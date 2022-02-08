Техника
Маша Цепелева

«Эльдорадо» по ошибке показал неанонсированные устройства «Сбера» для «умного» дома — камеру, датчики и другие Статьи редакции

Устройства стоят от 1099 до 3699 рублей, по данным на сайте.

66 66 комментариев
4856 просмотров

Описание и фотографии новых устройств заметил N+1. Теперь их можно посмотреть только через сохранённую версию страницы.

«Умная» камера от «Сбера» может стоять на подставке или в чехле в виде медведя. Камера с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может работать в режиме трансляции или записи на карту MicroSD.

В устройстве есть микрофон, датчик освещения и инфракрасный светодиод для работы в неосвещенном помещении. Установлен индикатор записи, но нет кнопок для отключения микрофона и камеры. По данным на сайте, камера будет стоить 3699 рублей.

«Умная» камера «Сбера»

«Умный» контроллер нужен для подключения небольших устройств к системе. Он работает с протоколами Wi-Fi, BLE, Bluetooth Mesh и ZigBee и может поддерживать связь со 128 устройствами, указано в описании. Стоит 2699 рублей.

Контроллер устройств

Есть датчики движения, открытия дверей, температуры, влажности. Три датчика из четырех работают на ZigBee, а один (датчик температуры и влажности без дисплея) — на Bluetooth, он не сможет включиться в сеть с остальными. Стоят от 1099 до 1999 рублей.

Датчик открытия дверей
Датчик движения
Датчики температуры и влажности

В SberDevices сообщили vc.ru, что постоянно развивают линейку «умных» устройств и презентуют их в ближайшее время.

  • В феврале 2022 года «Сбер» присоединился к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома. В нём состоят Apple, Google и другие компании.

#новость #сбер

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66 комментариев
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Александр Перепелица

Искренне верю, что ничего случайного «по ошибке» нет и быть не может. Как по мне тупой психологический трюк, чтобы привлечь внимание к своим продуктам.

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56
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умный человек

внимание привлечено, главное что приём работает, тупо это или не тупо

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15
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Андрей

Искренне верю, что распиздяйство - классика и от этого никуда не уйти.

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12
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Yarro S

Какая эпичная утечка, все только и следили за устройствами Сбера

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3
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Dmitry Vorontsov

Бритва Хэнлона: Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.

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1
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Алексей Смирнов

На клавиатуре русский язык закончился?

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2
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Ms Aleksandra

Похоже, что так. Неординарные методы нынче...

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0
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Andrey K

Методам уже сто лет в обед. Уже не помню, когда последний раз выходило хоть одно устройство без "сливов".

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5
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Петррр Иваныч

Датчик температуры и влажности как-то очень сильно напоминает xiaomi)))

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30
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Mann Ivanov

У xiaomi только со шрифтами получше, нет таких конских пробелов.

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4
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Nikita

Не анонсированный же))))

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3
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R-Globus

Главное сертифицированный штоб был. Тут многим важно это.

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1
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Игорь Протасов

И с счётчиком от РКН

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0
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R-Globus

и пломбой ФАПСИ

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0
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Никита Павлов

А что, нынче квадратное устройство сразу должно напоминать сяоми? Так у них и круглый есть, какой сделать то? треугольный?

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2
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Roman Novikov

100% это оно и есть, просто наклейки свои налепили. В качестве хаба там небось акара под капотом, в другом корпусе просто

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0
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Murat Oshroev

Умная камера смахивает на товарища майора

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14
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lakoros

У вас всё смахивает на товарища майора.

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8
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Murat Oshroev

Конечно, если это от сбера )

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3
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Руководитель отдела выдр

С пеленок детям будут навязывать, что это норма. Вот зуммеры уже даже не считают, что камеры слежения это что-то плохое.

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1
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Anton Fen

Когда нормы меняются, сложно писать о том, что есть настоящая норма.
А лично мне некомфортно уже, когда я не вижу камеры наблюдения, сразу прилетает странная параноидальная мыслишка "а нет ли тут скрытой камеры". Психологический трюк, лел

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0
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О, я из Англии

Смахивает прямую трансляцию товарищу майору.
Кто те люди, которые добровольно ставят домой анальные зонды насквозь дырявых российских сервисов?

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0
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Поджог Сараев

Любители хайпа + любители упрощать жизнь по делу и нет. Их миллионы на самом деле.

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1
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яйцо со шрамом

Кто в здравом уме может поставить камеру от сбера к себе в дом?

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12
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Цкуро Бесцветный

Дадут например год бесплатной записи в облако - поставят.

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2
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R-Globus

не дадут, это ж Сбер

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1
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Andrew Stepanov

Дадут в кредит

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0
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R-Globus

подписка это называется

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0
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Игорь Протасов

Год бесплатно ваши записи будут выкладывать на порнохаб

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0
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О, я из Англии

Кому на порнхабе сдались записи вашей жены в огуречной маске?

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0
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Ivan Susanin

Камеру от Ivideon можно ставить в здравом уме?

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1
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Я не Робот

А как же Алисы в Яндекс колонках? Многие же имеют😒

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1
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Andre Macareno

Ля вот это там медведь-циклоп криповый, такого в спальню родителям-то ставить страшно

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3
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Семен Переделкин

А зачем ты ставишь видеокамеры в спальню родителям?

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20
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Render

😏

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0
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Andre Macareno

Под родителями я имел в виду свое поколение, которое это, предположительно, должно покупать

Снимать хоум видео же

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0
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Семен Переделкин

"По ошибке показал", ага. Никому не всрались эти девайсы, даже такие маркетологические приёмчики не помогут.

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9
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Сбер

Мы обязательно сообщим о старте продаж в нашем канале и тут - в чате. Пожалуйста, ожидайте, официальной информации

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–6
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Успешный инструмент

Никто:
Абсолютно никто:
Сбер: Мы обязательно сообщим о старте продаж, Пожалуйста, ожидайте

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10
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R-Globus
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2
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Алексей Алексеев

Скупают Китай , потом наценка за ребрендинг в 1,5-2 раза, и все вот вам отечественный продукт , замечено на камерах UNV , которые при переходе под название Ростелеком стали стоить в районе 4500₽ , а до этого были 2200-2400₽.

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4
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Максим

Идея не нова)) И более того, подобными путями товары могут идти в оборонку)
Один пульт от АТС Сименс Тимсет (годов так 60-х), Второй пульт от системы Набат ) Суммы называть я не буду - кому интересно загуглит.

Ну естественно все сертифицировано, лицензировано, отечественная разработка)

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1
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Василий Степанофф

Забыли еще одну картинку.
Умная Сберхрень

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2
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R-Globus

Ну зачем вы так... (пошел блевать)

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1
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Benjamin Button

Ну да, по ошибке 😂

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1
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Амидв Ваджранга

П- прогрев.

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1
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Павел -

- А может вам и ключ от квартиры где деньги лежат?
- Да, и камеру туда же, чтобы не лазить по лишним ящикам.

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1
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R-Globus

Кому нужны ваши ящики... Повесят на вас кредит, сами из ящиков все вытащите.

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0
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Михаил Иванов

И ведь кто-то это купит и будет этим пользоваться

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1
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Максим

колонкой алиса же пользуются) Почему нет?)

Кто-то не считает свою личной жизнь - личной. Их право)

Будет эпик, когда эти камеры ломанут и в сеть будут сливать сонных кузьмичей в труханах)

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0
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Александр Ильченко

Поставить камеры, колонку от Сбера и будет шоу за стеклом. Гаджеты может быть и хорошие, но что-то я лучше по консервативному лучше в "глупом" доме поживу, так комфортней.

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1
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R-Globus

Ну тут прям ждут чего там Сбер выкатит инновационного. Притащили с алика, перекорпусили, ПО свое может написали. Чего анонсировать-то? Вот если это поделие нае...ся, его куда тащить? В отделение Сбера или сразу дядюшке Ляо отправлять?

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0
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Лиля Гасайниева

Случайностей в данном случае быть не может, это умный ход как по мне

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0
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Роман Вяткин

Мы следим за вами полностью! Ваш Сбер

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0
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Timmber UFA

По ошибке во время учений захватили страну….

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0
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Тигран Степашин

Что значит "по ошибке", как вообще можно что то по ошибке выложить

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0
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iRina 💓

Ну может кто-то не на ту кнопочку нажал…🤔

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0
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lakoros

Можно просто скопировать все устройства компаний что уже есть на рынке. в том числе xiaomi. Я вот у яндекса видимо денег не так много.

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0
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Максим

Яндекс слушает, сбер - смотрит))

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0
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Максим

камера для умного дома от сбера... кто-то реально это покупает к себе домой?

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0
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Сеня Смаков

А Телекран еще не анонсирован?

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0
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Василий Королев

Дааа, по ошибке))))

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0
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Андрей Волхонский

Не по ошибке.
Трюк стар, как мир.

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Александр Беляев

Ох, не знаю, не знаю. Ходят нехорошие разговоры о качестве этого китайского барахла под брендом сбера. Так, для понимания качества сбердевайсов — «качество» компонентов и сборки «умной разетки» от сбербанка. Розетка залита герметиком, использованы самые дешёвые комплектующие, изоляция некоторых компонентов выполнена обычным скотчем (!!!), неаккуратный монтаж... На фоне конкурентов - просто мусор. Если купили - лучше не подключать большую нагрузку. Думаю, с остальными девайсами такая же история. Лучше уж чуть доплатить и купить что-то более качественное.

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Ivan Susanin

Что более качественное рекомендуете для дома в России на сегодня?

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0
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L A

Интересно, а вот это тоже по ошибке показывается*?
https://www.eldorado.ru/c/vaginalnye-shariki/
(!! не переходите по ссылке если не хотите чтобы вам яндекс таргетил продукцию подобного назначения !!)

Кажется пора переименовать бренд в elda-rada.ru

*) пока перекидывал ссылки знакомым понял что такое продаётся только в некоторых регионах(пример — Уфа)

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0
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Читать все 66 комментариев
Техника
Маша Цепелева
«Эльдорадо» по ошибке показал неанонсированные устройства «Сбера» для «умного» дома — камеру, датчики и другие Статьи редакции

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