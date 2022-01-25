Японская компания выпустила устройство с колёсиком для прокрутки, которым нужно управлять ногой Статьи редакции
Стоит $27.
Японская Cooyoo создала устройство под названием Crazy Small Wheel — оно представляет собой отдельное колёсико прокрутки как у компьютерной мыши, но предназначено для управления ногой, пишет Tom’s Hardware. Пользоваться им могут люди ограниченными возможностями.
Crazy Small Wheel сделан из пластика, его размеры — 4,6×3,8×2,5 см. Устройство совместимо с Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS и другими операционными системами, подключить его можно можно через разъём USB-C.
На устройстве можно менять прокрутку с вертикальной на горизонтальную, доступна также функция щелчка. В Японии оно стоит 3050 йен (примерно $27 или около 2 тысяч рублей).
Почему столько умственно умных в комментах? 😐
Вы не понимаете, это устройство для людей у которых мало пальцев, и из-за этого им неудобно пользоваться скроллингом мышки)
И что, пользователю предлагается для прокрутки двух экранов переставлять у себя под столом ногой, будто он строем шагает? Что за чушь? И зачем эта новость на vc…
И хвостом.
Зачем?
пере изобрели мышку спустя почти 40 лет))
С колесиком идея тупая. обычная реактивная педаль.
Беспокоит один вопрос, зачем ?)
есть же трекболы, такого плана
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