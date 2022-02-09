Samsung представила смартфоны S22, S22+ и S22 Ultra по цене от 79 990 рублей Статьи редакции
А также обновлённые планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra.
Базовая модель S22 получила AMOLED-дисплей с увеличенным диапазоном динамической частоты обновления картинки от 24 до 120 Гц, рассказала компания. Корпус устройства, по сравнению с прошлогодней версией, не получил значительных изменений.
Ёмкость аккумулятора по сравнению с прошлым поколением уменьшилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч, при этом Samsung утверждает, что время автономной работы устройства увеличилось. Устройство получило защиту от воды стандарта IPX8 — выдерживает погружение в пресную воду на глубину до полутора метров на 30 минут.
S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением, а также фронтальной камерой 10 МП f2.2. Сенсоры получили увеличенный размер пикселей для захвата света и обновленную систему подавления шумов. По утверждению компании, новое поколение смартфонов создаёт более яркие и чёткие снимки в условиях плохого освещения.
Смартфон доступен в России в восьми цветах по цене от 79 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.
Модель S22+ получила экран с увеличенной яркостью до 1750 нит и аккумулятор 4500 мА·ч (в S21+ был 4800 мА·ч), запаса которого, по словам инженеров, достаточно для работы в течение двух дней. Смартфон оснащён таким же блоком камер, как S22. Стоимость — от 94 990 рублей за модель со 128 ГБ.
S22 Ultra отличается увеличенной диагональю экрана 6.8 дюймов с яркостью до 1750 нит и динамической частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц. Скорость отклика встроенного пера увеличена в три раза.
Модель получила аккумулятор 5000 мА·ч и другую конфигурацию камер: основная широкоугольная камера 108 МП f1.8, две телекамеры 10 МП f1.8 и 10 МП f2.4 с трехкратным и десятикратным увеличением, а также лазерный автофокус. В России S22 Ultra будет продаваться по цене 114 990 рублей за модель со 128 ГБ памяти.
Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra можно будет купить в магазинах Samsung и у партнёров с 11 марта 2022 года.
Планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra
Вместе с новым поколением смартфонов Galaxy компания представила обновленные планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra. Базовая модель получила LCD-экран 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц, две основных камеры 13 и 6 МП и ультраширокую фронтальную 12 МП, а также аккумулятор 8000 мА·ч.
Планшеты поставляются с пером с повышенной чувствительностью, определяющей до 4089 уровней нажатия, и технологией распознавания жестов. Перо крепится к корпусу при помощи магнитов.
Tab S8+ отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч. Оба планшета доступны в трёх цветах по цене от 64 990 рублей за базовую модель и от 81 990 рублей за Tab S8+.
Диагональ Tab S8 Ultra составляет 14.6 дюймов. В планшет встроено две фронтальных камеры на 12 МП — широкоугольная и сверхширокоугольная. К Tab S8 Ultra можно подключить клавиатуру со встроенным тач-падом (продаётся отдельно). Стоимость устройства в России составит от 106 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.
Серия Galaxy Tab S8 поступит в продажу также 11 марта 2022 года.
Я бы ещё одну камеру добавил, а так все норм
У вас ошибка в заголовке
Блядь, нахуя эта челка...
заголовок поправьте, у вас в разнобой 21 и 22 ))
Да-да, секунду. Сейчас дошик доем и уже ждите.
А че так мало камер? Боль перфекциониста ( 6 бы идеально было бы
Я как понял, они не на количество камер работать начал а на минималистичный стиль
Мне кажется или они немного странные ?) Буду чего-то не хватает)
Там опять эксиносы, да?
так для России всегда только они, остальное не официально с других рынков
фото телефона спереди?
красота
Для кого самсунг делают эти планшеты за такие деньги? Кто типичный юзер, какой кейс использования? Если с айпадом более менее ясно из-за обилия софта, тот тут вообще не понятен кейс для которого ты возьмешь за 100к планшет на андроиде вместо ультрабука или эира13.
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