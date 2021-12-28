Зачем нужен дизайн-менеджер и как им стать

Привет! Меня зовут Егор Красноперов, я работаю дизайн-менеджером в ManyChat. В этой статье хочу поделиться личным опытом и рассказать, как мы в компании пришли к этой роли, какой смысл в неё вкладываем, какой результат получили, и какие советы я бы дал себе 4 года назад.