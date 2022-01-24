Бывшие сотрудники Илона Маска открыли новые компании: как появилась и чем занимается «мафия Tesla» Статьи редакции
Экс-коллеги предпринимателя из Parallel Systems разрабатывают железнодорожные платформы, из Redwood Materials — перерабатывают аккумуляторы, а Aurora Innovation создаёт свою версию автопилота.
19 января 2022 года два бывших инженера SpaceX Бен Стейблер и Джон Говард во главе с Мэттом Соулом, сотрудником отдела авионики, публично объявили, что работают над проектом электрических железнодорожных платформ, а их стартап Parallel Systems привлёк $53,3 млн инвестиций.
Это не первый случай, когда бывшие сотрудники Илона Маска создают новые компании. В феврале 2021 года Forbes заявил, что основатель Tesla не только совершил революцию на рынке электромобилей, но и ещё создал себе конкурентов с миллиардными активами из бывших сотрудников.
Основателей новых компаний Forbes назвало «мафией Tesla», хотя среди них есть также бывшие сотрудники SpaceX. Название дали по аналогии с «мафией PayPal» — её работники, в числе которых был Маск, открыли семь «компаний-единорогов»: Tesla Motors, Linkedin, Palantir, SpaceX, Yelp, YouTube и Yammer.
Sila Nanotechnologies
Привлекла инвестиций: $880 млн.
Оценка компании: $3,3 млрд.
Год основания: 2011.
Основатели: выходец из СССР Джин Бердичевский, седьмой сотрудник в истории Tesla, его коллега по компании Алекс Джейкобс и эмигрант и профессор инженерии Технологического института Джорджии Глеб Юшин.
Чем занимается: разрабатывает способы увеличить ёмкость литий-ионных аккумуляторов. Компания предложила заменить в батареях анод из графита на её разработку-аналог из кремния.
Бердичевский работал в Tesla с 2004 года в должности главного инженера по аккумуляторам для проекта Roadster, первой попытки компании создать электромобиль для потребительского рынка. Он понял, что его больше интересуют новые способы производства аккумуляторов — более дешёвых и с большим запасом энергии.
В 2008 году Бердичевский уволился, в 2010 году получил степень магистра технических наук в Стэнфорде и запустил Sila Technologies в 2011 году.
Обычно литий-ионные аккумуляторы состоят из четырёх основных компонентов: анода из графита, катода, сепаратора и электролита. Sila Nanotechnologies предложила изготавливать анод из более энергоёмкого наноструктурного кремния. Компания также утверждает, что для её разработки не нужно изменять процесс производства литий-ионных батарей или оборудование.
В январе 2021 года Sila Nanotechnologies привлекла $590 млн инвестиций и заявила, что собирается построить в Северной Америке завод для создания анодов из кремния и запустить производство в 2024 году.
В октябре 2021-го на рынке впервые появилось устройство с аккумулятором на основе анода от Sila Nanotechnologies — фитнес-трекер Whoop 4.0.
Northvolt
Привлекла инвестиций: $6 млрд.
Оценка компании: $11,75 млрд.
Год основания: 2016.
Основатели: бывший вице-президент Tesla по работе с поставщиками комплектующих Питер Карлсон и бывший исполнительный директор цепочки поставок Tesla Паоло Черутти. У Карлсона почти двадцатилетний опыт — он работал в NXP Semiconductors и Sony Ericsson. Черутти 15 лет сотрудничал с Renault-Nissan.
Чем занимается: В 2017 году целью проекта стали разработка «самого экологичного в мире» аккумулятора и налаживание поставок таких элементов питания в Европу.
В июне 2019 года компания привлекла $1 млрд инвестиций на строительство крупнейшего в Европе завода аккумуляторов на севере Швеции в районе города Шеллефтео. Он стал аналогом Gigafactory — производства аккумуляторов, которое Маск развернул в Техасе ещё в январе 2017 года.
В декабре 2021 года Northvolt выпустила первый литий-ионный автомобильный аккумулятор на своём заводе. The Guardian пишет, что она первой в Европе может начать производство продукции в масштабе Gigafactory — достаточном для того, чтобы обеспечить накопление около 15 гигаватт-часов энергии в батареях за год.
Aurora Innovation
Оценка компании: $13 млрд.
Год основания: 2017.
Основатели: экс-сотрудник Tesla Стерлинг Андерсон.
Чем занимается: разрабатывает технологию самостоятельного вождения для автомобилей.
В 2013-2016 годах Андерсон работал над кроссовером Model X и руководил разработкой технологии беспилотного вождения Autopilot.
После запуска в 2017 году к Aurora Innovation присоединились бывший руководитель подразделения Google по разработке беспилотных автомобилей Крис Урмсон и исследователь искусственного интеллекта из Университета Карнеги-Меллона Дрю Бэгнелл.
В апреле 2017 года Tesla обвинила Андерсона и Урмсона в переманивании её сотрудников в новый стартап по производству беспилотных автомобилей. Чтобы урегулировать конфликт, Aurora Innovation заплатила предприятию Маска $100 тысяч и разрешила нанять независимого аудитора для проверки своих систем на предмет конфиденциальной информации Tesla. Стартап пообещал не приглашать к себе на работу сотрудников или подрядчиков компании.
В январе 2018 года Aurora Innovation подписала договоры с Volkswagen and Hyundai — по ним компания в партнёрстве с автопроизводителями собралась разрабатывать ПО автопилота для автомобилей.
В декабре 2020 года Uber продала компании своё подразделение для работы с беспилотными автомобилями Advanced Technologies Group. В феврале 2021 года Aurora Innovation заключила сделку с Toyota и японским производителем автозапчастей Denso — они договорились о совместной работе над проектом самоуправляемых такси.
В апреле 2021 года Андерсон заявил, что впечатлён работой автопилота Tesla FSD, но считает, что разработки его компании справляются с управлением без человека лучше. В сентябре Aurora начала работать над доставкой грузов американской компании FedEx Corp на беспилотных грузовиках брендов Peterbilt и Kenworth.
В третьем квартале 2021 года выручка компании составила $55,6 млн, а убыток — $133,35 млн.
Redwood Materials
Привлекла инвестиций: $792 млн.
Оценка компании: $3,7 млрд.
Год основания: 2017.
Основатели: соучредитель Tesla Джей Би Страубель.
Чем занимается: перерабатывает батареи с истёкшим сроком службы и затем поставляет сырьё производителям аккумуляторов и электромобилей.
Страубель основал Redwood Materials в 2017 году и спустя два года покинул должность главного технического директора в Tesla. В новом проекте Стаубель занялся переработкой аккумуляторов.
В сентябре 2021 года о сотрудничестве со стартапом объявил Ford, автопроизводитель также инвестировал в компанию Страубеля $50 млн. В январе 2022 года Panasonic объявила, что начнёт использовать переработанное сырьё Redwood Materials для производства батарей на Gigafactory Tesla.
Stellar Pizza
Привлекла инвестиций: $9 млн.
Оценка компании: неизвестно.
Год основания: 2019.
Основатели: трое бывших инженеров SpaceX, Бенсон Цай, Брайан Лангоне и Джеймс Вахависан.
Чем занимается: инженеры разработали робота, который делает пиццу за 45 секунд.
Они собираются открыть свой первый ресторан Stellar Pizza весной 2022 года через дорогу от штаб-квартиры SpaceX в Калифорнии. Пока что на этом месте находится только грузовик компании с роботизированной кухней внутри — пиццу можно заказать через мобильное приложение.
К основателям стартапа после запуска присоединились ещё 20 сотрудников SpaceX, компания планирует выпустить ещё шесть роботов для установки в грузовиках в 2022 году. По словам Цая, ему неизвестно, пробовал ли Маск их пиццу — но утверждает, что это уже сделали многие из его старых коллег в SpaceX.
Parallel Systems
Привлекла инвестиций: $53,3 млн.
Оценка компании: неизвестно.
Год основания: 2020.
Основатели: двое бывших инженеров SpaceX Бен Стейблер и Джон Говард во главе с Мэттом Соулом, бывшим сотрудником отдела авионики.
Чем занимается: компанию открыли для разработки и строительства железнодорожных электрических платформ, которые смогут перевозить грузы в стандартных транспортных ISO-контейнерах при минимальном контроле со стороны человека.
В Parallel Systems Стейблер стал вице-президентом по ПО, а Говард — вице-президентом по инжинирингу.
В январе 2020 года Соул открыл компанию вместе с двумя другими сотрудниками SpaceX, Джоном Говардом и Беном Стейблером, и привлёк $3,8 млн инвестиций от Congruent Ventures. Впервые публично о работе над проектом он рассказал 19 января 2022 года.
Разработчики утверждают, что для перевозки одной единицы груза их платформам потребуется четверть от энергии поезда в той же ситуации.
В Parallel Systems считают, что их разработка позволит сделать железнодорожные перевозки более гибкими. В 2022 году компания работает над прототипами, у неё ещё нет клиентов или доходов.
First Resonance
Привлекла инвестиций: $19,3 млн.
Оценка компании: неизвестно.
Год основания: 2020.
Основатели: бывшие инженеры SpaceX Нил Сарраф и Каран Талати.
Чем занимается: First Resonance продаёт компаниям своё ПО для управления производством.
Компания утверждает, что её платформа Ion полезна не только для космической индустрии. В список клиентов стартапа входят Joby Aviation, Cobalt Robotics, Matternet, Astra, Reliable Robotics и многие другие, суммарно около 30 предприятий.
По словам соучредителя и гендиректора First Resonance Карана Талати, Ion позволяет «быстро и многократно корректировать производственный процесс» и автоматизировано отслеживать его детали.
Схожий подход в своём ПО использовала SpaceX, и Талати считает, что именно за счёт отслеживания ошибок и конкретных частей ракет компании удалось добиться большего успеха в космосе, чем стартапам-конкурентам.
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