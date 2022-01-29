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Техника
Алсу Закирова

Зубная щётка с камерой и градусник, который предупредит об эпидемии: каким будет будущее трекеров здоровья Статьи редакции

Приборы смогут выяснить, как прогулки на свежем воздухе влияют на уровень депрессии, или дистанционно определить риск развития болезни Альцгеймера и кариеса. О том, какие устройства уже есть на рынке и как их можно усовершенствовать — в пересказе The Wall Street Journal.

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Счётчик времени на свежем воздухе

Американская исследовательская компания NatureQuant в начале января 2022 года выпустила приложение NatureDose, которое подсчитывает минуты пользователя на свежем воздухе. Приложение отслеживает ежедневный маршрут пользователя по картам и высчитывает, сколько времени он проводит на природе, например в парке или у водоёма.

NatureDose тестируют учёные в университетах США, чтобы понять, как время на свежем воздухе влияет на тревогу и депрессии. Компания надеется, что на основе данных приложения врачи могут, например, подсказывать людям с дефицитом витамина D лучшее время для прогулки на солнце.

Зубная щётка с видеокамерой

Стартап Prophix в 2016 году выпустил зубную щётку с камерой и вспышкой, а вместе с ним и приложение. Пользователи с помощью щётки могут сканировать полость рта и видеть на экране смартфона, как они чистят зубы.

В будущем стоматологи будут анализировать эти данные с помощью машинного обучения и дистанционно определять, нужно ли клиенту приходить на приём, пишет WSJ.

Такой анализ поможет выявить риск развития кариеса до его фактического появления, а также установить связь между здоровьем полости рта и другими проблемами организма. Например, «умные» ночные капы для зубов могут измерить биомаркеры в слюне и выявить воспаление дёсен, связанное с диабетом, считает доктор Корнелиу Сима, доцент Гарвардской школы стоматологической медицины.

Крышка-водомер

Врачи рекомендуют выпивать по восемь стаканов воды в день, чтобы организм проще переваривал пищу и получал питательные вещества, сердце лучше перекачивало кровь, а в мозг поступало достаточно кислорода. Однако норма по объёму необходимой телу жидкости у каждого своя.

На рынке уже есть устройства, отслеживающие, сколько воды выпил человек: например, в ноябре 2021 года стартап Hyduro выпустил «умную» крышку для бутылки PÜL SmartCap и привязанное к ней мобильное приложение. В нём можно поставить цель по потреблению жидкости и отслеживать уровень гидратации. А в будущем «умные» устройства смогут оценить, сколько воды нужно конкретному человеку, пишет WSJ.

Биомонитор сахара в крови

Cкачки уровня сахара могут быть связаны с заболеваниями сердца, диабетом или возможным инсультом, отмечает издание. Стартап Levels выпускает биомониторы, которые отслеживают этот показатель. Круглые пластыри с тонкой иголкой крепятся к коже, а датчики измеряют уровень глюкозы и передают данные в приложение.

Оно помогает пользователю составить рацион так, чтобы избежать колебаний уровня глюкозы. Патч нужно менять каждые две недели.

Компания утверждает, что делают продукт для всех, кто хочет следить за своим здоровьем и питанием — не только больных диабетом. Глава Levels доктор Кейси Минс считает, что скоро появятся и другие биосенсоры, которые помогут людям прогнозировать заболевания.

Анализатор электромагнитных волн

Исследователи из MIT создали настенное устройство размером с ноутбук, которое анализирует электромагнитные волны вокруг человека. Прибор может отслеживать дыхание, частоту сердечных сокращений, активность движений, походку, время в постели, продолжительность и качество сна всех жителей дома даже сквозь стены, пишет издание.

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Больницы и медицинские университеты США уже проводят клинические исследования устройства для выявления болезней Паркинсона, Альцгеймера и аутоиммунных заболеваний. Медики также применяли разработку MIT для наблюдения за пациентами с Covid-19 в изоляции во время первой волны пандемии.

Монитор RF-Sleep. Источник: MIT

«Умный» градусник

Ещё в 2013 году американская Kinsa создала «умные» градусники, которые могут измерить температуру тела за 8 секунд. Вместе с ними компания выпустила мобильное приложение, где больные могут отметить свои симптомы. Сервис даёт рекомендации, как их облегчить, а также напоминает, когда пить лекарства или обратиться к врачу. А в будущем пациенты смогут получить рецепт на лекарства от доктора прямо в приложении, надеются в стартапе.

В 2022 году Kinsa работает над системой, которая соберёт информацию о температуре с градусников жителей одного района. В компании говорят, что это поможет диагностировать вспышки заболеваний или эпидемий.

По данным на январь 2022 года, термометры стартапа используют около 2,5 млн американцев.

Градусник Kinsa. Источник: Amazon

Трекер здоровья домашних животных

Дистанционно отслеживать показатели здоровья четвероногих может трекер Whistle Fit. Устройство размером со спичечный коробок нужно прикрепить к ошейнику собаки или кошки.

Трекер следит за здоровьем животного, его физической формой, поведением и распорядком дня. Система анализирует игры, бег, сон, физическую активность и определяет самочувствие питомца.

Трекер активности животных Whistle Fit. Источник: PCMag

Пользователь может установить цели по активности в зависимости от вида, породы, возраста и веса. Приложение также составляет отчёт для ветеринара и предупреждает хозяина, если пёс слишком много вылизывается или чешется.

«Цифровое снотворное»

Стартап Muse создаёт «цифровое снотворное» в форме повязки на голову: она распознаёт, насколько быстро человек засыпает и как глубоко дремлет, отслеживает все стадии сна и оценивает их эффективность. В приложении стартапа есть база медитаций и успокаивающих мелодий, помогающих заснуть.

Робот Somnox воспроизводит белый шум или звуки природы, распознаёт ритм дыхания человека и плавно замедляет его, говорят разработчики. Он выглядит как маленькая подушка, которую нужно держать в руках.

Повязка на голову для сна Muse 

Универсальная рекомендация спать по восемь часов подходит не всем, считает директор Центра сна Северной Дакоты Сима Хосла. По её словам, в будущем «умные» приборы смогут определить, сколько часов сна нужно разным людям.

Хосла добавила, что сейчас перед разработчиками таких продуктов стоит задача — сделать устройства более удобными и бесконтактными, чтобы пользователь мог поставить их у кровати, а не надевать на голову.

#здоровье

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Анна Синицина

Классные достижения, но мне кажется всё это излишества для помешенных...

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Ivan Off

Попкорн от медиков.
градусник, который предупредит об эпидемии
 Мало того, что во всех новостях предупреждают. Теперь еще и градусник

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Ричард Ричардович

Самого важного никто еще не сделали. Люди мало времени проводят на ярком свете, а устройств с люксометром который считает сколько часов провел человек на ярком свете нет

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