«Самая скучная вечеринка в истории»: криптоинвесторы провели «рейв» в метавселенной, где 12 часов ничего не происходило Статьи редакции
Гости, посетившие мероприятие в честь запуска NFT-проекта, неподвижно стояли на танцполе и смотрели в экран под громкую музыку. На их фоне вечеринки в Roblox и Fortnite посчитали апогеем веселья.
Decentraland — одна из самых популярных метавселенных, основанных на концепции блокчейна. Выглядит платформа как обычная ММО-игра, в которой территорию и недвижимость можно приобретать в виде NFT. Энтузиасты регулярно проводят там виртуальные выставки, конференции, музыкальные выступления и другие мероприятия, иногда даже связанные с событиями в реальности.
20 января в Decentraland прошла рейв-вечеринка, посвящённая релизу NFT-проекта известного норвежского художника Бьярне Мельгора. Организаторы установили танцплощадку, вокруг которой поместили работы автора в виде картин и гигантских скульптур, а перед ней расположили большой экран — на нём транслировали выступления приглашённых электронных артистов.
Судя по твиттеру проекта, 12-часовой рейв посетили несколько сотен человек. Некоторые из них делились впечатлениями и видео с вечеринки. И, хотя многие присутствующие положительно отзывались о мероприятии, выглядело это не так масштабно и весело, как описывали гости и организаторы: в большинстве роликов 10-20 виртуальных аватаров просто стоят, смотрят на экран с музыкантами и... больше ничего не происходит.
После внимания к мероприятию в соцсетях несколько журналистов западных изданий решили посетить вечеринку лично. Например, автор Bussiness Insider рассказал, что сам Decentraland странно устроен: внутри него нельзя свободно перемещаться — только «переноситься» в отдельные комнаты и ходить внутри них. Он сравнил метавселенную с «игрой, где совершенно нечем заняться».
Журналист Vice тоже раскритиковал реализацию вечеринки, подробно описав свои похождения в браузерной метавселенной. При первой попытке входа он не обнаружил на рейве ни одного гостя. Немного прогулявшись в одиночестве, репортёр перезагрузил игру по совету организаторов — и обнаружил примерно десяток аватаров. Двое из них двигались, остальные застыли неподвижно.
Автор также пожаловался на плохую техническую составляющую игры: в обе попытки он столкнулся с пропадающими текстурами, странными анимациями и постоянными просадками в частоте кадров. Он нашёл отзывы других людей, которые отмечали чрезмерную нагрузку на процессор, пропажу аватаров или постоянные вылеты приложения.
В соцсетях самым вирусным постом о рейве стал твит NFT-энтузиаста Алекса Мосса. Он описал суть мероприятия и показал короткое видео из Decentraland. Пользователи не оценили вечеринку, и стали шутить над контрастом между футуристичным концептом и разочаровывающей реализацией.
Многие вспомнили другие виртуальные вселенные, которые выглядят лучше Decentraland, а также привели примеры «действительно весёлых» вечеринок, которые уже не первый год проводят разработчики или сами игроки в Roblox, Fortnite и GTA: Online. Кто-то отметил, что если бы люди просто использовали анимации танцев, «рейв» уже выглядел бы чуть лучше — причём платформой такие анимации предусмотрены.
Оригинальным твитом Мосса активно делились в соцсети, в основном дополняя его шутками и критикой. Мосс также закрыл комментарии для большинства пользователей. Но даже те несколько человек, которые смогли ответить, иронизировали над рейвом и набирали в несколько раз больше лайков, чем основной пост.
Сам Мосс никак не отреагировал на критику его поста и вечеринки в целом — только поблагодарил ретвитнувших за то, что те помогли вывести тег о рейве в тренды и «поддержали» мероприятие.
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