Компания планирует разрабатывать AR-устройства с Samsung, утверждают источники издания.

{"id":359055} 1031 просмотров

Microsoft отказалась от работы над третьей версией HoloLens в середине 2021 года, когда начала сотрудничество с Samsung, пишет Insider со ссылкой на три источника в компании.

Договор Microsoft и Samsung о разработке совместного устройства вызвал разногласия внутри команды. Также компания отстаёт в выполнении контракта Пентагона на поставку HoloLens из-за качества гарнитур, утверждают источники. На фоне разногласий из подразделения начали увольняться сотрудники, пишет издание.

Замешательство и неопределённость стратегии описали в разговоре с Isider более 20 действующих сотрудников Microsoft. Часть сотрудников считает, что компания должна сосредоточиться на собственных разработках, другая — на производстве программ для партнёров. Также нет определённости, для кого делать гарнитуры — частных клиентов или компаний.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Около 25 сотрудников подразделения Microsoft перешли в Meta в 2021 году, в том числе проработавший в компании 20 лет инженер Дон Бокс. Ещё 20 сотрудников ушли в 2020 году, пишет издание на основе данных в LinkedIn. В январе 2022 года The Wall Street Journal сообщил, что за год из подразделения Microsoft уволились 100 человек.

Компания представила первую версию HoloLens в 2015 году. Через гарнитуру можно увидеть виртуальные объекты в реальном мире. Например, инструкции для сборки техники и другое. Microsoft позиционировала HoloLens как продукт для бизнеса и договорилась о поставках Ford и другим компаниям.

Пример работы HoloLens

По оценкам одного из бывших сотрудников, было продано 40-60 тысяч HoloLens с момента её запуска. Устройство стоило около $3500. Выручка оказалась меньше, чем рассчитывало руководство Microsoft, поэтому стратегия поменялась, рассказывает один из источников в компании.

В Microsoft прокомментировали изданию, что «HoloLens остается важной частью планов в развитии смешанной реальности и метавселенной». В компании добавили, что в подразделении работает сильная команда, которая увеличилась за последний год. На более конкретные вопросы о планах и выручке от продажи гарнитур в компании не ответили.

Microsoft показала вторую версию HoloLens в 2019 году. Она была «легче и удобнее» по сравнению с предыдущей моделью.

В марте 2021 года Microsoft представила платформу для общения и работы в смешанной реальности Mesh. Платформа позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир.