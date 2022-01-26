Merlion начнёт продавать компьютеры с российскими процессорами в розничных магазинах в 2022 году Статьи редакции
Компьютеры появятся в «Ситилинке».
- Начало продаж запланировано на 2022 год, конкретные сроки называть пока рано, потому что «на бизнес-процессы оказывают влияние международные обстоятельства», сообщили vc.ru в компании Merlion, куда входит производитель iRU.
- Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал», в будущем — моноблоки iRU «Агат». Оба с процессорами «Байкал-М».
- Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу, но поддержка и обслуживание будут доступнее», пояснил технический директор iRU Денис Анциферов. При этом стоимость компьютеров может быть на 15-20% больше, чем у зарубежных аналогов из-за рыночных условий. Компания рассчитывает на господдержку.
- В конце 2021 года iRU уже продала через «Ситилинк» несколько сотен персональных компьютеров российского производства с процессорами Intel и операционной системой Windows. На сайте ритейлера в Москве доступны несколько моделей iRU, они стоят от 19 тысяч до 70 тысяч рублей.
- В январе 2022 года разработчик российской операционной системы «Фантом» рассказал о планах запуска её полноценного релиза в конце 2022 года.
В чем преимущество перед Intel и AMD? Почему цена выше? Есть ли недостатки. Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
потому что "ты че, не патриот?"
Как раз наоборот патриот, хочу чтобы Россия выздоровела и стала сильной, и как в любой болезни , первый шаг к излечению это признание больным болезни. А пока нас и мы сами будем прежде всего сами врать , никакого улучшения не будет
Как говорил один великий геополитик. Потому что, потому!
Почему цена выше?
Потому что так захотел продавец.
Есть ли недостатки.
Есть. У всего есть недостатки.
Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
Потребитель никому ничего не должен.
Спецы, расскажите! Intel и AMD напряглись?
Напряглись бюджетники.
Бюджетникам то чего напрягаться? Тик-ток они на своем смартфоне все равно смотрят, наоборот если комп не будет стабильно работать можно будет чаще валять дурака, они же в массе своей именно этим и занимаются , практически все те кто именно в органах власти и бесчисленных комитетах и управах.
Не факт, пасьянс "косынка" на эльбрусе тоже может быть.
Акции Интел в упадке. Наверно из-за этой новости.
Intel еще держится, а вот остальные...
Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу
Вот надо же уметь так нагло врать.
Это ж iRU
стоят на 20% дороже, а скорость в 20 раз меньше?
Вот тут много интересного про производительный Эльбрус https://habr.com/ru/post/647165/ (не путать с Байкалом, о котором речь идет в статье)
Не делают, плохо. Делают, тоже плохо) Что вы за люди)
Прст если делать, то нужно делать неплохо, а делают то как раз чаще всего плохо.
У меня нет претензий к работе. Только пусть это всё распространяют на государственный сектор(оборонку и т.д.), а не на частников.
Биполярка у наших либерастов.
Я помню два поста в местной оппозиционной группе фанатов Яблока и Навального.
Вторник.
В районе нет работы, куда смотрит власть.
Четверг.
Сегодня в районе открыли цех по переработке древесины, там будет работать 200 человек. Это рабы власти, не ходите туда работать.
Сейчас на vc узнаю почему это плохо
Прикольно
Хорошо бы их облачить в приличного вида корпусы. Деловой компьютер не обязательно должен быть с дизайном кирпича. А тут продукт знаковый всё-таки
Так товарищ же пишет, что рассчитывает на господдержку. А там чем дешевле корпус, тем больше навар iRU.
сделали Россию снова великой?
Комментарий удален
Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал»
Ух, маркетологи, наш компьютер "в опале".
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