камер и датчиков, чтобы распознавать разные голоса или определять, где находятся пользователи.

В 2021 году внутренний анализ показал, что рынок «умных» динамиков «прошёл фазу роста», а в следующие несколько лет он будет расти только на 1,2% ежегодно.

Согласно документам, в Amazon называют несколько причин замедления роста:

  • Обеспокоенность пользователей вопросами конфиденциальности после того, как бывшая сотрудница рассказала, что компания прослушивает пользователей, чтобы улучшить работу устройств.
  • Громкие случаи сбоев у колонок — например, когда устройство приняло некоторые фразы как команды, записало разговор супружеской пары и отправило запись одному из их знакомых.
  • Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.

В компании заявили, что полученные изданием данные «либо устарели, либо неточны», и опровергли информацию о замедлении роста.

Amazon была первой, кто выпустил собственную «умную» колонку — Echo, компания хотела через устройства привлечь пользователей к другим своим услугам и получать прибыль, отмечает Bloomberg.

Amazon подсчитала, что в 2020 году у 25% американских семей есть хотя бы одно устройство с Alexa. При этом многие из них пользуются устройством, только чтобы включить музыку или свет или поставить таймер во время готовки. Компания планирует внедрить новые способы взаимодействия с пользователями. Например, она хочет выпустить наушники с поддержкой Alexa, приложение для машин и другое.

В исследовании за 2019 год говорится, что новые пользователи колонок Alexa в течение трёх часов после включения устройства узнавали о половине функций, которыми они действительно будут пользоваться. Также сотрудники выяснили, что, несмотря на усилия Amazon для улучшения устройств, не растёт общая вовлечённость пользователей.

Также в последние годы колонки начали сами предлагать владельцам воспользоваться функциями, которые могут быть им интересны. Но это только раздражало пользователей и они хотели отключить функцию.

Пользователь Reddit пожаловался, что каждый раз после того, как просит Alexa выполнить что-то, он получает: «Кстати, я могу предложить идеи подарков на день рождения, чтобы вы покупали больше вещей на Amazon».

«Нет, Alexa! Просто расскажи мне про прогноз погоды», — написал пользователь. Такое разочарование объясняет, почему некоторые отключают устройство компании и отказываются им пользоваться, отмечает Bloomberg.

#новости #amazon #alexa

16
9
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ruslan Fatikhov

Через 3-4 года начнут убирать годовых помощников из банков, так как я до сих пор не могу даже представить такой пользовательский сценарий.

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Фаткулин

Они тупые потому что. Человек звонит, потому что не может решить проблему нажатием кнопок. А ему предлагается еще более сложный способ решить проблему - пытаться сформулировать её голосом так, чтобы тупой бот это понял и что-то сделал

Ответить
12
Развернуть ветку
Илья Волочков

Ага, сегодня позвонил в ВТБ, робот на смог распознать мой вопрос. Первый раз он сказал "я вас не понял, попробуйте сформулировать по-другому", во второй раз "я вас не понял, перефразируйте более простыми словами", а в третий раз "к сожалению, я не смог вас понять. Зайдите на втб.ру и поищите ответ на свой вопрос сами". Отличный банк, отличный помощник.

Ответить
7
Развернуть ветку
lakoros

Добрый день Илья. Сожалеем что вы столкнулись с проблемами в нашем банке. Высылаю вам подробную инструкцию.
Смогли вы найти в ней своё решение? Оцените работу бота по пятибалльной шкале.

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Волочков

5++++++, очень помогли!

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Волочков

С Алисой, думаю, дела обстоят примерено так же.

Я сам использую её только для прослушивания музыки и для постановки таймера во время готовки.

Ответить
5
Развернуть ветку
Гарри Смит

Да, то же самое и у меня, просто колонка для музыки.А управление голосом, это надо еще напрячься, четко сообщать Алисе команды и молиться, что она их распознала. Проще уже текст набрать, да найти что тебе надо.Удобно с телефона музыку в яндекс музыке воспроизводить

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Волочков

Ещё надо эти "умные устройства" покупать... Довольно муторное занятие, найти устройство, чтобы оно мне подошло и поддерживало Алису (выбора маловато). Заплатить немалые деньги ("умные" устройства стоят дорого). Потом купить, подключить, помучиться некоторое время с подключениями и настройкой... Потом учиться им управлять, а далее молиться, чтобы связь с Алисой не отвалилось...

Лично мне лень этим заниматься. Проще купить "тупое" устройство, сэкономить 80% денег и самому нажимать кнопки и т.д. Благо мне не так уж и сложно поднять задницу со стула и включить себе свет. Или пойти на кухню и включить чайник.

Идея "умного дома" мне казалась интересной, но как начал с этим сам сталкиваться, как-то вообще не понравилось. Понял, что оно мне не так уж и нужно.

Если в будущем облегчат подключение к Алисе и стоимость "умных" устройств будет не на много дороже "глупых" аналогов, подумаю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Vladimirsky

Вот, честно, никогда не понимал, зачем вообще развивать нишу голосового взаимодействия с техникой. Люди вынуждены общаться ртом потому, что, банально, не имеют встроенного экрана и телекинеза от рождения. Плюс у людей есть невербалика и интонации.

Техника же сразу имеет куда более удобные интерфейсы. Условно, та же погода. Да, открыть виджет "погода" можно голосом (хотя, жмакнуть кнопку быстрее), но смотреть же лучше на инфографике. И уточнять тоже в спец интерфейсе. Или заказ такси, - с отвращением вспоминаю времена, когда не было апок и надо было звонить, и диспетчер запросто мог не расслышать улицу или надо было объяснить ему, куда именно во двор подать машину. Не знаю, как надо провиниться, чтобы заслужить наказание повторять этот процесс с роботом, который, в отличии от диспетчера, ещё хуже тебя распознает и понимает.

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Плотников

Фича в том, что при таком интерфейсе даже не нужно уметь читать и писать. Я тут пытался малолетнему племяннику пояснить за необходимость учиться счету и письму, а он за 10 минут с помощью голосового ввода цинично и с издёвкой разбил все мои аргументы

Ответить
0
Развернуть ветку
StargazerXIII
Ответить
1
Развернуть ветку
user_90123129312

Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.
При покупке чего-то нужного, мне впихнули гугл колонку. Решил дать шанс и всё-таки включил, смысла в этом не было совсем. Прогноз погоды, цены на акции и прочие, а оно реально нужно голосом слушать? Даже будильник бесполезный, когда имеется браслет на руке, который мягко пробуждает вибрацией, аналогично таймеры при готовке. Думаю, колонка Alexa такое же самое ненужное г.

Ответить
1
Развернуть ветку
German Galtcov

Так и не придумал для себя сценария использования,для меня это так и остаётся bluetooth колонкой , чтобы музло на тусе послушать

Ответить
0
Развернуть ветку
Serge Sokolov

Исходя из банальнейшего правила, что техника не должна тупо копировать жизнь, я с самого начала знал, что этим все и кончится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Syzygy

Собственно, главная проблема подобных колонок - в том, что они плохо воспрнимают голос. Нет уверенности, что ты скажешь, и она в 99,99% случаев распознает верно твои слова. То не услышит, то поймёт неправильо, то ещё чего-нибудь учудит.
Так что баловство пока.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Нестеренко

Купил Алису для трехлетней дочери) Они дружат, правда не всегда понимают друг друга)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Право
Маша Цепелева
Суд оштрафовал Google на 7 млрд рублей за неудаление информации — это первый штраф от оборота компании Статьи редакции

Компания получила штраф за повторное нарушение.

273
42
Истории
Рая Хачатрян
Убытки, наркотики и драки: в клубе Haçienda зародился британский эйсид-хаус, но он приносил владельцам одни проблемы Статьи редакции

Заведение открыли музыкальные менеджеры Тони Уилсон и Роберт Греттон вместе с группой New Order, но как им руководить не знал никто. «Одни люди зарабатывают деньги, другие — историю», — считал Уилсон.

Клуб в середине 1980-х NME
8
34
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Nazigul Jusupova
Суд оштрафовал владельца Facebook на 1,9 млрд рублей — он высчитан из оборота компании Статьи редакции

С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.

115
25
Russpass
Как создаются туры по России и какие из них продают быстрее всего

А ещё как распределяют экскурсоводов по группам, зависит ли спрос на поездки от сезона, возраста и пандемии и почему даже просто нейтральный отзыв на гида — это уже тревожный звонок.

4
4
Будущее
TJ
«Автоматизированный фотошоп»: OpenAI представила нейросеть, которая редактирует изображения по текстовому описанию Статьи редакции

GLIDE также умеет создавать картинки «с нуля».

11
23
X5Tech
Увеличиваем конверсию клиентов до 100%

Кейс промо-кампании Vprok.ru Перекрёсток и Альфа-Банка

0
1
МТТ
Бизнес предпочитает голосовых роботов с женским голосом

Согласно данным провайдера интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» за 2021 год более 90% компаний, массово работающих с потребителями, выбирают роботов с женской озвучкой голосами для общения по телефону. Такой выбор обусловлен эстетическими факторами: женский голос считается более мелодичным и приятным для слуха даже незнакомого человека.…

0
0
Личный опыт
Диана Листопад
Почему я решила продать бизнес и стать соской?

Ровно год назад я рассказала, как с нуля открыла кондитерское производство, вышла на Ozon и запустила интернет-магазин. Тогда я пообещала написать продолжение и решилась сделать это только после того, как придумала лучший заголовок для публикации.

440
353
Техника
Nazigul Jusupova
Amazon улучшала свои «умные» колонки и добавляла в них новые функции, но пользователям они не нужны — Bloomberg Статьи редакции

Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.

16
9
Альфа-Банк
Карта за 40 секунд, чекшеринг и инвестиции на сдачу: что умеет приложение Альфа-Банка
14
0
NPLaw
Season's Greetings!

Season's Greetings!

0
0
Больше статей
null