Техника
Маша Цепелева

Apple не будет создавать свою «метавселенную» — Bloomberg Статьи редакции

В компании не применяют этот термин и хотят создать VR-гарнитуру только для развлечений и общения.

  • Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать» с помощью VR-устройств, под запретом в Apple, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Его слова приводит 9to5.
  • Apple планирует использовать гарнитуру смешанной реальности для игр, общения и потребления контента. Она не будет устройством, которое можно использовать целый день, добавили источники.
  • Компания может представить гарнитуру уже в 2022 году. В устройство может быть встроено три дисплея, а цена составит около $3000, сообщает издание.
  • В сентябре 2021 года The Information со ссылкой на источники сообщил, что VR-гарнитура Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.

#новость #apple

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Грэм Грэмский

Просто метавселенная докупается отдельно

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11
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Шизоидная обезьяна

Может прикинули перспективы развития, что все это так или иначе скатится в метадрочильни и не хотят с этим связываться.

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0
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Сергей Щукин

Какая-то каша в статье. То ли VR, то ли AR, то ли журналист не понимает различий🤔

Насколько я знаю (и как написано в статьях оригинала) - эппл фокусируется, в первую очередь, на AR - это логично и с точки зрения стратегии чипов bionic и общего тренда 'носимых', развиваемого компанией

Название одной из ЦИТИРУЕМЫХ статей:
Apple’s First Headset to Be Niche Precursor to Eventual AR Glasses

Рекомендовал бы авторам хоть чуток вникать в тему, а не заниматься тупым рерайтом кликбейтов

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9
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Adilkhan Khamzatuly

Говорится про гарнитуру смешанной реальности. Значит, обе технологии уместны в статье.

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0
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Kir Svistunov

Смешанная реальность, если имеется ввиду MR, это все ещё отдельное от VR направление.

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1
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Lysikov Vladimir

Нет. MR это как раз таки подкатегория VR. Даже Майкрософт свой стандарт шлемов виртуальной реальности назвали Windows Mixed Reality.

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–4
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Sergey Korneev

Так пади там камеры и можно и так и так

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0
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true iBegginer

с точки зрения стратегии чипов bionic
а в чем там стратегия?

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0
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true iBegginer

"Apple не будет выпускать свой телефон."
С. Джобс, 2002

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4
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Vladislav

Так они и не выпустили просто "телефон", по тем меркам

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3
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Сергей Щукин

О том, что эппл выпустит гарнитуру AR в 2020х годах я писал и говорил, начиная с 2013

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0
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true iBegginer

речь про метавселенную

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0
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Soviet Pooh

"Идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут «сбежать»"
Skyrim же

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3
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Abo Truk

Суррогаты
https://www.kinopoisk.ru/film/397671/

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1
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Aleksandr Dariyenko

1. у них и так уже метавселенная
2. "метавселенная" которую продает Цукерберг - это такое же недолговечное недоразумение как Клабхаус

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2
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Сергей Щукин

Согласен, кстати. Но это первая итерация. Капиталу ОЧЕНЬ НУЖНО получить новый мир. Иначе некуда расширяться. Поэтому в итоге они всё-таки сделают как Ready Player One

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0
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Хороший паркур

А может кто объяснить, почему во всех демо метавселенных какая-то всратая графика уровня простейшей казуалки сделанной отличником Васей из 11 класса на уроках по Unity?

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2
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Сергей Щукин

Потому что там и будет такое убожество. Не все могут ртх370 купить, а нужно, чтобы каждый мог подключиться и платить копеечку

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0
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Дмитрий

ну так на Юнити наверное и делают, тяп-ляп и в продакшен)

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0
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v222v

Через год от Apple
Ребят мы тут подумали и решили наши очки 5999$ и 1 час 1,99$.
Зарядка докупается отдельно. Мы за экологию.

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–5
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Martin Prestone

хахахахахаха офис лег!!!!!!!)))))))))))

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0
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Николай Лещёв

Как же они надоели со своим хайпом про мету-*уету. Когда появились мессенджеры, то люди просто начали ими пользоваться. Для этого не нужно было трындеть из каждого утюга. Даже когда сирани FB появился, сеть просто росла без всякого хайпа. Здесь же дырка от бублика..

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0
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Dmitry Mikushin

Если все убегут в Мета, то кому мы будем впаривать свои дорогущие алюминиевые бирюльки? И зачем мы так долго вкладывали в процессоры и графику, в разработку максимально нестандартных пропиетарных архитектур и протоколов? Пойдём-ка лучше наймём лоббистов.

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0
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Шизоидная обезьяна

Железки и с меташляпой будут продаваться. Спустя годы все обновятся, а один бегает мыльный или пиксельный (или еще чего придумают, чтобы пользователь чувствовал себя ущербом)

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1
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Павел

Сколько бреда на один комментарий

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0
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Илья Попов

Пока умный думает, дурак уже делает - гласит народная мудрость.

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