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Техника
Илья Склюев

Японская компания выпустила вытянутый монитор за $100 — для бесконечной прокрутки тредов в Twitter и Slack Статьи редакции

Но, по словам журналистов, пользоваться такими экранами не так уж и удобно.

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Источник: Thanko

В феврале 2022 года японский производитель техники Thanko представил «ультрапортретный» монитор. В вертикальном положении дисплей подойдёт для «бесконечной прокрутки» Twitter и мессенджеров вроде Slack, Discord и других. А в горизонтальном — для просмотра данных о компьютере, например, о загрузке процессора и видеокарты.

К компьютеру он подключается через HDMI. Пока TL Portrait Display продаётся только в Японии по цене 11 200 йен (около 7000 рублей).

Источник: Thanko

Монитор получил диагональ 7,9 дюйма с разрешением 400 x 1280 пикселей и соотношением сторон 5:19. Монитор высотой 21 см можно установить на стол с помощью подставок.

Источник: Thanko

Что не так с мониторами для Twitter

TL Portrait Display только представили в феврале 2022 года, но ещё в ноябре похожий монитор от другой японской компании Elsonic раскритиковало The Verge. У модели EK-MD088 оказался такой же вытянутый экран и сомнительный набор возможностей, как и у разработки Thanko.

Монитор получил высоту 25 см, соотношение сторон 7:32, диагональ 8,8 дюйма и разрешение 420×1920 пикселей. Для подключения к компьютеру он использует mini HDMI, а для устойчивости на его задней стороне находится откидывающаяся подставка. EK-MD088 поступит в продажу 18 февраля только в Японии за 14 800 йен (около 10 тысяч рублей).

Elsonic EK-MD088. Источник: Nojima

Мониторы вроде Elsonic удобно использовать для просмотра новостей или графиков, пишет The Verge. Однако Slack на нём может работать некорректно из-за ширины экрана, а если расположить его горизонтально, на нём мало что поместится.

Несмотря на рекламные фотографии, где на мониторе изображён программный код, в реальных условиях для него будет слишком мало места.

Вот так будет выглядеть программный код на экране Elsonic. Источник: The Verge 

The Verge заявляет, что пользователям в качестве второго монитора вместо Elsonic и ему подобных будет проще использовать экраны с соотношением сторон 16:9 и 16:10. С помощью подставок их тоже можно расположить вертикально и получить больше возможностей для работы.

В качестве альтернативы второму монитору издание предлагает использовать планшеты: например, синхронизировать iPad с экраном MacOS или Windows. Впрочем, оно признаёт, что разработка Elsonic может найти свою нишу — а экраны для Twitter могут появиться у всех уже в 2022 году.

#монитор #япония #twitter

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Александр Саввин

Ходят слухи, что ещё сам Стив Джобс вытянул экран в iPhone 5, что бы можно было удобнее читать Твиттер и слак

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Полина Лааксо

вот бы слак в принципе не приходилось читать, а

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Пабы старой Руси

*шутка про удобство просмотра дикпиков*

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xface

Таких мониторов давно уже на алике, как грязи. Причем есть разрешением и побольше, вплоть до 3840x1100. И даже с поддержкой touch screen есть
Ищите на али "aida64 display"

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Ari Ari

А впаять терминал для оплаты?

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