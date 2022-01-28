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Техника
Валерия Козлова

Tesla выпустила в Китае микрофон TeslaMic для караоке в машине Статьи редакции

Устройство стоит $188.

6 6 комментариев
844 просмотров

Tesla выпустила обновление для электромобилей в Китае и вместе с ним представила и микрофон. Он создан специально для обновлённой функции караоке.

TeslaMic продаётся в наборе из двух штук, его стоимость — 1199 юаней ($188). Устройство доступно только в Китае. Будет ли оно продаваться в других странах неизвестно.

Микрофон автоматически подключается к системе и имеет несколько звуковых режимов. Его также можно использовать и вне автомобиля. По данным WSJ, все микрофоны Tesla были распроданы в первый же день продаж.

TeslaMic

Караоке — одно из любимых развлечений в странах Азии. По данным исследовательской компании iiMedia Research Group, в прошлом году в Китае услугами онлайн-караоке воспользовались около 500 млн человек.

Презентация Tesla нового обновления и микрофонов.

#новость #tesla

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Andre Macareno

Ловко они придумали подслушивать за гражданами

Гарем кошкожён Маску уже выдали?

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Пётр Корниенко

Идеально, осталось перевести песни Рогозина на китайский

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2
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Олег Гущин

Все правильно, Tesla скоро будет как Xiaomi …. Кипятильник Tesla от Пугачевой ;) не за горами для магазина в России

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1
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Fred Han

Ну 188$ это 188$

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Иной бинокль

Иф ю вонт ма фуча, фаге ма пест
Иф ю вона гет виз ми, бета мейк ит фест
Нау донт гоу вейстин май прешес тайм
Гет ёр акт тогеза, ви кулд би жаст файн

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0
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Вася Пражкин

все микрофоны Tesla были распроданы в первый же день продаж
 Как тебе такое, Илон.. ой..

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