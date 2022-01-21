Гости, посетившие мероприятие в честь запуска NFT-проекта, неподвижно стояли на танцполе и смотрели в экран под громкую музыку. На их фоне вечеринки в Roblox и Fortnite посчитали апогеем веселья.

{"id":351648} 38 просмотров

Decentraland — одна из самых популярных метавселенных, основанных на концепции блокчейна. Выглядит платформа как обычная ММО-игра, в которой территорию и недвижимость можно приобретать в виде NFT. Энтузиасты регулярно проводят там виртуальные выставки, конференции, музыкальные выступления и другие мероприятия, иногда даже связанные с событиями в реальности.

20 января в Decentraland прошла рейв-вечеринка, посвящённая релизу NFT-проекта известного норвежского художника Бьярне Мельгора. Организаторы установили танцплощадку, вокруг которой поместили работы автора в виде картин и гигантских скульптур, а перед ней расположили большой экран — на нём транслировали выступления приглашённых электронных артистов.

Судя по твиттеру проекта, 12-часовой рейв посетили несколько сотен человек. Некоторые из них делились впечатлениями и видео с вечеринки. И, хотя многие присутствующие положительно отзывались о мероприятии, выглядело это не так масштабно и весело, как описывали гости и организаторы: в большинстве роликов 10-20 виртуальных аватаров просто стоят, смотрят на экран с музыкантами и... больше ничего не происходит.

chloē.eth @socksandsliderz



@LightbulbmanNFT



https://play.decentraland.org/?position=-36%2C148



Head on down to Decentraland to the sickest rave!!! This is just the start… #decentraland events #decentraland Приходите в Decentraland на самый отвязный рейв!!! Это только начало...

culius.eth 💡 @culius So.. find myself on a rave in the Metaverse! And it is mindblowing! Totally refreshing and rad by @BjarneMelgaard as always💡 This is the way to enter the NFT space🔥 @Vince_Van_Dough hope you notice this 😉 Так... Я оказался на рейве в метавселенной! И это невероятно! Совершенно бодрящий и безумный опыт от Бьярне Мельгора, как и всегда. Вот как надо заходить в NFT-индустрию

После внимания к мероприятию в соцсетях несколько журналистов западных изданий решили посетить вечеринку лично. Например, автор Bussiness Insider рассказал, что сам Decentraland странно устроен: внутри него нельзя свободно перемещаться — только «переноситься» в отдельные комнаты и ходить внутри них. Он сравнил метавселенную с «игрой, где совершенно нечем заняться».

Журналист Vice тоже раскритиковал реализацию вечеринки, подробно описав свои похождения в браузерной метавселенной. При первой попытке входа он не обнаружил на рейве ни одного гостя. Немного прогулявшись в одиночестве, репортёр перезагрузил игру по совету организаторов — и обнаружил примерно десяток аватаров. Двое из них двигались, остальные застыли неподвижно.

Автор также пожаловался на плохую техническую составляющую игры: в обе попытки он столкнулся с пропадающими текстурами, странными анимациями и постоянными просадками в частоте кадров. Он нашёл отзывы других людей, которые отмечали чрезмерную нагрузку на процессор, пропажу аватаров или постоянные вылеты приложения.

Был ли этот рейв весёлым? А считается ли весёлым рейв, где все заходят в клуб, смотрят по сторонам, никого не находят и сразу выходят обратно? Это вообще можно назвать рейвом? Джейсон Кеблер журналист Vice

В соцсетях самым вирусным постом о рейве стал твит NFT-энтузиаста Алекса Мосса. Он описал суть мероприятия и показал короткое видео из Decentraland. Пользователи не оценили вечеринку, и стали шутить над контрастом между футуристичным концептом и разочаровывающей реализацией.

Многие вспомнили другие виртуальные вселенные, которые выглядят лучше Decentraland, а также привели примеры «действительно весёлых» вечеринок, которые уже не первый год проводят разработчики или сами игроки в Roblox, Fortnite и GTA: Online. Кто-то отметил, что если бы люди просто использовали анимации танцев, «рейв» уже выглядел бы чуть лучше — причём платформой такие анимации предусмотрены.

Dan Olson @FoldableHuman My favourite thing about Decentraland is that any tweet that includes real footage, no matter how promotional, immediately looks like mockery. https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Что я больше всего люблю в Decentraland: любой твит с реальным видео оттуда (неважно, насколько он проплаченный) в любом случае выглядит как шутка

Brian Altano @agentbizzle This tweet rules because it’s like a big list of words and phrases to mute to make your life better on this app. https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Это прекрасный твит — он как большой список слов и фраз, которые нужно добавить в чёрный список, чтобы улучшить свою жизнь в этой соцсети

CircleToonsHD @CircleToonsHD I'm always flabbergasted by how NFTs continue to look sadder and sadder every day https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Меня всегда поражало, как NFT становятся всё грустнее и грустнее с каждым днём

Richie Deals @allahliker why would you bother with the extra steps of making decentraland or the metaverse or whatever when you could just start a world of warcraft guild and have your business meetings there https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Зачем вообще запариваться с созданием Decentraland или метавселенной или чего-то там ещё, когда можно просто основать гильдию в World of Warcraft и устраивать бизнес-встречи там?

Robert Evans (The Only Robert Evans) @IwriteOK with the magic of the multiverse you can stand awkwardly around while bad electronica plays through a speaker muffled by old socks and enjoy it all with the crisp clarity of graphics that look worse than World of Warcraft 15 years ago https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 С магией метавселенной мы можем неловко стоять, пока через колонку с натянутыми на неё старыми носками играет плохая электроника, и наслаждаться чёткой графикой, которая выглядит хуже, чем World of Warcraft 15 лет назад

MUZZ @MUZZHQ



Come to a genuine virtual club experience instead, with 100% live performances, DJing, live light shows & real acrobatics, created by real people in an immersive space - not this exploitative crap What a ridiculous misrepresentation of "the metaverse" & virtual performance arts.Come to a genuine virtual club experience instead, with 100% live performances, DJing, live light shows & real acrobatics, created by real people in an immersive space - not this exploitative crap https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Какое нелепое представление о «метавселенной» и виртуальном искусстве. Лучше приходите в настоящий виртуальный клуб со 100% живыми выступлениями, диджеями, световыми шоу и реальной акробатикой — всё в исполнении настоящих людей в иммерсивном пространстве, а не эта натянутая херня

Paul Tassi @PaulTassi has anyone ever logged into Fortnite in like the past four years https://twitter.com/alexmoss/status/1484138206291443714 Кто-то из вас вообще заходил в Fortnite в последние четыре года?

Dell Cameron @dellcam meanwhile in Eorzea (h/t bluezhift) Тем временем в Эорзее (игровой регион в Final Fantasy XIV)

Оригинальным твитом Мосса активно делились в соцсети, в основном дополняя его шутками и критикой. Мосс также закрыл комментарии для большинства пользователей. Но даже те несколько человек, которые смогли ответить, иронизировали над рейвом и набирали в несколько раз больше лайков, чем основной пост.

PayAttentionYo @PayAttentionYo @alexmoss @decentraland @LightbulbmanNFT @feedelity @prins_thomas @mightbetwins Second Life looked as good as this bland shit smear 20 years ago but with fewer pretensions. Second Life выглядела ничуть не хуже, чем это отвратительное дерьмо, ещё 20 лет назад, только менее претенциозно

Сам Мосс никак не отреагировал на критику его поста и вечеринки в целом — только поблагодарил ретвитнувших за то, что те помогли вывести тег о рейве в тренды и «поддержали» мероприятие.