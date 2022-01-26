Техника
Маша Цепелева

Владелец «Ситилинка» пообещал начать продажу компьютеров с российскими процессорами в рознице в 2022 году Статьи редакции

Компьютеры появятся в «Ситилинке».

  • Начало продаж запланировано на 2022 год, конкретные сроки называть пока рано, потому что «на бизнес-процессы оказывают влияние международные обстоятельства», сообщили vc.ru в компании Merlion, куда входит производитель iRU.
  • Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал», в будущем — моноблоки iRU «Агат». Оба с процессорами «Байкал-М».
  • Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу, но поддержка и обслуживание будут доступнее», пояснил технический директор iRU Денис Анциферов. При этом стоимость компьютеров может быть на 15-20% больше, чем у зарубежных аналогов из-за рыночных условий. Компания рассчитывает на господдержку.
  • В конце 2021 года iRU уже продала через «Ситилинк» несколько сотен персональных компьютеров российского производства с процессорами Intel и операционной системой Windows. На сайте ритейлера в Москве доступны несколько моделей iRU, они стоят от 19 тысяч до 70 тысяч рублей.
  • В январе 2022 года разработчик российской операционной системы «Фантом» рассказал о планах запуска её полноценного релиза в конце 2022 года.
Компьютеры и моноблоки iRu

#новость #iru

2665 просмотров
143 143 комментария
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143 комментария
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Alex Petrov

В чем преимущество перед Intel и AMD? Почему цена выше? Есть ли недостатки. Почему потребитель должен купить комп с этим процем?

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17
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Тимур Анвартдинов

потому что "ты че, не патриот?"

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23
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Alex Petrov

Как раз наоборот патриот, хочу чтобы Россия выздоровела и стала сильной, и как в любой болезни , первый шаг к излечению это признание больным болезни. А пока нас и мы сами будем прежде всего сами врать , никакого улучшения не будет

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19
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badResistor

это как алкоголизм, только пу....зм) Первое что надо признать это болезнь. А дальше отлучать от дозы, жесткие ломки и выздоровление

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5
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Rand App

Как завязавший алкоголик с 15тилетним стажем заявляю, завязывать постепенно нельзя, только сразу и навсегда.

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6
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badResistor

Судя по информации так со всеми этими проблемами — либо разом и навсегда либо никак.

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1
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Bublikov Anton

Плохое сравнение, нельзя делать оструенный продукт просто "сразу и навсегда", там долгая борьба и упорная работа

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0
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Михаил Качалов

только сразу и навсегда
 - так и белочка придет, а пока только необходимость признать что все вокруг де..мо, чтобы чувствовать себя успешным человеком

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0
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Михаил Качалов

А пока нас и мы сами будем прежде всего сами врать , никакого улучшения не будет
 - вот и не врите сам себе: не волнует Вас ни потребитель, ни Baikal, ни Intel. А волнует Вас то что для того чтобы чувствовать себя здоровым в России Вам необходимо признать Россию больной.

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0
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Bublikov Anton

прежде всего сами врать
Коммерческая структура закупает и предлагает пользователям ноуты. Свободный рыночек, добрая воля и возможно ответы на Ваши вопросы есть, что за переживания?

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0
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Павел Морозов

Кто будет это покупать, если конкуренты лучше

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Ли Си Цын

Тот, кому законом предпишут. Бюджетные организации, например

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0
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Павел Морозов

Очередной распил получается

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Bublikov Anton

Я хз, может найдут свою нишу.

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0
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Павел Морозов

В ГАИ как раз такие стоят. Может это и есть их ниша

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0
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Bublikov Anton

ГАИ нет уже 24 года, подумайте, почему Ваше сознание не меняется с 90х и всё вокруг всё также плохо?

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2
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Владимир Вольфович

Почему цена выше?
 Потому что так захотел продавец.
Есть ли недостатки.
 Есть. У всего есть недостатки.
Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
 Потребитель никому ничего не должен.

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5
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Alex Petrov

С таким УТП слона, на конкурентном рынке , не продашь.

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3
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Владимир Вольфович

Ну это их личные проблемы)

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1
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Николай Каменев

Не потому что продавец так захотел, а потому что производство дороже, как минимум из-за малой партии

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3
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Mesye Sharl-Maximilyen

Вопрос не почему ты должен купить. Вопрос, где ты достанешь Intel и AMD?

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5
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Эдуард Гладышев

Это пока выше. Введут заградительные пошлины на зарубежную технику и готово - цена ниже Интел. Так же с автопромом провернули, не?

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4
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Alex Konin

По авто не так - мы в ВТО и пошлины давно снизили. Ввели утилизационный сбор, компаниям, которые имеют высокий уровень локализации, его временно компенсируют.

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0
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Эдуард Гладышев

Снизили до 15%?
А если захочешь сам ввезти авто, то пошлину в половину стоимости авто все равно придется заплатить?

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0
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Alex Konin

А чем вам 15% пошлина не нравится? Это не заградительная вещь. Вон Опели свернули производство давно и на днях заявили, что вновь начнут продавать в РФ авто, но без производства.

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0
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Raff the Raff

Пошлина в 15% это, как водится, простой обман. Вот например для младшей модели теслы с (8.000.000руб):
Таможенное оформление 23000.00 руб.
Пошлина 15% 1200000.00 руб.
Акциз 1020410.00 руб.
НДС 20% 2044082.00 руб.
Утилизационный сбор 3400 руб.
Итого 4.290.892 руб.

Ну да, конечно, зато голова в телевизоре говорит: «пошлины снижены до 15%!».
Расчет для физ.лица (да-да, ндс!). Для юр.лица поборы будут еще выше.

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0
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Dimitri

Как говорил один великий геополитик. Потому что, потому!

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1
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Jack Hammer

Хэшрейт выше.

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1
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Alex Konin

Будут покупать "ранние последователи" - те, кому интересно что-то новое, и хочется попробовать.
Плюс различные истории с разработкой/тестированием, докупкой устройств вне тендеров в компании.

Если вы ожидаете сравнения с Intel / AMD, то посмотрите условные видео с разработчиками https://youtu.be/eQ4o5yNALPU Вроде как к 2025 в роадмапе у них процессор в 6нм, наверное будет вполне конкурентоспособен и будет уже речь про обычных пользователях.

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1
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Михаил Панков

Цена выше т.к. объём выпуска маленький. Чем больше тираж тем больше единиц по которым будет размазана стоимость rnd. Плюс у текущих вендоров отлаженные годами бизнес-процессы.

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1
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Pavel Loginov

Преимущество в том, что прочее будет запрещено.

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0
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Михаил Качалов

В чем преимущество перед Intel и AMD?
 - в чем преимущество Intel перед AMD?

Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
 - Вы скупаете весь ассортимент интернет-магазинов? Почему Вы волнуетесь о потребителях?

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0
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new_comment

Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
 Ради ЛДНР и против произвола киевского режима процессоры Intel и AMD просто запретят.
Вперёд Россия!

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0
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Dimitri

Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу

Вот надо же уметь так нагло врать.

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18
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Вася Пражкин

Это ж iRU

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1
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Feofan Ilyushkin

iVRU

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15
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Gregory Skidan

Но ведь про быстродействие ничего не написали - значит не соврали

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1
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Dimitri

Это вроде подразумевается под функционалом.

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1
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Tonny Gun

Спецы, расскажите! Intel и AMD напряглись?

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6
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Вавилов Вадим

Напряглись бюджетники.

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22
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Alex Petrov

Бюджетникам то чего напрягаться? Тик-ток они на своем смартфоне все равно смотрят, наоборот если комп не будет стабильно работать можно будет чаще валять дурака, они же в массе своей именно этим и занимаются , практически все те кто именно в органах власти и бесчисленных комитетах и управах.

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6
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Tonny Gun

Не факт, пасьянс "косынка" на эльбрусе тоже может быть.

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2
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Hambala Fully

Вообще-то там сталкер зов припяти уже нативно работает.

https://www.youtube.com/watch?v=ab70WcMFUag

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0
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Dimitri

Акции Интел в упадке. Наверно из-за этой новости.

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6
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Дмитрий Кузнецов

Intel еще держится, а вот остальные...

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7
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Dimitri

Ну все. Киндык американским тех-гигантам. Отечественный электропром победил буржуев.

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1
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Jack Hammer

Пендосы соснули 💪🇷🇺💪

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1
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Mike Espoo

https://www.youtube.com/watch?v=zdAOEi2eOJI

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0
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sergjjj

Выразили озабоченность.

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0
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Василий

Сейчас на vc узнаю почему это плохо

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9
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Dimitri

В принципе нечего плохого нет. Пускай делают свои компы и продают. Покупать эту технику. Мы конечно не будем.

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4
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Царь Преисподни

Не делают, плохо. Делают, тоже плохо) Что вы за люди)

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6
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Roman Tarasov

Биполярка у наших либерастов.

Я помню два поста в местной оппозиционной группе фанатов Яблока и Навального.

Вторник.
В районе нет работы, куда смотрит власть.

Четверг.
Сегодня в районе открыли цех по переработке древесины, там будет работать 200 человек. Это рабы власти, не ходите туда работать.

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–7
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Михаил Качалов

у наших либерастов
 - одним надо страну обгадить, чтобы нервы себе полечить, другим врагов поискать, для той же цели. Все вы из одной больницы, только палаты разные.

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3
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Alex Petrov

Прст если делать, то нужно делать неплохо, а делают то как раз чаще всего плохо.

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2
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Николай Каменев

А что плохого в продаже собственных процессоров?

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0
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Alex Petrov

Так я пытаюсь выяснить чем он хорош. Пока вижу что он плох на 20% своей ценой.

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0
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evilnw

У меня нет претензий к работе. Только пусть это всё распространяют на государственный сектор(оборонку и т.д.), а не на частников.

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1
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Вавилов Вадим

Только пусть это всё распространяют на государственный сектор
 Ну уж нет, страдать так вместе.

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0
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Beerman

это не плохо, плохая тут только модель распространения "а если не будут брать, отключим газ". Потому что иначе желающих это купить не будет, кроме пары гиков

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1
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Random Dude

Бестолковая штука. Начиналось все с идеи делать локально чтобы злые пиндосы не надобавляли бэкдоров, закочилось печатаньем на tsmc. Зато бюджет попилили.

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1
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Фагиз Мавлютов

Тяжело хейтерам российских процессоров конечно...
С каждым месяцем видеть успехи.
.
Жалко маркетологи Байкала и Эльбруса не сделали список "Вы находитесь здесь" как у SpaceX.
Было бы весело наблюдать)

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0
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Dimitri

Сейчас бы SpaceX с российскими процессорами сравнивать.

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10
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Владимир Вольфович

А почему нет? Госуха и там и там.

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2
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Dimitri

В космосе без госухе некуда. Электроника может вполне на свободном рынке развиваться.

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1
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Фагиз Мавлютов

Я сравнил ситуацию с хейтом вокруг компании, а не сами компании.

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0
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Gregory Skidan

// Тяжело хейтерам российских процессоров конечно...
// С каждым месяцем видеть успехи.

Надеюсь, это сарказм.

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2
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Антон Штадлер

Что заставит чела купить Теслу понятно. Что заставит купить обывателя комп с роспроцессором и, главное, операционной непонятно, который ещё и дороже аналогичного на 20% Ваши варианты?

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1
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R-Globus

"Агат" и "Опал". Названия конечно... Сэкономили на маркетинге? ОПАЛ, б..ть!

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4
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Ivan

в чят врывается телевизор рубин:
"ты чо, на камни решил глобус покрошить?"

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2
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Владимир Вольфович

Чем тебе опал не нравится? Это самый красивый драгоценный камень.

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1
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Sergey Manakov

"девять дней курил опал - на десятый хуй опал", классика же.

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2
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Дмитрий Кузнецов

Интересный камушек

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1
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badResistor

«не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу
Он готов свою годовую з/п поставить на эти слова? Я вот готов поспорить и показать что это брехня...

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4
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Николай Каменев

Всегда есть нюансы и Вы бы проиграли. Есть тесты в которых наши сопостовимые(западным) процессоры в разы лучше, но чаще всего это очень специфические процессы.

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0
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P P

такие тесты? :)

if (processor = baikal-m)
print "hashrate is amazing over 1billion milliard, screen is not enough to print"
else
print "cannot run on such a slow processor, sorry"

in any case (send all user hdd data to yandex wearenotusingthis@yandex.ru)

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2
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Антон Штадлер

Что за тесты?

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0
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Владислав Данилов

Он зарплату как раз и отрабатывает такими движениями.
А также бонусы 7 значные, и другие плюшки.

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–1
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Всякий татарин

oRU с этого нейминга

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3
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Дмитрий Кузнецов

Вообще не очень понятно, к чему в комментах постоянно упоминают Intel и AMD? В новости же про компьютеры на ARM. В этом сегменте пока не очень высокая конкуренция и у iRU вполне есть шансы.

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1
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Ivan

Baikal-M — процессор с низким энергопотреблением семейства Baikal, разработанный российской фаблесс-компанией Baikal Electronics. Обеспечивает производительность между интеловскими процессорами Atom E3940 и Core i3-7300Т.

Тут сложно вообще что-то с чем-то сравнивать, на "процессорном" языке - это попытка продать говно мамонта.
Просто космические технологии батута.

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2
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Дмитрий Кузнецов

Ну такой себе аргумент

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1
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Ivan

да норм аргумент, если историю знать

для печатных машинок и пентиум-4 сойдёт, конечно.
но выпускать "новинку" на десятилетнем проце - звучит хуёво.

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0
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Дмитрий Кузнецов

В статье нет слова "новинка". Там даже не написано, что это компьютер общего назначения. Более того, упомянутый Intel до сих пор производит кучу моделей 2012 года. Тоже будем говном называть?
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search/featurefilter.html?productType=873&2_StatusCodeText=4

Intel product specifications
Intel® product specifications, features and compatibility quick reference guide and code name…
ark.intel.com
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0
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Dimitri

Более того, упомянутый Intel до сих пор производит кучу моделей 2012 года. Тоже будем говном называть?

Поискал в этом списке CPU 2012 года от Интел и в продаже не смог их найти.

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0
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Дмитрий Кузнецов

Вооот! А Байкал-М будет!

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0
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Dimitri

Если быть точным, в новости не слово про архитектуру. Зато в новости упоминают Интел.

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–1
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Дмитрий Кузнецов

Я предположил, что новость комментируют те, кто хотя бы примерно знают, что такое "Байкал-М". Может автору/ке и правда стоило написать поподробнее.

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0
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Dimitri

Новость вообще больше на прес рилиз похож. Автор вообще не заморачивался.

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0
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Алексей Лисовицкий

Хорошо бы их облачить в приличного вида корпусы. Деловой компьютер не обязательно должен быть с дизайном кирпича. А тут продукт знаковый всё-таки

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1
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Вася Пражкин

Так товарищ же пишет, что рассчитывает на господдержку. А там чем дешевле корпус, тем больше навар iRU.

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1
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Всякий татарин

iRU уже продала через «Ситилинк» несколько сотен персональных компьютеров российского производства с процессорами Intel и операционной системой Windows.
Тут даже добавлять ничего не надо, уже смешно:) Если так рассуждать, то я уже в середине 90х стал счастливым обладателем ПК "российского производства":)

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1
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Ivan

а шо так поздно? я в самом начале девяностых кассеты карандашом крутил

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1
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Всякий татарин

Ну положим касеты для спектрума я тоже крутил, уже в 89м (/*старпер детектед*/), но мы же тут про ПК.

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0
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Всякий татарин

У меня был ПК 01-Львов -)

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0
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Вавилов Вадим

"российского производства"
 Вот я, например, сам сделал свой компьютер.

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0
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Иван Вялков

Это будут покупать гос компании?

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0
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Andrey Smalkov

А у них и не будет выбора )

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1
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Яков Зейгман

У них уже нет выбора, приоритет в тендерах для гос и около метра отдается товарам произведенным в России. Вообще вся эта история явно делается именно под эти задачи. Розница просто бонус и "витрина"

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0
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Ivan

отличная "витрина" для понимания процессов "под прилавком":

вот вам десятилетнее говно, но зато на 20% дороже современных аналогов западных партнёров!

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1
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Иван Шеметов

сделали Россию снова великой?

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1
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Светлана Ильиных

На 15-20% дороже? Они серьёзно?!😄🤦🏻‍♀️

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1
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Sergey Manakov

iRu ещё живой - вот что удивительно. У меня были их ноутбуки в конце 00х, прикольно вспомнить.

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1
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Ivan

ну, чтобы на айру не нарваться - это надо в чуме жить и интернетом не пользоваться.
довольно попсовая фирма, по популярности как "на-на" в 90-е.

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0
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Sergey Manakov

Я про компьютеры в продаже.

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0
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Ivan

во всяких мвидео и прочих гастрономах дофига айрушек

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0
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Sergey Manakov

Ну ок, я редко в магазины хожу

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0
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evilnw

стоят на 20% дороже, а скорость в 20 раз меньше?

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0
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Evgeny Boyko

Вот тут много интересного про производительный Эльбрус https://habr.com/ru/post/647165/ (не путать с Байкалом, о котором речь идет в статье)

Война с компилятором и собой: об оптимизациях…
Недавно в процессе выполнения учебного задания мне потребовалось реализовать метод конечных…
habr.com
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0
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Михаил Качалов

на 20% дороже
 - а с чем сравниваете?

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0
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Dimitri

C Intel i9-10980XE наверно.

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0
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Andrey Smalkov

Российское производство😂 ну с Intel то хоть немного и продал этого колхоза, но в продажи с процессором «байкал» не верю. Такое может закупать только гос аппарат.

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0
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Ivan

что-то ума не приложу, что там кроме корпуса, проводов и куллеров может быть российского? сборка?

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1
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Всякий татарин

Вы серьезно думаете, что корпуса, провода и куллеры делают в России?!
Тут на ВиСи статья как-то была, как товарищ наладил производство фильтров воздуха, так вот он там жаловался, что не где было в РФ корпусов наштамповать. Про куллеры уже молчу.

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1
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Ivan

ну, в Саранске точно есть кабельный завод.
с корпусом надо логистику уже считать - что выгодней, из китая тащить или тут партию заказывать.

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0
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Andrey Smalkov

Винты, стяжки, вентилятор из печки «ветерок». Хз что ещё )

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0
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NotFop

Да естественно их бюджетники закупают

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0
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Руслан Литвинов

Ситилинк, понимают, что в будущем не будет amd и intel, поэтому это все купят.

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0
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Dimitri

Если не будет АМД и Интел, то скорее всего и никакого Байкала и тд не будет. Они там тоже сильно от импорта зависят.

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1
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Hambala Fully

Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал», в будущем — моноблоки iRU «Агат».
Почему у российских компаний такая жопа с названиями продуктов?
Какой нахер опал? Какой нахер агат? Почему нельзя было сделать что-то отсылающее к российским процессорам, ну или что-то, что описывает процесс работы (по аналогии с Ideapad, Aspire, Latitude).

Как минералы соотносятся с компьютерами?

С другой стороны, чего ждать от компании с названием iRU. Назваться AppleRU авторские права не позволили?)

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0
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Alex Konin

Без обид, а как вам название «ЯТелефон»? Или компания с названием «Яблоко».
Вот «Яблоко» выпускает «Я.Телефон» - это норм?

В целом соглашусь, что проблемы с неймингом нашим просторам свойственны.

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1
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Hambala Fully

С Яблоком точно никаких проблем (Эльбрус и Байкал - аналогично), а название iPhone меня смущает и по сей день. Просто к нему привыкли.

Но даже с ЯТелефоном мы видим отсылку хоть к чему-то, что из себя представляет устройство. А что означает отсылка к минералам?

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0
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Alex Konin

Я согласен, что отсылка глупая.

Я бы лучше исходил из предназначения, какой-нибудь «iRu базовый» на байкал-м. Опять таки логика Apple с неймингом чипов Pro, Pro Max несёт в себе какую-то логику для пользователя.

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0
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Дмитрий Кузнецов

Какой нахер опал? Какой нахер агат?
 Ну очевидно же. На сленге оверклокеров процессор – "камень".

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0
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Михаил Ефимов

Почему местное всегда выходит дороже не местного?:)

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0
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Rodeus

Хотя бы из-за на порядки меньших тиражей и перспектив окупаемости. И R&D наверняка свой дороже, потому что не такого опыта как у Intel, AMD и пр.

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–1
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Дмитрий Александрович

Но макбуки на м1 почему-то не стали дороже макбуков на интеле..

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1
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Михаил Качалов

макбуки на м1 почему-то не стали дороже макбуков на интеле
 - понты дороже комплектующих

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0
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Dimitri

В чем понты Air на M1? Стоит он 1000$

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0
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Михаил Качалов

Стоит он 1000$
 - это наверное модель прошлого сезона) На том же ситилинке смотрю (ценобразование мне не понятно) - модели с минимальными различиями (по ОП и SSD), а цена скачет в два раза от 85 до 160тр. А с приличной диагональю так и вовсе 230+ тр. Хотя там цены то в рублях! Вы по какому курсу доллары считаете? )

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0
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Дмитрий Кузнецов

Потому что в качестве "неместного" вы выбираете самое дешевое. Сравните с европейской или японской продукцией. Сильно дешевле будет условный Сименс или Фуджитсу?

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0
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Роман Емельянов

Прикольно

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0
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Комментарий удален

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Pavel Voronkov

Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал»
 Ух, маркетологи, наш компьютер "в опале".

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0
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Антон Т

"но поддержка и обслуживание будут доступнее"
Как круто. А то на поддержке и обслуживании какого-то нескрепного процессора в моем ноуте уже буквально разорился.

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0
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Ivan

ну в ноуте надо с интелом и амд заморачиваться, термотрубки снимать, пасту менять, время тратить - собирать/разбирать, одна морока!
а этот сгорит после гарантийного срока - и никаких проблем с обслуживанием!

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0
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Иван Ефремов

Ну все наконец-то у нас есть наши ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ процессоры. Пиндосы умойтесь))))

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0
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Александр Зуев

Я бы чисто что бы пощупать купил бы такой, будь они в свободной продаже. Тут главный вопрос, он будет выше цены условного 12900k (55к) или 10100f(8к).

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0
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Дед Велосипед

Обещать - не значит жениться

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0
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Человек из Крыма

Мой первый ноут в 2005 был iru..)) прикольная квадратная железка на селероне с винтом 40гб, главным плюсом которого был металл корпус и крышка на защелке.

Надо признать, что эти попытки сделать свои копии были давно и за 17 лет не увенчались успехом. Чего не сказать о Китае, который теперь сам имеет развитые технологии.

Национальная безопасность - передовые технологии, а не пушки, ракеты, петарды. Жаль, что наверху это или не понимают, или им это и не нужно.

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Alexey Kharin

Хвала богам

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павел

МОГЁМ ЖЕ

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Andrey Smalkov

Неконкурентное говно, что тут еще сказать )

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Alex S.

Байкал - это ARM. Интересно, можно ли на него установить Windows ARM?

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