«Сбер» открыл продажи «умных» колонок SberBox Time Статьи редакции
Стоит 7990 рублей.
Колонку можно купить на сайте SberDevices, в сети магазинов «Связной», на «СберМегаМаркете», в магазинах SberShop и на сайте.
Покупатели получат полгода подписки «СберПрайм», месяц подписки Okko «Оптимум», сервиса с каналами «Смотрёшки» Silver и фитнес-сервиса WellBell за 1 рубль, а также месяц безлимитного доступа к SberPlay в подарок. Для этого надо активировать подписки до 9 февраля 2022 года.
«Сбер» представил «умную» колонку в декабре 2021 года.
Передняя часть выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором, он может быть разного цвета в зависимости от выбранного голосового помощника.
В устройстве есть два динамика и пять микрофонов для работы голосового помощника, кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.
SberBox Time можно использовать как будильник, установить мелодию из «СберЗвука» и настроить яркость прикроватного светильника.
Колонка подключается к телевизору, её можно использовать как приставку и смотреть фильмы и сериалы в Okko, смотреть платные каналы в «Смотрёшке» и играть через SberPlay.
Будет вовремя напоминать о платеже за кредит
Если только голосом. А так мне за пару дней смс с напоминанием приходит.
За 7990 миниколонка с Окко. Как-то дороговато
Наверное за дизайн. Так колонка норм.
А как звучит? И при подключению к ТВ звук идёт только с колонки или источник выбрать можно?
Какая-то такая вот лабуда у соседей с 3 до 5 ночи что-то балакала. Наверное что-то умное, но я не выспался.
«Смотрёшке»
Хочу посмотреть в глазёшке маркетоложке придумавшего сей неймингошке.
Будем на чем слушать отчеты об истреблении войск НАТО
Телекран с двухминутками ненависти
а в конце добавлять - "а что сегодня для страны сделал ты?"
запоминает отделения, где были выданы ваши банковские карты, прокладывает оптимальные маршруты
а через неё будут коллекторы долбить? классное партнерство было бы
Для конкуренции с Яндексом, такая цена и колонка вполне себе ок. Но уж очень специфический дизайн, и мне хочется посмотреть на человека, которому такой понравится
Мне прям очень понравился. Смотрите на меня.
К сожалению, только с мини. Я так понимаю, HDMI у нее нет?
Ассистента зовут не Герман!
Непонятно кому вообще нужен ассистент активирующийся словом 'Салют' 🤷♀️
Закончится как всегда, нераспроданную партию раздадут сотрудникам на 8 марта и 23 февраля
«Можно купить и бесконечно смотреть рекламу на тему разговоров»)
Может это уже паранойя, но архив для товарища майора мы пишем сами.
Наверняка уже сейчас они знают о нас больше, чем наши самые близкие люди.
А она будет напоминать в каком именно отделении я получил карту?)
Выглядит как перевернутый стакан кофе. Лишь бы не перепутать
Мир изменился. Мы учимся работать удаленно, а дети на дистанционном обучении прыгают у нас на голове. Работодателям надо заботиться, чтобы сотрудники не выгорели из-за стресса, и как-то гарантировать им стабильное будущее в условиях кризиса. Наконец, приходится решать, оставаться ли на удаленке, возвращаться в офис или пробовать гибридный формат.…
Какие проекты в области охраны окружающей среды будут реализовываться в этом году – читайте в материале.
В Свердловской области сломалась машина «Делимобиля». Поддержка заставила пользователей ждать пять часов на морозе.
Гид по новому дивному миру от автора Sports.ru Ярослава Сусова.
На прошлой неделе австрийское Агентство по защите данных признало незаконным использование Google Аналитики в Австрии (входит в ЕС). Значение этого события в том, что решение австрийского регулятора — это только лишь прецедент, который может привести к полному запрету использования GA в Европейском Союзе.
ГДР компании подешевели больше, чем на 40% с момента IPO.
Фонд развития московского транспорта будет поддерживать стартапы, разрабатывающие прорывные технологии.
Исправляем типичный черезжопный HR-процесс на рынке диджитала.
ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.
На прошлой неделе все обсуждали предложение ЦБ запретить криптовалюту. Однако ЦБ не просто хочет все запретить, а интересуется мнением общественности и ставит в своем докладе несколько вопросов. Давайте на них попробуем ответить.