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Техника
Богдан Музыченко

«Мегафон» запустил сервис по аренде смартфонов Статьи редакции

Арендовать можно смартфоны всех брендов, включая последние новинки от Apple, Samsung и Xiaomi.

  • Оплата за арендованное устройство будет списываться вместе с абонентской платой каждый месяц, объявила компания. Когда общая сумма выплат достигнет 70%, смартфон можно сдать и оформить подписку на новый.
  • Для участия в программе, абонентам «Мегафона» нужно подключить один из тарифов линейки «БезПереплат». Стоимость подписки в месяц зависит от смартфона и тарифа.
  • Пока «Мегафон» тестирует сервис только в Москве, но в начале 2022 года планирует запустить его в других регионах.
  • Похожий сервис в октябре 2021 года запустил МТС. Сервис подписки на смартфоны есть, например, у Samsung и других.

#новость #мегафон #смартфоны

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Sergey Ontime

Когда почти все выплатишь, смартфон можно сдать назад 😂

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49
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Станислав Назаров

А эти 30% сверху, ты заплатишь тупо за тариф "без переплат" по 650₽ в месяц.

То есть купи смартфон, и так и быть мы возьмём у тебя его бесплатно назад. 😁

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4
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Sergey Ontime

Моркетологе от Бага!

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1
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Антон Морозов

Нужно сдать назад, при этом он должен быть в идеальном состоянии.Сервисы смартов по подписке уже не первый год работают. Можно не сдавать, но тогда нужно будет выкупать, примерно 50% от стоимости

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0
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Роман Дегтярев

Неее, это сложно слишком

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0
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Илья Волочков

Никогда не понимал такого частого желания менять смартфоны. Прогресс в развитие уже давно замедлился, с одним телефоном можно спокойно ходить три года, а то и больше.

Какая-то болезнь.

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10
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Вадим Ануфриев

Уже у второго телефона батарея "умирает" за ~2 года.
Под "умирает" я подразумеваю невозможность прожить на 1 заряде полный рабочий день (с 10 до 19ч).

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1
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Илья Волочков

У моего Xiaomi Redmi Note Pro 6 не умер за три года. Сейчас купил на замену новый телефон, а со старого вынул симку и использую только для инвестиционных и банковских приложений (повышение защиты). Так вот, трёхлетний телефон спокойно держит заряд 5-6 дней. Использую час-полтора в день. Остальное время он просто стоит включённым.

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0
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Умалт Дааеа

Мы же про нормальное телефоны говорим, а не про Ксяоми

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13
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Gleb Tyutikov

OPPO?

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0
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Александр Привалов

Realme???

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Артём Сергеевич

++, 3 года с одним и тем же xiomi, хотя мог бы все айфоны перекупить. Работает идеально, все задачи решает, менять даже мысли не было) 11к телефон стоил =)

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1
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Бетонный чайник

Мой Mi6 в начале 2018 года стоил 25000. Считался флагманом и по характеристикам аналогом всяких там Гнусмасов по 35-40.
Вчера зашёл забрать заказ на подарок из ДНСа, на выходе задержался у отдела смартфонов. Подбежал консультант. Я говорю: "У меня только один вопрос: если ли сейчас телефоны не-лопаты с диагональю до 5,5" и чтобы его можно было не менять 4-5 лет?". Он сначала впал в ступор, а потом сказал что такая модель сейчас на рынке только одна. И подвел меня к какому-то Гнусмасу за 75К.
Больно всё это.

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1
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Александр Привалов

повышение защиты
 Эээ, а как это работает? Типа симка и приложения разнесены по разгым устроймтвам и с первого инет раздаёте не второй что ли? А не проще пин-код на сим поставить?

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0
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Илья Волочков

Да, на телефоне с приложениями от инвестиций нет симки, СМС приходит на другой телефон. + на нём нет других установленных приложений, которые потенциально могут содержать вредоносный код.

Интернет по Wi-Fi. Инвестиционные приложения использую только дома (+ ещё одна защита от кражи и преступников при нападении на улице).

Держать банковские приложения на основном телефоне не так безопасно.

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–1
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Бетонный чайник

Xiaomi Mi6 (флагман 2017 года, куплен в январе 2018), заканчивается 4ый год активного использования.

Приложений стоит под завязку. Живет на одном заряде больше суток в режиме ожидания и стабильно 10-12 часов в режиме прослушивания Спотифая или 5-7 часов непрерывного просмотра Ютьюба/Твича.

Возможно, вы покупаете какие-то неправильные смартфоны.
Качественные устройства действительно не обязательно менять ежегодно.

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1
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Евгений

какой аппарат, если не секрет?) ну и батарею можно менять, всяко дешевле новой мобилки

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1
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Dear Moscow,

Уже у второго телефона батарея "умирает" за ~2 года.
С учётом того, что @Илья Волочков прав насчёт отсутствия значительных изменений в смартфонах, вполне можно ходить с последними флагманами, у которых ещё была сменная батарея (проверено лично).

Заодно исчезает потребность в таком костыле, как пауэрбанки.

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1
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Илья Рожнев

Может на работе стоит работать?) А не залипать в телефон?)

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1
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Михаил Ефимов

А что мешает заменить батарею в официальном сервисе?

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Павел

Батарея меняется в сервисе. В некоторых случаях в течение 1–2 часов.

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Антон Большаков

А заменить батарею религия не позволяет ?)

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Антон Т

Соглашусь. Смысл менять лопату на лопату?
Айфон жене меняем раз в 4 года, я хожу с анроидом, пока он не начнет дурить, в среднем 2-3 года.

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1
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Бетонный чайник

Андроид андроиду рознь

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0
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Fred Han

С айфоном больше 5 лет не походишь вроде, с самсунгом больше трёх. А вообще согласен 🙄

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–1
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Евгений

ну через 5 лет и изменения чуть ощутимей будут у новых моделей) на мой взгляд, тем же айфоном можно не напрягаясь пользоваться 4-5 лет, если тебе кроме серфинга в сети и звонилки ничего не надо и ты не можешь без iOS

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0
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Yan Varskii

у меня дома два старых айфона 5 чисто как звонилки допом до сих пор пашут (да, те которые еще Джобс презентовал лично. Раритет!)

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0
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Бетонный чайник

А если открыть для себя мир гаджетов, где есть и другие производители кроме эппла и самсунга, то там будет и больше 5 лет:)

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–3
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ivan krapivin

Здесь что-то не так или неправильно\недостаточно описано.
Если это де-юре аренда, то почему нельзя в любой момент сдать устройство и оформить подписку на новый? Почему нельзя арендовать сразу два и более? Вообще никак не описаны условия выкупа.
И, я конечно верю, что Мегафон удавится за копейку, но чтобы настолько считать клиентов идиотами и не предложить ни одного бенефита в рамках этого предложения — там точно еще остались люди с мозгами в головах?

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11
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Бетонный чайник

Когда общая сумма выплат достигнет 70%, смартфон можно сдать
 Ребзя, объясните, это они у них так кредиты завуалированы чтоль?

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1
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selecadm

Нет, каким образом? Когда кредит, вещь остаётся у тебя. А здесь сдаёшь.

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23
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Victoria Rybina

Диджитал доктор в тг писал об этом круто: шеринговая экономика + отсутствие возможности получения собственности / собственности как таковой = платишь просто за то, что существуешь в социуме.

Ведь земля (зачеркнуто) собственность — это капитал, как Вы наверное помните.

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11
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Sergey Ontime

Так было и не в шеринговой)

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0
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Юрий Кайгородов

рассрочка же

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0
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Yan Varskii

Платишь за то, что попользовался и верни назад 😂

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0
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Gleb Tyutikov

В данных условиях основная и главная задача класса эксплуататоров лишить эксплуатируемых любой собственности. Даже за свои же цепи пролетариат в классическом виде должен платить аренду, так как они ему не принадлежат. Вопрос только в том, чтобы сформировать такую модель потребления завязанную на аренде, а не на владении. Но это задача ближайших 10-20 лет, когда новое поколение станет основной потребительской силой.

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2
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Dimm Debrov

Жду когда рабочий пролетариат всего мира восстанет и разрушит эту порочную и лицемерную систему эксплуатации.

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0
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Gleb Tyutikov

Пролетариат не восстанет. Но его численность через доступность к медицине, финансовым инструментам, пищевым продуктам может быть значительно скорректирована.

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0
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A B

Все-таки есть случаи, когда аренда выгоднее. Например, авто будет невыгодным если мало ездишь по городу, работаешь на удаленке. Выгоднее брать в аренду квартиру, если еще молод, и не решил где жить (покупка - продажа это комиссии риелторов, разница между ценами покупки и продажи). Если геймер, и хочешь пройти какую-нибудь игру выгоднее арендовать игровую приставку и т д
Но, конечно, телефон в аренду для большинства не выгоден)

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0
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Мурад Муртазалиев

Телефон в рассрочку или кредит, это сильно. Ну нет денег на яблоко за 130 к, возьми андроид, без переплаты.

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1
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Евгений

ну или то же яблоко, но на 1-2 поколения старше) особо разницы не будет для обычного пользователя, но дешевле ощутимо

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4
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Михаил Качалов

Наверное есть не брезгливые люди. А вообще вопросов и кроме гигиены хватает: если IMEI код аппарата попал в оперативную разработку, не достанется ли новому владельцу и "дело" бывшего владельца?

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1
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Илья Волочков

Наверное есть не брезгливые люди.

А когда вы устраиваетесь на работу, вам тоже в 99% дают б\у ноутбук, доставшийся от предыдущего уволенного сотрудника. Тоже брезгаете? :) таких ситуаций в жизни полно: те же поручни в общественном транспорте, продуктовые корзинки\тележки, общественные туалеты, ручки на дверях и т.д.

Телефон можно хорошо протереть и обработать спиртом.

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2
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Михаил Качалов

Тоже брезгаете?
 - жуть! Кто "набрезгал" на мою клавиатуру?!

вы устраиваетесь на работу, вам тоже в 99% дают б\у ноутбук
 - интересно что за почти 30 лет рабочего стажа (в разных конторах активно использующих компьютеры), со мной такое случилось один раз, все остальное - новье со склада. Но все же клавиатуру я салфеткой оттереть могу, да и пальцы в рот не сую, а вот вычистить микрофон и динамик телефона без разборки не реально, так что инородная флора и фауна - велкоме!

Телефон можно хорошо протереть и обработать спиртом
 - можно, но технические отверстия (микрофон/динамик) без разборки не почистишь. Кстати, а как Вы относитесь к нижнему белью секонд-хенд?

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0
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Yan Varskii

инородная флора и фауна
Дырковирус?😂

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1
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Sergey Ontime

Какая гигиена, это смартфон. Протри спиртом. Не трусы покупаешь.

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1
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Михаил Качалов

Не трусы покупаешь
 - для небрезгливых и секонд-хенд трусы продают, но похоже тут у Вас пунктик

Протри спиртом
 - как протереть микрофон и динамик?

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0
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Бетонный чайник

Простите, а что вы делаете со смартфонами, что факт их б/ушности должен вызывать брезгливость? Впрочем, я не хочу знать ответ)))

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1
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Ivan Off

Наверное есть не брезгливые люди
 Половина страны. Все, кто в общественном транспорте без масок.

Меня, например, всегда бесит, когда в маршрутке или метро попадается персонаж, надрывно кашляющий без тени смущения, а когда делаешь ему замечание "маску наденьте", начинает хамить.

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0
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Михаил Качалов

в общественном транспорте без масок
 - тут не та степень близости, вот если кто то в общественном транспорте Вам ушко языком пощекочет ... это наверное сопоставимо

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0
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Ivan Off

если кто то в общественном транспорте Вам ушко языком пощекочет
 Забавно. Часто с вами такое бывает? Со мной никогда, видимо уши недостаточно привлекательны.

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Михаил Качалов

Часто с вами такое бывает? Со мной никогда
 - со мной тоже, но я и пользованные телефоны в аренду не беру

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2
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Павел Портной

То есть чтобы стать арендатором мне ещё и на тариф надо подключиться. В аренде квартир отстегиваем риелтору, а тут мегафону

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1
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Dmitry Pushin

примерно такая же схема, как и авто по подписке.

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1
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Konstantin_Andreevich

Услуга называется "Сходи с понтом на встречу одноклассников/одногоруппников/на первое свидание".

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0
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Илья Волочков

Реально ещё кто-то воспринимает телефоны как элемент понта? Я думал, что такое осталось в ~2012.

Для меня дорогой телефон в руках человека со средним или низким достатком всегда ассоциируется с отсутствием финансовой грамотности.

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2
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Иван Савченко

А уровень достатка при этом определяется по элементам понтов?) Так оно и работает столько, сколько существует мир)

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0
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Иван Токарев

Арендованный мобильник с арендованным авто, в котором сидит грустный человек в арендованной одежде.

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0
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Бетонный чайник

с арендованной женщиной

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2
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Anton Kuzmichev

.. сдающийся сам 5/2 в аренду, чтобы оплачивать все свои аренды.

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0
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Для закладок

Не проще ли в кредит взять?

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0
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Ivan Off

В кредит ты платишь 100% стоимости, плюс % по кредиту. Потом все равно берешь более новую модель.

Тут ты платишь 70% стоимости, потом берешь более новую модель.

В принципе, логика здесь есть...

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–3
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Name

Но старая-то при кредите остается у тебя и она что-то да стоит. А при аренде деньги заплатил, но у тебя ничего не осталось.

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3
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Sergey Rusanov

на топовые модели обычно рассрочка, если поискать, то даже без допов

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0
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Для закладок

Зачем вообще этим заниматься?

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0
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Глеб Серебренников

Такими темпами и до шеринга смартфонов недалеко

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0
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Dark Falcon

Зря смеетесь. -) Давно придумано. В том числе есть и у операторов. У того же МТС. У МТС это буквально пару месяцев назад появилось в Москве, но вобще я видел у метро может год назад еще рекламу о шеринге телефонов, не от операторов сотовой связи.
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2021-10-21/mts-zapuskaet-shering-smartfonov
https://arenter.shop.mts.ru/

МТС запускает шеринг смартфонов | МТС - Москва
Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению…
moskva.mts.ru
Аренда телефонов от компании МТС
Аренда телефонов от компании МТС
arenter.shop.mts.ru
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0
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Fred Han

Выглядит акция как дешёвый пиар, ну и что бы *свои* ребята без палева юзали телефоны ретейлеров...

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Иван Савченко

А, кажется понял схему.

Ты можешь ходить всегда с последней моделью телефона, при этом за каждый телефон ты платишь 70%, а не 100, да ещё и в рассрочку. Это выгода для тебя. А мегафон получает назад телефон, за который уже и так много выплачено + реклама для привязки к своим услугам. Это выгода мегафона.

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