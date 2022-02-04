Техника
Евгения Евсеева

«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».

  • Команда SberDevices присоединилась к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее.

  • «Сбер» заявил, что видит перспективы в развитии единого стандарта. Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
  • Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Он должен выйти в 2022 году.
  • Всего, кроме Apple, Google и Amazon, проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру. В ноябре 2021 года к разработке присоединился «Яндекс».

#новость #сбер

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Андрей Малых

Классика

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Dmitry Perepelkin

Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
 Ok, Google, салют ёпта

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Марат Язмыш

Apple то что там делает, 5 лет завезти usb c не могут

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Dmitry Perepelkin

А разве они собирались?) Свои кабели же выгоднее продавать.

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Artemy

SAGA

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Ssstrann1k Ec

Big brother is watching you.
Coming soon👍

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Radna

Классно

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Roman Krasovskiy

Стандарт будет иметь опцию автоматической продажи вещей владельца дома в счёт погашения кредита в Сбере?))

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Ruslan Umarkhanov

Инновационные СБЕРегающие лампочки😬😀

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Артур Шнайдер

Как же круто, что конфликт между США и РФ не мешает технологиям корпораций двух стран развиваться сообща

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Техника
Евгения Евсеева
«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».

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