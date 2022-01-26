Исследователи нашли вирус в доработанных модулях «1С» — он украл данные «десятка компаний» Статьи редакции
Программа отправляла информацию о клиентах, платежах и потенциальных договорах на чужую почту.
Во время доработки модулей «1С» на аутсорсинге в программу встраивали вредоносный код, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление экспертов по кибербезопасности из RTM Group.
Злоумышленники украли данные о клиентах, платежах и потенциальных договорах компаний в доработанных модулях «Бухгалтерия», «Управление торговлей» и «Управление фирмой».
Модуль в «1С» — это стандартный текстовый файл с программным кодом. Они бывают разные, и в зависимости от задач бизнес использует нужные ему модули. Если в стандартном модуле нет настроек, которые нужны компании (например, дополнительные формы отчётности), она обращается к ИТ-специалистам и отправляет его на доработку.
Встраивать вредоносный код в модули могли сами программисты на аутсорсинге, считают эксперты из RTM Group. Разработчики присылают заражённый модуль после доработки обратно, компания проверяет его на лицензионность, и в этот момент данные отправляются на заранее прописанный программистами адрес электронной почты.
Известно о нескольких десятках таких случаев — в основном страдают торговые компании и разработчики программ. Исследователи отправили материалы в правоохранительные органы.
В «1С» рассказали изданию, что не знают о случившемся и утверждают, что проверка лицензии проходит на уровне «ядра» системы, код которого закрыт. Но модули действительно могут доработать и использовать мошенники, добавили в компании и посоветовали обращаться только к сертифицированным партнёрам.
- В 2020 году «1С» заняла 39,2% на рынке корпоративного ПО в России, а на её языке программирования разрабатывают программы около 300 тысяч ИТ-специалистов, приводит издание данные международной консалтинговой компании IDC и вспоминает слова главы «1С» Бориса Нуралиева.
код которого нельзя взломать
Поржал, спасибо.
В недавней статье про crm прочитал такой коммент. Улыбнулся тогда с беспечной уверенности комментатора, что его компьютер «неуловим» с настольной 1с.
А что реально 1с нельзя взломать ?
можно
Это тот случай когда просто нужно тянуть, а не толкать
Просто 1С кому-то помешал. Ждём дальнейшего развития)
Судя по тому, что данные утекают в момент проверки лицензий у всех этих контор стоит патченный модуль скачаннный с какого-нибудь руборда. Я бы на месте 1С выяснил, что это за конторы и подал на них в суд за использование нелицензионного софта
Проверка лицензии может быть не только ядра, но и доработанного модуля. И доработанный модуль так же может быть куплен официально, но его разработчики зачем-то собирают левые данные.
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Программа отправляла информацию о клиентах, платежах и потенциальных договорах на чужую почту.
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