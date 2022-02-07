Apple выпустит MacBook Pro начального уровня с чипом M2 в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции
Он может заменить 13-дюймовую модель на базе M1.
После выпуска флагманских MacBook Pro в октябре, Apple приступила к работе над MacBook Pro начального уровня, который заменит 13-дюймовую модель на базе M1, утверждает Марк Гурман из Bloomberg в рассылке Power On.
По данным обозревателя, чтобы сделать устройство более доступным, компания пошла на ряд технических компромиссов: уменьшила диагональ экрана, отказалась от поддержки ProMotion (120 Гц) и сократила объём памяти.
Тем не менее ноутбук впервые получит фирменный процессор M2, который поступил в производство. Как сообщает Гурман, по вычислительной мощности он превосходит базовый M1, но отстаёт от M1 Pro и M1 Max.
Отмечается, что таким чипом оснастят не только MacBook Pro, но и обновлённые MacBook Air, Mac mini и 24-дюймовый iMac. Ранее Bloomberg раскрыл список устройств, которые Apple планирует представить в 2022 году.
"начального"
Подожду М3)
Был бы на 16" я бы взял. М1 pro мне не нужен, а ноут с большой диагональю хочется.
Статья для тех, кто хочет быть шустрее конкурентов и разобраться в теме.
Этот пост для тех, кто идет вперед, но остается на месте. Основан исключительно на личном опыте и паре десятков книжек о мотивации, тайм менеджменте, прокрастинации и далее. Список целей на 22 год написан, понедельник, и не один, прошел, я даже не начала шагать в сторону «лучше версии себя».
Это поможет при открытии своего дела и изменении стратегии действующего бизнеса, считают организаторы площадки.
От нового плеера до заработка с роликов
Как эффективно использовать WhatsApp Business для создания маркетинговой стратегии? Как и что писать в рекламной рассылке WhatsApp? Мы подготовили для вас лучшие шаблоны маркетинговых сообщений, которые вы можете использовать для своего бизнеса.
02.02.2022 года в 17-35 поступил звонок с номера 900 (согласно детализации звонили +79777578648 ) пытались предложить кредит, я отказалась и положила трубку.
Рассказываем, как сервис RUSSPASS помогает музеям, гидам и выставочным площадкам.
С 24 марта компания снизит лимит для внутренних платежей.
В ночь с 31 января на 1 февраля в мире встречали 2022 год по китайскому календарю. Yota проследила голосовой трафик пользователей с Китаем, а также интернет-трафик, потраченный на популярные китайские приложения в предновогоднюю неделю: с 24 января по 1 февраля 2022 года. Абсолютным лидером среди приложений стал мессенджер WeChat.
Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.