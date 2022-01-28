Tesla выпустила в Китае микрофон TeslaMic для караоке в машине Статьи редакции
Устройство стоит $188.
Tesla выпустила обновление для электромобилей в Китае и вместе с ним представила и микрофон. Он создан специально для обновлённой функции караоке.
TeslaMic продаётся в наборе из двух штук, его стоимость — 1199 юаней ($188). Устройство доступно только в Китае. Будет ли оно продаваться в других странах неизвестно.
Микрофон автоматически подключается к системе и имеет несколько звуковых режимов. Его также можно использовать и вне автомобиля. По данным WSJ, все микрофоны Tesla были распроданы в первый же день продаж.
Караоке — одно из любимых развлечений в странах Азии. По данным исследовательской компании iiMedia Research Group, в прошлом году в Китае услугами онлайн-караоке воспользовались около 500 млн человек.
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Все правильно, Tesla скоро будет как Xiaomi …. Кипятильник Tesla от Пугачевой ;) не за горами для магазина в России
Ну 188$ это 188$
все микрофоны Tesla были распроданы в первый же день продаж
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