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Apple выпустит MacBook Pro начального уровня с чипом M2 в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции

Он может заменить 13-дюймовую модель на базе M1.

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После выпуска флагманских MacBook Pro в октябре, Apple приступила к работе над MacBook Pro начального уровня, который заменит 13-дюймовую модель на базе M1, утверждает Марк Гурман из Bloomberg в рассылке Power On.

По данным обозревателя, чтобы сделать устройство более доступным, компания пошла на ряд технических компромиссов: уменьшила диагональ экрана, отказалась от поддержки ProMotion (120 Гц) и сократила объём памяти.

Тем не менее ноутбук впервые получит фирменный процессор M2, который поступил в производство. Как сообщает Гурман, по вычислительной мощности он превосходит базовый M1, но отстаёт от M1 Pro и M1 Max.

Отмечается, что таким чипом оснастят не только MacBook Pro, но и обновлённые MacBook Air, Mac mini и 24-дюймовый iMac. Ранее Bloomberg раскрыл список устройств, которые Apple планирует представить в 2022 году.

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#новость #macbookpro #ipad #iphone #apple

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Марат Язмыш

Подожду М3)

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Макс Верстаппен

Был бы на 16" я бы взял. М1 pro мне не нужен, а ноут с большой диагональю хочется.

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