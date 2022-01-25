Техника
Евгения Евсеева

Японская компания выпустила устройство с колёсиком для прокрутки, которым нужно управлять ногой Статьи редакции

Стоит $27.

Японская Cooyoo создала устройство под названием Crazy Small Wheel — оно представляет собой отдельное колёсико прокрутки как у компьютерной мыши, но предназначено для управления ногой, пишет Tom’s Hardware. Пользоваться им могут люди ограниченными возможностями.

Crazy Small Wheel сделан из пластика, его размеры — 4,6×3,8×2,5 см. Устройство совместимо с Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS и другими операционными системами, подключить его можно можно через разъём USB-C.

На устройстве можно менять прокрутку с вертикальной на горизонтальную, доступна также функция щелчка. В Японии оно стоит 3050 йен (примерно $27 или около 2 тысяч рублей).

#новость

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9 комментариев
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Ленин-гриб

Почему столько умственно умных в комментах? 😐

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Николай Глущенко

Вы не понимаете, это устройство для людей у которых мало пальцев, и из-за этого им неудобно пользоваться скроллингом мышки)

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Иван Краткий

И что, пользователю предлагается для прокрутки двух экранов переставлять у себя под столом ногой, будто он строем шагает? Что за чушь? И зачем эта новость на vc…

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Dmitri Vinitski

И хвостом.

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Сергей Милосердов

Зачем?

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Ярослав Шенцов

пере изобрели мышку спустя почти 40 лет))

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Old Nick

С колесиком идея тупая. обычная реактивная педаль.

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Анатолий Лыткин

Беспокоит один вопрос, зачем ?)

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DmitriyB

есть же трекболы, такого плана

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