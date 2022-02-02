Производитель «умных» устройств Withings купит сервис для планирования тренировок и питания 8fit Статьи редакции
Компания планирует за три года вложить $30 млн в развитие рекомендаций для пользователей в своей технике.
- Withings интегрирует сервисы 8fit в собственные устройства, чтобы сделать их более персонализированными, объявила компания. Стороны не раскрывают условия сделки.
- 8fit основана в 2014 году. Стартап предлагает рекомендации по питанию и тренировкам в зависимости от роста, веса, телосложения и цели. Программа стоит $25 в месяц или $79 в год. По собственным данным, приложение скачали 40 млн раз с момента создания, оно доступно на шести языках. Выручка сервиса превышает $1 млн в месяц, пишет TechCrunch.
- Withings производит «умные» весы, которые могут оценить нервную активность и сделать ЭКГ, тонометры, «умные» часы, устройства для анализа сна.
- Компания основана в 2009 году. В 2016 году её купила Nokia для производства устройств для здоровья под собственным брендом. В мае 2018 года Withings выкупил обратно её сооснователь Эрик Каррэль, теперь компания работает независимо.
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