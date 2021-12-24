Amazon улучшала свои «умные» колонки и добавляла в них новые функции, но пользователям они не нужны — Bloomberg Статьи редакции
Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.
C 2015 года Amazon рассчитывала, что спрос на «умные» колонки компании будет расти во время праздников, но поддержать его хотя бы до конца января не получалось, пишет Bloomberg.
По внутренним данным, в некоторые годы от 15% до 25% новых клиентов переставали использовать колонку через две недели после покупки.
Издание изучило внутренние документы компании с 2018-го по 2021 год о продвижении «умных» колонок, в том числе планы Amazon добавить в устройства больше камер и датчиков, чтобы распознавать разные голоса или определять, где находятся пользователи.
В 2021 году внутренний анализ показал, что рынок «умных» динамиков «прошёл фазу роста», а в следующие несколько лет он будет расти только на 1,2% ежегодно.
Согласно документам, в Amazon называют несколько причин замедления роста:
- Обеспокоенность пользователей вопросами конфиденциальности после того, как бывшая сотрудница рассказала, что компания прослушивает пользователей, чтобы улучшить работу устройств.
- Громкие случаи сбоев у колонок — например, когда устройство приняло некоторые фразы как команды, записало разговор супружеской пары и отправило запись одному из их знакомых.
- Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.
В компании заявили, что полученные изданием данные «либо устарели, либо неточны», и опровергли информацию о замедлении роста.
Amazon была первой, кто выпустил собственную «умную» колонку — Echo, компания хотела через устройства привлечь пользователей к другим своим услугам и получать прибыль, отмечает Bloomberg.
Amazon подсчитала, что в 2020 году у 25% американских семей есть хотя бы одно устройство с Alexa. При этом многие из них пользуются устройством, только чтобы включить музыку или свет или поставить таймер во время готовки. Компания планирует внедрить новые способы взаимодействия с пользователями. Например, она хочет выпустить наушники с поддержкой Alexa, приложение для машин и другое.
В исследовании за 2019 год говорится, что новые пользователи колонок Alexa в течение трёх часов после включения устройства узнавали о половине функций, которыми они действительно будут пользоваться. Также сотрудники выяснили, что, несмотря на усилия Amazon для улучшения устройств, не растёт общая вовлечённость пользователей.
Также в последние годы колонки начали сами предлагать владельцам воспользоваться функциями, которые могут быть им интересны. Но это только раздражало пользователей и они хотели отключить функцию.
Пользователь Reddit пожаловался, что каждый раз после того, как просит Alexa выполнить что-то, он получает: «Кстати, я могу предложить идеи подарков на день рождения, чтобы вы покупали больше вещей на Amazon».
«Нет, Alexa! Просто расскажи мне про прогноз погоды», — написал пользователь. Такое разочарование объясняет, почему некоторые отключают устройство компании и отказываются им пользоваться, отмечает Bloomberg.
Через 3-4 года начнут убирать годовых помощников из банков, так как я до сих пор не могу даже представить такой пользовательский сценарий.
Они тупые потому что. Человек звонит, потому что не может решить проблему нажатием кнопок. А ему предлагается еще более сложный способ решить проблему - пытаться сформулировать её голосом так, чтобы тупой бот это понял и что-то сделал
Ага, сегодня позвонил в ВТБ, робот на смог распознать мой вопрос. Первый раз он сказал "я вас не понял, попробуйте сформулировать по-другому", во второй раз "я вас не понял, перефразируйте более простыми словами", а в третий раз "к сожалению, я не смог вас понять. Зайдите на втб.ру и поищите ответ на свой вопрос сами". Отличный банк, отличный помощник.
Добрый день Илья. Сожалеем что вы столкнулись с проблемами в нашем банке. Высылаю вам подробную инструкцию.
Смогли вы найти в ней своё решение? Оцените работу бота по пятибалльной шкале.
5++++++, очень помогли!
С Алисой, думаю, дела обстоят примерено так же.
Я сам использую её только для прослушивания музыки и для постановки таймера во время готовки.
Да, то же самое и у меня, просто колонка для музыки.А управление голосом, это надо еще напрячься, четко сообщать Алисе команды и молиться, что она их распознала. Проще уже текст набрать, да найти что тебе надо.Удобно с телефона музыку в яндекс музыке воспроизводить
Ещё надо эти "умные устройства" покупать... Довольно муторное занятие, найти устройство, чтобы оно мне подошло и поддерживало Алису (выбора маловато). Заплатить немалые деньги ("умные" устройства стоят дорого). Потом купить, подключить, помучиться некоторое время с подключениями и настройкой... Потом учиться им управлять, а далее молиться, чтобы связь с Алисой не отвалилось...
Лично мне лень этим заниматься. Проще купить "тупое" устройство, сэкономить 80% денег и самому нажимать кнопки и т.д. Благо мне не так уж и сложно поднять задницу со стула и включить себе свет. Или пойти на кухню и включить чайник.
Идея "умного дома" мне казалась интересной, но как начал с этим сам сталкиваться, как-то вообще не понравилось. Понял, что оно мне не так уж и нужно.
Если в будущем облегчат подключение к Алисе и стоимость "умных" устройств будет не на много дороже "глупых" аналогов, подумаю.
Вот, честно, никогда не понимал, зачем вообще развивать нишу голосового взаимодействия с техникой. Люди вынуждены общаться ртом потому, что, банально, не имеют встроенного экрана и телекинеза от рождения. Плюс у людей есть невербалика и интонации.
Техника же сразу имеет куда более удобные интерфейсы. Условно, та же погода. Да, открыть виджет "погода" можно голосом (хотя, жмакнуть кнопку быстрее), но смотреть же лучше на инфографике. И уточнять тоже в спец интерфейсе. Или заказ такси, - с отвращением вспоминаю времена, когда не было апок и надо было звонить, и диспетчер запросто мог не расслышать улицу или надо было объяснить ему, куда именно во двор подать машину. Не знаю, как надо провиниться, чтобы заслужить наказание повторять этот процесс с роботом, который, в отличии от диспетчера, ещё хуже тебя распознает и понимает.
Фича в том, что при таком интерфейсе даже не нужно уметь читать и писать. Я тут пытался малолетнему племяннику пояснить за необходимость учиться счету и письму, а он за 10 минут с помощью голосового ввода цинично и с издёвкой разбил все мои аргументы
Люди считают голосового помощника Alexa бесполезным.
При покупке чего-то нужного, мне впихнули гугл колонку. Решил дать шанс и всё-таки включил, смысла в этом не было совсем. Прогноз погоды, цены на акции и прочие, а оно реально нужно голосом слушать? Даже будильник бесполезный, когда имеется браслет на руке, который мягко пробуждает вибрацией, аналогично таймеры при готовке. Думаю, колонка Alexa такое же самое ненужное г.
Так и не придумал для себя сценария использования,для меня это так и остаётся bluetooth колонкой , чтобы музло на тусе послушать
Исходя из банальнейшего правила, что техника не должна тупо копировать жизнь, я с самого начала знал, что этим все и кончится.
Собственно, главная проблема подобных колонок - в том, что они плохо воспрнимают голос. Нет уверенности, что ты скажешь, и она в 99,99% случаев распознает верно твои слова. То не услышит, то поймёт неправильо, то ещё чего-нибудь учудит.
Так что баловство пока.
Купил Алису для трехлетней дочери) Они дружат, правда не всегда понимают друг друга)
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Компания проводила внутренние исследования и выяснила, что новые клиенты перестают пользоваться колонкой спустя две недели, а большинство просит устройство лишь включить музыку.