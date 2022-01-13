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Техника
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Мировые продажи ПК и ноутбуков в 2021 году увеличились на 15% — по темпам роста лидирует Apple Статьи редакции

По поставкам — Lenovo.

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Ведущие аналитические агентства: IDC, Gartner и Canalys опубликовали отчёты, согласно которым за 2021 год в мире было продано 340-350 миллионов компьютеров — это почти на 15% больше, чем в 2020-м.

Эксперты отмечают, что рынок мог вырасти ещё сильнее, но этому помешал дефицит комплектующих. Острую нехватку зафиксировали среди видеокарт, высокопроизводительных SSD-накопителей и микроконтроллеров.

Зато внимание пользователей привлекли операционные системы: в 2021 году Microsoft выпустила Windows 11, Apple — macOS Monterey, а Google существенно обновила Chrome OS.

80,6% от проданных устройств пришлось на ноутбуки, а оставшиеся 19,4% — на готовые ПК. Средняя стоимость компьютера составила 733 доллара (около 55 тысяч рублей).

Статистика вендоров IDC

Ведущие производители увеличивали поставки в течение года, но по темпам роста (+22,1%) всех опередила Apple, продемонстрировав один из самых успешных четвёртых кварталов — на это, вероятно, повлиял запуск MacBook Pro.

Тем не менее по общим отгрузкам компания почти в два раза отстала от Dell, которая контролирует 17% рынка вместе с дочерней Alienware — холдинг продал 59,303 миллиона устройств.

На втором месте с 74,104 миллионами и долей в 21,2% расположилась HP. В 2021-м компания сосредоточилась на высокопроизводительных решениях для бизнеса и игр, поэтому рост среди вендоров оказался минимальным (+9,3%).

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Крупнейшим поставщиком по-прежнему остаётся Lenovo. Китайская корпорация отгрузила рекордные 81,935 миллиона устройств и контролирует почти четверть рынка (23,5%).

Аналитики сходятся во мнении, что динамика сохранится и в 2022 году, но предложение останется ограниченным — особенно в коммерческом сегменте, где спрос наиболее устойчив.

На ситуацию может повлиять и всплеск заражений Covid-19. «В условиях дистанционного обучения и удалённой работы, пользователи вновь сконцентрируются на настольных системах, чтобы улучшить свой опыт», — отмечают эксперты.

Ранее исследователи из IDC предположили, что баланс спроса и предложения на рынке электроники восстановится к середине 2022 года, а в 2023-м в некоторых отраслях даже возникнет избыток чипов.

#новость #apple #lenovo

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3 комментария
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Rownie

забавно как преподносится новость что рост продаж Apple а то что леново и HP лидеры это мелким шрифтом

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Павел Морозов

В сегменте ARM ноутбуков они лидеры

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Madegghead

но 4 место и 8% от мирового рынка. В общем как и всегда было

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