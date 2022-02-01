«Сбер» провёл учения на случай отключения от зарубежной ИТ-инфраструктуры из-за возможных санкций США — «Ъ» Статьи редакции
По данным издания, во время учений моделировалось отключение структур банка от поддержки Microsoft, Nvidia, Oracle, Intel и других компаний.
«Сбер» проводил учения на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.
В ИТ-компаниях, а также в «Сбере» и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia заявили, что не готовы комментировать ситуацию: «Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию». В Microsoft отказались от комментариев, а в Oracle и Intel не ответили на запросы.
По словам источников издания, власти сейчас прорабатывают возможные сценарии на случай как ограничения поставок в Россию микроэлектроники, так и отключения российских предприятий, работающих с зарубежным программным обеспечением, от его поддержки.
Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» специалисты, бизнесу стоит готовиться к необходимости переходить на продукцию российских производителей электроники и софта. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что для уменьшения рисков из-за возможных санкций необходимо проводить учения и тестировать инфраструктуру.
Директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина отметила, что перенос данных с импортных систем на отечественные займёт время и бизнесу стоит к этому готовиться. «Для организаций, которые ещё не приступили к замене зарубежных решений, резкий переход станет проблематичным», — уточнила она.
- 19 января Reuters сообщил, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в РФ микроэлектроники в случае «нападения России на Украину».
Учитывая, что заменять иностранное оборудование, особенно серверное, нечем, не сложно предположить, что в случае отключения от интернета Сбер быстро вернется в статус Сберкассы, так как приложения его удалят из сторов, серверы работать перестанут, останется только посещение офиса.
Хорошо, что там за столько лет хотя бы электронную очередь внедрили
Учитывая, что сервера Сбера работают в РФ, не сложно предположить, что в случае отключения от интернета они продолжат работать.
Совершенно верно. Какое-то время все будет работать. Но на серверах стоит зарубежное ПО, оно же используется для администрирования, разработки и тд.
В рамках сберкассы считать тоже нужно уметь
Что вы знаете про ИТ инфраструктуру Сбера, что так уверенно говорите, как они будут работать и что их ждет впереди? Скорее всего - ничего.
Там работают грамотные люди и им видней, что и как делать.
Да, конечно. Так и будем думать
Какая разница какое по? Оно же не облачное, а серверное. Работает столько же, сколько и будет работать железо. У нас в половине госучреждений стоит XP, а мед оборудование на 98, которое давно уже не видело интернета и работает все. Так что насчёт ПО точно переживать не стоит
У Сбера несколько сотен АБС, которые, скорее всего, стоят на серверах. У них еще и CRM, которые, скорее всего, уже в облаке. Это все работает на иностранном ПО. Разработчики работают на иностранном ПО, используют иностранное ПО для разработки, для администрирования, для всего.
Поэтому, восстановить рабоспособность всего комплекса ПО, необходимого для работы, не ограничивается заменой серверов на Хуавеи.
Хотя описанная вами картина довольно точна
У них еще и CRM, которые, скорее всего, уже в облаке.
Только, скорее всего это будут Сберовские CRM, которые работают в Сберовском облаке.
Обычно компании такого масштаба в состоянии запилить софт под свои потребности.
Даже если предположить, что они запилили софт для управления облаком, что сомнительно, тк просто незачем раньше было, то пилится этот софт на иностранном ПО, как раз. И деплоится им же
Ах если бы.. в медучреждениях давно активно внедряют альт линукс
на серверах стоит зарубежное ПО, оно же используется для администрирования, разработки и тд.
- в основном опенсорс и самописки
гитлаб, гитхаб, кубер и многое что еще будет недоступно
поставят просто пиратку, этож Россия)
пиратку на банковские сервера? ну ну
Провели учения персонала
На андроид ставится любое приложение без сторов. А любители зондов в заднице, им не привыкать.
Не разобрался, Андроид лучше iOS или у вас просто фиксация на заднице?
Без рута - не любое.
А далеко не на все устройства рут получить легко....
Хотя какое отношение андроид имеет к серверам сбера мне непонятно
Эта новость не про учения. Это про сигналы, чтобы нужные люди в АП и Правительстве понимали последствия той истории, которую они продолжают раскручивать.
В каком правительстве? Правительстве США?
Кое-кто с нашей стороны тоже не прочь подыграть, побычить и набрать очков на этой теме. Последствия их не очень волнуют, они все в домике.
да, в домике. Маленьком, красивом и уютном домике в Италии)
Вряд ли маленьком
да маленьком, маленьком. Большой мы все видели)
Да, это в правительстве США доллар скачет, а патриоты сразу бегут в обменник.
Вот это очень похоже на правду
Хуавеи всякие поставят. Проблем с заменой американских серверов особо нет.
Со временем, возможно, что-то восстановят, да
Вангуйте, что будет с Тиньковым.
В России все со всеми будет одинаково с разными оттенками
Откроет офисы или что тут одинаково?
Одинаково плохо с точки зрения удаленного обслуживания клиентов
Чел, поконкретнее можно плиз
Linux/kubernetes/docker это все opensource, если что-то отлетает, то ищется opensource решение. Вся важная инфра будет работать в штатном режиме
Если отключат Винду, можно перейти на Линукс, а вот фанаты apple интересно, на что перейдут ?
Я перейду на другую страну
Самый логичный ход в данной ситуации
Типичный либерал
Вы всё только грозитесь...
На тотже самый линукс. Ось х гораздо ближе по архитектуре к юниксу, чем винда
Небольшое уточнение: OS X полноценный UNIX в отличии от Linux.
Ну да. Только базируется на bsd, в то время как линукс уже отдельная имплементация
А BSD и есть полноценный UNIX. Apple до недавнего времени делала сертификацию, что у них UNIX. Потом забила.
А Linux - это UNIX-like (Unix совместимая или подобная, кому как нравится).
Я не выступаю против Linux, просто сделал уточнение.
Спасибо
Помимо линукса нужно будет перевести на него все клиентское программное обеспечение. Если у нас за столько лет только пару банков смогло клиентское приложение осилить терпимое, то сколько из них справится с этой задачей при резком переходе?
Опередил )))
Курьеров можно в учебных целях переобуть в лапти.
ага, а дальнобоев на обозы пересадить)
Верной дорогой идём, Товарищи!
А еще такие учения нужно проводить в противогазах
Из контекста понятно, что учения закончились фразой: "Хьюстон, у нас проблемы!" ))
при систематическом отключении появится какой-нибудь "касперский плей маркет"
а для его использования необходимо будет поставить все сервисы и браузеры яндекса, и обязательно спутник)
Так чем учения-то окончились? Посконно русские ОС на Линуксе отработали штатно?
Учения всм "всем покинуть корабль!"?
Совершенно неуместное злорадство в комментариях.
бизнесу стоит готовиться к необходимости переходить на продукцию российских производителей электроники и софта
Я хочу на это посмотреть :)
а поучаствовать?)
А вот этого не хотелось бы. Хотя я не зумер и без современных технологий не помру
Никто не помрет, по крайней мере до пенсии)
Это все смешно, конечно) Просто Песков опять занялся подменой понятий. Без посудомооек мы не умрем, но у нас все завязано на IT (от светофоров на перекрестках до атомных станций), которые по факту не наши. Пару лет назад РКН случайно веерно блокирнула некоторые сервера амазона - накрылись все магазины X5, c табло на вокзалах были проблемы, еще много интересного происходило. Если отключат с другой стороны - будет гораздо хуже ситуация.
Ну откатимся на Х лет назад, к технологиям, которые не завязаны на айти. Как-то же условные светофоры работали до айти, даже я это помню.
"к технологиям, которые не завязаны на айти"
Очереди на кассе, зарплата в бухгалтерии наликом (хотя это скорее плюс). Все снова подключат домашние телефоны, записные книжки, музыка на бабинах, фильмы на кассетах, вместо навигации карта и компас)
В принципе не вопрос - только сейчас очень мало специалистов, которые смоги бы в ручном режиме контролировать ГЭС, как это было X лет назад.
Возможно. Ну и что? Честно говоря, Россия для страны третьего мира последние годы жила перебор хорошо. Пора и честь знать :)
А, ну если с этой позиции - то тут абсолютно верно)
Музыка на бобинах это класс, до сих пор лежат. Карты тоже не плохо, а то без навигатора уже некоторые в магазин не могут сходить. Кассеты, так это вообще круто, достану вокман
а зажуёт - что будешь делать?) Переписать кассету никто уже не даст)
А учения для россиян кто-нибудь проводил?
Не ссыте, все будет хорошо, Песков гарантирует :)
"Эмбарго на экспорт в РФ потребительских товаров - от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, - по словам Пескова, не является самой страшной угрозой.
«Все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого <…> в нашем обществе. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», - сказал Песков в ходе брифинга во вторник."
Хорошо сказал. Хотя с нынешней динамикой благосостояния населения скоро можно будет с зарплаты средненького программиста полный штат прислуги содержать.
То есть вариант ненападения на Украину не рассматривается? Ведь эти санкции введут, если Россия нападёт на Украину. Получается правительство не успокаивает, что ничего не будет, а наоборот намекает, что скоро война?
Информационный шум сам себя не создаст. Сплотиться в военное время, сильная рука – нафталин 20летней выдержки.
АРПП «Отечественный SOFT» - так получше?)
Обычная "тренировка по связи" в гражданской структуре на случай войны. Именно отключение Сбера от западной инфраструктуры будет расценено как объявление войны западным миром Российской Федерации.
Ну хоть на этих учениях никто не откинулся?
Племена Меланезии тоже проводят аналогичные учения- карго культ именуются
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