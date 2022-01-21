Техника
Богдан Музыченко

Intel вложит $20 млрд в строительство двух заводов по производству микросхем в США Статьи редакции

Так компания хочет вернуть доминирующее положение на рынке.

  • Intel хочет производить больше чипов в условиях нехватки полупроводников и уменьшить зависимость США от азиатского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
  • Комплекс может расшириться с двух до восьми заводов — они создадут 7000 рабочих мест во время строительства и 3000 — после запуска производства.
  • Intel начнёт строить заводы в конце 2022 года, а работать они будут с 2025 года.
  • В 2021 году Samsung обогнал Intel и стал ведущим поставщиком полупроводников — теперь компания хочет восстановить позиции, подчеркнуло издание, ссылаясь на данные Gartner.
  • В марте 2021 года Intel инвестировала $20 млрд в открытие двух заводов в Аризоне.

#новость #intel #полупроводники

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Ivan Off

Надеюсь, Россия перекроет им поставки сырья? )) Задолбали своими санкциями и Украиной.

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DO YOURSELF

Ага, на нашей стране прям вся экономика мира завязана, наивный вы человек. Советую вам выключить первый канал, в мире есть информация интереснее.

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Dimitri

Это был очевидный сарказм.

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Ivan Off

в мире есть информация интереснее
 вы про канал Интер?

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Антон Штадлер

Импортозамещение по-американски 😁

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Данила Линник

Всё новое — хорошо забытое старое?)

Надеюсь, сейчас у них не будет проблем с освоением новых техпроцессов.

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Ivan Off

А у нас и не было проблем с освоением техпроцессов... Нет техпроцессов - нет проблем ;)

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Степан Позняк

Ну смотря что под этим подразумевать. Разработку или производство. Со вторым примерно так и есть: передового нет и не предвидится, т.к. завод построить - дороже, чем весь бюджет нашей микроэлектроники. Ну а старые техпроцессы вам вряд-ли интересны. А разработка вполне себе - 16нм уже работают

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