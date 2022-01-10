Apple не будет создавать свою «метавселенную» — Bloomberg Статьи редакции
В компании не применяют этот термин и хотят создать VR-гарнитуру только для развлечений и общения.
- Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать» с помощью VR-устройств, под запретом в Apple, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Его слова приводит 9to5.
- Apple планирует использовать гарнитуру смешанной реальности для игр, общения и потребления контента. Она не будет устройством, которое можно использовать целый день, добавили источники.
- Компания может представить гарнитуру уже в 2022 году. В устройство может быть встроено три дисплея, а цена составит около $3000, сообщает издание.
- В сентябре 2021 года The Information со ссылкой на источники сообщил, что VR-гарнитура Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.
Просто метавселенная докупается отдельно
Может прикинули перспективы развития, что все это так или иначе скатится в метадрочильни и не хотят с этим связываться.
Какая-то каша в статье. То ли VR, то ли AR, то ли журналист не понимает различий🤔
Насколько я знаю (и как написано в статьях оригинала) - эппл фокусируется, в первую очередь, на AR - это логично и с точки зрения стратегии чипов bionic и общего тренда 'носимых', развиваемого компанией
Название одной из ЦИТИРУЕМЫХ статей:
Apple’s First Headset to Be Niche Precursor to Eventual AR Glasses
Рекомендовал бы авторам хоть чуток вникать в тему, а не заниматься тупым рерайтом кликбейтов
Говорится про гарнитуру смешанной реальности. Значит, обе технологии уместны в статье.
Смешанная реальность, если имеется ввиду MR, это все ещё отдельное от VR направление.
Нет. MR это как раз таки подкатегория VR. Даже Майкрософт свой стандарт шлемов виртуальной реальности назвали Windows Mixed Reality.
Так пади там камеры и можно и так и так
с точки зрения стратегии чипов bionic
а в чем там стратегия?
"Apple не будет выпускать свой телефон."
С. Джобс, 2002
Так они и не выпустили просто "телефон", по тем меркам
О том, что эппл выпустит гарнитуру AR в 2020х годах я писал и говорил, начиная с 2013
речь про метавселенную
"Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать»"
Skyrim же
Суррогаты
https://www.kinopoisk.ru/film/397671/
1. у них и так уже метавселенная
2. "метавселенная" которую продает Цукерберг - это такое же недолговечное недоразумение как Клабхаус
Согласен, кстати. Но это первая итерация. Капиталу ОЧЕНЬ НУЖНО получить новый мир. Иначе некуда расширяться. Поэтому в итоге они всё-таки сделают как Ready Player One
Потому что там и будет такое убожество. Не все могут ртх370 купить, а нужно, чтобы каждый мог подключиться и платить копеечку
ну так на Юнити наверное и делают, тяп-ляп и в продакшен)
Через год от Apple
Ребят мы тут подумали и решили наши очки 5999$ и 1 час 1,99$.
Зарядка докупается отдельно. Мы за экологию.
хахахахахаха офис лег!!!!!!!)))))))))))
Как же они надоели со своим хайпом про мету-*уету. Когда появились мессенджеры, то люди просто начали ими пользоваться. Для этого не нужно было трындеть из каждого утюга. Даже когда сирани FB появился, сеть просто росла без всякого хайпа. Здесь же дырка от бублика..
Если все убегут в Мета, то кому мы будем впаривать свои дорогущие алюминиевые бирюльки? И зачем мы так долго вкладывали в процессоры и графику, в разработку максимально нестандартных пропиетарных архитектур и протоколов? Пойдём-ка лучше наймём лоббистов.
Железки и с меташляпой будут продаваться. Спустя годы все обновятся, а один бегает мыльный или пиксельный (или еще чего придумают, чтобы пользователь чувствовал себя ущербом)
Сколько бреда на один комментарий
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