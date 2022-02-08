Устройства стоят от 1099 до 3699 рублей, по данным на сайте.

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Описание и фотографии новых устройств заметил N+1. Теперь их можно посмотреть только через сохранённую версию страницы.

«Умная» камера от «Сбера» может стоять на подставке или в чехле в виде медведя. Камера с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может работать в режиме трансляции или записи на карту MicroSD.

В устройстве есть микрофон, датчик освещения и инфракрасный светодиод для работы в неосвещенном помещении. Установлен индикатор записи, но нет кнопок для отключения микрофона и камеры. По данным на сайте, камера будет стоить 3699 рублей.

«Умная» камера «Сбера»

«Умный» контроллер нужен для подключения небольших устройств к системе. Он работает с протоколами Wi-Fi, BLE, Bluetooth Mesh и ZigBee и может поддерживать связь со 128 устройствами, указано в описании. Стоит 2699 рублей.

Контроллер устройств

Есть датчики движения, открытия дверей, температуры, влажности. Три датчика из четырех работают на ZigBee, а один (датчик температуры и влажности без дисплея) — на Bluetooth, он не сможет включиться в сеть с остальными. Стоят от 1099 до 1999 рублей.

Датчик открытия дверей

Датчик движения

Датчики температуры и влажности

В SberDevices сообщили vc.ru, что постоянно развивают линейку «умных» устройств и презентуют их в ближайшее время.