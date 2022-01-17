Техника
Евгения Евсеева

Huawei выпустила «умный» школьный рюкзак со встроенным GPS Статьи редакции

Чтобы родители могли отследить местоположение детей.

  • Такой рюкзак гарантирует, что родители могут отследить местоположение своего ребёнка — даже если он забыл дома смартфон или «умные» часы, либо если их запрещено брать в школу, пишет Gizmochina.
  • Управлять им можно через приложение. Родители могут установить в нём определённые зоны, например, «школа» и «дом». Если ребёнок выйдет за пределы этих зон, в приложение придёт уведомление.

  • Родители могут отслеживать через приложение местоположение своих детей на карте. Кроме GPS, в рюкзаке установлен модуль навигационной системы BeiDou.

  • На рюкзаке также установлен небольшой 1,54-дюймовый дисплей, на который можно вывести часы или расписание занятий. Стоит такой портфель 699 юаней (примерно 8,3 тысячи рублей).

#новость #huawei

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Даниил Мельник

Управлять им можно через приложение. Родители могут установить в нём определённые зоны, например, «школа» и «дом». Если ребёнок выйдет за пределы этих зон, в приложении придёт уведомление.
 Председатель Си быть доволен. Глупый капиталист недоволен Синьцзян. но рука партии неожиданно с другой стороны крепко держать уже на школьной скамье.
Партия быть гордой создателем, 100 социального рейтинга, мешок риса и кошко-жена.

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21
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Igor Fedorov

А с горки на нем можно ездить? А вместо ворот не поставить? Дисплейчик выдержит?

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13
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Александр Якунин

Горки теперь ради безопасности песком засыпают.

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3
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Denis Tsarkov

ещё и скорость скатывания покажет =) Можно соревноваться с одноклассниками... киллер фича

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2
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Denis Tsarkov

а если правильно gps задействовать то можно размер ворот выбирать) как у профессионалов на поле или в футзале

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2
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умный человек

Ебать он умный

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5
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Andrey Yukin

Обычно рюкзак забывал :)

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3
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Dmytro Kryshtopenko

Ну не знаю. Можно было б просто подкинуть Air tag…

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0
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Василий Буров

В РФ у этой технологии есть недостатки потому что рядом должны находится люди с айфонами чтобы всё работало нормально на сколько я помню

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0
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Daniel W

ну тогда в школах точно не стоит беспокоиться о покрытии

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12
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Михаил Белов

Говорят, что сейчас постепенно запрещают смартфоны в школах.

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0
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Anonymus

Если ребёнок выйдет за пределы этих зон, в приложении придёт уведомление.
В следующей модели еще добавят опцию чтобы рюкзак взрывался.

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1
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Andrey P.

*тут мог бы быть неполиткорректный оскорбительный комментарий, но я сам себя подверг цензуре*

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1
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Никита Муталиб

У людей кэша нет на обычные ранцы, а тут от Хуйавея🤣

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Андрей Николаев

Ой да ладно, кеша нет. Вижу я это отсутствие кеша. В магазинах полки пустые, квартиры разбирают на стадии котлована, по 3 машины в семье, и так далее.

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1
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Даниил Мельник

Ты опять экстраполируешь какой-то пул своих знакомых, на страну? Раньше я не любил коммунистов, но коммунисты просто сумасшедшие, а вот такие мещане типо тебя, которые делают далеко идущие выводы из своего кругозора - хоть стой, хоть падай.
В магазинах полки пустые
По сравнению с 2013-м в магазинах дрисня чисто на заменителях заменителей. Но цены при этом только растут. Давече урвал кило мандаринов по 140, и это ещё нормальная цена. А зарплаты знаешь на сколько за это время скакнули? Они не скакнули, а подросли, и дай Б-г процентов на 30-40%
квартиры разбирают на стадии котлована
 ага, берут либо под ипотеку, которую не понять, выплатят ли. Либо берут как инвестицию, потому что в стране натурально больше никак деньги уже не уберечь. Причём качество жилья - МАМА! РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО!
по 3 машины в семье
 у всей страны по три машины в семье? И что это вообще за машины? Хламина низкобюджетная? Или на вторичке купили вёдра, потому что с текущей градостроительной политикой всем надо быть любой ценой?

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1
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Главный нос

У нас квартиры выкупают под сдачу и перепродажу. Да, на стадии котлована все выкуплены. Только 60% в ипотеку, а 40% скупает десяток богатых товарищей, которые берут пачкой сразу десяток. И сдают потом. Я живу в человейнике в центре Ростова, так вот судя по списку собственников некоторые фамилии в табличке повторяются ооооочень часто.

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Главный нос

Лол, так это по 3 машины и квартиры у 10% населения, а остальные 90% (те, что за МКАДом, в основном), в конце месяца всей семьёй наскребают на платёж по ипотеке.

Кстати, не знаю ни одной семьи, в которой по 3 машины. Хотя круг общения, в общем-то, с доходами выше среднего.

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Oleg Ast

Стиральная, швейная, посудомоечная - три машины. Ну это конечно тоже только у ВЫШЕсреднего. Остальные "за МКАДом - наскребают"...!

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2
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Главный нос

Ну, я вам по секрету скажу, что за МКАДом до сих пор посудомоечная - это роскошь для большинства. У нас в Ростове средняя зарплата квалифицированного специалиста - около 35-40тыр. Руководителя начального уровня - 50-60тыр.

Средний суммарный доход семьи таких людей, соответственно, около 80-100тыр.
Из них надо 25-30 за ипотеку за однушечку в человейнике, 20-25 за кредитный солярис, и 15-20 в месяц тупо на еду. А еще надо одеться-обуться, смартфончик раз в 2 года за 30тыр купить, на Геленджик летом отложить тыщ 50 и т.д. и т.п. И это если нет детей. С ребенком еще добавьте тысяч 30 расходов в месяц и вычтите зарплату мамы за первые годы.

На посудомойку за 20-25 свободных денег обычно у людей нет. И это я назвал зарплаты города-милионника, отъедешь в область в райцентр, там вообще семьи на 50 в месяц живут. Если там и есть по 3 машины, то это скорее всего Нива 2001г.в., чопырка за 100тыр и дедова буханка не на ходу под забором догнивает.

Я бы не судил Россию по Москве - это два разных государства и две разных реальности.

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1
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Илья Волочков

Ага, дети такие глупые, не догадаются рюкзак бросить дома\в школе и пойти гулять.

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Александр Якунин

У вас нет детей да?

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Alex Flints
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Илюша Шантарамка

мммм, слежка

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Маша Арсентьева

По-моему, часы удобнее. Или приложение на телефон. Сейчас все равно почти все дети со смартфонами

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Роман Рабочий

во втором абзаце
Такой рюкзак гарантирует, что родители могут отследить местоположение своего ребёнка — даже если он забыл дома смартфон или «умные» часы, либо если их запрещено брать в школу, пишет Gizmochina.

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Тома Весёлая

А если такой рюкзак в школе на перемене отбуцают? Он дуракаустойчив?

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Владимир Часов

А где же ГЛОНАСС?

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Andrey P.

сразу сразу вопросы к рюкзаку...
1. почему бы мне вместо него не купить ребенку обычный рюкзак + хорошие детские часы, которые он с меньшей вероятностью снимет с себя, чем рюкзак
2. сдедует из первого. рюкзак - это рюкзак, а ребенок - это ребенок. при похищении или ином происшествии рюкзак выкинут в первую очередь
3. чем хуже поллжить/вшить дискретный модуль в рюкзак? выйдет в разы дешевле, а функционал тот же
4. при всем вышеперечисленном, зачем мне ограничиваться их дизайном? и куда девать этот рюкзак через год, когда он потрепется?

фича ради фичи, как по мне

UPD я не совсем внимательно прочитал первый пункт про "забыл" и "запрещено". в какой школе запрещено иметь часы на руках или телефон в рюкзаке? "будет играться" во внимание не берем, этому родители должны научить и следить. то же самое про забывчивость. речь идёт о начальной школе, где ребенка в школу собирают родители

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Главный нос

1. Пишут, что бывают места, где часы запрещены. Кстати, нормальная логика. Школяры со смарт часов списывают только в путь. В наших школах уже тоже просят не только не доставать телефоны на уроке, но и снимать и убирать часы. Время посмотреть можно и на настенных часах в классе.
2. Всё верно. Есть отдельные GPS-брелки и стоят дешевле. Но идея, видимо, в том, что большой ранец потерять сложнее чем маленький брелок.
4. Мвахаха, задайте тот же вопрос ребятам из Купертино. Особенно когда дизайн айфонов ограничивался 2-3 цветами, да еще и кастомизации в iOS не было как явления. Собственно, сейчас мало что поменялось. Дизайнов тех же макбуков или айпэдов так и есть по 1 штуке. Сопсна, Эппл доказали, что в мире огромное количество людей, которых устраивает, что их органичивают и продают им дорогостоящие вещи, в которых "всё нельзя" и которые как раз ограничивают потребителя в дизайне. Этот рюкзак по логике тот же айфон: "вот вам один единственный дизайн и пяток разцветок. пользуйтесь, радуйтесь".

фича ради фичи, как по мне
 Тоже нормальная тема. Это сплошь и рядом. Едва ли не 90% автомобильных концептов строятся чисто чтобы посветиться именем, попасть в заголовки и создать инфоповоды. В маркетинге есть даже такое направление - продукт не ради продукта, а ради разговоров о нём и привлечения внимания к бренду.
Вот и тут Хуавей рисанулись под соусом "заботимся о безопасности детей". Даже если эти рюкзаки не будут продаваться вообще или даже не пойдут в производство, задача минимум выполнена - они попали в тучу заголовков и новостных сайтов, их обсуждали в комментариях, у некоторой доли аудитории отпечаталось "хуавей любит детей" и она пошла и купила смартфон Онор вместо Самсунга.

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Алексей Лисовицкий

Как-то обесценилась оценка «умный»…

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Главный нос

Глупые китайцы не догадались купить GPS-брелок с алиэкспресса?))
(сарказм)
Такой, за который у нас в стране уголовку давали и считали шпионским устройством))

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Pavel Ivanov

Трекающий рюкзак, кстати, интереснее часов, потому что у часов очень малый заряд аккумулятора, а также известны случаи возгорания прямо на руке...

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Константин Шукалов

Детским GPS часам за 4-5к - пц 😅

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Андрей Николаев

То есть, теперь рюкзак одноклассника не спрячешь на верхней полке учительского шкафа?) Не одноклассник, так его родители сразу найдут))) А еще рюкзаки за окно вывешивали на веревочке. Родители. наверное, подумают, что их ребенка повесили?)))

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goodgirl berg

Так это ещё год назад рассказывали в самом умному комике)Только про форму

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Денис Смирнов

Спорно...рюкзак покажет...где рюкзак? А часы покажут где ребенок...себе покупали на findmykids.org c приложением где мои дети, полет нормальный.

Ед-ое преимущество рюкзака, туда наверное аккумулятор побольше запихнули, так как в часах все таки маловато по времени действительно.

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semen matrasov

Fake GPS , можно запустить?

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Техника
Евгения Евсеева
Huawei выпустила «умный» школьный рюкзак со встроенным GPS Статьи редакции

Чтобы родители могли отследить местоположение детей.

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