Intel вложит $20 млрд в строительство двух заводов по производству микросхем в США Статьи редакции
Так компания хочет вернуть доминирующее положение на рынке.
- Intel хочет производить больше чипов в условиях нехватки полупроводников и уменьшить зависимость США от азиатского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
- Комплекс может расшириться с двух до восьми заводов — они создадут 7000 рабочих мест во время строительства и 3000 — после запуска производства.
- Intel начнёт строить заводы в конце 2022 года, а работать они будут с 2025 года.
- В 2021 году Samsung обогнал Intel и стал ведущим поставщиком полупроводников — теперь компания хочет восстановить позиции, подчеркнуло издание, ссылаясь на данные Gartner.
- В марте 2021 года Intel инвестировала $20 млрд в открытие двух заводов в Аризоне.
Надеюсь, Россия перекроет им поставки сырья? )) Задолбали своими санкциями и Украиной.
Ага, на нашей стране прям вся экономика мира завязана, наивный вы человек. Советую вам выключить первый канал, в мире есть информация интереснее.
Это был очевидный сарказм.
в мире есть информация интереснее
вы про канал Интер?
Импортозамещение по-американски 😁
Всё новое — хорошо забытое старое?)
Надеюсь, сейчас у них не будет проблем с освоением новых техпроцессов.
А у нас и не было проблем с освоением техпроцессов... Нет техпроцессов - нет проблем ;)
Ну смотря что под этим подразумевать. Разработку или производство. Со вторым примерно так и есть: передового нет и не предвидится, т.к. завод построить - дороже, чем весь бюджет нашей микроэлектроники. Ну а старые техпроцессы вам вряд-ли интересны. А разработка вполне себе - 16нм уже работают
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