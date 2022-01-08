Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходила с 5 по 8 января 2022 года.

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Прототип стола-компьютера Project Sophia от компании Razer TechPrincess

4K-телевизор Sony на квантовых точках

Корпорация Sony анонсировала 55- и 65-дюймовую флагманскую модель Bravia XR A95K. Это первый в мире телевизор с OLED-дисплеем на квантовых точках — с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Стоимость продукта пока неизвестна, но выпустить в продажу его планируют в 2022 году.

Благодаря квантовым технологиям экран лучше передаёт цвета, обладает расширенными углами обзора и транслирует изображение «на 200% ярче, чем стандартные телевизоры».

Он работает на «умном» процессоре Cognitive Processor XR, который изменяет глубину изображения в зависимости от того, на какой точке сфокусирован зрительский взгляд, поддерживает автоматическую калибровку HDR при подключении консоли PlayStation 5 и оснащён четырьмя HDMI-входами, два из которых более современного стандарта — 2.1.

Демонстрация модели Bravia XR A95K

WiFi-роутер TP-Link с автоматическими антеннами

Производитель компьютерного и телекоммуникационного оборудования TP-Link представил прототип WiFi-маршрутизатора Archer AXE200 Omni. Роутер оснащён четырьмя «умными» антеннами, которые автоматически раскладываются и поворачиваются, чтобы поймать наилучший сигнал.

Устройство поддерживает Wi-Fi 6E. Это современный стандарт беспроводных сетей: он использует не только стандартные частоты 2,4 и 5 ГГц, но и 6 ГГц, благодаря чему обеспечивает лучшую пропускную способность и более высокую скорость.

Маршрутизатор также оснащён одним разъёмом Ethernet с поддержкой скорости до 2,5 Гбит/с, а стоимость его планируют назвать во втором квартале 2022 года.

Маршрутизатор в действии

Автомобиль-хамелеон BMW

Немецкий производитель BMW показал проект электрического кроссовера iX Flow с кузовом, цвет которого можно изменить одним нажатием кнопки. Сменить окрас машины с черного на белый или серый помогают технологии электронных чернил E Ink. На них же работают карманные цифровые «читалки» вроде PocketBook.

В будущем функция, как полагают в компании, избавит автомобилистов от необходимости тратить деньги и время на перекраску кузова в сервисе, а также позволит сократить потребление энергии летом. Вместо того чтобы постоянно включать кондиционер в жаркое время в тёмной машине, можно сменить цвет транспорта на белый — он лучше отражает солнечные лучи.

Изогнутый монитор Samsung

Производитель электроники и бытовой техники Samsung представил Odyssey Ark — пока что самый крупный 55-дюймовый компьютерный монитор с соотношением сторон 16:9 и поддержкой разрешения 4K.

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Дисплей закреплён на регулируемой по высоте подставке, благодаря которой его можно перевернуть из альбомной ориентации в портретную, и оснащён беспроводным контроллером — чтобы удалённо управлять интерфейсом и боковой подсветкой. По словам компании, устройство «идеально подойдёт всем»: от монтажёров до геймеров, но дата его выхода пока неизвестна.

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Процессоры от AMD

Производитель интегральной электроники AMD представил новые мобильные процессоры Ryzen 6000. Они работают на базе обновлённой архитектуры Zen 3+ с 6-нанометровым техпроцессом и встроенным графическим процессором RDNA второго поколения — как в игровых консолях Xbox Series X. Он также поддерживает стандарты USB4, Wi-Fi 6E и Bluetooth LE 5.2.

Производительность Ryzen 6000 будет в два раза выше, а обработка данных быстрее в 1,3 раза, чем у предшественника Ryzen 5000. Первые ноутбуки с обновлёнными процессорами от компаний Acer, Asus, Alienware, Lenovo, Razer и HP могут поступить в продажу уже в феврале 2022 года.

Кадр с презентации AMD AMD

Стол-компьютер от Razer

Разработчик игрового оборудования Razer показал концепцию Project Sophia — геймерский стол со встроенным ПК, большим OLED-экраном на 65 или 77 дюймов и подсветкой. Информации о старте продаж пока нет.

Столешница будет состоять из 13 электронных модулей на магнитах, которые пользователь сможет расположить по своему усмотрению за считанные секунды. Среди них датчик температуры процессора, значки для быстрого запуска приложений, чат, календари, аудиомикшеры, планшеты и подогреватель для кружки.

Реклама геймерского стола от Razer

Портативный проектор от Samsung

Компания анонсировала выход компактного проектора The Freestyle, который удобно брать с собой в отпуск, а также использовать для любых целей — как просмотра сериалов на Netflix, так и работы на ПК. Его высота составляет чуть более 15 см, а вес — меньше килограмма.

Устройство может выводить картинку диагональю до 100 дюймов на стены и потолок, вращаясь на 180 градусов, автоматически корректировать цвета в зависимости от окраса поверхности и дублировать изображение со смарт- телевизоров.

Проектор оснащён HDMI-входом и разъёмом USB-C, голосовым управлением и может работать как лампа. А ещё с помощью дополнительных аксессуаров его можно вкрутить в люстру — чтобы проецировать изображение на стол. Стоимость The Freestyle на предварительной продаже составляет $899.

Что умеет проектор от Samsung

Видеокарты Nvidia

Разработчик графических чипов Nvidia анонсировал видеокарту для ноутбуков GeForce RTX 3090 Ti. Её предшественница — RTX 3090 — была самой быстрой потребительским графическим процессором на рынке. Однако новая модель обещает обрабатывать данные как минимум на 10% быстрее — на скорости до 2,5 Гбит/с, а не 19,5 Гбит/с, как раньше. Дата выхода и цена пока неизвестны.

Компания также показала карту начального уровня GeForce RTX 3050 на процессоре GA106-150, работающим в диапазоне частот до 1,78 ГГц. Она получила 8 ГБ Карта получила 8 Гбайт памяти и выйдет в продажу в конце января, по цене от $249.

RTX 3090 Ti Nvidia

Ноутбуки Asus

Производитель компьютерной электроники Asus представил компактные ноутбуки Zenbook:

Zenbook 14 OLED и его «космическая» версия — 14X OLED Space Edition, с символами из азбуки Морзе. Обе получили 14-дюймовые OLED-панели с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Но второй, в отличие от аналога, выдерживает вибрации от 20 до 2000 Гц и способен работать при температуре от -24°C до 61°C.

Zenbook 17 Fold со сгибающимся экраном, веб-камерой, автокоррекцией цвета и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Его можно использовать как планшет, запустив виртуальную клавиатуру, или как монитор — подключив подсоединяемую Bluetooth-версию. В «планшетном» виде диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма, а в согнутом — 12,5 дюймов.

Все три модели обещают выпустить во втором квартале 2022 года.

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Робот для быта без «наворотов»

Техстартап Labrador Systems представил роботов-тумбочек размером с прикроватный столик, которые помогают перевозить вещи по дому. Устройства передвигаются на колёсах, умеют объезжать препятствия благодаря «умным» датчикам, принимают голосовые команды и запоминают заданные остановки — например, «в кухню» или «к дивану».

Они выдерживают нагрузку до 11 кг, могут захватывать подносы и особенно подойдут людям с ограниченными физическими возможностями, поскольку станут дополнительными «руками» и «ногами». Стоимость роботов составит $5000 и $6800 тысяч — в зависимости от модели.