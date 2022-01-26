Программа отправляла информацию о клиентах, платежах и потенциальных договорах на чужую почту.

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Во время доработки модулей «1С» на аутсорсинге в программу встраивали вредоносный код, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление экспертов по кибербезопасности из RTM Group.

Злоумышленники украли данные о клиентах, платежах и потенциальных договорах компаний в доработанных модулях «Бухгалтерия», «Управление торговлей» и «Управление фирмой».

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Модуль в «1С» — это стандартный текстовый файл с программным кодом. Они бывают разные, и в зависимости от задач бизнес использует нужные ему модули. Если в стандартном модуле нет настроек, которые нужны компании (например, дополнительные формы отчётности), она обращается к ИТ-специалистам и отправляет его на доработку.

Встраивать вредоносный код в модули могли сами программисты на аутсорсинге, считают эксперты из RTM Group. Разработчики присылают заражённый модуль после доработки обратно, компания проверяет его на лицензионность, и в этот момент данные отправляются на заранее прописанный программистами адрес электронной почты.

Известно о нескольких десятках таких случаев — в основном страдают торговые компании и разработчики программ. Исследователи отправили материалы в правоохранительные органы.

В «1С» рассказали изданию, что не знают о случившемся и утверждают, что проверка лицензии проходит на уровне «ядра» системы, код которого закрыт. Но модули действительно могут доработать и использовать мошенники, добавили в компании и посоветовали обращаться только к сертифицированным партнёрам.