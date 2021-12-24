Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.

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C 2015 года Amazon рассчитывала, что спрос на «умные» колонки компании будет расти во время праздников, но поддержать его хотя бы до конца января не получалось, пишет Bloomberg.

По внутренним данным, в некоторые годы от 15% до 25% новых клиентов переставали использовать колонку через две недели после покупки.

Издание изучило внутренние документы компании с 2018-го по 2021 год о продвижении «умных» колонок, в том числе планы Amazon добавить в устройства больше камер и датчиков, чтобы распознавать разные голоса или определять, где находятся пользователи.

В 2021 году внутренний анализ показал, что рынок «умных» динамиков «прошёл фазу роста», а в следующие несколько лет он будет расти только на 1,2% ежегодно.

Согласно документам, в Amazon называют несколько причин замедления роста:

Обеспокоенность пользователей вопросами конфиденциальности после того, как бывшая сотрудница рассказала, что компания прослушивает пользователей, чтобы улучшить работу устройств.

Громкие случаи сбоев у колонок — например, когда устройство приняло некоторые фразы как команды, записало разговор супружеской пары и отправило запись одному из их знакомых.

Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.

В компании заявили, что полученные изданием данные «либо устарели, либо неточны», и опровергли информацию о замедлении роста.

Amazon была первой, кто выпустил собственную «умную» колонку — Echo, компания хотела через устройства привлечь пользователей к другим своим услугам и получать прибыль, отмечает Bloomberg.

Amazon подсчитала, что в 2020 году у 25% американских семей есть хотя бы одно устройство с Alexa. При этом многие из них пользуются устройством, только чтобы включить музыку или свет или поставить таймер во время готовки. Компания планирует внедрить новые способы взаимодействия с пользователями. Например, она хочет выпустить наушники с поддержкой Alexa, приложение для машин и другое.

В исследовании за 2019 год говорится, что новые пользователи колонок Alexa в течение трёх часов после включения устройства узнавали о половине функций, которыми они действительно будут пользоваться. Также сотрудники выяснили, что, несмотря на усилия Amazon для улучшения устройств, не растёт общая вовлечённость пользователей.

Также в последние годы колонки начали сами предлагать владельцам воспользоваться функциями, которые могут быть им интересны. Но это только раздражало пользователей и они хотели отключить функцию.

Пользователь Reddit пожаловался, что каждый раз после того, как просит Alexa выполнить что-то, он получает: «Кстати, я могу предложить идеи подарков на день рождения, чтобы вы покупали больше вещей на Amazon».