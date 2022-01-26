Владелец «Ситилинка» пообещал начать продажу компьютеров с российскими процессорами в рознице в 2022 году Статьи редакции
Компьютеры появятся в «Ситилинке».
- Начало продаж запланировано на 2022 год, конкретные сроки называть пока рано, потому что «на бизнес-процессы оказывают влияние международные обстоятельства», сообщили vc.ru в компании Merlion, куда входит производитель iRU.
- Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал», в будущем — моноблоки iRU «Агат». Оба с процессорами «Байкал-М».
- Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу, но поддержка и обслуживание будут доступнее», пояснил технический директор iRU Денис Анциферов. При этом стоимость компьютеров может быть на 15-20% больше, чем у зарубежных аналогов из-за рыночных условий. Компания рассчитывает на господдержку.
- В конце 2021 года iRU уже продала через «Ситилинк» несколько сотен персональных компьютеров российского производства с процессорами Intel и операционной системой Windows. На сайте ритейлера в Москве доступны несколько моделей iRU, они стоят от 19 тысяч до 70 тысяч рублей.
- В январе 2022 года разработчик российской операционной системы «Фантом» рассказал о планах запуска её полноценного релиза в конце 2022 года.
В чем преимущество перед Intel и AMD? Почему цена выше? Есть ли недостатки. Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
потому что "ты че, не патриот?"
Как раз наоборот патриот, хочу чтобы Россия выздоровела и стала сильной, и как в любой болезни , первый шаг к излечению это признание больным болезни. А пока нас и мы сами будем прежде всего сами врать , никакого улучшения не будет
это как алкоголизм, только пу....зм) Первое что надо признать это болезнь. А дальше отлучать от дозы, жесткие ломки и выздоровление
Как завязавший алкоголик с 15тилетним стажем заявляю, завязывать постепенно нельзя, только сразу и навсегда.
Судя по информации так со всеми этими проблемами — либо разом и навсегда либо никак.
Плохое сравнение, нельзя делать оструенный продукт просто "сразу и навсегда", там долгая борьба и упорная работа
только сразу и навсегда
- так и белочка придет, а пока только необходимость признать что все вокруг де..мо, чтобы чувствовать себя успешным человеком
А пока нас и мы сами будем прежде всего сами врать , никакого улучшения не будет
- вот и не врите сам себе: не волнует Вас ни потребитель, ни Baikal, ни Intel. А волнует Вас то что для того чтобы чувствовать себя здоровым в России Вам необходимо признать Россию больной.
прежде всего сами врать
Коммерческая структура закупает и предлагает пользователям ноуты. Свободный рыночек, добрая воля и возможно ответы на Ваши вопросы есть, что за переживания?
Кто будет это покупать, если конкуренты лучше
Тот, кому законом предпишут. Бюджетные организации, например
Очередной распил получается
Я хз, может найдут свою нишу.
В ГАИ как раз такие стоят. Может это и есть их ниша
ГАИ нет уже 24 года, подумайте, почему Ваше сознание не меняется с 90х и всё вокруг всё также плохо?
Почему цена выше?
Потому что так захотел продавец.
Есть ли недостатки.
Есть. У всего есть недостатки.
Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
Потребитель никому ничего не должен.
С таким УТП слона, на конкурентном рынке , не продашь.
Ну это их личные проблемы)
Не потому что продавец так захотел, а потому что производство дороже, как минимум из-за малой партии
Вопрос не почему ты должен купить. Вопрос, где ты достанешь Intel и AMD?
Это пока выше. Введут заградительные пошлины на зарубежную технику и готово - цена ниже Интел. Так же с автопромом провернули, не?
По авто не так - мы в ВТО и пошлины давно снизили. Ввели утилизационный сбор, компаниям, которые имеют высокий уровень локализации, его временно компенсируют.
Снизили до 15%?
А если захочешь сам ввезти авто, то пошлину в половину стоимости авто все равно придется заплатить?
А чем вам 15% пошлина не нравится? Это не заградительная вещь. Вон Опели свернули производство давно и на днях заявили, что вновь начнут продавать в РФ авто, но без производства.
Пошлина в 15% это, как водится, простой обман. Вот например для младшей модели теслы с (8.000.000руб):
Таможенное оформление 23000.00 руб.
Пошлина 15% 1200000.00 руб.
Акциз 1020410.00 руб.
НДС 20% 2044082.00 руб.
Утилизационный сбор 3400 руб.
Итого 4.290.892 руб.
Ну да, конечно, зато голова в телевизоре говорит: «пошлины снижены до 15%!».
Расчет для физ.лица (да-да, ндс!). Для юр.лица поборы будут еще выше.
Как говорил один великий геополитик. Потому что, потому!
Хэшрейт выше.
Будут покупать "ранние последователи" - те, кому интересно что-то новое, и хочется попробовать.
Плюс различные истории с разработкой/тестированием, докупкой устройств вне тендеров в компании.
Если вы ожидаете сравнения с Intel / AMD, то посмотрите условные видео с разработчиками https://youtu.be/eQ4o5yNALPU Вроде как к 2025 в роадмапе у них процессор в 6нм, наверное будет вполне конкурентоспособен и будет уже речь про обычных пользователях.
Цена выше т.к. объём выпуска маленький. Чем больше тираж тем больше единиц по которым будет размазана стоимость rnd. Плюс у текущих вендоров отлаженные годами бизнес-процессы.
Преимущество в том, что прочее будет запрещено.
В чем преимущество перед Intel и AMD?
- в чем преимущество Intel перед AMD?
Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
- Вы скупаете весь ассортимент интернет-магазинов? Почему Вы волнуетесь о потребителях?
Почему потребитель должен купить комп с этим процем?
Ради ЛДНР и против произвола киевского режима процессоры Intel и AMD просто запретят.
Вперёд Россия!
Они «не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу
Вот надо же уметь так нагло врать.
Это ж iRU
iVRU
Но ведь про быстродействие ничего не написали - значит не соврали
Это вроде подразумевается под функционалом.
Спецы, расскажите! Intel и AMD напряглись?
Напряглись бюджетники.
Бюджетникам то чего напрягаться? Тик-ток они на своем смартфоне все равно смотрят, наоборот если комп не будет стабильно работать можно будет чаще валять дурака, они же в массе своей именно этим и занимаются , практически все те кто именно в органах власти и бесчисленных комитетах и управах.
Не факт, пасьянс "косынка" на эльбрусе тоже может быть.
Вообще-то там сталкер зов припяти уже нативно работает.
Акции Интел в упадке. Наверно из-за этой новости.
Intel еще держится, а вот остальные...
Ну все. Киндык американским тех-гигантам. Отечественный электропром победил буржуев.
Пендосы соснули 💪🇷🇺💪
Выразили озабоченность.
Сейчас на vc узнаю почему это плохо
В принципе нечего плохого нет. Пускай делают свои компы и продают. Покупать эту технику. Мы конечно не будем.
Не делают, плохо. Делают, тоже плохо) Что вы за люди)
Биполярка у наших либерастов.
Я помню два поста в местной оппозиционной группе фанатов Яблока и Навального.
Вторник.
В районе нет работы, куда смотрит власть.
Четверг.
Сегодня в районе открыли цех по переработке древесины, там будет работать 200 человек. Это рабы власти, не ходите туда работать.
у наших либерастов
- одним надо страну обгадить, чтобы нервы себе полечить, другим врагов поискать, для той же цели. Все вы из одной больницы, только палаты разные.
Прст если делать, то нужно делать неплохо, а делают то как раз чаще всего плохо.
А что плохого в продаже собственных процессоров?
Так я пытаюсь выяснить чем он хорош. Пока вижу что он плох на 20% своей ценой.
У меня нет претензий к работе. Только пусть это всё распространяют на государственный сектор(оборонку и т.д.), а не на частников.
Только пусть это всё распространяют на государственный сектор
Ну уж нет, страдать так вместе.
это не плохо, плохая тут только модель распространения "а если не будут брать, отключим газ". Потому что иначе желающих это купить не будет, кроме пары гиков
Бестолковая штука. Начиналось все с идеи делать локально чтобы злые пиндосы не надобавляли бэкдоров, закочилось печатаньем на tsmc. Зато бюджет попилили.
Тяжело хейтерам российских процессоров конечно...
С каждым месяцем видеть успехи.
.
Жалко маркетологи Байкала и Эльбруса не сделали список "Вы находитесь здесь" как у SpaceX.
Было бы весело наблюдать)
Сейчас бы SpaceX с российскими процессорами сравнивать.
А почему нет? Госуха и там и там.
В космосе без госухе некуда. Электроника может вполне на свободном рынке развиваться.
Я сравнил ситуацию с хейтом вокруг компании, а не сами компании.
// Тяжело хейтерам российских процессоров конечно...
// С каждым месяцем видеть успехи.
Надеюсь, это сарказм.
Что заставит чела купить Теслу понятно. Что заставит купить обывателя комп с роспроцессором и, главное, операционной непонятно, который ещё и дороже аналогичного на 20% Ваши варианты?
"Агат" и "Опал". Названия конечно... Сэкономили на маркетинге? ОПАЛ, б..ть!
в чят врывается телевизор рубин:
"ты чо, на камни решил глобус покрошить?"
Чем тебе опал не нравится? Это самый красивый драгоценный камень.
"девять дней курил опал - на десятый хуй опал", классика же.
Интересный камушек
«не уступают мировым брендам по качеству, надёжности и функционалу
Он готов свою годовую з/п поставить на эти слова? Я вот готов поспорить и показать что это брехня...
Всегда есть нюансы и Вы бы проиграли. Есть тесты в которых наши сопостовимые(западным) процессоры в разы лучше, но чаще всего это очень специфические процессы.
такие тесты? :)
if (processor = baikal-m)
print "hashrate is amazing over 1billion milliard, screen is not enough to print"
else
print "cannot run on such a slow processor, sorry"
in any case (send all user hdd data to yandex wearenotusingthis@yandex.ru)
Что за тесты?
Он зарплату как раз и отрабатывает такими движениями.
А также бонусы 7 значные, и другие плюшки.
Вообще не очень понятно, к чему в комментах постоянно упоминают Intel и AMD? В новости же про компьютеры на ARM. В этом сегменте пока не очень высокая конкуренция и у iRU вполне есть шансы.
Baikal-M — процессор с низким энергопотреблением семейства Baikal, разработанный российской фаблесс-компанией Baikal Electronics. Обеспечивает производительность между интеловскими процессорами Atom E3940 и Core i3-7300Т.
Тут сложно вообще что-то с чем-то сравнивать, на "процессорном" языке - это попытка продать говно мамонта.
Просто космические технологии батута.
Ну такой себе аргумент
да норм аргумент, если историю знать
для печатных машинок и пентиум-4 сойдёт, конечно.
но выпускать "новинку" на десятилетнем проце - звучит хуёво.
В статье нет слова "новинка". Там даже не написано, что это компьютер общего назначения. Более того, упомянутый Intel до сих пор производит кучу моделей 2012 года. Тоже будем говном называть?
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search/featurefilter.html?productType=873&2_StatusCodeText=4
Более того, упомянутый Intel до сих пор производит кучу моделей 2012 года. Тоже будем говном называть?
Поискал в этом списке CPU 2012 года от Интел и в продаже не смог их найти.
Вооот! А Байкал-М будет!
Если быть точным, в новости не слово про архитектуру. Зато в новости упоминают Интел.
Я предположил, что новость комментируют те, кто хотя бы примерно знают, что такое "Байкал-М". Может автору/ке и правда стоило написать поподробнее.
Новость вообще больше на прес рилиз похож. Автор вообще не заморачивался.
Хорошо бы их облачить в приличного вида корпусы. Деловой компьютер не обязательно должен быть с дизайном кирпича. А тут продукт знаковый всё-таки
Так товарищ же пишет, что рассчитывает на господдержку. А там чем дешевле корпус, тем больше навар iRU.
iRU уже продала через «Ситилинк» несколько сотен персональных компьютеров российского производства с процессорами Intel и операционной системой Windows.
Тут даже добавлять ничего не надо, уже смешно:) Если так рассуждать, то я уже в середине 90х стал счастливым обладателем ПК "российского производства":)
а шо так поздно? я в самом начале девяностых кассеты карандашом крутил
"российского производства"
Вот я, например, сам сделал свой компьютер.
Это будут покупать гос компании?
А у них и не будет выбора )
У них уже нет выбора, приоритет в тендерах для гос и около метра отдается товарам произведенным в России. Вообще вся эта история явно делается именно под эти задачи. Розница просто бонус и "витрина"
отличная "витрина" для понимания процессов "под прилавком":
вот вам десятилетнее говно, но зато на 20% дороже современных аналогов западных партнёров!
сделали Россию снова великой?
На 15-20% дороже? Они серьёзно?!😄🤦🏻♀️
iRu ещё живой - вот что удивительно. У меня были их ноутбуки в конце 00х, прикольно вспомнить.
ну, чтобы на айру не нарваться - это надо в чуме жить и интернетом не пользоваться.
довольно попсовая фирма, по популярности как "на-на" в 90-е.
Я про компьютеры в продаже.
во всяких мвидео и прочих гастрономах дофига айрушек
Ну ок, я редко в магазины хожу
стоят на 20% дороже, а скорость в 20 раз меньше?
Вот тут много интересного про производительный Эльбрус https://habr.com/ru/post/647165/ (не путать с Байкалом, о котором речь идет в статье)
на 20% дороже
- а с чем сравниваете?
C Intel i9-10980XE наверно.
Российское производство😂 ну с Intel то хоть немного и продал этого колхоза, но в продажи с процессором «байкал» не верю. Такое может закупать только гос аппарат.
что-то ума не приложу, что там кроме корпуса, проводов и куллеров может быть российского? сборка?
ну, в Саранске точно есть кабельный завод.
с корпусом надо логистику уже считать - что выгодней, из китая тащить или тут партию заказывать.
Винты, стяжки, вентилятор из печки «ветерок». Хз что ещё )
Да естественно их бюджетники закупают
Ситилинк, понимают, что в будущем не будет amd и intel, поэтому это все купят.
Если не будет АМД и Интел, то скорее всего и никакого Байкала и тд не будет. Они там тоже сильно от импорта зависят.
Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал», в будущем — моноблоки iRU «Агат».
Почему у российских компаний такая жопа с названиями продуктов?
Какой нахер опал? Какой нахер агат? Почему нельзя было сделать что-то отсылающее к российским процессорам, ну или что-то, что описывает процесс работы (по аналогии с Ideapad, Aspire, Latitude).
Как минералы соотносятся с компьютерами?
С другой стороны, чего ждать от компании с названием iRU. Назваться AppleRU авторские права не позволили?)
Без обид, а как вам название «ЯТелефон»? Или компания с названием «Яблоко».
Вот «Яблоко» выпускает «Я.Телефон» - это норм?
В целом соглашусь, что проблемы с неймингом нашим просторам свойственны.
С Яблоком точно никаких проблем (Эльбрус и Байкал - аналогично), а название iPhone меня смущает и по сей день. Просто к нему привыкли.
Но даже с ЯТелефоном мы видим отсылку хоть к чему-то, что из себя представляет устройство. А что означает отсылка к минералам?
Я согласен, что отсылка глупая.
Я бы лучше исходил из предназначения, какой-нибудь «iRu базовый» на байкал-м. Опять таки логика Apple с неймингом чипов Pro, Pro Max несёт в себе какую-то логику для пользователя.
Какой нахер опал? Какой нахер агат?
Ну очевидно же. На сленге оверклокеров процессор – "камень".
Почему местное всегда выходит дороже не местного?:)
Хотя бы из-за на порядки меньших тиражей и перспектив окупаемости. И R&D наверняка свой дороже, потому что не такого опыта как у Intel, AMD и пр.
Но макбуки на м1 почему-то не стали дороже макбуков на интеле..
макбуки на м1 почему-то не стали дороже макбуков на интеле
- понты дороже комплектующих
В чем понты Air на M1? Стоит он 1000$
Стоит он 1000$
- это наверное модель прошлого сезона) На том же ситилинке смотрю (ценобразование мне не понятно) - модели с минимальными различиями (по ОП и SSD), а цена скачет в два раза от 85 до 160тр. А с приличной диагональю так и вовсе 230+ тр. Хотя там цены то в рублях! Вы по какому курсу доллары считаете? )
Потому что в качестве "неместного" вы выбираете самое дешевое. Сравните с европейской или японской продукцией. Сильно дешевле будет условный Сименс или Фуджитсу?
Прикольно
Комментарий удален
Сначала в продаже появятся компьютеры iRU «Опал»
Ух, маркетологи, наш компьютер "в опале".
"но поддержка и обслуживание будут доступнее"
Как круто. А то на поддержке и обслуживании какого-то нескрепного процессора в моем ноуте уже буквально разорился.
ну в ноуте надо с интелом и амд заморачиваться, термотрубки снимать, пасту менять, время тратить - собирать/разбирать, одна морока!
а этот сгорит после гарантийного срока - и никаких проблем с обслуживанием!
Ну все наконец-то у нас есть наши ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ процессоры. Пиндосы умойтесь))))
Я бы чисто что бы пощупать купил бы такой, будь они в свободной продаже. Тут главный вопрос, он будет выше цены условного 12900k (55к) или 10100f(8к).
Обещать - не значит жениться
Мой первый ноут в 2005 был iru..)) прикольная квадратная железка на селероне с винтом 40гб, главным плюсом которого был металл корпус и крышка на защелке.
Надо признать, что эти попытки сделать свои копии были давно и за 17 лет не увенчались успехом. Чего не сказать о Китае, который теперь сам имеет развитые технологии.
Национальная безопасность - передовые технологии, а не пушки, ракеты, петарды. Жаль, что наверху это или не понимают, или им это и не нужно.
Хвала богам
МОГЁМ ЖЕ
Неконкурентное говно, что тут еще сказать )
Байкал - это ARM. Интересно, можно ли на него установить Windows ARM?
Исследование автора Sports.ru Дениса Пузырева.
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