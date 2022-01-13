Техника
Богдан Музыченко

Исследователи нашли в роутерах TP-Link и других уязвимость, через которую можно устраивать DDoS-атаки Статьи редакции

Исправить ошибку можно через обновление прошивки, но пока его выпустил только один производитель.

  • Стартап в области кибербезопасности SentinelOne нашёл уязвимость в модуле NetUSB. Его производит компания KCodes. Модуль используют TP-Link, D-Link, Tenda, Netgear, EDiMAX и Western Digital в миллионах роутеров по всему миру.
  • Уязвимость позволяет удалённо управлять устройствами, которые подключены к роутерам, майнить и устраивать DDoS-атаки, заявил «Ъ» эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.
  • Устранить ошибку можно с помощью обновления, но новую версию прошивки пока выпустила только Netgear.
  • Хакеры могут использовать уязвимость и украсть данные, которыми обмениваются пользователи в локальной сети, а также не пускать их на сайты и вставлять рекламу на страницы в браузерах, рассказал изданию руководитель отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрий Скляров.

#новость #роутер #уязвимости #ddos

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Семен Переделкин

Дома TP-Link. Наверняка бесстыжие майнеры с помощью моего компа уже намайнили себе трёхэтажную виллу в Геленджике.

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Konstantin_Andreevich

У меня тоже TP-Link. Половина виллы моя.

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умный человек

Вилы твои. А грабли я зашибаю

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Евгений Лиленко

Дворец, дворец намайнили 🤣🤣🤣

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Andrey Novikov

Два, два дворца 😅😅😅

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v222v

Одни сделали update, другие тож быстро подтянутся. И будет всем мир и кибербезопастность, да прибудет с ней Ява, С+ и Питон.

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Александр Борродач

Кошмарная уязвимость, особенно когда большинство устройств подключено за провайдерским NAT и имеет серые IP. О да, о да.

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Влад Дементьев

Мои новости, когда я только обновил роутер

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tommyspb

Проверил свой TP-Link, порт 20005 не слушает. Новость ни о чем.

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Artemy

Тот самый Дмитрий Скляров? (привет с рубежа веков)

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Alex Petrov

В 2007 я был одним из крестных российских отцов TP-Link, в отличии от Москвы, я подсадил провайдеров СПб и в частности тогдашненего провайдера ТКТ на роутеры сабжа, к концу года очередь была уже на них.

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Техника
Богдан Музыченко
Исследователи нашли в роутерах TP-Link и других уязвимость, через которую можно устраивать DDoS-атаки Статьи редакции

Исправить ошибку можно через обновление прошивки, но пока его выпустил только один производитель.

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