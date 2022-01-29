Приборы смогут выяснить, как прогулки на свежем воздухе влияют на уровень депрессии, или дистанционно определить риск развития болезни Альцгеймера и кариеса. О том, какие устройства уже есть на рынке и как их можно усовершенствовать — в пересказе The Wall Street Journal.

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Счётчик времени на свежем воздухе

Американская исследовательская компания NatureQuant в начале января 2022 года выпустила приложение NatureDose, которое подсчитывает минуты пользователя на свежем воздухе. Приложение отслеживает ежедневный маршрут пользователя по картам и высчитывает, сколько времени он проводит на природе, например в парке или у водоёма.

NatureDose тестируют учёные в университетах США, чтобы понять, как время на свежем воздухе влияет на тревогу и депрессии. Компания надеется, что на основе данных приложения врачи могут, например, подсказывать людям с дефицитом витамина D лучшее время для прогулки на солнце.

Зубная щётка с видеокамерой

Стартап Prophix в 2016 году выпустил зубную щётку с камерой и вспышкой, а вместе с ним и приложение. Пользователи с помощью щётки могут сканировать полость рта и видеть на экране смартфона, как они чистят зубы.

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В будущем стоматологи будут анализировать эти данные с помощью машинного обучения и дистанционно определять, нужно ли клиенту приходить на приём, пишет WSJ.

Такой анализ поможет выявить риск развития кариеса до его фактического появления, а также установить связь между здоровьем полости рта и другими проблемами организма. Например, «умные» ночные капы для зубов могут измерить биомаркеры в слюне и выявить воспаление дёсен, связанное с диабетом, считает доктор Корнелиу Сима, доцент Гарвардской школы стоматологической медицины.

Крышка-водомер

Врачи рекомендуют выпивать по восемь стаканов воды в день, чтобы организм проще переваривал пищу и получал питательные вещества, сердце лучше перекачивало кровь, а в мозг поступало достаточно кислорода. Однако норма по объёму необходимой телу жидкости у каждого своя.

На рынке уже есть устройства, отслеживающие, сколько воды выпил человек: например, в ноябре 2021 года стартап Hyduro выпустил «умную» крышку для бутылки PÜL SmartCap и привязанное к ней мобильное приложение. В нём можно поставить цель по потреблению жидкости и отслеживать уровень гидратации. А в будущем «умные» устройства смогут оценить, сколько воды нужно конкретному человеку, пишет WSJ.

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Биомонитор сахара в крови

Cкачки уровня сахара могут быть связаны с заболеваниями сердца, диабетом или возможным инсультом, отмечает издание. Стартап Levels выпускает биомониторы, которые отслеживают этот показатель. Круглые пластыри с тонкой иголкой крепятся к коже, а датчики измеряют уровень глюкозы и передают данные в приложение.

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Оно помогает пользователю составить рацион так, чтобы избежать колебаний уровня глюкозы. Патч нужно менять каждые две недели.

Компания утверждает, что делают продукт для всех, кто хочет следить за своим здоровьем и питанием — не только больных диабетом. Глава Levels доктор Кейси Минс считает, что скоро появятся и другие биосенсоры, которые помогут людям прогнозировать заболевания.

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Анализатор электромагнитных волн

Исследователи из MIT создали настенное устройство размером с ноутбук, которое анализирует электромагнитные волны вокруг человека. Прибор может отслеживать дыхание, частоту сердечных сокращений, активность движений, походку, время в постели, продолжительность и качество сна всех жителей дома даже сквозь стены, пишет издание.

Больницы и медицинские университеты США уже проводят клинические исследования устройства для выявления болезней Паркинсона, Альцгеймера и аутоиммунных заболеваний. Медики также применяли разработку MIT для наблюдения за пациентами с Covid-19 в изоляции во время первой волны пандемии.

«Умный» градусник

Ещё в 2013 году американская Kinsa создала «умные» градусники, которые могут измерить температуру тела за 8 секунд. Вместе с ними компания выпустила мобильное приложение, где больные могут отметить свои симптомы. Сервис даёт рекомендации, как их облегчить, а также напоминает, когда пить лекарства или обратиться к врачу. А в будущем пациенты смогут получить рецепт на лекарства от доктора прямо в приложении, надеются в стартапе.

В 2022 году Kinsa работает над системой, которая соберёт информацию о температуре с градусников жителей одного района. В компании говорят, что это поможет диагностировать вспышки заболеваний или эпидемий.

По данным на январь 2022 года, термометры стартапа используют около 2,5 млн американцев.

Трекер здоровья домашних животных

Дистанционно отслеживать показатели здоровья четвероногих может трекер Whistle Fit. Устройство размером со спичечный коробок нужно прикрепить к ошейнику собаки или кошки.

Трекер следит за здоровьем животного, его физической формой, поведением и распорядком дня. Система анализирует игры, бег, сон, физическую активность и определяет самочувствие питомца.

Трекер активности животных Whistle Fit. Источник: PCMag

Пользователь может установить цели по активности в зависимости от вида, породы, возраста и веса. Приложение также составляет отчёт для ветеринара и предупреждает хозяина, если пёс слишком много вылизывается или чешется.

«Цифровое снотворное»

Стартап Muse создаёт «цифровое снотворное» в форме повязки на голову: она распознаёт, насколько быстро человек засыпает и как глубоко дремлет, отслеживает все стадии сна и оценивает их эффективность. В приложении стартапа есть база медитаций и успокаивающих мелодий, помогающих заснуть.

Робот Somnox воспроизводит белый шум или звуки природы, распознаёт ритм дыхания человека и плавно замедляет его, говорят разработчики. Он выглядит как маленькая подушка, которую нужно держать в руках.

Повязка на голову для сна Muse

Универсальная рекомендация спать по восемь часов подходит не всем, считает директор Центра сна Северной Дакоты Сима Хосла. По её словам, в будущем «умные» приборы смогут определить, сколько часов сна нужно разным людям.