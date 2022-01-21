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Техника
TJ

«Самая скучная вечеринка в истории»: криптоинвесторы провели «рейв» в метавселенной, где 12 часов ничего не происходило Статьи редакции

Гости, посетившие мероприятие в честь запуска NFT-проекта, неподвижно стояли на танцполе и смотрели в экран под громкую музыку. На их фоне вечеринки в Roblox и Fortnite посчитали апогеем веселья.

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Decentraland — одна из самых популярных метавселенных, основанных на концепции блокчейна. Выглядит платформа как обычная ММО-игра, в которой территорию и недвижимость можно приобретать в виде NFT. Энтузиасты регулярно проводят там виртуальные выставки, конференции, музыкальные выступления и другие мероприятия, иногда даже связанные с событиями в реальности.

20 января в Decentraland прошла рейв-вечеринка, посвящённая релизу NFT-проекта известного норвежского художника Бьярне Мельгора. Организаторы установили танцплощадку, вокруг которой поместили работы автора в виде картин и гигантских скульптур, а перед ней расположили большой экран — на нём транслировали выступления приглашённых электронных артистов.

Судя по твиттеру проекта, 12-часовой рейв посетили несколько сотен человек. Некоторые из них делились впечатлениями и видео с вечеринки. И, хотя многие присутствующие положительно отзывались о мероприятии, выглядело это не так масштабно и весело, как описывали гости и организаторы: в большинстве роликов 10-20 виртуальных аватаров просто стоят, смотрят на экран с музыкантами и... больше ничего не происходит.

chloē.eth @socksandsliderz
Head on down to Decentraland to the sickest rave!!! This is just the start…

@LightbulbmanNFT

https://play.decentraland.org/?position=-36%2C148

#decentralandevents #decentraland
Приходите в Decentraland на самый отвязный рейв!!! Это только начало...
culius.eth 💡 @culius
So.. find myself on a rave in the Metaverse! And it is mindblowing! Totally refreshing and rad by @BjarneMelgaard as always💡 This is the way to enter the NFT space🔥 @Vince_Van_Dough hope you notice this 😉
Так... Я оказался на рейве в метавселенной! И это невероятно! Совершенно бодрящий и безумный опыт от Бьярне Мельгора, как и всегда. Вот как надо заходить в NFT-индустрию
BARRY IN THE METAVERSE 🇸🇻 @METAVERSEBARRY
WHERE IS MY INVITE PLEASE @LightbulbmanNFT? I HAVE 27 LIGHTBULBS IN MY HOUSE AND BEEN RAVING WITH THEM SINCE 1987 #METAVERSE #NFT #RAVE #PARTY #THE80SWERETHEBEST #JEANHASLYCRAPANTSON
А можно мне приглашение, пожалуйста? У меня дома стоит 27 ламп из коллекции, и я рейвлю с ними с 1987 года

После внимания к мероприятию в соцсетях несколько журналистов западных изданий решили посетить вечеринку лично. Например, автор Bussiness Insider рассказал, что сам Decentraland странно устроен: внутри него нельзя свободно перемещаться — только «переноситься» в отдельные комнаты и ходить внутри них. Он сравнил метавселенную с «игрой, где совершенно нечем заняться».

Журналист Vice тоже раскритиковал реализацию вечеринки, подробно описав свои похождения в браузерной метавселенной. При первой попытке входа он не обнаружил на рейве ни одного гостя. Немного прогулявшись в одиночестве, репортёр перезагрузил игру по совету организаторов — и обнаружил примерно десяток аватаров. Двое из них двигались, остальные застыли неподвижно.

Автор также пожаловался на плохую техническую составляющую игры: в обе попытки он столкнулся с пропадающими текстурами, странными анимациями и постоянными просадками в частоте кадров. Он нашёл отзывы других людей, которые отмечали чрезмерную нагрузку на процессор, пропажу аватаров или постоянные вылеты приложения.

Был ли этот рейв весёлым? А считается ли весёлым рейв, где все заходят в клуб, смотрят по сторонам, никого не находят и сразу выходят обратно? Это вообще можно назвать рейвом?

Джейсон Кеблер
журналист Vice

В соцсетях самым вирусным постом о рейве стал твит NFT-энтузиаста Алекса Мосса. Он описал суть мероприятия и показал короткое видео из Decentraland. Пользователи не оценили вечеринку, и стали шутить над контрастом между футуристичным концептом и разочаровывающей реализацией.

Alex Moss @alexmoss
This is the #metaverse... A live rave happening right now in @decentraland for the upcoming @LightbulbmanNFT release by #BjarneMelgaard. Music from @feedelity @prins_thomas @mightbetwins #NFTdrop #rave #virtualevent #NFTCommunity
Это метавселенная... Прямо сейчас в Decentraland проходит рейв, приуроченный к релизу NFT-коллекции Lightbulbman авторства Бьярне Мельгора. За музыку отвечают @feedelity, @prins_thomas и @mightbetwins

Многие вспомнили другие виртуальные вселенные, которые выглядят лучше Decentraland, а также привели примеры «действительно весёлых» вечеринок, которые уже не первый год проводят разработчики или сами игроки в Roblox, Fortnite и GTA: Online. Кто-то отметил, что если бы люди просто использовали анимации танцев, «рейв» уже выглядел бы чуть лучше — причём платформой такие анимации предусмотрены.

Dan Olson @FoldableHuman
My favourite thing about Decentraland is that any tweet that includes real footage, no matter how promotional, immediately looks like mockery. https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Что я больше всего люблю в Decentraland: любой твит с реальным видео оттуда (неважно, насколько он проплаченный) в любом случае выглядит как шутка
Brian Altano @agentbizzle
This tweet rules because it’s like a big list of words and phrases to mute to make your life better on this app. https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Это прекрасный твит — он как большой список слов и фраз, которые нужно добавить в чёрный список, чтобы улучшить свою жизнь в этой соцсети
kazamillion von kazton @y2_kazoo
“metaverse raves are so exciting!”
metaverse raves: https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
«Рейвы в метавселенной такие впечатляющие!» Рейвы в метавселенной:
CircleToonsHD @CircleToonsHD
I'm always flabbergasted by how NFTs continue to look sadder and sadder every day https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Меня всегда поражало, как NFT становятся всё грустнее и грустнее с каждым днём
Richie Deals @allahliker
why would you bother with the extra steps of making decentraland or the metaverse or whatever when you could just start a world of warcraft guild and have your business meetings there https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Зачем вообще запариваться с созданием Decentraland или метавселенной или чего-то там ещё, когда можно просто основать гильдию в World of Warcraft и устраивать бизнес-встречи там?
italien feeld @julianfeeld
We need digital covid https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Нам нужен виртуальный ковид
Robert Evans (The Only Robert Evans) @IwriteOK
with the magic of the multiverse you can stand awkwardly around while bad electronica plays through a speaker muffled by old socks and enjoy it all with the crisp clarity of graphics that look worse than World of Warcraft 15 years ago https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
С магией метавселенной мы можем неловко стоять, пока через колонку с натянутыми на неё старыми носками играет плохая электроника, и наслаждаться чёткой графикой, которая выглядит хуже, чем World of Warcraft 15 лет назад
MUZZ @MUZZHQ
What a ridiculous misrepresentation of "the metaverse" & virtual performance arts.

Come to a genuine virtual club experience instead, with 100% live performances, DJing, live light shows & real acrobatics, created by real people in an immersive space - not this exploitative crap https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Какое нелепое представление о «метавселенной» и виртуальном искусстве. Лучше приходите в настоящий виртуальный клуб со 100% живыми выступлениями, диджеями, световыми шоу и реальной акробатикой — всё в исполнении настоящих людей в иммерсивном пространстве, а не эта натянутая херня
I Pray for the Carbz…Waiting for THE WORLD TOUR @sissythatpatch
ROBLOX BETTER https://t.co/G1htdNiP06 https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
ROBLOX КРУЧЕ
Paul Tassi @PaulTassi
has anyone ever logged into Fortnite in like the past four years https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714
Кто-то из вас вообще заходил в Fortnite в последние четыре года?
Dell Cameron @dellcam
meanwhile in Eorzea (h/t bluezhift)
Тем временем в Эорзее (игровой регион в Final Fantasy XIV)

Оригинальным твитом Мосса активно делились в соцсети, в основном дополняя его шутками и критикой. Мосс также закрыл комментарии для большинства пользователей. Но даже те несколько человек, которые смогли ответить, иронизировали над рейвом и набирали в несколько раз больше лайков, чем основной пост.

Max 🥑 @PsycheMax
@alexmoss @decentraland @LightbulbmanNFT @feedelity @prins_thomas @mightbetwins Are you guys okay? Do you need help working on whatever this... Thing... Was supposed to be?
Ребят, у вас всё в порядке? Может, вам нужна какая-то помощь с организацией этого... чего-то... чем бы это ни должно было быть?
Share The Neighborhoods 🔰 🇭🇰 @sharethenabes
@alexmoss @decentraland @LightbulbmanNFT @feedelity @prins_thomas @mightbetwins did you post this to make fun of it or because you actually think it looks cool
Ты выложил это, чтобы посмеяться, или ты действительно думаешь, что это выглядит круто?
David @davidandrewt
@alexmoss @decentraland @LightbulbmanNFT @feedelity @prins_thomas @mightbetwins Rave? Really?... looks like an even more boring reboot of PlayStation Home.
Рейв? Серьёзно? Выглядит скорее как ещё более скучный перезапуск PlayStation Home
PayAttentionYo @PayAttentionYo
@alexmoss @decentraland @LightbulbmanNFT @feedelity @prins_thomas @mightbetwins Second Life looked as good as this bland shit smear 20 years ago but with fewer pretensions.
Second Life выглядела ничуть не хуже, чем это отвратительное дерьмо, ещё 20 лет назад, только менее претенциозно

Сам Мосс никак не отреагировал на критику его поста и вечеринки в целом — только поблагодарил ретвитнувших за то, что те помогли вывести тег о рейве в тренды и «поддержали» мероприятие.

Alex Moss @alexmoss
Oooo were trending guys thanks for the support x #Metaverse
Уууу, мы в тренде, ребята, спасибо всем за поддержку

#метавселенная #nft

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