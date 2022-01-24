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Техника
Маша Цепелева

«Сбер» открыл продажи «умных» колонок SberBox Time Статьи редакции

Стоит 7990 рублей.

24 24 комментария
1569 просмотров

Колонку можно купить на сайте SberDevices, в сети магазинов «Связной», на «СберМегаМаркете», в магазинах SberShop и на сайте.

Покупатели получат полгода подписки «СберПрайм», месяц подписки Okko «Оптимум», сервиса с каналами «Смотрёшки» Silver и фитнес-сервиса WellBell за 1 рубль, а также месяц безлимитного доступа к SberPlay в подарок. Для этого надо активировать подписки до 9 февраля 2022 года.

«Сбер» представил «умную» колонку в декабре 2021 года.

Передняя часть выполнена в виде стрелочных часов со светодиодным индикатором, он может быть разного цвета в зависимости от выбранного голосового помощника.

В устройстве есть два динамика и пять микрофонов для работы голосового помощника, кнопки управления громкостью и отключения микрофонов.

SberBox Time можно использовать как будильник, установить мелодию из «СберЗвука» и настроить яркость прикроватного светильника.

Колонка подключается к телевизору, её можно использовать как приставку и смотреть фильмы и сериалы в Okko, смотреть платные каналы в «Смотрёшке» и играть через SberPlay.

#новость #sberbox

24 24 комментария
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24 комментария
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Anton Salimov

Будет вовремя напоминать о платеже за кредит

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13
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Андрей Мельник

Если только голосом. А так мне за пару дней смс с напоминанием приходит.

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1
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ivan krapivin

https://www.youtube.com/watch?v=7WhZWl6n3g0

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1
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Андрей Мельник

За 7990 миниколонка с Окко. Как-то дороговато

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7
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Ivan Kulmyaev

Наверное за дизайн. Так колонка норм.

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0
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Андрей Мельник

А как звучит? И при подключению к ТВ звук идёт только с колонки или источник выбрать можно?

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0
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Перлы Харбора

Какая-то такая вот лабуда у соседей с 3 до 5 ночи что-то балакала. Наверное что-то умное, но я не выспался.

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7
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Федор Достоевский

«Смотрёшке»
 Хочу посмотреть в глазёшке маркетоложке придумавшего сей неймингошке.

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6
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Jaroslav Michailov

Будем на чем слушать отчеты об истреблении войск НАТО

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5
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Йонас Урбонас

Телекран с двухминутками ненависти

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1
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Anton Salimov

а в конце добавлять - "а что сегодня для страны сделал ты?"

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0
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unknown

запоминает отделения, где были выданы ваши банковские карты, прокладывает оптимальные маршруты

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3
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Илья Коваленко

а через неё будут коллекторы долбить? классное партнерство было бы

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2
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Sergey Tischenko

Для конкуренции с Яндексом, такая цена и колонка вполне себе ок. Но уж очень специфический дизайн, и мне хочется посмотреть на человека, которому такой понравится

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0
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Йонас Урбонас

Мне прям очень понравился. Смотрите на меня.

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3
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Максим Ростокин

К сожалению, только с мини. Я так понимаю, HDMI у нее нет?

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0
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Эмилия Теплова

Ассистента зовут не Герман!

Непонятно кому вообще нужен ассистент активирующийся словом 'Салют' 🤷‍♀️

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1
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Чит Чат

Закончится как всегда, нераспроданную партию раздадут сотрудникам на 8 марта и 23 февраля

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1
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Sergey Ontime

«Можно купить и бесконечно смотреть рекламу на тему разговоров»)

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Йонас Урбонас

Может это уже паранойя, но архив для товарища майора мы пишем сами.

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Вавилов Вадим

Наверняка уже сейчас они знают о нас больше, чем наши самые близкие люди.

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badResistor

А она будет напоминать в каком именно отделении я получил карту?)

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Разный историк

Цена высокая и нет цифрового дисплея (ну не понимаю я эти стрелочки). Протратили деньги вкладчиков (пенсионеров и обычных работяг) на какое-то дерьмо.

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Максим Смоляров

Выглядит как перевернутый стакан кофе. Лишь бы не перепутать

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