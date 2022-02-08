«Эльдорадо» по ошибке показал неанонсированные устройства «Сбера» для «умного» дома — камеру, датчики и другие Статьи редакции
Устройства стоят от 1099 до 3699 рублей, по данным на сайте.
Описание и фотографии новых устройств заметил N+1. Теперь их можно посмотреть только через сохранённую версию страницы.
«Умная» камера от «Сбера» может стоять на подставке или в чехле в виде медведя. Камера с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может работать в режиме трансляции или записи на карту MicroSD.
В устройстве есть микрофон, датчик освещения и инфракрасный светодиод для работы в неосвещенном помещении. Установлен индикатор записи, но нет кнопок для отключения микрофона и камеры. По данным на сайте, камера будет стоить 3699 рублей.
«Умный» контроллер нужен для подключения небольших устройств к системе. Он работает с протоколами Wi-Fi, BLE, Bluetooth Mesh и ZigBee и может поддерживать связь со 128 устройствами, указано в описании. Стоит 2699 рублей.
Есть датчики движения, открытия дверей, температуры, влажности. Три датчика из четырех работают на ZigBee, а один (датчик температуры и влажности без дисплея) — на Bluetooth, он не сможет включиться в сеть с остальными. Стоят от 1099 до 1999 рублей.
В SberDevices сообщили vc.ru, что постоянно развивают линейку «умных» устройств и презентуют их в ближайшее время.
- В феврале 2022 года «Сбер» присоединился к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома. В нём состоят Apple, Google и другие компании.
Искренне верю, что ничего случайного «по ошибке» нет и быть не может. Как по мне тупой психологический трюк, чтобы привлечь внимание к своим продуктам.
внимание привлечено, главное что приём работает, тупо это или не тупо
Искренне верю, что распиздяйство - классика и от этого никуда не уйти.
Какая эпичная утечка, все только и следили за устройствами Сбера
Бритва Хэнлона: Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.
На клавиатуре русский язык закончился?
Похоже, что так. Неординарные методы нынче...
Методам уже сто лет в обед. Уже не помню, когда последний раз выходило хоть одно устройство без "сливов".
Датчик температуры и влажности как-то очень сильно напоминает xiaomi)))
У xiaomi только со шрифтами получше, нет таких конских пробелов.
Не анонсированный же))))
Главное сертифицированный штоб был. Тут многим важно это.
И с счётчиком от РКН
и пломбой ФАПСИ
А что, нынче квадратное устройство сразу должно напоминать сяоми? Так у них и круглый есть, какой сделать то? треугольный?
100% это оно и есть, просто наклейки свои налепили. В качестве хаба там небось акара под капотом, в другом корпусе просто
Умная камера смахивает на товарища майора
У вас всё смахивает на товарища майора.
Конечно, если это от сбера )
С пеленок детям будут навязывать, что это норма. Вот зуммеры уже даже не считают, что камеры слежения это что-то плохое.
Когда нормы меняются, сложно писать о том, что есть настоящая норма.
А лично мне некомфортно уже, когда я не вижу камеры наблюдения, сразу прилетает странная параноидальная мыслишка "а нет ли тут скрытой камеры". Психологический трюк, лел
Смахивает прямую трансляцию товарищу майору.
Кто те люди, которые добровольно ставят домой анальные зонды насквозь дырявых российских сервисов?
Любители хайпа + любители упрощать жизнь по делу и нет. Их миллионы на самом деле.
Кто в здравом уме может поставить камеру от сбера к себе в дом?
Дадут например год бесплатной записи в облако - поставят.
не дадут, это ж Сбер
Дадут в кредит
подписка это называется
Год бесплатно ваши записи будут выкладывать на порнохаб
Кому на порнхабе сдались записи вашей жены в огуречной маске?
Камеру от Ivideon можно ставить в здравом уме?
А как же Алисы в Яндекс колонках? Многие же имеют😒
Ля вот это там медведь-циклоп криповый, такого в спальню родителям-то ставить страшно
А зачем ты ставишь видеокамеры в спальню родителям?
😏
Под родителями я имел в виду свое поколение, которое это, предположительно, должно покупать
Снимать хоум видео же
"По ошибке показал", ага. Никому не всрались эти девайсы, даже такие маркетологические приёмчики не помогут.
Мы обязательно сообщим о старте продаж в нашем канале и тут - в чате. Пожалуйста, ожидайте, официальной информации
Скупают Китай , потом наценка за ребрендинг в 1,5-2 раза, и все вот вам отечественный продукт , замечено на камерах UNV , которые при переходе под название Ростелеком стали стоить в районе 4500₽ , а до этого были 2200-2400₽.
Идея не нова)) И более того, подобными путями товары могут идти в оборонку)
Один пульт от АТС Сименс Тимсет (годов так 60-х), Второй пульт от системы Набат ) Суммы называть я не буду - кому интересно загуглит.
Ну естественно все сертифицировано, лицензировано, отечественная разработка)
Забыли еще одну картинку.
Умная Сберхрень
Ну зачем вы так... (пошел блевать)
Ну да, по ошибке 😂
П- прогрев.
- А может вам и ключ от квартиры где деньги лежат?
- Да, и камеру туда же, чтобы не лазить по лишним ящикам.
Кому нужны ваши ящики... Повесят на вас кредит, сами из ящиков все вытащите.
И ведь кто-то это купит и будет этим пользоваться
колонкой алиса же пользуются) Почему нет?)
Кто-то не считает свою личной жизнь - личной. Их право)
Будет эпик, когда эти камеры ломанут и в сеть будут сливать сонных кузьмичей в труханах)
Поставить камеры, колонку от Сбера и будет шоу за стеклом. Гаджеты может быть и хорошие, но что-то я лучше по консервативному лучше в "глупом" доме поживу, так комфортней.
Ну тут прям ждут чего там Сбер выкатит инновационного. Притащили с алика, перекорпусили, ПО свое может написали. Чего анонсировать-то? Вот если это поделие нае...ся, его куда тащить? В отделение Сбера или сразу дядюшке Ляо отправлять?
Случайностей в данном случае быть не может, это умный ход как по мне
Мы следим за вами полностью! Ваш Сбер
По ошибке во время учений захватили страну….
Что значит "по ошибке", как вообще можно что то по ошибке выложить
Ну может кто-то не на ту кнопочку нажал…🤔
Можно просто скопировать все устройства компаний что уже есть на рынке. в том числе xiaomi. Я вот у яндекса видимо денег не так много.
Яндекс слушает, сбер - смотрит))
камера для умного дома от сбера... кто-то реально это покупает к себе домой?
А Телекран еще не анонсирован?
Дааа, по ошибке))))
Не по ошибке.
Трюк стар, как мир.
Ох, не знаю, не знаю. Ходят нехорошие разговоры о качестве этого китайского барахла под брендом сбера. Так, для понимания качества сбердевайсов — «качество» компонентов и сборки «умной разетки» от сбербанка. Розетка залита герметиком, использованы самые дешёвые комплектующие, изоляция некоторых компонентов выполнена обычным скотчем (!!!), неаккуратный монтаж... На фоне конкурентов - просто мусор. Если купили - лучше не подключать большую нагрузку. Думаю, с остальными девайсами такая же история. Лучше уж чуть доплатить и купить что-то более качественное.
Что более качественное рекомендуете для дома в России на сегодня?
Интересно, а вот это тоже по ошибке показывается*?
https://www.eldorado.ru/c/vaginalnye-shariki/
(!! не переходите по ссылке если не хотите чтобы вам яндекс таргетил продукцию подобного назначения !!)
Кажется пора переименовать бренд в elda-rada.ru
*) пока перекидывал ссылки знакомым понял что такое продаётся только в некоторых регионах(пример — Уфа)
Устройства стоят от 1099 до 3699 рублей, по данным на сайте.
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