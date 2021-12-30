BMW, IBM, Panasonic и Mercedes вслед за Google и Amazon отказались от офлайн-участия в CES в 2022 году Статьи редакции
На выставку всё ещё планируют приехать LG, Sony и Samsung.
- BMW стала одной из последних компаний, которая перенесла своё участие в выставке в онлайн-формат. Автопроизводитель присоединится к программе CES, которая будет проходить с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, из Германии, пишет The Verge.
- По данным издания, последние несколько лет BMW активно участвовала в выставке CES, где представляла свои автомобили. В 2022 году компания планировала показать краску для машин, которая меняет цвет, а также киноэкран Theater Screen.
- Mercedes проведёт онлайн-презентацию своего электромобиля Vision EQXX. По собственным данным, это «самый эффектный автомобиль, который когда-либо создавал бренд».
- По состоянию на 30 декабря, LG, Sony и Samsung подтвердили The Verge, что ещё планируют присутствовать на выставке офлайн.
- В декабре от личного присутствия на CES из-за ситуации с Covid-19 отказались Amazon, Meta, Twitter, Pinterest. Позже к ним присоединились Intel, Google и General Motors.
- В 2021 году мероприятие полностью проходило в онлайне из-за ограничений в период пандемии. В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых от Covid-19. Онлайн-программа будет проходить параллельно очной.
- CES — это международная выставка технологий и электроники, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства.
Ну, всё, я тоже не еду! 😄
Пусть устроят CES в Мета у Цукерберга
Сегодня сервисы доставки и дарксторов все меньше отличаются друг от друга, возможно это и хорошо, однако в итоге для пользователя остается лишь выбор поставщика одинаковой еды с красивым дизайном.
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
Заказал телефон через интернет магазин shop.mts.ru.
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
Законопроект о творческом предпринимательстве обсудили в Общественной палате
В 2021 году стало понятнее, откуда у Telegram появятся деньги. Главное о расходах мессенджера, вариантах монетизации и причинах появления «раздражающей» рекламы в Telegram.
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
Банк пытается вернуть деньги, но многие уже перевели средства на счета других банков.
Также появилась генерация QR-кодов со ссылкой на профиль.