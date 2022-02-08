Сооснователь Peloton Джон Фоли уйдёт с поста гендиректора после падения акций компании на 79% за год Статьи редакции
Производитель тренажёров также сократит 2800 человек, 20% штата, для сокращения расходов.
Джон Фоли руководил компанией с момента её основания в 2011 году. Его место займёт Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify и Netflix, он также войдёт в совет Peloton, сообщила WSJ компания. Фоли останется владельцем доли в Peloton в 8%.
Также уйдёт в отставку президент Peloton Уильям Линч, он останется в совете директоров. В правление войдут два новых директора — глава LevaData, которая управляет цепочками поставок с помощью ИИ, Анхель Мендес и бывший директор по маркетингу Airbnb Джонатан Милденхолл.
Компания сократит 2800 рабочих мест, это около 20% штата, чтобы справиться с падением спроса на тренажёры и растущими убытками.
Peloton планирует сократить ежегодные расходы на $800 млн. Компания остановит строительство нового завода Peloton Output Park в Огайо за $400 млн и продаст часть складов.
Выручка Peloton за второй квартал 2021 финансового года составила $1,14 млрд. У сервиса 2,77 млн подписчиков.
- Спрос на оборудование Peloton резко вырос в период пандемии и массовой удалёнки, но после открытия фитнес-залов и массовой вакцинации людей темпы продаж снизились. Рыночная капитализация Peloton упала с $52 млрд в начале 2021 года до $9,7 млрд в феврале 2022 года.
- В январе один из инвесторов Peloton потребовал увольнения гендиректора и продажи компании на фоне резкого падения акций, выяснил WSJ.
- В феврале 2022 года источники FT сообщили, что покупкой Peloton заинтересовались Amazon и Nike. При этом сама компания ещё не приняла решение о продаже.
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