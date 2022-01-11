«Эр-Телеком» и «Ростех» купили 75% одного из крупнейших московских провайдеров «Акадо» Статьи редакции
Партнёры планируют развивать технологии 5G, сервисы для видеоаналитики, «умного» города и другое.
- 25% плюс одна акция продолжат принадлежать компании «АВК Инвестментс», объявили стороны сделки. Они планируют создать платформу для развития 5G, интернета вещей, систем «умного» города, видеоаналитики, центров обработки данных и другого. Компания планирует создавать продукты для частных пользователей, корпоративных клиентов и госсектора.
- Пакет из 75% минус одна акция купило совместное предприятие «Эр-Телекома» и «Ростеха» «М-Ком», созданное в сентябре 2021 года, сообщает «Ъ».
- Стороны не раскрывают условия сделки. Доля могла стоить 3-4 млрд рублей с учётом долговой нагрузки, оценил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
- О возможной покупке «Акадо» структурами «Ростеха» сообщали «Ведомости» и «Коммерсантъ» в мае 2021 года. Тогда, по словам источников, стороны обсуждали оценку 75% примерно в 5 млрд рублей без учёта долга.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Акадо Холдинг» в 2020 году составила 2,1 млн, чистый убыток — 326,6 млн.
- В 2020 году «Акадо» занимала четвёртое место в Москве по количеству подписчиков домашнего интернета, обслуживая около 300 тысяч домохозяйств, по данным аналитической компании Telecom Daily. «Акадо» — один из крупнейших подрядчиков для столичной мэрии в проектах «умного» города, добавили в компании.
Не может быть у них выручка 2,1 млн, какая то ошибка
А что тебе не нравится, в месяц получается 175 тыс. поднимают)
58 копеек в месяц с пользователя. Нет, я, конечно, слышал, что в России одни из самых низких цен на интернет в мире, но чтобы настолько... :D
Middle 5G Operator
Но тратит больше!
Это всё чтобы следить за вами. Продам шапку из фольги
Вот и появился первый чистый провайдер мобильного интернета
Пока старые сотовые операторы будут тратить ресурсы на поддержание (2G-3G сетей, салонов связи, навязывание устаревших услуг и прочее), этот провайдер мобильного интернета, подключит к уже проложенным оптоволокнонным линиям базовые станции 4G-5G и начнет их эксплуатировать в режиме "коллективной точки доступа" - чисто раздача интернета через 4G-5G
При низких затратах (старого, громоздкого оборудования и раздутого штата у них нет), они смогут предложить намного более интересные тарифы, по сравнению со старыми операторами, тем самым перетянут на себя большинство абонентов, вытеснив их с рынка.
А разве есть свободные частоты в диапазонах работы 4G?
Вообще что 2G, что 5G - это просто стандарт передачи данных. А оборудование любого из этих стандартов, может работать на огромном количестве частот от 450 МГц до 40 ГГц. Сейчас в РФ выделены всего несколько небольших диапазонов, для передачи трафика. Но никто не мешает, с разрешения регулятора, ввести новые диапазоны или скажем занять диапазоны 2G-3G сетей.
Им 50 МГц отдадут :)
Ну, миллиарды рублей это несерьёзно, будет долларов почитаем
Интересно что будет!
Я бы бренд поменял заодно. Субъективно кажется, что у него отрицательная ценность.
Аналитики совсем обленились. Основной актив Акадо - ОАО комкор. Могли бы глянуть отчётность в e-disclosure
какой им там умный город? ребята в московские квартиры тянут интернет по коаксиальным кабелям
Всем привет. Имя оставлю анонимным, но скажу, что являюсь автором, создателем и идейным вдохновителем бренда одежды с собственным производством в двух странах (Россия и Шри Ланка (на это есть объективные причины)). Прежде чем начать свой интереснейший долгий путь к нормальной работе с PayPal и к тому, как грамотно взаимодействовать с системой из…
2021 год перевернул сознание людей на 180º — метавселенные, 5G, скачок цифровизации под влиянием пандемии… Кажется, пора привыкать к тому, что теперь о футуристичных вещах говорят в настоящем времени.
Юрист фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Делгира Ходжаева дала комментарий для РБК о штрафах за нарушение тишины в ночное время.
В 1820-х жаждущий денег Грегор Макгрегор провозгласил себя правителем земли, которой не владел: придумал флаг, герб, банкноты и обещал изобилие рыбы, дичи и лучшую жизнь. Почему большинство поселенцев так и не вернулись домой и что стало с Макгрегором — в пересказе The Hustle.
История логиста, осуществившего свою давнюю мечту.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка и Райффайзен Банк первыми среди банков России провели пилотную трансакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Новая система позволяет компаниям мгновенно проводить операцию в режиме 24/7 между разными банками по номеру телефона.
Рассказываем, как сделать стикер-бота без лишних телодвижений, и отдаем свое творение на тест.
Программу экспериментального правового режима «Яндекса» правительство ещё не приняло.
Наиболее популярные авторы социальной сети Тинькофф Инвестиции (Пульс) торгуют в убыток, большинство из них закрыло 2021 год в минус, но это не останавливает их учить трейдингу или продавать платные доступы в закрытые телеграмм каналы. Их ключевой заработок заключается в подписках и рекламе.