Стоит 7990 рублей.

{"id":352861} 1569 просмотров

Колонку можно купить на сайте SberDevices, в сети магазинов «Связной», на «СберМегаМаркете», в магазинах SberShop и на сайте.

Покупатели получат полгода подписки «СберПрайм», месяц подписки Okko «Оптимум», сервиса с каналами «Смотрёшки» Silver и фитнес-сервиса WellBell за 1 рубль, а также месяц безлимитного доступа к SberPlay в подарок. Для этого надо активировать подписки до 9 февраля 2022 года.

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«Сбер» представил «умную» колонку в декабре 2021 года.

Передняя часть выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором, он может быть разного цвета в зависимости от выбранного голосового помощника.

В устройстве есть два динамика и пять микрофонов для работы голосового помощника, кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.

SberBox Time можно использовать как будильник, установить мелодию из «СберЗвука» и настроить яркость прикроватного светильника.