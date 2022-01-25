Samsung представила сканер отпечатков пальцев для платёжных карт и пропусков Статьи редакции
Биометрический датчик, процессор и модуль безопасности впервые объединили на одном кристалле.
- Samsung Electronics объявила о разработке первой в мире гибридной микросхемы для платёжных карт с защитой в виде сканера отпечатков пальцев.
- Чип S3B512C считывает информацию с помощью биометрического датчика, сохраняет данные в модуле безопасности (SE) и анализирует их благодаря встроенному процессору.
- Разработчики рассказали об алгоритмах проверки подлинности и защите от спуфинга (подмены передаваемых данных), но не уточнили, как осуществляется питание устройства.
- По словам вице-президента Samsung, чип предназначен для платёжных карт, но может применяться и в других гаджетах, которым необходима биометрическая аутентификация — например, пропусках или удостоверениях.
- Подобный подход предотвращает мошеннические операции с утерянными или украденными картами и устраняет необходимость ввода PIN-кода на клавиатуре.
- Система прошла сертификацию Mastercard и соответствует международным стандартам безопасности CC EAL 6+. Среди первых клиентов называются банковские организации.
- Ранее Samsung продемонстрировала чип, который выполняет все вычисления в магниторезистивной памяти MRAM. Данные при этом сохраняются даже при отсутствии внешнего питания.
Наверно в каком-то текущем решении
👍 круто!!! Но как-то буднично!!! Корея вместе с Китаем страны будущего!!! Вот если бы наши замутили реальную технологию для будущего 💪💪💪 было бы круто!!!
Тебе эльбруса мало? К сожалению, пока русские девелоперы умеют криво копировать разработки других, но не создавать что-то свое, в большинстве случаев
Подскажите что такого изобрел китай маркриковый, для носимых гаджетов?
Со словом китай одна ассоциации- Huawei и их хорошие по железу, но в итоге ущербные по - сути девайсы
Нет , я очень люблю их разработки, и реально они первые кто в 2016 предложил технологию оплаты без nfc в терминале ....
Но, самое интересное тут именно в питании и реализации интерфейсов для подключения к глобальной сети....
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