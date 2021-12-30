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Техника
Nazigul Jusupova

BMW, IBM, Panasonic и Mercedes вслед за Google и Amazon отказались от офлайн-участия в CES в 2022 году Статьи редакции

На выставку всё ещё планируют приехать LG, Sony и Samsung.

  • BMW стала одной из последних компаний, которая перенесла своё участие в выставке в онлайн-формат. Автопроизводитель присоединится к программе CES, которая будет проходить с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, из Германии, пишет The Verge.
  • По данным издания, последние несколько лет BMW активно участвовала в выставке CES, где представляла свои автомобили. В 2022 году компания планировала показать краску для машин, которая меняет цвет, а также киноэкран Theater Screen.
  • Mercedes проведёт онлайн-презентацию своего электромобиля Vision EQXX. По собственным данным, это «самый эффектный автомобиль, который когда-либо создавал бренд».
  • По состоянию на 30 декабря, LG, Sony и Samsung подтвердили The Verge, что ещё планируют присутствовать на выставке офлайн.
  • В декабре от личного присутствия на CES из-за ситуации с Covid-19 отказались Amazon, Meta, Twitter, Pinterest. Позже к ним присоединились Intel, Google и General Motors.
  • В 2021 году мероприятие полностью проходило в онлайне из-за ограничений в период пандемии. В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых от Covid-19. Онлайн-программа будет проходить параллельно очной.
  • CES — это международная выставка технологий и электроники, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства.

#новости #ces #bmw #mercedes

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4 комментария
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Nick

Ну, всё, я тоже не еду! 😄

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Страстной микрофон

Прально реальный рир теряет актуальность :) Мир фантазий теперь будут делать гаджеты для виртуальной реальности :)

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Страстной микрофон

Закрывайте лавочку. Ловить уже нечего

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Αлексей Μихеев

Пусть устроят CES в Мета у Цукерберга

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