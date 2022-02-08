Техника
Маша Цепелева

Сооснователь Peloton Джон Фоли уйдёт с поста гендиректора после падения акций компании на 79% за год Статьи редакции

Производитель тренажёров также сократит 2800 человек, 20% штата, для сокращения расходов.

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Джон Фоли руководил компанией с момента её основания в 2011 году. Его место займёт Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify и Netflix, он также войдёт в совет Peloton, сообщила WSJ компания. Фоли останется владельцем доли в Peloton в 8%.

Джон Фоли

Также уйдёт в отставку президент Peloton Уильям Линч, он останется в совете директоров. В правление войдут два новых директора — глава LevaData, которая управляет цепочками поставок с помощью ИИ, Анхель Мендес и бывший директор по маркетингу Airbnb Джонатан Милденхолл.

Компания сократит 2800 рабочих мест, это около 20% штата, чтобы справиться с падением спроса на тренажёры и растущими убытками.

Peloton планирует сократить ежегодные расходы на $800 млн. Компания остановит строительство нового завода Peloton Output Park в Огайо за $400 млн и продаст часть складов.

Выручка Peloton за второй квартал 2021 финансового года составила $1,14 млрд. У сервиса 2,77 млн подписчиков.

  • Спрос на оборудование Peloton резко вырос в период пандемии и массовой удалёнки, но после открытия фитнес-залов и массовой вакцинации людей темпы продаж снизились. Рыночная капитализация Peloton упала с $52 млрд в начале 2021 года до $9,7 млрд в феврале 2022 года.
  • В январе один из инвесторов Peloton потребовал увольнения гендиректора и продажи компании на фоне резкого падения акций, выяснил WSJ.
  • В феврале 2022 года источники FT сообщили, что покупкой Peloton заинтересовались Amazon и Nike. При этом сама компания ещё не приняла решение о продаже.
Финансы
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#новость #peloton

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Nadir Abdullaev

Вернулись к доковидному уровню

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G8Law

На фоне приложений для смартфонов
и нужда во многих тренажёрах пропадает.

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Роман Сакутин

Зачем женщины когда есть порно

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Евгений Симутин

Готовят к продаже

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Денежный корабль

Получается, в компании 14 тыс. сотрудников. Тяжело представить, для чего такое количество.

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Алексей Дымов

Не смог управлять пандемией, а акционеры по-прежнему хотят денег. Надо менять, согласен

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Кристина Tobody

Люди будут переходить все больше в онлайн миры, особенно на Западе, поэтому нужны будут тренажёры другого формата

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Дэни Трэхо

Онлайн тренажёр в метавселенной?

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О, я из Англии

Тренажер в онлайн мирах - прокачка виртуальных мышц аватара до 80lvl?
Или вы просто решили сказать умное, но полчилось как обычно?

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