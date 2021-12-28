«Мегафон» запустил сервис по аренде смартфонов Статьи редакции
Арендовать можно смартфоны всех брендов, включая последние новинки от Apple, Samsung и Xiaomi.
- Оплата за арендованное устройство будет списываться вместе с абонентской платой каждый месяц, объявила компания. Когда общая сумма выплат достигнет 70%, смартфон можно сдать и оформить подписку на новый.
- Для участия в программе, абонентам «Мегафона» нужно подключить один из тарифов линейки «БезПереплат». Стоимость подписки в месяц зависит от смартфона и тарифа.
- Пока «Мегафон» тестирует сервис только в Москве, но в начале 2022 года планирует запустить его в других регионах.
- Похожий сервис в октябре 2021 года запустил МТС. Сервис подписки на смартфоны есть, например, у Samsung и других.
Когда почти все выплатишь, смартфон можно сдать назад 😂
А эти 30% сверху, ты заплатишь тупо за тариф "без переплат" по 650₽ в месяц.
То есть купи смартфон, и так и быть мы возьмём у тебя его бесплатно назад. 😁
Моркетологе от Бага!
Нужно сдать назад, при этом он должен быть в идеальном состоянии.Сервисы смартов по подписке уже не первый год работают. Можно не сдавать, но тогда нужно будет выкупать, примерно 50% от стоимости
Неее, это сложно слишком
Никогда не понимал такого частого желания менять смартфоны. Прогресс в развитие уже давно замедлился, с одним телефоном можно спокойно ходить три года, а то и больше.
Какая-то болезнь.
Уже у второго телефона батарея "умирает" за ~2 года.
Под "умирает" я подразумеваю невозможность прожить на 1 заряде полный рабочий день (с 10 до 19ч).
У моего Xiaomi Redmi Note Pro 6 не умер за три года. Сейчас купил на замену новый телефон, а со старого вынул симку и использую только для инвестиционных и банковских приложений (повышение защиты). Так вот, трёхлетний телефон спокойно держит заряд 5-6 дней. Использую час-полтора в день. Остальное время он просто стоит включённым.
Мы же про нормальное телефоны говорим, а не про Ксяоми
OPPO?
Realme???
++, 3 года с одним и тем же xiomi, хотя мог бы все айфоны перекупить. Работает идеально, все задачи решает, менять даже мысли не было) 11к телефон стоил =)
Мой Mi6 в начале 2018 года стоил 25000. Считался флагманом и по характеристикам аналогом всяких там Гнусмасов по 35-40.
Вчера зашёл забрать заказ на подарок из ДНСа, на выходе задержался у отдела смартфонов. Подбежал консультант. Я говорю: "У меня только один вопрос: если ли сейчас телефоны не-лопаты с диагональю до 5,5" и чтобы его можно было не менять 4-5 лет?". Он сначала впал в ступор, а потом сказал что такая модель сейчас на рынке только одна. И подвел меня к какому-то Гнусмасу за 75К.
Больно всё это.
повышение защиты
Эээ, а как это работает? Типа симка и приложения разнесены по разгым устроймтвам и с первого инет раздаёте не второй что ли? А не проще пин-код на сим поставить?
Да, на телефоне с приложениями от инвестиций нет симки, СМС приходит на другой телефон. + на нём нет других установленных приложений, которые потенциально могут содержать вредоносный код.
Интернет по Wi-Fi. Инвестиционные приложения использую только дома (+ ещё одна защита от кражи и преступников при нападении на улице).
Держать банковские приложения на основном телефоне не так безопасно.
Xiaomi Mi6 (флагман 2017 года, куплен в январе 2018), заканчивается 4ый год активного использования.
Приложений стоит под завязку. Живет на одном заряде больше суток в режиме ожидания и стабильно 10-12 часов в режиме прослушивания Спотифая или 5-7 часов непрерывного просмотра Ютьюба/Твича.
Возможно, вы покупаете какие-то неправильные смартфоны.
Качественные устройства действительно не обязательно менять ежегодно.
какой аппарат, если не секрет?) ну и батарею можно менять, всяко дешевле новой мобилки
Уже у второго телефона батарея "умирает" за ~2 года.
С учётом того, что @Илья Волочков прав насчёт отсутствия значительных изменений в смартфонах, вполне можно ходить с последними флагманами, у которых ещё была сменная батарея (проверено лично).
Заодно исчезает потребность в таком костыле, как пауэрбанки.
Может на работе стоит работать?) А не залипать в телефон?)
А что мешает заменить батарею в официальном сервисе?
Батарея меняется в сервисе. В некоторых случаях в течение 1–2 часов.
А заменить батарею религия не позволяет ?)
Соглашусь. Смысл менять лопату на лопату?
Айфон жене меняем раз в 4 года, я хожу с анроидом, пока он не начнет дурить, в среднем 2-3 года.
С айфоном больше 5 лет не походишь вроде, с самсунгом больше трёх. А вообще согласен 🙄
ну через 5 лет и изменения чуть ощутимей будут у новых моделей) на мой взгляд, тем же айфоном можно не напрягаясь пользоваться 4-5 лет, если тебе кроме серфинга в сети и звонилки ничего не надо и ты не можешь без iOS
у меня дома два старых айфона 5 чисто как звонилки допом до сих пор пашут (да, те которые еще Джобс презентовал лично. Раритет!)
Здесь что-то не так или неправильно\недостаточно описано.
Если это де-юре аренда, то почему нельзя в любой момент сдать устройство и оформить подписку на новый? Почему нельзя арендовать сразу два и более? Вообще никак не описаны условия выкупа.
И, я конечно верю, что Мегафон удавится за копейку, но чтобы настолько считать клиентов идиотами и не предложить ни одного бенефита в рамках этого предложения — там точно еще остались люди с мозгами в головах?
Нет, каким образом? Когда кредит, вещь остаётся у тебя. А здесь сдаёшь.
Диджитал доктор в тг писал об этом круто: шеринговая экономика + отсутствие возможности получения собственности / собственности как таковой = платишь просто за то, что существуешь в социуме.
Ведь земля (зачеркнуто) собственность — это капитал, как Вы наверное помните.
Так было и не в шеринговой)
рассрочка же
Платишь за то, что попользовался и верни назад 😂
В данных условиях основная и главная задача класса эксплуататоров лишить эксплуатируемых любой собственности. Даже за свои же цепи пролетариат в классическом виде должен платить аренду, так как они ему не принадлежат. Вопрос только в том, чтобы сформировать такую модель потребления завязанную на аренде, а не на владении. Но это задача ближайших 10-20 лет, когда новое поколение станет основной потребительской силой.
Жду когда рабочий пролетариат всего мира восстанет и разрушит эту порочную и лицемерную систему эксплуатации.
Пролетариат не восстанет. Но его численность через доступность к медицине, финансовым инструментам, пищевым продуктам может быть значительно скорректирована.
Все-таки есть случаи, когда аренда выгоднее. Например, авто будет невыгодным если мало ездишь по городу, работаешь на удаленке. Выгоднее брать в аренду квартиру, если еще молод, и не решил где жить (покупка - продажа это комиссии риелторов, разница между ценами покупки и продажи). Если геймер, и хочешь пройти какую-нибудь игру выгоднее арендовать игровую приставку и т д
Но, конечно, телефон в аренду для большинства не выгоден)
Телефон в рассрочку или кредит, это сильно. Ну нет денег на яблоко за 130 к, возьми андроид, без переплаты.
ну или то же яблоко, но на 1-2 поколения старше) особо разницы не будет для обычного пользователя, но дешевле ощутимо
Наверное есть не брезгливые люди. А вообще вопросов и кроме гигиены хватает: если IMEI код аппарата попал в оперативную разработку, не достанется ли новому владельцу и "дело" бывшего владельца?
Наверное есть не брезгливые люди.
А когда вы устраиваетесь на работу, вам тоже в 99% дают б\у ноутбук, доставшийся от предыдущего уволенного сотрудника. Тоже брезгаете? :) таких ситуаций в жизни полно: те же поручни в общественном транспорте, продуктовые корзинки\тележки, общественные туалеты, ручки на дверях и т.д.
Телефон можно хорошо протереть и обработать спиртом.
Тоже брезгаете?
- жуть! Кто "набрезгал" на мою клавиатуру?!
вы устраиваетесь на работу, вам тоже в 99% дают б\у ноутбук
- интересно что за почти 30 лет рабочего стажа (в разных конторах активно использующих компьютеры), со мной такое случилось один раз, все остальное - новье со склада. Но все же клавиатуру я салфеткой оттереть могу, да и пальцы в рот не сую, а вот вычистить микрофон и динамик телефона без разборки не реально, так что инородная флора и фауна - велкоме!
Телефон можно хорошо протереть и обработать спиртом
- можно, но технические отверстия (микрофон/динамик) без разборки не почистишь. Кстати, а как Вы относитесь к нижнему белью секонд-хенд?
инородная флора и фауна
Дырковирус?😂
Какая гигиена, это смартфон. Протри спиртом. Не трусы покупаешь.
Не трусы покупаешь
- для небрезгливых и секонд-хенд трусы продают, но похоже тут у Вас пунктик
Протри спиртом
- как протереть микрофон и динамик?
Наверное есть не брезгливые люди
Половина страны. Все, кто в общественном транспорте без масок.
Меня, например, всегда бесит, когда в маршрутке или метро попадается персонаж, надрывно кашляющий без тени смущения, а когда делаешь ему замечание "маску наденьте", начинает хамить.
в общественном транспорте без масок
- тут не та степень близости, вот если кто то в общественном транспорте Вам ушко языком пощекочет ... это наверное сопоставимо
если кто то в общественном транспорте Вам ушко языком пощекочет
Забавно. Часто с вами такое бывает? Со мной никогда, видимо уши недостаточно привлекательны.
Часто с вами такое бывает? Со мной никогда
- со мной тоже, но я и пользованные телефоны в аренду не беру
То есть чтобы стать арендатором мне ещё и на тариф надо подключиться. В аренде квартир отстегиваем риелтору, а тут мегафону
примерно такая же схема, как и авто по подписке.
Услуга называется "Сходи с понтом на встречу одноклассников/одногоруппников/на первое свидание".
Реально ещё кто-то воспринимает телефоны как элемент понта? Я думал, что такое осталось в ~2012.
Для меня дорогой телефон в руках человека со средним или низким достатком всегда ассоциируется с отсутствием финансовой грамотности.
А уровень достатка при этом определяется по элементам понтов?) Так оно и работает столько, сколько существует мир)
Арендованный мобильник с арендованным авто, в котором сидит грустный человек в арендованной одежде.
.. сдающийся сам 5/2 в аренду, чтобы оплачивать все свои аренды.
Не проще ли в кредит взять?
В кредит ты платишь 100% стоимости, плюс % по кредиту. Потом все равно берешь более новую модель.
Тут ты платишь 70% стоимости, потом берешь более новую модель.
В принципе, логика здесь есть...
Но старая-то при кредите остается у тебя и она что-то да стоит. А при аренде деньги заплатил, но у тебя ничего не осталось.
на топовые модели обычно рассрочка, если поискать, то даже без допов
Зачем вообще этим заниматься?
Такими темпами и до шеринга смартфонов недалеко
Зря смеетесь. -) Давно придумано. В том числе есть и у операторов. У того же МТС. У МТС это буквально пару месяцев назад появилось в Москве, но вобще я видел у метро может год назад еще рекламу о шеринге телефонов, не от операторов сотовой связи.
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2021-10-21/mts-zapuskaet-shering-smartfonov
https://arenter.shop.mts.ru/
Выглядит акция как дешёвый пиар, ну и что бы *свои* ребята без палева юзали телефоны ретейлеров...
А, кажется понял схему.
Ты можешь ходить всегда с последней моделью телефона, при этом за каждый телефон ты платишь 70%, а не 100, да ещё и в рассрочку. Это выгода для тебя. А мегафон получает назад телефон, за который уже и так много выплачено + реклама для привязки к своим услугам. Это выгода мегафона.
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
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