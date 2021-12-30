Как foodpanda поддерживает локальное предпринимательство

Сегодня сервисы доставки и дарксторов все меньше отличаются друг от друга, возможно это и хорошо, однако в итоге для пользователя остается лишь выбор поставщика одинаковой еды с красивым дизайном.