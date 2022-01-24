Экс-коллеги предпринимателя из Parallel Systems разрабатывают железнодорожные платформы, из Redwood Materials — перерабатывают аккумуляторы, а Aurora Innovation создаёт свою версию автопилота.

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19 января 2022 года два бывших инженера SpaceX Бен Стейблер и Джон Говард во главе с Мэттом Соулом, сотрудником отдела авионики, публично объявили, что работают над проектом электрических железнодорожных платформ, а их стартап Parallel Systems привлёк $53,3 млн инвестиций.

Это не первый случай, когда бывшие сотрудники Илона Маска создают новые компании. В феврале 2021 года Forbes заявил, что основатель Tesla не только совершил революцию на рынке электромобилей, но и ещё создал себе конкурентов с миллиардными активами из бывших сотрудников.

Это хорошее сообщество. Я очень рад видеть, какими успешными и влиятельными в разных областях стали некоторые мои бывшие коллеги. Стерлинг Андерсон экс-сотрудник Tesla и сооснователь компании-разработчика автономных автомобилей Aurora Innovations

Основателей новых компаний Forbes назвало «мафией Tesla», хотя среди них есть также бывшие сотрудники SpaceX. Название дали по аналогии с «мафией PayPal» — её работники, в числе которых был Маск, открыли семь «компаний-единорогов»: Tesla Motors, Linkedin, Palantir, SpaceX, Yelp, YouTube и Yammer.

Sila Nanotechnologies

Джин Бердичевский (в центре) — седьмой сотрудник Tesla и основатель Sila Nanotechnologies

Год основания: 2011.

Основатели: выходец из СССР Джин Бердичевский, седьмой сотрудник в истории Tesla, его коллега по компании Алекс Джейкобс и эмигрант и профессор инженерии Технологического института Джорджии Глеб Юшин.

Чем занимается: разрабатывает способы увеличить ёмкость литий-ионных аккумуляторов. Компания предложила заменить в батареях анод из графита на её разработку-аналог из кремния.

Бердичевский работал в Tesla с 2004 года в должности главного инженера по аккумуляторам для проекта Roadster, первой попытки компании создать электромобиль для потребительского рынка. Он понял, что его больше интересуют новые способы производства аккумуляторов — более дешёвых и с большим запасом энергии.

В 2008 году Бердичевский уволился, в 2010 году получил степень магистра технических наук в Стэнфорде и запустил Sila Technologies в 2011 году.

Обычно литий-ионные аккумуляторы состоят из четырёх основных компонентов: анода из графита, катода, сепаратора и электролита. Sila Nanotechnologies предложила изготавливать анод из более энергоёмкого наноструктурного кремния. Компания также утверждает, что для её разработки не нужно изменять процесс производства литий-ионных батарей или оборудование.

В январе 2021 года Sila Nanotechnologies привлекла $590 млн инвестиций и заявила, что собирается построить в Северной Америке завод для создания анодов из кремния и запустить производство в 2024 году.

В октябре 2021-го на рынке впервые появилось устройство с аккумулятором на основе анода от Sila Nanotechnologies — фитнес-трекер Whoop 4.0.

Northvolt

Завод Northvolt на севере Швеции

Год основания: 2016.

Основатели: бывший вице-президент Tesla по работе с поставщиками комплектующих Питер Карлсон и бывший исполнительный директор цепочки поставок Tesla Паоло Черутти. У Карлсона почти двадцатилетний опыт — он работал в NXP Semiconductors и Sony Ericsson. Черутти 15 лет сотрудничал с Renault-Nissan.

Чем занимается: В 2017 году целью проекта стали разработка «самого экологичного в мире» аккумулятора и налаживание поставок таких элементов питания в Европу.

В июне 2019 года компания привлекла $1 млрд инвестиций на строительство крупнейшего в Европе завода аккумуляторов на севере Швеции в районе города Шеллефтео. Он стал аналогом Gigafactory — производства аккумуляторов, которое Маск развернул в Техасе ещё в январе 2017 года.

В декабре 2021 года Northvolt выпустила первый литий-ионный автомобильный аккумулятор на своём заводе. The Guardian пишет, что она первой в Европе может начать производство продукции в масштабе Gigafactory — достаточном для того, чтобы обеспечить накопление около 15 гигаватт-часов энергии в батареях за год.

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Aurora Innovation

Одна из тестовых машин с беспилотным управлением от Aurora Innovation

Привлекла инвестиций: $2,1 млрд, стала публичной в ноябре 2021 года.

Год основания: 2017.

Основатели: экс-сотрудник Tesla Стерлинг Андерсон.

Чем занимается: разрабатывает технологию самостоятельного вождения для автомобилей.

В 2013-2016 годах Андерсон работал над кроссовером Model X и руководил разработкой технологии беспилотного вождения Autopilot.

После запуска в 2017 году к Aurora Innovation присоединились бывший руководитель подразделения Google по разработке беспилотных автомобилей Крис Урмсон и исследователь искусственного интеллекта из Университета Карнеги-Меллона Дрю Бэгнелл.

В апреле 2017 года Tesla обвинила Андерсона и Урмсона в переманивании её сотрудников в новый стартап по производству беспилотных автомобилей. Чтобы урегулировать конфликт, Aurora Innovation заплатила предприятию Маска $100 тысяч и разрешила нанять независимого аудитора для проверки своих систем на предмет конфиденциальной информации Tesla. Стартап пообещал не приглашать к себе на работу сотрудников или подрядчиков компании.

В январе 2018 года Aurora Innovation подписала договоры с Volkswagen and Hyundai — по ним компания в партнёрстве с автопроизводителями собралась разрабатывать ПО автопилота для автомобилей.

В декабре 2020 года Uber продала компании своё подразделение для работы с беспилотными автомобилями Advanced Technologies Group. В феврале 2021 года Aurora Innovation заключила сделку с Toyota и японским производителем автозапчастей Denso — они договорились о совместной работе над проектом самоуправляемых такси.

В апреле 2021 года Андерсон заявил, что впечатлён работой автопилота Tesla FSD, но считает, что разработки его компании справляются с управлением без человека лучше. В сентябре Aurora начала работать над доставкой грузов американской компании FedEx Corp на беспилотных грузовиках брендов Peterbilt и Kenworth.

В третьем квартале 2021 года выручка компании составила $55,6 млн, а убыток — $133,35 млн.

Redwood Materials

Соучредитель Tesla и основатель Redwood Materials Джей Би Страубель

Год основания: 2017.

Основатели: соучредитель Tesla Джей Би Страубель.

Чем занимается: перерабатывает батареи с истёкшим сроком службы и затем поставляет сырьё производителям аккумуляторов и электромобилей.

Страубель основал Redwood Materials в 2017 году и спустя два года покинул должность главного технического директора в Tesla. В новом проекте Стаубель занялся переработкой аккумуляторов.

Чтобы бороться с изменениями климата, мы должны устранить воздействие наших продуктов на окружающую среду. Джей Би Страубель

В сентябре 2021 года о сотрудничестве со стартапом объявил Ford, автопроизводитель также инвестировал в компанию Страубеля $50 млн. В январе 2022 года Panasonic объявила, что начнёт использовать переработанное сырьё Redwood Materials для производства батарей на Gigafactory Tesla.

Stellar Pizza

Гендиректор Stellar Pizza Бенсон Цай на фоне грузовика с роботом

Оценка компании: неизвестно.

Год основания: 2019.

Основатели: трое бывших инженеров SpaceX, Бенсон Цай, Брайан Лангоне и Джеймс Вахависан.

Чем занимается: инженеры разработали робота, который делает пиццу за 45 секунд.

Они собираются открыть свой первый ресторан Stellar Pizza весной 2022 года через дорогу от штаб-квартиры SpaceX в Калифорнии. Пока что на этом месте находится только грузовик компании с роботизированной кухней внутри — пиццу можно заказать через мобильное приложение.

К основателям стартапа после запуска присоединились ещё 20 сотрудников SpaceX, компания планирует выпустить ещё шесть роботов для установки в грузовиках в 2022 году. По словам Цая, ему неизвестно, пробовал ли Маск их пиццу — но утверждает, что это уже сделали многие из его старых коллег в SpaceX.

Parallel Systems

Испытания первых прототипов беспилотных платформ с транспортным ISO-контейнером

Оценка компании: неизвестно.

Год основания: 2020.

Основатели: двое бывших инженеров SpaceX Бен Стейблер и Джон Говард во главе с Мэттом Соулом, бывшим сотрудником отдела авионики.

Чем занимается: компанию открыли для разработки и строительства железнодорожных электрических платформ, которые смогут перевозить грузы в стандартных транспортных ISO-контейнерах при минимальном контроле со стороны человека.

В Parallel Systems Стейблер стал вице-президентом по ПО, а Говард — вице-президентом по инжинирингу.

В январе 2020 года Соул открыл компанию вместе с двумя другими сотрудниками SpaceX, Джоном Говардом и Беном Стейблером, и привлёк $3,8 млн инвестиций от Congruent Ventures. Впервые публично о работе над проектом он рассказал 19 января 2022 года.

Разработчики утверждают, что для перевозки одной единицы груза их платформам потребуется четверть от энергии поезда в той же ситуации.

В Parallel Systems считают, что их разработка позволит сделать железнодорожные перевозки более гибкими. В 2022 году компания работает над прототипами, у неё ещё нет клиентов или доходов.

First Resonance

Сооснователи First Resonance Нил Сарраф и Каран Талати

Оценка компании: неизвестно.

Год основания: 2020.

Основатели: бывшие инженеры SpaceX Нил Сарраф и Каран Талати.

Чем занимается: First Resonance продаёт компаниям своё ПО для управления производством.

Компания утверждает, что её платформа Ion полезна не только для космической индустрии. В список клиентов стартапа входят Joby Aviation, Cobalt Robotics, Matternet, Astra, Reliable Robotics и многие другие, суммарно около 30 предприятий.

По словам соучредителя и гендиректора First Resonance Карана Талати, Ion позволяет «быстро и многократно корректировать производственный процесс» и автоматизировано отслеживать его детали.