Техника
Маша Цепелева

«Эр-Телеком» и «Ростех» купили 75% одного из крупнейших московских провайдеров «Акадо» Статьи редакции

Партнёры планируют развивать технологии 5G, сервисы для видеоаналитики, «умного» города и другое.

  • 25% плюс одна акция продолжат принадлежать компании «АВК Инвестментс», объявили стороны сделки. Они планируют создать платформу для развития 5G, интернета вещей, систем «умного» города, видеоаналитики, центров обработки данных и другого. Компания планирует создавать продукты для частных пользователей, корпоративных клиентов и госсектора.
  • Пакет из 75% минус одна акция купило совместное предприятие «Эр-Телекома» и «Ростеха» «М-Ком», созданное в сентябре 2021 года, сообщает «Ъ».
  • Стороны не раскрывают условия сделки. Доля могла стоить 3-4 млрд рублей с учётом долговой нагрузки, оценил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
  • О возможной покупке «Акадо» структурами «Ростеха» сообщали «Ведомости» и «Коммерсантъ» в мае 2021 года. Тогда, по словам источников, стороны обсуждали оценку 75% примерно в 5 млрд рублей без учёта долга.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Акадо Холдинг» в 2020 году составила 2,1 млн, чистый убыток — 326,6 млн.
  • В 2020 году «Акадо» занимала четвёртое место в Москве по количеству подписчиков домашнего интернета, обслуживая около 300 тысяч домохозяйств, по данным аналитической компании Telecom Daily. «Акадо» — один из крупнейших подрядчиков для столичной мэрии в проектах «умного» города, добавили в компании.

#новость #акадо

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Артем Голендберг

Не может быть у них выручка 2,1 млн, какая то ошибка

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Александр Сорокин

А что тебе не нравится, в месяц получается 175 тыс. поднимают)

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Feofan Ilyushkin

58 копеек в месяц с пользователя. Нет, я, конечно, слышал, что в России одни из самых низких цен на интернет в мире, но чтобы настолько... :D

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Abo Truk

Middle 5G Operator

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Sergei Timofeyev

Но тратит больше!

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Dmitrii Luckyenko

Это всё чтобы следить за вами. Продам шапку из фольги

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Ted

Вот и появился первый чистый провайдер мобильного интернета

Пока старые сотовые операторы будут тратить ресурсы на поддержание (2G-3G сетей, салонов связи, навязывание устаревших услуг и прочее), этот провайдер мобильного интернета, подключит к уже проложенным оптоволокнонным линиям базовые станции 4G-5G и начнет их эксплуатировать в режиме "коллективной точки доступа" - чисто раздача интернета через 4G-5G

При низких затратах (старого, громоздкого оборудования и раздутого штата у них нет), они смогут предложить намного более интересные тарифы, по сравнению со старыми операторами, тем самым перетянут на себя большинство абонентов, вытеснив их с рынка.

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Дмитрий Куликов

А разве есть свободные частоты в диапазонах работы 4G?

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Ted

Вообще что 2G, что 5G - это просто стандарт передачи данных. А оборудование любого из этих стандартов, может работать на огромном количестве частот от 450 МГц до 40 ГГц. Сейчас в РФ выделены всего несколько небольших диапазонов, для передачи трафика. Но никто не мешает, с разрешения регулятора, ввести новые диапазоны или скажем занять диапазоны 2G-3G сетей.

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Sergei Timofeyev

Им 50 МГц отдадут :)

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Mik Petrov

Ну, миллиарды рублей это несерьёзно, будет долларов почитаем

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Дмитрий Федоренко

Интересно что будет!

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Директор Интернетов

Я бы бренд поменял заодно. Субъективно кажется, что у него отрицательная ценность.

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Dmitry Ilyin

Аналитики совсем обленились. Основной актив Акадо - ОАО комкор. Могли бы глянуть отчётность в e-disclosure

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Dohn Joe

какой им там умный город? ребята в московские квартиры тянут интернет по коаксиальным кабелям

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