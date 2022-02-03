Microsoft остановила разработку гарнитуры смешанной реальности HoloLens 3 «из-за внутренних разногласий» — Insider Статьи редакции
Компания планирует разрабатывать AR-устройства с Samsung, утверждают источники издания.
Microsoft отказалась от работы над третьей версией HoloLens в середине 2021 года, когда начала сотрудничество с Samsung, пишет Insider со ссылкой на три источника в компании.
Договор Microsoft и Samsung о разработке совместного устройства вызвал разногласия внутри команды. Также компания отстаёт в выполнении контракта Пентагона на поставку HoloLens из-за качества гарнитур, утверждают источники. На фоне разногласий из подразделения начали увольняться сотрудники, пишет издание.
Замешательство и неопределённость стратегии описали в разговоре с Isider более 20 действующих сотрудников Microsoft. Часть сотрудников считает, что компания должна сосредоточиться на собственных разработках, другая — на производстве программ для партнёров. Также нет определённости, для кого делать гарнитуры — частных клиентов или компаний.
Около 25 сотрудников подразделения Microsoft перешли в Meta в 2021 году, в том числе проработавший в компании 20 лет инженер Дон Бокс. Ещё 20 сотрудников ушли в 2020 году, пишет издание на основе данных в LinkedIn. В январе 2022 года The Wall Street Journal сообщил, что за год из подразделения Microsoft уволились 100 человек.
Компания представила первую версию HoloLens в 2015 году. Через гарнитуру можно увидеть виртуальные объекты в реальном мире. Например, инструкции для сборки техники и другое. Microsoft позиционировала HoloLens как продукт для бизнеса и договорилась о поставках Ford и другим компаниям.
По оценкам одного из бывших сотрудников, было продано 40-60 тысяч HoloLens с момента её запуска. Устройство стоило около $3500. Выручка оказалась меньше, чем рассчитывало руководство Microsoft, поэтому стратегия поменялась, рассказывает один из источников в компании.
В Microsoft прокомментировали изданию, что «HoloLens остается важной частью планов в развитии смешанной реальности и метавселенной». В компании добавили, что в подразделении работает сильная команда, которая увеличилась за последний год. На более конкретные вопросы о планах и выручке от продажи гарнитур в компании не ответили.
- Microsoft показала вторую версию HoloLens в 2019 году. Она была «легче и удобнее» по сравнению с предыдущей моделью.
- В марте 2021 года Microsoft представила платформу для общения и работы в смешанной реальности Mesh. Платформа позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир.
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