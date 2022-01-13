Исследователи нашли в роутерах TP-Link и других уязвимость, через которую можно устраивать DDoS-атаки Статьи редакции
Исправить ошибку можно через обновление прошивки, но пока его выпустил только один производитель.
- Стартап в области кибербезопасности SentinelOne нашёл уязвимость в модуле NetUSB. Его производит компания KCodes. Модуль используют TP-Link, D-Link, Tenda, Netgear, EDiMAX и Western Digital в миллионах роутеров по всему миру.
- Уязвимость позволяет удалённо управлять устройствами, которые подключены к роутерам, майнить и устраивать DDoS-атаки, заявил «Ъ» эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.
- Устранить ошибку можно с помощью обновления, но новую версию прошивки пока выпустила только Netgear.
- Хакеры могут использовать уязвимость и украсть данные, которыми обмениваются пользователи в локальной сети, а также не пускать их на сайты и вставлять рекламу на страницы в браузерах, рассказал изданию руководитель отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрий Скляров.
Дома TP-Link. Наверняка бесстыжие майнеры с помощью моего компа уже намайнили себе трёхэтажную виллу в Геленджике.
У меня тоже TP-Link. Половина виллы моя.
Вилы твои. А грабли я зашибаю
Дворец, дворец намайнили 🤣🤣🤣
Два, два дворца 😅😅😅
Одни сделали update, другие тож быстро подтянутся. И будет всем мир и кибербезопастность, да прибудет с ней Ява, С+ и Питон.
Кошмарная уязвимость, особенно когда большинство устройств подключено за провайдерским NAT и имеет серые IP. О да, о да.
Мои новости, когда я только обновил роутер
Проверил свой TP-Link, порт 20005 не слушает. Новость ни о чем.
Тот самый Дмитрий Скляров? (привет с рубежа веков)
В 2007 я был одним из крестных российских отцов TP-Link, в отличии от Москвы, я подсадил провайдеров СПб и в частности тогдашненего провайдера ТКТ на роутеры сабжа, к концу года очередь была уже на них.
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Исправить ошибку можно через обновление прошивки, но пока его выпустил только один производитель.
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