Техника
DTF

Стартап Craob представил ноутбук без разъёмов и проводов — толщиной 7 мм Статьи редакции

На базе мобильных процессоров Alder Lake.

  • Компания Craob объявила о разработке первого в мире ноутбука без встроенных портов. На концептуальное устройство обратил внимание портал Wccftech.
  • Модель под названием «X» получила 13,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками и разрешением 4К. В сложенном состоянии толщина ноутбука составляет 7 мм, вес — около 860 г.
  • Зарядка и подключение внешних устройств осуществляется с помощью магнитной док-станции, которая крепится к задней панели. На ней есть порты USB-A, USB-C, Thunderbolt, Mini-Jack и слот для SD-карт.
  • Устройство оснащено мобильным процессором Intel Core 12-го поколения (до Core i7-1280P) со встроенной графикой Iris Xe, оперативной памятью LPDDR5 (до 32 ГБ), SSD с интерфейсом PCIe 4.0 (до 2 ТБ) и модулем Wi-Fi 6E.
  • Компания уточнила, что намерена наладить серийное производство таких ноутбуков в течение 2022 года. Стоимость пока не раскрывается.

#новость #ноутбуки

4602 просмотров
113 113 комментариев
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113 комментариев
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Денис Чернецов

Я ещё от отсутствия дисковода не отошёл 😅

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73
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Ленин-гриб

Я ещё от отсутствия дисковода не отошёл
Вот ваше МРТ на диске

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17
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Anton Novoseltsev

оно же доступно в личном кабинете

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0
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Valeryi Ozarnichuk

И что с ним будет делать врач, который ждет диск?

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4
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Andrew Muralov

Они и на флешку могут записать, если свою принесёшь.

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0
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Эдуард Лиринг

наверное не везде, так как опасно флешки сувать в такие данные

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0
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Lev MU

Я решился и все диски физические сделал ISO. Теперь стало удобнее не надо искать по коробкам диски, они не портятся и всегда на компе под рукой,и музыка и фильмы и программы

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4
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Nikita Rogatov

Я все никак floopy не выкину, рука не поднимается

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3
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Семен Переделкин

Подержи мою перфокарту.

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17
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Радмир Айташев

Пока я буду корябать стенку на скале

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1
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Сергей Щукин

Floopy можно выкидывать.
Floppy - стоит оставить для истории ;)

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2
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Dmitry Pushin

слишком ненадёжные, в 10 году на предприятии для станков с чпу юзали, вспоминаю с содроганием.

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2
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Lev MU

Не ...,дорогой, пора...У меня он был в ноутбуке место только осталось, так я на его место хардиск вставил. Сам удивляюсь ,как я его туда впихнул и всё работает, боюсь трогать ,потревожить...

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0
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Jay Green

выбросил его в 2009м...

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0
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Taras Falkovskyi

Я курсовые на флоппиках сдавал)))

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0
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Lev MU

А зачем? Всё равно придется таскать с собой Док станцию если мне понадобится вставитьь флешку. А эта Док-станция как правило если не половину, так четверть стоимости лептопа будет стоить. Не, я не бегаю за тонкостью. я бегаю за многофункциональностью без этих причиндалов...

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10
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Важный мангал

Дык, тема "купил тонкий красивый ноут за кучу денег, но таскаю за собой горстку адаптеров чтобы можно было пользоваться" далеко не нова.
Только тут магнит, а раньше проводком подключалось.

P.S. Есычо, осуждаю эту херню и цирк с переходниками/адептерами. Яблочники, минусуйте.

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29
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dss

Ну у маков все же есть разъемы type c и не всегда нужны переходники. Например внешние ssd имеют type c разъем, наушники безпроводные для зарядки тоже имеют type c, например Sony. Телефон тоже type C. Если ты куда то идешь и берешь с собой ноут, чтобы поработать в дороге, то в большинстве случаев не нужен хаб с hdmi и прочие разъемы.

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9
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Павел

И Type C становится всё более распространённым с каждым годом. Через 2 года благодаря ЕС даже самые консервативные производители будут вынуждены его использовать.

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4
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Grigoriy Malyshev

в последних маках вернули старые разъемы. значит все-таки "не готово общество к таким инновациям"

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1
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3216q114

Только в порошку вроде, то есть не готовы те кто занимается профессиональной деятельностью или их работодатели (те кто закупает оборудование), а других видно и не спрашивают.

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2
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Grigoriy Malyshev

Ну, кстати да. Но можно считать, что у эира это же "фишка" быть супертонким. К тому же, он еще не "обновился", мб в новом тоже с одной стороны вернут портики старые

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0
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Io Eau

так в макбук про есть hdmi, а 3.5мм джек вообще вроде всегда был.

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0
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Lev MU

Я эту Док станцию на дух не переношу! Каждый раз когда она нужна ее нет под рукой, то дома оставил, то на работе, когда дома..

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2
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Артем П.

Купите две.

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2
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Vladimir Ignatov

Она стоит как полкомпа

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0
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Anton Novoseltsev

В макбуке не хватает одного USB-A для электронной подписи. Ну и HDMI для старого монитора. В принципе, новые мониторы уже на USB-C перешли, а для "флешки" ну можно один переходник купить, которая и будет в нем болтаться все время.

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1
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Mike Kosulin

Что мешает купить type-c версию сразу?

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1
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Anton Novoseltsev

В начале выдали А, а я тогда не задумывался об этом. Менять просто так не буду: лень, время и т. п. Когда будет нужен новый токен, куплю уже С.

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3
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Артём Прокопенко

Ты виртуальную машину поднимешь под ЭЦП или сейчас КриптоПро и плагины работают под Мак?

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0
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Дмитрий Кропотов

Работают нормально, правда настроить надо с бубном :(

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3
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Anton Novoseltsev

Все работает. Для некоторых госконтор нужен браузер Хромиум-гост. В остальном все работает. Но, несмотря на это, я работаю в виртуальной машине с Windows. Мне там нужны специализированные юридические программы, где нужна ЭЦП.

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1
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Артём Прокопенко

Спасибо

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0
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Артём Прокопенко

Ну а насчёт токена, сейчас же налоговая выдаёт новые ЭЦП, скорее всего они не будут на type-c ничего записывать

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0
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Павел

Совместимость? Type C всё ещё большая редкость в аудио-видео технике, например, стационарных ПК.

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0
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Mike Kosulin

Для стационарника можно купить хаб с type-c.
Можно купить плату, если есть куда вставить

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0
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Павел

Будете к каждому, к кому ходите с флешкой, носить плату / хаб?

Я за тотальный переход на USB-C, потому что это намного более гибкий, удобный и функциональный стандарт, но реальность немного не поспевает за моими желаниями.

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2
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Юрий Белоножкин

Речь про токен ЭЦП Была. Погуглил - такие есть.

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0
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Павел

Токен же может тоже не с одним ПК использоваться.

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0
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Anton Novoseltsev

По факту он используется на одном маке + на рабочем сервере под виндой. У меня нет сценариев, когда нужно больше компов.

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1
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Юрий Белоножкин

Может. А может и нет.

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0
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Павел

Может и нет. Но если при наличии USB-C в компьютере у пользователя токен с USB-A, значит на то есть причина.

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0
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Юрий Белоножкин

Если мы про исходного владельца токена из этой ветки ещё говорим, то он описал причину - такой выдали, менять лень, новый возьмёт с usbc

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0
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Павел

А о чём мы спорим вообще, простите? У исходного владельца да, был такой выданный. У другого будет необходимость подключать его, например, к личному ноуту и рабочему стационарному ПК с разными типами USB. У третьего ещё что-то.

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0
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Anton Novoseltsev

Обратный переходник на А лечит))

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0
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Влад Борщ

Type-C -> USB-A есть очень компактные без проводка, для флешки или ЭЦП идеальны. Ну а вновых макбуках даже вернули USB-A.

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0
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Dmitriy Dorian

Не вернули.

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0
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Влад Борщ

Мой косяк. Вернули лишь HDMI и карт-ридер.

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0
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Денис Федорец

яблочник, плюсанул. отказ от всех разъемов кроме usb-С - дурацкое насквозь идеологическое решение заставившее несколько поколений постоянно пользоваться вязанкой переходников. но когда это говоришь на тебя набрасываются с жаром сектанта, приказывают валить на сяоми, на андроид, на делл (хотя я давил кнопочки Apple IIс ещё когда их папки осваивали радость онанизма на черно-белые перефото из плейбоя, но орут, с прям с комиссарского-прокурорским задором ить жеж)

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2
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Nikolay Skidanov

вот эта упоротость поражает. это же всего лишь марка электроники, хорошая конечно (сам пользуюсь). но фанатизм похлеще религиозного

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0
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Dmitry Pushin

как яблочник поставил плюс и правда не приятная история. приходится держать type-c->usb переходники.

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0
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Виктор Исаков

Когда последний раз флешкой пользовался?😏

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4
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Артем Смирнов

Зачем втыкать флешку в ноут о_О

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1
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Lev MU

Нащелкал фоток на цифровом аппарате (профи Fujifilm), качество супер,где хранить и переписать на ноут нет проблем, а поехать к родственникам в гости, флешка с собой! И свои фотки показать и переписать на флешку, что в гостях нафоткались на ихнем фотике. Nikon. Стараюсь на телефон не щелкать, качество все равно ниже профи фотика.

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1
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Dmitriy Dorian

То есть, вы снимаете вот эти все сидения за столом с родственниками профессиональной камерой, перекидываете на флешку, чтобы за другим столом с другими родственниками посмотреть как вы до этого сидели за столом с предыдущими родственниками. Актуально.

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2
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Павел

Вы не поверите, но многие обычные люди до сих пор так делают.

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0
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Dmitriy Dorian

Обычные люди снимают профессиональной техникой домашние пьянки?

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0
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Денис Федорец

обычно именно профессиональной техникой их и снимают. друг купил Марк II чтобы снимать ребенка новорождённого - а то темно в районе кроватки

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1
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Павел

Вы не застали время, когда многие покупали зеркалки и мнили себя фотографами?

Да даже банально показать в гостях фотки из отпуска бывает намного проще с флешки, чем разбираться во всех хитросплетениях тамошнего Smart TV или локальных сетей.

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0
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Lev MU

Почему за сидением? Я везу на личном автомобиле свою красотку -жену (с которой мы справили в декабре прошлого года 51 год свадьбы). в БИГ - центр(Израиль), где меня и мою супругу знают в каждом магазине, махают рукой молодые девушки и кричат нам " МанишмА"(как дела), фотографирую ее на профи фотик(даже вначале девочки выскакивали продавщицы спрашивали меня, не для журнала вы ее фотографируете такую красивую женщину в возрасте? И когда я говорил, что для себя и детей каждый день фотографирую свою супругу,они дружно всем магазином хлопают мне и супруге!! И встречают как дугмаОт(красивую пару)!!

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0
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Vladimir Ignatov

Да, а потом ты пошёл купил лотерейный билетик, выписал бумажный чек, провёл картой по щели (через 3 дня узнал сколько ты потратил), отправил распечатку по факсу, пришёл домой вставил флоппи дискету VHS в пузатый черно-белый телевизор……
А, 51 год.. мазаль тов!

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0
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Важный мангал

Например, носитель ЭЦП. А она нужна постоянно, если работаешь с ЭДО. В том числе в поездках.

Да и просто USB-накопители еще далеко не ушли в прошлое. Со скоростью интернета в некоторых регионах люди до сих пор между кабинетами ходят с флешками и внешними хардами. Потому что переслать по Сети пару гигов - квест на целый рабочий день.

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1
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Marakuya

Токен, электроподпись, например

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0
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Ware Wow

Ну в небольшое путешествие удобнее взять.
Как вариант короче.

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0
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badResistor

Это концепт, а не реальное устройство.
Скорее всего никогда такое не будет выпущено, потому что это больна фантазия дизайнера.

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8
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Superposition

процессором Intel Core 12-го поколения

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7
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Балкон.Ру

Такое вот на крышке будет

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5
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Владислав Жданов

Проблемы с перегревом как на макбуках предыдущего поколения? Не, не слышали.

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4
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Важный мангал

Во имя экологии, конечно!

А если серьезно, то идея крутая и избавляться от проводов - это благое дело.
Но не от разъемов=) Как минимум USB-C надо оставить.
Ибо переходники - это сатанинское зло прямо из ада.

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4
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MONAR

Круто выглядит

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2
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Ruslan Umarkhanov

«Мы заново изобрели макбук»😀👍

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2
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Александр Сафонов

Переосмыслили)

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0
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Степан Фадеев

7 мм толщина......
Тоесть в сумку для его переноски нужно два листа метала пятерки класть, что бы это чудо техника не погнулась случайно.

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2
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Типун Понос

Сейчас соберут деньги и свалят в Камбоджу

Ответить
1
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Superposition

Кокаин выращивать?
https://youtu.be/loT_OoTyNhA

Ответить
3
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Важный мангал

Любопытно, как поворачивается колесо истории. Первые ноутбуки несли противоположную идею:
"Всё в одном корпусе, не нужно подключать переферийные устройства и носить с собой отдельные коробочки и девайсы - клавиатуру, мышь, дисковод, модем и т.д. Можно работать на полноценном компьютере, держа его на коленях - сидя, лёжа, на пляже, в самолёте, где угодно".

А сейчас с подачи самизнаетекакойкомпании ноутбуки всё больше превращаются в красивый, но исключительно настольный аксессуар, обвешанный переходниками.
Слово laptop уже даже не актуально. Всё меньше lap и всё больше desk.

Я всё жду, когда самизнаетекакаякомпания выпустит и задаст тренд на ноутбуки чисто с экраном и тачпадом.

Потому что:

- Хочешь наушники 3.5 - подключай через наш переходник за $19 или купи наши AirPods за $129 (сделано, в ноутах пока есть, но надолго ли?)
- Хочешь подключить HDMI - подключай через наш переходник за $69 (сделано)
- Хочешь подключить Ethernet - подключай через наш переходник за $69 (сделано)
- Хочешь воткнуть в ноутбук обычную USB-флешку - наш переходник за $19 (сделано)
- Хочешь подключить внешнюю клавиатуру - покупай нашу беспроводную за $179 (сделано)

(вы находитесь тут)

- Хочешь работать с вебкой - подключи внешнюю через переходник за $69 или купи нашу новую беспроводную Thunderlightning CamPod за $99.
- Хочешь послушать музыку без наушников - динамиков в корпусе больше нет, подключай через переходник за $19 или купи нашу беспроводную HomePod за $99.
- Хочешь использовать проводную зарядку (потому что ты в пути и с беспроводной ноут падает) - проводного разъема больше нет, купи магнитный переходник за $99
и т.д.

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0
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Павел

Сам себе навыдумывал проблем в настоящем и будущем, сам от них страдаешь.

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1
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Сергей Щукин

Скорее всего будет не так, как вы ждёте, а примерно так:

- Хочешь В СЕТЬ? (там и работа, и игры, и фотки с кино)
- купи нашу подписку
- ходи в Сеть с любого смарт-гласса

Не будет процессорных мощностей вообще в личной собственности. Всё в облаке. Потому что редкозёмы - они же неспроста называются именно так.

Судя по анонсированным планам швабба и иже с ним компашки - мы жили с вами в Золотом Веке, но он закончился.

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0
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Никита Золотоус

CumPod

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0
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Александр Привалов

Я не эпловод, но в связке айфон-айпад-аймак-макбук-айпод-айчтотамещё вроде бы провода вообще не нужны (всё из облака подтягивается и даже с того же места, где остановились на другом устройстве). Т.е. вы проводами обеспечиваете связь устройств из разных экосистем, а не собственно взаимодействие.

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0
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Александр Семченко

Эпл говно, и клиенты у них копрофилы.
P.S. Копрофилы, спасибо за минусы, вижу пошли минусовать, значит завтрак у Вас жидкий сегодня и Вы не довольны)))

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–1
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Марат Мурзаханов

Для зарядки бы отдельное, более элегантное решение и было бы вообще круто. Все равно основные вопросы к цене и перегревам

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1
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Максим Кирьязов

Страшно печатать на таком, так хрупко выглядит

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1
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Wonabeez Doratie

А если бы они не меняли разъемы под процессор каждый год, можно было просто менять чип и жить припеваючи

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1
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Mike Kosulin

Рейтинг iFixit 0/10

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1
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Александр Привалов

-3/10, т.е. пока использовал, еще пара переходников сломались(

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0
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Dmitriy Dorian

И при подключении всей периферии либо будет отваливаться этот магнитный хаб под весом, либо экран будет валиться и опрокидывать весь ноут. Разместить место присоединения посредине крышки — просто глупость несусветная.

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1
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Андрей Николаев

Хоспаде, какой херней страдают. Теперь вместо того, чтобы провод в разъем засунуть, мне нужно байду с проводом на экран сзади присобачивать. И в чем я выиграл? Один хер от ноута идет провод. Я уж думал там беспроводную зарядку вфигачили в днище корпуса..

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0
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Ivan Off

Смысл в том, что ноут без разъемов сильно теряет в толщине. Заявленные 7 мм - это бомба на рынке ноутов. Думаю, вес тоже сократится кардинально

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0
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Андрей Николаев

Мало того, что с такой толщиной система охлаждения будет для красоты, так еще и как дела обстоят с хрупкостью? Алюминий такой толщины не так сложно согнуть, про пластик я промолчу. Зачем все это? Нынешние ноуты с массой в 1.5кг - прям так тяжело? Долгое время ходил с ноутом в 3кг (игровой, мощный) и ниче, ни разу не напрягался.

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1
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Ivan Off

Да не, не аргумент. Ноут, который можно положить в папку для бумаг - это что-то. Недаром Джобс свой макбук на презентации из конверта вытаскивал.

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0
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Андрей Николаев

Это пафос. Кому он нужен? Вы будете из дома на работу с папкой в руках идти? Или все таки в сумку какую-то положите? И какая разница откуда ноут доставать? Хз, какая-то чушь, брать непрактичный ноут ради того, чтобы его из папки доставать, а не из сумки. Я уже молчу про размер экрана, из-за которого глаза в кучу.

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0
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Павел

7 мм это печка с процессором на архитектуре x86, потому что в таком объёме о нормальном охлаждении говорить не приходится.

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0
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Ivan Off

Значит, на ноуте можно будет и яичницу жарить... Не баг, но фича! )))

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0
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Павел

Даже дно ребристым сделали для этого :)

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0
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Ivan Off

Надеюсь, корпус с тефлоновым покрытием ;)

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0
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MONAR

(Второй раз отправилось, удалил)

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0
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dss

Зачем? Чтоб таскать потом эту докстанцию везде?

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0
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Ware Wow

Прикольно, но думаю там память и диски распаяны будут, для апгрейда не подойдет.

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0
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Александр Привалов

Да это обычное имиджевое устройство для компании, "заявить о сибе". Там даже задачи не стояло сделать функционально.

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0
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Jay Green

фу интол. на нормальные процессоры не хватило денег?

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0
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Павел

А много ли компаний делает процессоры для свободной продажи? Если не ошибаюсь, в этом ноутбуке будет стоять аналог бывшего Core M, то есть по факту это концепт — аналог MacBook 12". У AMD разве есть настолько дохлые процессоры для ноутбуков?

Что ещё остаётся, Qualcomm? Так Microsoft всё никак с поддержкой ARM не определится.

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0
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Влад Борщ

Сори, Эльбрус пока не очень распространён.

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0
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Ivan Off

Может, рекламу дать? "Elbrus. To the crazy ones..."

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0
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Михаил Павлов

Выглядит прикольно, нормальное у них утп такое

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0
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Valentin G

Без разъемов...😂 Хватит уже.

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0
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Егор Никулин

выглядит классно, но долго на рынке не продержится

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0
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Ivan Off

минутка ностальгии

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0
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Александр Привалов

Так вот кто все разъёмы спиздил!

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0
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Носова Юлия

а мне нравится такой

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0
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DeepFakescovery channel
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0
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Andrey Pilyugin

Какую проблему решает убирание портов? Не совсем понимаю зачем это нужно. Опыт использования 2016 макбука говорит лишь о том что переходники и доки - это костыли и совсем не удобно в реальности.

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0
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Slava Ugnachev

Самое главное в ноутбуке это система охлаждения, стоит ли говорить что здесь её нет?

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0
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Стартап Craob представил ноутбук без разъёмов и проводов — толщиной 7 мм Статьи редакции

На базе мобильных процессоров Alder Lake.

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