Техника
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Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой и покупать российскую электронику Статьи редакции

Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

  • Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на проект постановления.
  • Требование распространяется на планшеты, ноутбуки, компьютеры, электронные книги, смартфоны и системы хранения данных. Мера должна обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах» при госзакупках и стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
  • Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.
  • По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.
  • В декабре 2021 года крупные компании, включая «Сбер» и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании: заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.

#новость #импортозамещение

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Виктор Заволовский

Какая ещё отечественная электроника, вы о чем? У нас ее нет. Мы ничего не производим😆👍🏻

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23
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Yan Varskii

а если и производим, то это скорее переупаковка китайского, на Линухе и андроидах. Ах нуда, есть еще проц Байкал, матьего. Впрочем, все это нытье с их стороны от нехватки бабла. Никто же не покупает гавно, вот и негодуют, пытаются заставить, палки в жопу комуто там тычат, чтобы по пирамиде подчинения дальше развивали тему.

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10
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Слава Мак

Весь мир собирается у tsmc и нормально. А как только Россия, так сразу "фу, Китай, не наше". Тогда мало у кого есть "своё". Всё китайское.

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4
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ЯжПрограммист

Tsmc это Тайвань.

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10
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Хороший паркур
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5
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Антон Морозов

А Тайвань, это все ещё спорная территория и Китай считает Тайвань своей частью, поэтому в какой-то степени ярлык "китайское" и на произведенное на Тайване распространяется

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–4
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kitty_bot

сейчас уже наверное больше декады разделено проектирование и производство электроники

как я уже не в первый раз пишу - почему-то когда американская компания эппл собирает в китае процессор по английской технологии это ок, а когда тоже самое делает россия это переклеивание шильдиков

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1
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Хороший паркур

Нет, это не одно и то же.
Проектирование с последующим производством далеко-далеко - это не то же самое, что на лепить на Хуавей логотип Электроники

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4
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Антон Морозов

Так в вашем вопросе и есть ответ. Одни разрабатывают и отдают в производство, другие покупают готовое, и поверх родной наклейки клеют свою, выдавая это за свою продукцию

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0
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Dennis Gooddeni

Ты чего 🤦‍♂️ полно нашей техники телефонов, планшетов, вы позабывали что ли всё!?…. Только она стоит в три раза дороже аналогов 😂😂😂

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2
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Хороший паркур

Судя по закупочным ценникам, давно уже всех обогнали

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1
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kitty_bot

есть

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0
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Sergey Khohlachev

МК-61 — для предварительных расчётов.
АК-47 — для окончательных расчётов.

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–1
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Тимур Петров

Повысить налог на зарубежную технику.
Обнулить все налоги на производство российской электроники, ПО.
Подождать 10 лет.

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–3
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Семен Переделкин

Понять, что результата нет. Вернуть всё назад.

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29
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Руслан Ніколаєнко

но будет поздно, и понять что отстали еще на 10 лет от цивилизации

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5
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Valeryi Ozarnichuk

Ты не отстанешь от цивилизации, если не будет связи с цивилизацией
*умный негр*

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3
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Timur e la squadra

не сработает, так как это будет как советская электроника, которая живет в вакууме и будет покупаться из под палки. Без конкуренции на нормальном рынке получим устаревшее нечто за дорого, которое сразу же полетит в помойку при снятии запретов на ввоз импорта.

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5
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Фагиз Мавлютов

Что из советской электроники сразу улетело в помойку?

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0
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colorless

всё? или ты забыл например кассетники grundig? так я напомню

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1
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Vitaliy Andrash

Ничего, до сих пор заводы на ней работают)

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Timur e la squadra

нашли чем гордиться)

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0
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Timur e la squadra

как тут и написали - всё)
Можете вспомнить: телевизор, магнитофон ну или хотя бы холодильник, которые к 90-м были конкурентоспособны с международными образцами?

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0
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Александр Ненадо

Это не поможет. Если взять процессоры, то вы посмотрите сколько десятков миллиардов долларов потратили amd и intel на разработку своих процессоров.
У нас за столько лет думаю и одного миллиарда не наберется. Для развития этой отрасли нужно вбухивать туда десятки миллиардов долларов(причем дошедшие до цели, а не кхм) и переманивать специалистов из-за рубежа.

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4
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Фагиз Мавлютов

Процессоры уже есть, зачем вбухивать десятки миллиардов?

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Александр Ненадо

Покажите мне хотя бы аналог ryzen 9 5950x или intel core i9 - 12900k. Про сегменты выше я и не говорю. Там вообще мрак полный. Хотя нет, это явно не офисные процессоры.
Подойдут аналоги ryzen 5 3500x и intel core i3 10100.
Я не буду писать про цену наших поделий. Там и так все ясно.

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0
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colorless

да не, для оборонки норм лепить такие устройства
но только для оборонки, а тут весь госсектор хотят посадить
впрочем, ничего нового, чиновников не волнует эффективность, прям старый добрый ссср

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1
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Александр Ненадо

Согласен.

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0
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Фагиз Мавлютов

Для своих целей и пользователей уже имеющихся процессоров достаточно.

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Александр Ненадо

Что значит достаточно? Если для вас достаточно открыть одну страничку в текстовом редакторе, то это не означает что этого будет достаточно для всех.

Я несколько видео смотрел с тестами сборок на наших процессорах. И не в одном видео не было теста типичного использования компьютера. Т.е открытия сразу нескольких программ и переключения(использования) между ними( в том числе с помощью горячих клавиш). Везде открывают одну программу и смотрят на производительность. Текстовые редакторы смотрят с пустыми файлами. Почему бы не открыть большую таблицу и одновременно с ней несколько многостраничных текстовых файлов, при этом на фоне оставить запущенный браузер с включенной музыкой.
И посмотреть как все это будет переключаться, искаться и работать.

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2
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colorless

архитектура есть и немного софта
всё остальное это импортное производство, которое печатают те же tsm

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0
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Фагиз Мавлютов

А что еще надо?

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Александр Ненадо

Добавлю, санкции введут и все, приехали. Так что десятки миллиардов нужны в том числе для разработки собственного оборудования для производства чипов. Т.е для разработки и внедрения полного цикла производства, который не будет зависеть от чужих производственных мощностей и лицензий.

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–1
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Alex Dem

Переводу с министерского на человеческий: "запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой, лепить на зарубежную электронику "сделано в России", и покупать это как российскую электронику"

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7
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Волоцкой Дмитрий

Монополия?
ФАС: это другое! Это закон!

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5
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Aleksei Shtein

так какая монополия, купи байкалы и продавай школам на госзакупках

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0
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Яков Зейгман

т.е. единственный поставщик это не монополия?)

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1
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Aleksei Shtein

почему единственный?куча фирм продает

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0
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Timur e la squadra

Ща на процессорах Эльбрус как заживем.

"Младшая модель в серии носит название E1С-mITX (модельный номер ТВГИ.469555.417) и стоит 92 тыс. руб. Вторая плата, E8C-mITX (ТВГИ.469555.395), стоит 120 тыс. руб."

Обэма, ну скока можно???

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4
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Александр Ненадо

«безусловное преимущество продукции на российских процессорах» при госзакупках и стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
 Это все обеспечит соотношение цена-производительность. А не попытка вмешаться в рынок, продвигая не конкурентные устройства.

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1
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Хороший паркур

Нет.
Не путайте рынок и госзакупки.

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6
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Александр Ненадо

Так я и не путаю. Госзакупки это тоже рынок.
Сейчас хотят обязать покупать устаревшие, слабые, просто устройства с переклеенной этикеткой за безумные деньги.
Взять те же процессоры. Сейчас мало того что они слабые, так еще и решения на них имеют цену как на топовые сборки intel/amd. Соответственно цена/производительность у них находится в опе.
Я сомневаюсь что простые работники государственных учреждений будут рады устройствам купленным за 150+к с производительностью мобильного целерона в лучшем случае. Да и не простые тоже.

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3
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Ли Си Цын

обязать покупать устаревшие, слабые, просто устройства с переклеенной этикеткой за безумные деньги
 Вы только что госзакупки за последние 20 лет

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1
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Ivan Off

Не стоит волноваться за работников госучреждений, их положение обязывает. Хочешь юзать топовую электронику - иди работать в бизнес-структуры.

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–2
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Александр Ненадо

Хочешь юзать топовую электронику - иди работать в бизнес-структуры.
Так вопрос не в том что хочет или не хочет, а в том что будет ли подобная техника ограничивать производительность труда или нет. А тут постоянно попадаюсь на глаза статьи и высказывания, мол в России производительность труда низкая.
У меня для такого есть простой тест, если при работе технике нужно ждать пока я задам ей следующее действия(т.е производительность упирается в меня), то такая техника подходит для работы. Если наоборот, то очевидно что нет. Понятно что такой тест не для всех типов работ подходит, но очевидно что для офисной работы он отлично подойдёт.

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1
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Ivan Off

Что ты несешь ))) Какая производительность труда у чиновников? Их производительность в принципе нужно ограничивать, это же просто ужас какую бюрократию развели, везде и всюду, страна тонет в нормативах, подзаконных актах и правках к Конституции, работать стало невозможно.

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0
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Александр Ненадо

Причем тут чиновники. Полиция, образование, медицина, космос, суды, всякие исследовательские институты и прочие это тоже госзаказчики.
Кому-то нужно открыть глаза и расширить свой кругозор. Или предлагаете всех вышеперечисленных пересадить на калькуляторы по цене мощных компьютеров?

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3
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Sergey Ontime

Покупать бренд «Электроника»

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1
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Антон Штадлер

Американцы и так скоро примут закон о запрете поставок всего этого госкомпаниям в РФ😂

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1
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Фрост Тобин

И так к нам вернётся бренд «Электроника»😂

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0
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Konstantin_Andreevich

Который выпускал продукцию других стран, добытой промышленным шпионажем, под видом своей.

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2
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Хороший паркур

За то можно кормить будет своих бездарей и пригоетых пока кто-то где-то херачит

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0
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Хороший паркур

Телефон на Байкале?!

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0
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Хороший паркур

А чего вполне можно сделать. Другое дело что нужно сначала яица выкрутить будет всем Яндексам что б они свои приложения начали переносить на этот самый байкал и тут вопрос экосистемы которой нет

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0
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Igor Batkovich

"Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков..." - дурень думкой богатеет.

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Семен Переделкин

Очередная бесполезная обязанность, которая не будет работать (и все это знают). Зато импортозамещение и патриотизм.

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0
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Madina Djalilova

Может в начале нужно начать своё производить? А уже потом запреты ставить?
Пусть прочитают новую статью
https://habr.com/en/post/599671/

Про импортозамещение
Давно хотел написать статью на такую интересную и больную тему как импортозамещение. А именно, как…
habr.com
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Дмитрий Филиппов

Учитывая что процессоры производят на заводе TSMC, офигенное импортозамещение. Учитывая процессор сам по себе не превратится в сервер, а к серверу у нас в РФ точно ничего нету, идея так себе.

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0
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Philip Poteryahin

Главное что бы невыключаемый Телекран был встроен. Остальное уже не так важно!))

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colorless

Удачки.

https://habr.com/ru/post/599671

Про импортозамещение
Давно хотел написать статью на такую интересную и больную тему как импортозамещение. А именно, как…
habr.com
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Степан Фадеев

Задолбали выпендриваться с электроникой.
Посадите для начала всех чиновников на Лады без допов.
Будет Вам квантовый скачок в автомобильной промышленности.

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KINCH

Сделать хорошую технику самим? Нет.
Запретить покупать хорошее и обязать покупать говно? Три раза "да"!

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Dmitrii Luckyenko

Давно пора. Только чем замещать?

Мне, как обычному русскому, непонятно, почему у нас есть ракеты с 9 махами, при этом нет своих утюгов и пылесосов?
Деньги? Есть.
Ученые? Есть.
Руки? Есть.
Утюг? Нет.

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0
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Хороший паркур

Коррупция? ЕСТЬ

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0
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Хороший паркур

Разбирающиеся в теме комментаторы, поясните пожалуйста:
- у нас есть собственные процессоры кроме Байкала?
- Байкал действительно так плох и непроизводителен?
- у Байкала же там своя архитектура и под него весь девайс должен быть особенным вроде?
- какие у нас есть полностью собственные устройства-гаджеты? Не китайский white-label/public-design с наклеенным шильдиком и косметическими изменениями "под заказчика" типа DEXP, Аквариус или CGPods, а именно российские разработки?

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Timur e la squadra

Так-то зря все напряглись, это же наша система закупок, которая сама себе всегда стреляет в ногу.

"если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания."
Берем характеристики нужного американского процессора, вплоть до количества транзисторов и прописываем в техзадание. PROFIT. Все остальные пролетают как несоответствующие.

Испокон веков так себе ауди покупают и прочие айфоны)

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Мурад Адуев

Ахахахаха охохохохо смешно да боли в животе)))

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–1
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Ivan Off

Вполне обоснованное и правильное решение. Нефиг этим чиновникам да госслужащим передовой техникой баловаться. Особенно бесит, когда менты разъезжают на иномарках, в то время как отечественного автопрома полно.

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–1
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Игорь Протасов

Ну это смотря где. В Москве да.
А в Подмосковье иногда ещё бобики попадаются, а что дальше вообще не известно

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Oleg Major

Надо отжать у Китая Тайвань и Южную Корею у КНДР - и в миг Россия станет крупнейшим чипмейкером. :) З.ы. Это я на миг представил себя российским крупным чиновником другом ВВП

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–2
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