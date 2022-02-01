Стартап Craob представил ноутбук без разъёмов и проводов — толщиной 7 мм Статьи редакции
На базе мобильных процессоров Alder Lake.
- Компания Craob объявила о разработке первого в мире ноутбука без встроенных портов. На концептуальное устройство обратил внимание портал Wccftech.
- Модель под названием «X» получила 13,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками и разрешением 4К. В сложенном состоянии толщина ноутбука составляет 7 мм, вес — около 860 г.
- Зарядка и подключение внешних устройств осуществляется с помощью магнитной док-станции, которая крепится к задней панели. На ней есть порты USB-A, USB-C, Thunderbolt, Mini-Jack и слот для SD-карт.
- Устройство оснащено мобильным процессором Intel Core 12-го поколения (до Core i7-1280P) со встроенной графикой Iris Xe, оперативной памятью LPDDR5 (до 32 ГБ), SSD с интерфейсом PCIe 4.0 (до 2 ТБ) и модулем Wi-Fi 6E.
- Компания уточнила, что намерена наладить серийное производство таких ноутбуков в течение 2022 года. Стоимость пока не раскрывается.
Я ещё от отсутствия дисковода не отошёл 😅
Я ещё от отсутствия дисковода не отошёл
Вот ваше МРТ на диске
оно же доступно в личном кабинете
И что с ним будет делать врач, который ждет диск?
Они и на флешку могут записать, если свою принесёшь.
наверное не везде, так как опасно флешки сувать в такие данные
Я решился и все диски физические сделал ISO. Теперь стало удобнее не надо искать по коробкам диски, они не портятся и всегда на компе под рукой,и музыка и фильмы и программы
Я все никак floopy не выкину, рука не поднимается
Подержи мою перфокарту.
Пока я буду корябать стенку на скале
Floopy можно выкидывать.
Floppy - стоит оставить для истории ;)
слишком ненадёжные, в 10 году на предприятии для станков с чпу юзали, вспоминаю с содроганием.
Не ...,дорогой, пора...У меня он был в ноутбуке место только осталось, так я на его место хардиск вставил. Сам удивляюсь ,как я его туда впихнул и всё работает, боюсь трогать ,потревожить...
выбросил его в 2009м...
Я курсовые на флоппиках сдавал)))
А зачем? Всё равно придется таскать с собой Док станцию если мне понадобится вставитьь флешку. А эта Док-станция как правило если не половину, так четверть стоимости лептопа будет стоить. Не, я не бегаю за тонкостью. я бегаю за многофункциональностью без этих причиндалов...
Дык, тема "купил тонкий красивый ноут за кучу денег, но таскаю за собой горстку адаптеров чтобы можно было пользоваться" далеко не нова.
Только тут магнит, а раньше проводком подключалось.
P.S. Есычо, осуждаю эту херню и цирк с переходниками/адептерами. Яблочники, минусуйте.
Ну у маков все же есть разъемы type c и не всегда нужны переходники. Например внешние ssd имеют type c разъем, наушники безпроводные для зарядки тоже имеют type c, например Sony. Телефон тоже type C. Если ты куда то идешь и берешь с собой ноут, чтобы поработать в дороге, то в большинстве случаев не нужен хаб с hdmi и прочие разъемы.
И Type C становится всё более распространённым с каждым годом. Через 2 года благодаря ЕС даже самые консервативные производители будут вынуждены его использовать.
в последних маках вернули старые разъемы. значит все-таки "не готово общество к таким инновациям"
Только в порошку вроде, то есть не готовы те кто занимается профессиональной деятельностью или их работодатели (те кто закупает оборудование), а других видно и не спрашивают.
Ну, кстати да. Но можно считать, что у эира это же "фишка" быть супертонким. К тому же, он еще не "обновился", мб в новом тоже с одной стороны вернут портики старые
так в макбук про есть hdmi, а 3.5мм джек вообще вроде всегда был.
Я эту Док станцию на дух не переношу! Каждый раз когда она нужна ее нет под рукой, то дома оставил, то на работе, когда дома..
Купите две.
Она стоит как полкомпа
В макбуке не хватает одного USB-A для электронной подписи. Ну и HDMI для старого монитора. В принципе, новые мониторы уже на USB-C перешли, а для "флешки" ну можно один переходник купить, которая и будет в нем болтаться все время.
Что мешает купить type-c версию сразу?
В начале выдали А, а я тогда не задумывался об этом. Менять просто так не буду: лень, время и т. п. Когда будет нужен новый токен, куплю уже С.
Ты виртуальную машину поднимешь под ЭЦП или сейчас КриптоПро и плагины работают под Мак?
Работают нормально, правда настроить надо с бубном :(
Все работает. Для некоторых госконтор нужен браузер Хромиум-гост. В остальном все работает. Но, несмотря на это, я работаю в виртуальной машине с Windows. Мне там нужны специализированные юридические программы, где нужна ЭЦП.
Спасибо
Ну а насчёт токена, сейчас же налоговая выдаёт новые ЭЦП, скорее всего они не будут на type-c ничего записывать
Совместимость? Type C всё ещё большая редкость в аудио-видео технике, например, стационарных ПК.
Для стационарника можно купить хаб с type-c.
Можно купить плату, если есть куда вставить
Будете к каждому, к кому ходите с флешкой, носить плату / хаб?
Я за тотальный переход на USB-C, потому что это намного более гибкий, удобный и функциональный стандарт, но реальность немного не поспевает за моими желаниями.
Речь про токен ЭЦП Была. Погуглил - такие есть.
Токен же может тоже не с одним ПК использоваться.
По факту он используется на одном маке + на рабочем сервере под виндой. У меня нет сценариев, когда нужно больше компов.
Может. А может и нет.
Может и нет. Но если при наличии USB-C в компьютере у пользователя токен с USB-A, значит на то есть причина.
Если мы про исходного владельца токена из этой ветки ещё говорим, то он описал причину - такой выдали, менять лень, новый возьмёт с usbc
А о чём мы спорим вообще, простите? У исходного владельца да, был такой выданный. У другого будет необходимость подключать его, например, к личному ноуту и рабочему стационарному ПК с разными типами USB. У третьего ещё что-то.
Обратный переходник на А лечит))
Type-C -> USB-A есть очень компактные без проводка, для флешки или ЭЦП идеальны. Ну а вновых макбуках даже вернули USB-A.
Не вернули.
Мой косяк. Вернули лишь HDMI и карт-ридер.
яблочник, плюсанул. отказ от всех разъемов кроме usb-С - дурацкое насквозь идеологическое решение заставившее несколько поколений постоянно пользоваться вязанкой переходников. но когда это говоришь на тебя набрасываются с жаром сектанта, приказывают валить на сяоми, на андроид, на делл (хотя я давил кнопочки Apple IIс ещё когда их папки осваивали радость онанизма на черно-белые перефото из плейбоя, но орут, с прям с комиссарского-прокурорским задором ить жеж)
вот эта упоротость поражает. это же всего лишь марка электроники, хорошая конечно (сам пользуюсь). но фанатизм похлеще религиозного
как яблочник поставил плюс и правда не приятная история. приходится держать type-c->usb переходники.
Когда последний раз флешкой пользовался?😏
Зачем втыкать флешку в ноут о_О
Нащелкал фоток на цифровом аппарате (профи Fujifilm), качество супер,где хранить и переписать на ноут нет проблем, а поехать к родственникам в гости, флешка с собой! И свои фотки показать и переписать на флешку, что в гостях нафоткались на ихнем фотике. Nikon. Стараюсь на телефон не щелкать, качество все равно ниже профи фотика.
То есть, вы снимаете вот эти все сидения за столом с родственниками профессиональной камерой, перекидываете на флешку, чтобы за другим столом с другими родственниками посмотреть как вы до этого сидели за столом с предыдущими родственниками. Актуально.
Вы не поверите, но многие обычные люди до сих пор так делают.
Обычные люди снимают профессиональной техникой домашние пьянки?
обычно именно профессиональной техникой их и снимают. друг купил Марк II чтобы снимать ребенка новорождённого - а то темно в районе кроватки
Вы не застали время, когда многие покупали зеркалки и мнили себя фотографами?
Да даже банально показать в гостях фотки из отпуска бывает намного проще с флешки, чем разбираться во всех хитросплетениях тамошнего Smart TV или локальных сетей.
Почему за сидением? Я везу на личном автомобиле свою красотку -жену (с которой мы справили в декабре прошлого года 51 год свадьбы). в БИГ - центр(Израиль), где меня и мою супругу знают в каждом магазине, махают рукой молодые девушки и кричат нам " МанишмА"(как дела), фотографирую ее на профи фотик(даже вначале девочки выскакивали продавщицы спрашивали меня, не для журнала вы ее фотографируете такую красивую женщину в возрасте? И когда я говорил, что для себя и детей каждый день фотографирую свою супругу,они дружно всем магазином хлопают мне и супруге!! И встречают как дугмаОт(красивую пару)!!
Да, а потом ты пошёл купил лотерейный билетик, выписал бумажный чек, провёл картой по щели (через 3 дня узнал сколько ты потратил), отправил распечатку по факсу, пришёл домой вставил флоппи дискету VHS в пузатый черно-белый телевизор……
А, 51 год.. мазаль тов!
Например, носитель ЭЦП. А она нужна постоянно, если работаешь с ЭДО. В том числе в поездках.
Да и просто USB-накопители еще далеко не ушли в прошлое. Со скоростью интернета в некоторых регионах люди до сих пор между кабинетами ходят с флешками и внешними хардами. Потому что переслать по Сети пару гигов - квест на целый рабочий день.
Токен, электроподпись, например
Ну в небольшое путешествие удобнее взять.
Как вариант короче.
Это концепт, а не реальное устройство.
Скорее всего никогда такое не будет выпущено, потому что это больна фантазия дизайнера.
процессором Intel Core 12-го поколения
Такое вот на крышке будет
Проблемы с перегревом как на макбуках предыдущего поколения? Не, не слышали.
Круто выглядит
«Мы заново изобрели макбук»😀👍
Переосмыслили)
7 мм толщина......
Тоесть в сумку для его переноски нужно два листа метала пятерки класть, что бы это чудо техника не погнулась случайно.
Сейчас соберут деньги и свалят в Камбоджу
Кокаин выращивать?
https://youtu.be/loT_OoTyNhA
Любопытно, как поворачивается колесо истории. Первые ноутбуки несли противоположную идею:
"Всё в одном корпусе, не нужно подключать переферийные устройства и носить с собой отдельные коробочки и девайсы - клавиатуру, мышь, дисковод, модем и т.д. Можно работать на полноценном компьютере, держа его на коленях - сидя, лёжа, на пляже, в самолёте, где угодно".
А сейчас с подачи самизнаетекакойкомпании ноутбуки всё больше превращаются в красивый, но исключительно настольный аксессуар, обвешанный переходниками.
Слово laptop уже даже не актуально. Всё меньше lap и всё больше desk.
Я всё жду, когда самизнаетекакаякомпания выпустит и задаст тренд на ноутбуки чисто с экраном и тачпадом.
Потому что:
- Хочешь наушники 3.5 - подключай через наш переходник за $19 или купи наши AirPods за $129 (сделано, в ноутах пока есть, но надолго ли?)
- Хочешь подключить HDMI - подключай через наш переходник за $69 (сделано)
- Хочешь подключить Ethernet - подключай через наш переходник за $69 (сделано)
- Хочешь воткнуть в ноутбук обычную USB-флешку - наш переходник за $19 (сделано)
- Хочешь подключить внешнюю клавиатуру - покупай нашу беспроводную за $179 (сделано)
(вы находитесь тут)
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- Хочешь послушать музыку без наушников - динамиков в корпусе больше нет, подключай через переходник за $19 или купи нашу беспроводную HomePod за $99.
- Хочешь использовать проводную зарядку (потому что ты в пути и с беспроводной ноут падает) - проводного разъема больше нет, купи магнитный переходник за $99
и т.д.
Сам себе навыдумывал проблем в настоящем и будущем, сам от них страдаешь.
Скорее всего будет не так, как вы ждёте, а примерно так:
- Хочешь В СЕТЬ? (там и работа, и игры, и фотки с кино)
- купи нашу подписку
- ходи в Сеть с любого смарт-гласса
Не будет процессорных мощностей вообще в личной собственности. Всё в облаке. Потому что редкозёмы - они же неспроста называются именно так.
Судя по анонсированным планам швабба и иже с ним компашки - мы жили с вами в Золотом Веке, но он закончился.
CumPod
Я не эпловод, но в связке айфон-айпад-аймак-макбук-айпод-айчтотамещё вроде бы провода вообще не нужны (всё из облака подтягивается и даже с того же места, где остановились на другом устройстве). Т.е. вы проводами обеспечиваете связь устройств из разных экосистем, а не собственно взаимодействие.
Эпл говно, и клиенты у них копрофилы.
P.S. Копрофилы, спасибо за минусы, вижу пошли минусовать, значит завтрак у Вас жидкий сегодня и Вы не довольны)))
Для зарядки бы отдельное, более элегантное решение и было бы вообще круто. Все равно основные вопросы к цене и перегревам
Страшно печатать на таком, так хрупко выглядит
А если бы они не меняли разъемы под процессор каждый год, можно было просто менять чип и жить припеваючи
Рейтинг iFixit 0/10
-3/10, т.е. пока использовал, еще пара переходников сломались(
И при подключении всей периферии либо будет отваливаться этот магнитный хаб под весом, либо экран будет валиться и опрокидывать весь ноут. Разместить место присоединения посредине крышки — просто глупость несусветная.
Хоспаде, какой херней страдают. Теперь вместо того, чтобы провод в разъем засунуть, мне нужно байду с проводом на экран сзади присобачивать. И в чем я выиграл? Один хер от ноута идет провод. Я уж думал там беспроводную зарядку вфигачили в днище корпуса..
Смысл в том, что ноут без разъемов сильно теряет в толщине. Заявленные 7 мм - это бомба на рынке ноутов. Думаю, вес тоже сократится кардинально
Мало того, что с такой толщиной система охлаждения будет для красоты, так еще и как дела обстоят с хрупкостью? Алюминий такой толщины не так сложно согнуть, про пластик я промолчу. Зачем все это? Нынешние ноуты с массой в 1.5кг - прям так тяжело? Долгое время ходил с ноутом в 3кг (игровой, мощный) и ниче, ни разу не напрягался.
Да не, не аргумент. Ноут, который можно положить в папку для бумаг - это что-то. Недаром Джобс свой макбук на презентации из конверта вытаскивал.
Это пафос. Кому он нужен? Вы будете из дома на работу с папкой в руках идти? Или все таки в сумку какую-то положите? И какая разница откуда ноут доставать? Хз, какая-то чушь, брать непрактичный ноут ради того, чтобы его из папки доставать, а не из сумки. Я уже молчу про размер экрана, из-за которого глаза в кучу.
7 мм это печка с процессором на архитектуре x86, потому что в таком объёме о нормальном охлаждении говорить не приходится.
Значит, на ноуте можно будет и яичницу жарить... Не баг, но фича! )))
Даже дно ребристым сделали для этого :)
Надеюсь, корпус с тефлоновым покрытием ;)
(Второй раз отправилось, удалил)
Зачем? Чтоб таскать потом эту докстанцию везде?
Прикольно, но думаю там память и диски распаяны будут, для апгрейда не подойдет.
Да это обычное имиджевое устройство для компании, "заявить о сибе". Там даже задачи не стояло сделать функционально.
фу интол. на нормальные процессоры не хватило денег?
А много ли компаний делает процессоры для свободной продажи? Если не ошибаюсь, в этом ноутбуке будет стоять аналог бывшего Core M, то есть по факту это концепт — аналог MacBook 12". У AMD разве есть настолько дохлые процессоры для ноутбуков?
Что ещё остаётся, Qualcomm? Так Microsoft всё никак с поддержкой ARM не определится.
Сори, Эльбрус пока не очень распространён.
Может, рекламу дать? "Elbrus. To the crazy ones..."
Выглядит прикольно, нормальное у них утп такое
Без разъемов...😂 Хватит уже.
выглядит классно, но долго на рынке не продержится
минутка ностальгии
Так вот кто все разъёмы спиздил!
а мне нравится такой
Какую проблему решает убирание портов? Не совсем понимаю зачем это нужно. Опыт использования 2016 макбука говорит лишь о том что переходники и доки - это костыли и совсем не удобно в реальности.
Самое главное в ноутбуке это система охлаждения, стоит ли говорить что здесь её нет?
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Сегодня мы хотели бы рассказать про одну полезную платежную функцию — регулярные (еще их называют рекуррентные) платежи, или платежи по подписке. Они используются, когда покупатели разрешают продавцу неоднократно взимать с них плату за товары или услуги по заранее установленному графику (ежемесячно, еженедельно, ежедневно или ежегодно).
На базе мобильных процессоров Alder Lake.