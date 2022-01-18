Техника
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Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с российскими процессорами Статьи редакции

По словам источников, в устройствах используют процессоры «Байкал».

Правительство предложило производителям электроники в рамках эксперимента создать партию в 50 тысяч ноутбуков, которые будут работать на процессорах отечественных разработчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания Минцифры.

Согласно протоколу, представители Lenovo выразили готовность к диалогу, «направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счёт использования российских процессоров». Аналогичное совещание провели с представителями американской HP. Acer пока «изучает возможности локализации производства продукции в стране», сказал генеральный директор компании в Росиии Дмитрий Кравченко.

Промышленное производство ноутбуков запланировали на 2023 год. Как рассказали источники издания, устройства оснастят процессорами «Байкал Электроникс».

Минцифры также начало переговоры о предустановке российских операционных систем на компьютеры HP, Acer и Lenovo. Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем. Министерство запланировало в 2022 году запустить эксперимент по оснащению минимум 100 тысяч устройств.

#новость #lenovo #hp #acer

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Светлана Ильиных

Придётся всем на маки перейти☺️

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Григорий Цыбуля

Давно пора)))

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Александр Еремин

И кому их впарят?

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Перлы Харбора

Поставят в Госдуму как самым нуждающимся.

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DeepFakescovery channel

а оплатят это всё налоплательщики

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Gleb Tyutikov

Тем, кто работает на Мой офис. Бюджетные учреждения.

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Andrey Savchenko

Интересно, обложат после этого ли (по аналогии с автомобилями) импортные Ноуты повышенной ввозной таможенной пошлиной? Или вообще запретят?

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ЯжПрограммист

Утилизационный сбор введут

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Andre Macareno

Когда макбуки на российском железе?

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Артем Баранов

Назвали бы лучше процессор АвтоВАЗ

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Stas Staritsyn

Эти ноуты уже давно в продаже

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Чит Чат

Этот тот самый LENOVO у которого в лаптопах SSD меньше чем память в моей мобиле?

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