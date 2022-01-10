Техника
Маша Цепелева

Apple не будет использовать собственную VR-гарнитуру для создания «метавселенной» — Bloomberg Статьи редакции

В компании не применяют этот термин и хотят создать устройство только для развлечений и общения.

  • Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать» с помощью VR-устройств, под запретом в Apple, пишет журналист Bllomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Его слова приводит 9to5.
  • Apple планирует использовать гарнитуру смешанной реальности для игр, общения и потребления контента. Она не будет устройством, которое можно использовать целый день, добавили источники.
  • Компания может представить гарнитуру уже в 2022 году. В устройстве может быть встроено три дисплея, а цена составит около $3000, сообщает издание.
  • В сентябре 2021 года The Information со ссылкой на источники сообщил, что VR-гарнитура Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.

#новость #apple

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Грэм Грэмский

Просто метавселенная докупается отдельно

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Сергей Щукин

Какая-то каша в статье. То ли VR, то ли AR, то ли журналист не понимает различий🤔

Насколько я знаю (и как написано в статьях оригинала) - эппл фокусируется, в первую очередь, на AR - это логично и с точки зрения стратегии чипов bionic и общего тренда 'носимых', развиваемого компанией

Название одной из ЦИТИРУЕМЫХ статей:
Apple’s First Headset to Be Niche Precursor to Eventual AR Glasses

Рекомендовал бы авторам хоть чуток вникать в тему, а не заниматься тупым рерайтом кликбейтов

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Adilkhan Khamzatuly

Говорится про гарнитуру смешанной реальности. Значит, обе технологии уместны в статье.

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Kir Svistunov

Смешанная реальность, если имеется ввиду MR, это все ещё отдельное от VR направление.

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v222v

Через год от Apple
Ребят мы тут подумали и решили наши очки 5999$ и 1 час 1,99$.
Зарядка докупается отдельно. Мы за экологию.

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Soviet Pooh

"Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать»"
Skyrim же

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Apple не будет использовать собственную VR-гарнитуру для создания «метавселенной» — Bloomberg Статьи редакции

В компании не применяют этот термин и хотят создать устройство только для развлечений и общения.

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