Минцифры вместе с девелоперами и ИТ-компаниями разрабатывает госстандарт «умного» многоквартирного дома — «Ъ» Статьи редакции
Правительство хочет создать единый стандарт для всех умных решений — например, чтобы при переезде не приходилось менять приложение.
- Минцифры разрабатывает единые стандарты «умного» многоквартирного дома вместе с Минстроем, Минпромторгом, девелоперами и ИТ-компаниями, пишет «Коммерсантъ».
- Об этом сказано в письме замглавы Минцифры Андрея Заренина, разосланном 14 января представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и еще 37 организаций.
- К письму он прикрепил проект стандарта, который содержит минимальный перечень сервисов, которые позволят назвать дом и квартиру «умными».
- Среди них — платформа для контроля всех сервисов, система распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный список «умных» решений входят робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.
- Источник «Ъ» пояснил, что сейчас главная задача правительства — утвердить единые стандарты. Власти планируют, что застройщики и ИТ-компании будут использовать единые протоколы обмена данными и схожие решения.
- Например, если человек живёт в одном жилом комплексе и пользуется его функциями, при переезде в дом от другого девелопера ему нужно будет подключиться к новым системам, не меняя приложение.
В голосину...🤣
«А кто такие фиксики? Большой, большой распил..»
🗿
У вас все распил
И в чем он неправ? Все и есть распил. Просто бывает ситуация, когда деньги пилятся, но при этом что-то делается. Такая ситуация характерна для собянинской Москвы. И тогда по большому счету пофигу, сколько там распилили, главное что сделали обещанное.
А бывает ситуация как в регионах. Когда есть федеральная программа "чистая вода" (или как там ее правильно). И есть распил. Идущий уже лет 10. Губернаторы меняются, а распил идет. А воды нет.
Боюсь тут дело не в том, что москва собянинская, а скорее в том, что (утрирую) на перекладывание плитки на арбате выделяется сумма, равная годовому бюджету на развитие всего условного челябинска. Естественно при этом на арбате что-то худо-бедно сделают, а в челябинске - нет.
на перекладывание плитки и на Челябинск выделяют деньги. Только в столице условно половину распилят, половина уйдёт в дело. А в Челябинске 80% распилят, 2% потрятят на красивый фотошоп, а остальное - тяп-ляп и готово.
Распознавание лиц это, как в тех видео, где: "я вас не распознала. Скажите фото"?😄
Вот только жильцы дома не смогут воспользоваться функцией распознавания лиц
Опять слежка
Уже давно и так.
стандарт
не менять приложение
Под соусом стандартов придумывают монополию
Под присмотром товарища майора будет в доме всё. Потекла вода - перекрыл. Включили чайник - выключил. Удобно!
Ну уж лучше пускай знают кто дома по камерам, чем пол дня в этом доме ходить оперативнику с фотографией пока там ребенка убивают. Кейс этого месяца 2022 год :((
Знать любовника жены в лицо и время его появления, чтобы из-за двух копеек не разводиться (с)
Да пофиг. Уже пора и соцрейтинги вводить и голос распознавать и днк сдавать и преступления раскрывать за 3 минуты. Пора общество вытаскивать из жопы. Само общество, когда ребенка тащили и он кричал отворачивалась просто. А потом почти эти же люди плакали на площади и требовали прямо сейчас расправы над убийцами ребенка.
А следить за всеми будут самые честные и непредвзятые люди с правильной идеологией. Спасибо товарищу майору за моё счастливое, безопасное детство.
Соцпсихология - штука такая неоднозначная, как и эффект толпы.
Да нет там толпы в том то и дело. По камерам когда эти два недочеловека бегут с ребёнком там люди по одному, по два стоят, иногда оборачиваются, но не более того. 40 минут бегали пока в свою халупу затащили и соседи тоже ничего не слышали хотя квартира коммунальная, а опера в этот момент ходят рядом и пытаются камеру на телефоне у управляющей дома посмотреть. Вот и вся цифровизация. Камера на телефоне. А мы все за приватность топим.
Какое дело людям до этого? Они эксперты что ли по определению похищения ребёнка? Жизненные ситуации разные.
Да-да вот поэтому и убили. Экспертами блять все должны быть. Вот потому что всем похер надо создавать систему которая позволяет легко находить виновных. Стремиться к нулевому рубежу по смертепреступлениям. И к херам всю эту приватность. А то с такой "экспертностью" общества можно скоро дожить до убивают на глазах - "а хера мы не эксперты". Вот пускай у экспертов будет инструментарий что бы не экспертов защищать
В системе, где за самооборону дают больше чем за нападение иначе и быть не может.
Иногда дают и вы сейчас явноссылаетесь на те случае. А в большинстве своем не дают. Волонтеры остановили этих ущербных и просто задали вопросы и просто вызывали полицию. Никто никого даже рукой не тронул. Строго все по закону. Вас не посадят за звонок в полицию и рассказал о ситуации. Не передергивайте
Приватность пусть в Норвегии будет. Там на душу населения все поменьше преступлений чем у нас. Вот как доростем до общественного сознания нетерпимости, помощи и ответственности, так и подумать о законах о приватности можно. А пока надо как в Китае.
Эм, нет же, наоборот даёт возможность пользоваться любым фронт-ендом, стандарт же открытый, если я все правильно понял.
Последний абзац.
В расширенный список «умных» решений входят робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.
«Цифровые сотрудники» что-то новое) Интересно, робот-доставщик от’ какой-нибудь, сяоми будет считаться трудовым мигрантом?)
Не будет. Робот-распильщик не допустит.
Особенно смешно это смотрится на фоне дендро-фекального строительства.
На что спрос зашкаливает - то и строят. Что не так?
Спрос есть на всё. Денег хватает лишь на результаты дендро-фекального строительства.
"Умный дом ПЛЮС" будет включать также робота-конюха и робота-холопа.
Опять лоббисты подъехали, просто утвердят LoRaWan и разойдутся все довольные.
"платформа для контроля всех сервисов ... системы контроля за инфраструктурой ЖКХ."
Ну удачи, чё :)
Отлично, а товарищу майору дверь будет открывать голосовой помощник Алиса от Яндекса?
Вот это да! Будушее наступает!
Только представьте какие ПОТРЯСАЮЩИЕ возможности открываются:
Человек написал в интернете комментарий с критикой чиновника, майор берет его на карандаш, идентифицирует по интернет паспорту, по распознанному лицу в реальном времени смотрит где живет, чем занимается, с кем о чем переписывается, куда ездит (что на машине, что на общественном транспорте).
Можно шантажировать или мгновенно схватить и осудить за терроризм например, причём сразу с дружками подельниками. Даже искать никого не надо
Они ещё не научились делать дома с нормальной звуко и шумоизоляцией, а уже о чем-то умном разговаривают.
Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.
Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.
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