«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции
В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».
Команда SberDevices присоединилась к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее.
- «Сбер» заявил, что видит перспективы в развитии единого стандарта. Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
- Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Он должен выйти в 2022 году.
- Всего, кроме Apple, Google и Amazon, проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру. В ноябре 2021 года к разработке присоединился «Яндекс».
Классика
Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
Ok, Google, салют ёпта
Apple то что там делает, 5 лет завезти usb c не могут
А разве они собирались?) Свои кабели же выгоднее продавать.
SAGA
Big brother is watching you.
Coming soon👍
Классно
Стандарт будет иметь опцию автоматической продажи вещей владельца дома в счёт погашения кредита в Сбере?))
Инновационные СБЕРегающие лампочки😬😀
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