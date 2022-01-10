Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой и покупать российскую электронику Статьи редакции
Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.
- Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на проект постановления.
- Требование распространяется на планшеты, ноутбуки, компьютеры, электронные книги, смартфоны и системы хранения данных. Мера должна обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах» при госзакупках и стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
- Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.
- По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.
- В декабре 2021 года крупные компании, включая «Сбер» и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании: заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.
Какая ещё отечественная электроника, вы о чем? У нас ее нет. Мы ничего не производим😆👍🏻
а если и производим, то это скорее переупаковка китайского, на Линухе и андроидах. Ах нуда, есть еще проц Байкал, матьего. Впрочем, все это нытье с их стороны от нехватки бабла. Никто же не покупает гавно, вот и негодуют, пытаются заставить, палки в жопу комуто там тычат, чтобы по пирамиде подчинения дальше развивали тему.
Весь мир собирается у tsmc и нормально. А как только Россия, так сразу "фу, Китай, не наше". Тогда мало у кого есть "своё". Всё китайское.
Tsmc это Тайвань.
А Тайвань, это все ещё спорная территория и Китай считает Тайвань своей частью, поэтому в какой-то степени ярлык "китайское" и на произведенное на Тайване распространяется
сейчас уже наверное больше декады разделено проектирование и производство электроники
как я уже не в первый раз пишу - почему-то когда американская компания эппл собирает в китае процессор по английской технологии это ок, а когда тоже самое делает россия это переклеивание шильдиков
Так в вашем вопросе и есть ответ. Одни разрабатывают и отдают в производство, другие покупают готовое, и поверх родной наклейки клеют свою, выдавая это за свою продукцию
Ты чего 🤦♂️ полно нашей техники телефонов, планшетов, вы позабывали что ли всё!?…. Только она стоит в три раза дороже аналогов 😂😂😂
есть
МК-61 — для предварительных расчётов.
АК-47 — для окончательных расчётов.
Повысить налог на зарубежную технику.
Обнулить все налоги на производство российской электроники, ПО.
Подождать 10 лет.
Понять, что результата нет. Вернуть всё назад.
но будет поздно, и понять что отстали еще на 10 лет от цивилизации
Ты не отстанешь от цивилизации, если не будет связи с цивилизацией
*умный негр*
не сработает, так как это будет как советская электроника, которая живет в вакууме и будет покупаться из под палки. Без конкуренции на нормальном рынке получим устаревшее нечто за дорого, которое сразу же полетит в помойку при снятии запретов на ввоз импорта.
Что из советской электроники сразу улетело в помойку?
всё? или ты забыл например кассетники grundig? так я напомню
Ничего, до сих пор заводы на ней работают)
нашли чем гордиться)
как тут и написали - всё)
Можете вспомнить: телевизор, магнитофон ну или хотя бы холодильник, которые к 90-м были конкурентоспособны с международными образцами?
Это не поможет. Если взять процессоры, то вы посмотрите сколько десятков миллиардов долларов потратили amd и intel на разработку своих процессоров.
У нас за столько лет думаю и одного миллиарда не наберется. Для развития этой отрасли нужно вбухивать туда десятки миллиардов долларов(причем дошедшие до цели, а не кхм) и переманивать специалистов из-за рубежа.
Процессоры уже есть, зачем вбухивать десятки миллиардов?
Покажите мне хотя бы аналог ryzen 9 5950x или intel core i9 - 12900k. Про сегменты выше я и не говорю. Там вообще мрак полный. Хотя нет, это явно не офисные процессоры.
Подойдут аналоги ryzen 5 3500x и intel core i3 10100.
Я не буду писать про цену наших поделий. Там и так все ясно.
да не, для оборонки норм лепить такие устройства
но только для оборонки, а тут весь госсектор хотят посадить
впрочем, ничего нового, чиновников не волнует эффективность, прям старый добрый ссср
Согласен.
Для своих целей и пользователей уже имеющихся процессоров достаточно.
Что значит достаточно? Если для вас достаточно открыть одну страничку в текстовом редакторе, то это не означает что этого будет достаточно для всех.
Я несколько видео смотрел с тестами сборок на наших процессорах. И не в одном видео не было теста типичного использования компьютера. Т.е открытия сразу нескольких программ и переключения(использования) между ними( в том числе с помощью горячих клавиш). Везде открывают одну программу и смотрят на производительность. Текстовые редакторы смотрят с пустыми файлами. Почему бы не открыть большую таблицу и одновременно с ней несколько многостраничных текстовых файлов, при этом на фоне оставить запущенный браузер с включенной музыкой.
И посмотреть как все это будет переключаться, искаться и работать.
архитектура есть и немного софта
всё остальное это импортное производство, которое печатают те же tsm
А что еще надо?
Добавлю, санкции введут и все, приехали. Так что десятки миллиардов нужны в том числе для разработки собственного оборудования для производства чипов. Т.е для разработки и внедрения полного цикла производства, который не будет зависеть от чужих производственных мощностей и лицензий.
Переводу с министерского на человеческий: "запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой, лепить на зарубежную электронику "сделано в России", и покупать это как российскую электронику"
Монополия?
ФАС: это другое! Это закон!
так какая монополия, купи байкалы и продавай школам на госзакупках
т.е. единственный поставщик это не монополия?)
почему единственный?куча фирм продает
Ща на процессорах Эльбрус как заживем.
"Младшая модель в серии носит название E1С-mITX (модельный номер ТВГИ.469555.417) и стоит 92 тыс. руб. Вторая плата, E8C-mITX (ТВГИ.469555.395), стоит 120 тыс. руб."
Обэма, ну скока можно???
«безусловное преимущество продукции на российских процессорах» при госзакупках и стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
Это все обеспечит соотношение цена-производительность. А не попытка вмешаться в рынок, продвигая не конкурентные устройства.
Так я и не путаю. Госзакупки это тоже рынок.
Сейчас хотят обязать покупать устаревшие, слабые, просто устройства с переклеенной этикеткой за безумные деньги.
Взять те же процессоры. Сейчас мало того что они слабые, так еще и решения на них имеют цену как на топовые сборки intel/amd. Соответственно цена/производительность у них находится в опе.
Я сомневаюсь что простые работники государственных учреждений будут рады устройствам купленным за 150+к с производительностью мобильного целерона в лучшем случае. Да и не простые тоже.
обязать покупать устаревшие, слабые, просто устройства с переклеенной этикеткой за безумные деньги
Вы только что госзакупки за последние 20 лет
Не стоит волноваться за работников госучреждений, их положение обязывает. Хочешь юзать топовую электронику - иди работать в бизнес-структуры.
Хочешь юзать топовую электронику - иди работать в бизнес-структуры.
Так вопрос не в том что хочет или не хочет, а в том что будет ли подобная техника ограничивать производительность труда или нет. А тут постоянно попадаюсь на глаза статьи и высказывания, мол в России производительность труда низкая.
У меня для такого есть простой тест, если при работе технике нужно ждать пока я задам ей следующее действия(т.е производительность упирается в меня), то такая техника подходит для работы. Если наоборот, то очевидно что нет. Понятно что такой тест не для всех типов работ подходит, но очевидно что для офисной работы он отлично подойдёт.
Что ты несешь ))) Какая производительность труда у чиновников? Их производительность в принципе нужно ограничивать, это же просто ужас какую бюрократию развели, везде и всюду, страна тонет в нормативах, подзаконных актах и правках к Конституции, работать стало невозможно.
Причем тут чиновники. Полиция, образование, медицина, космос, суды, всякие исследовательские институты и прочие это тоже госзаказчики.
Кому-то нужно открыть глаза и расширить свой кругозор. Или предлагаете всех вышеперечисленных пересадить на калькуляторы по цене мощных компьютеров?
Покупать бренд «Электроника»
Американцы и так скоро примут закон о запрете поставок всего этого госкомпаниям в РФ😂
И так к нам вернётся бренд «Электроника»😂
Который выпускал продукцию других стран, добытой промышленным шпионажем, под видом своей.
"Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков..." - дурень думкой богатеет.
Очередная бесполезная обязанность, которая не будет работать (и все это знают). Зато импортозамещение и патриотизм.
Может в начале нужно начать своё производить? А уже потом запреты ставить?
Пусть прочитают новую статью
https://habr.com/en/post/599671/
Учитывая что процессоры производят на заводе TSMC, офигенное импортозамещение. Учитывая процессор сам по себе не превратится в сервер, а к серверу у нас в РФ точно ничего нету, идея так себе.
Главное что бы невыключаемый Телекран был встроен. Остальное уже не так важно!))
Задолбали выпендриваться с электроникой.
Посадите для начала всех чиновников на Лады без допов.
Будет Вам квантовый скачок в автомобильной промышленности.
Сделать хорошую технику самим? Нет.
Запретить покупать хорошее и обязать покупать говно? Три раза "да"!
Давно пора. Только чем замещать?
Мне, как обычному русскому, непонятно, почему у нас есть ракеты с 9 махами, при этом нет своих утюгов и пылесосов?
Деньги? Есть.
Ученые? Есть.
Руки? Есть.
Утюг? Нет.
Разбирающиеся в теме комментаторы, поясните пожалуйста:
- у нас есть собственные процессоры кроме Байкала?
- Байкал действительно так плох и непроизводителен?
- у Байкала же там своя архитектура и под него весь девайс должен быть особенным вроде?
- какие у нас есть полностью собственные устройства-гаджеты? Не китайский white-label/public-design с наклеенным шильдиком и косметическими изменениями "под заказчика" типа DEXP, Аквариус или CGPods, а именно российские разработки?
Так-то зря все напряглись, это же наша система закупок, которая сама себе всегда стреляет в ногу.
"если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания."
Берем характеристики нужного американского процессора, вплоть до количества транзисторов и прописываем в техзадание. PROFIT. Все остальные пролетают как несоответствующие.
Испокон веков так себе ауди покупают и прочие айфоны)
Ахахахаха охохохохо смешно да боли в животе)))
Вполне обоснованное и правильное решение. Нефиг этим чиновникам да госслужащим передовой техникой баловаться. Особенно бесит, когда менты разъезжают на иномарках, в то время как отечественного автопрома полно.
Ну это смотря где. В Москве да.
А в Подмосковье иногда ещё бобики попадаются, а что дальше вообще не известно
Надо отжать у Китая Тайвань и Южную Корею у КНДР - и в миг Россия станет крупнейшим чипмейкером. :) З.ы. Это я на миг представил себя российским крупным чиновником другом ВВП
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