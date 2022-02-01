По данным издания, во время учений моделировалось отключение структур банка от поддержки Microsoft, Nvidia, Oracle, Intel и других компаний.

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«Сбер» проводил учения на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

В ИТ-компаниях, а также в «Сбере» и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia заявили, что не готовы комментировать ситуацию: «Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию». В Microsoft отказались от комментариев, а в Oracle и Intel не ответили на запросы.

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По словам источников издания, власти сейчас прорабатывают возможные сценарии на случай как ограничения поставок в Россию микроэлектроники, так и отключения российских предприятий, работающих с зарубежным программным обеспечением, от его поддержки.

Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» специалисты, бизнесу стоит готовиться к необходимости переходить на продукцию российских производителей электроники и софта. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что для уменьшения рисков из-за возможных санкций необходимо проводить учения и тестировать инфраструктуру.

В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остаётся. Нивелировать риски можно через серию тестирований инфраструктуры, проведение учений и проверку готовности сценариев оперативного реагирования. Затем с учётом понимания узких мест необходимо создавать резервные механизмы на отечественном ПО. Ренат Лашин исполнительный директор компании «Отечественный софт»

Директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина отметила, что перенос данных с импортных систем на отечественные займёт время и бизнесу стоит к этому готовиться. «Для организаций, которые ещё не приступили к замене зарубежных решений, резкий переход станет проблематичным», — уточнила она.